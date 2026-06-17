Интеграция национальных платёжных систем Ирана и РФ завершится через два месяца

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Интеграция национальных платёжных систем Ирана и РФ завершится через два месяца

В течение ближайших двух месяцев полностью завершится последний, третий этап интеграции иранской межбанковской системы «Шетаб» (Shetab) и российской платежной системы «Мир». Об этом журналистам сообщил глава Центрального банка ИРИ Абдолнасер Хеммати, который вчера прибыл с официальным визитом в Москву.

По состоянию на 2025 год все иранские банки и некоторые международные банки в Катаре, Кувейте и Бахрейне являются членами системы «Шетаб».

Интеграция ведущих национальных платежных систем двух стран позволит гражданам Ирана и России пользоваться безналичными оплатами, находясь с визитами на территории другого государства. Интеграция позволит снять барьеры в расчетах между компаниями и государственных платежах в национальных валютах. Это станет мощным стимулом для туристического обмена и катализатором дальнейшего развития межгосударственных торгово-экономических связей.

В ходе брифинга Хеммати подчеркнул, что Тегеран стремится диверсифицировать свои торговые коридоры, дать дополнительный импульс экспортно-импортным операциям с дружественной Россией. Интеграция платежных систем двух стран позволит усилить финансовый суверенитет и снизить зависимость от какого-либо одного механизма международных расчетов.

Глава иранского финансового регулятора рассказал, что в стране реализуется специальная правительственная программа оказания поддержки компаниям, которые ведут торговлю с Россией. Им предоставляются льготы и финансовая поддержка, что стимулирует развитие двустороннего товарооборота. Глава Центробанка ИРИ сообщил, что его визит в Москву направлен на обсуждение с российскими официальными лицами вопросов углубления двусторонних валютно-кредитных и банковских связей.
2 комментария
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  1. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 14:58
    Я не знаю как заживают яйца странам, но карты Мир в СНГ и Турции не принимают. Хотя система локальная и не подконтрольна США
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:11
      Цитата: Zaurbek
      Я не знаю как заживают яйца странам, но карты Мир в СНГ и Турции не принимают. Хотя система локальная и не подконтрольна США

      А нечего мотаться по СНГ и окрестностям в военное время. А у берегов Турции вообще обживается новый житель - белая акула. Наши катранчики, надеюсь, не скоро подрастут.
      И вообще - ограничивать движение, не принимать карты - в эту игру можно и нужно играть вдвоём!