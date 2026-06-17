Зеленскому не разрешат присутствовать на пленарном заседании саммита НАТО

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Зеленскому не разрешат присутствовать на пленарном заседании саммита НАТО

Украинского диктатора Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. При этом, по словам генсека НАТО Марка Рютте, главе киевского режима разрешат присутствовать на полях саммита альянса.

В ходе пресс-конференции Рютте заявил, что в рамках грядущего саммита НАТО Зеленский получит отдельную программу по аналогии с тем, как было на прошлогоднем саммите в Гааге. Однако ему не дадут присутствовать на общей встрече со всеми 32 лидерами стран НАТО одновременно. На саммите запланирована только одна такая общая встреча, принимать участие в которой будут только члены альянса.



Фактически таким образом Рютте дал понять, что Зеленского не пустят даже для короткого выступления на пленарной сессии саммита НАТО, а также что мероприятие в Анкаре не предполагает проведения очередного заседания так называемого Совета Украина — НАТО, как было в 2023-2024 годах. Судя по всему, штаб-квартира НАТО стремится максимально сократить общую программу с участием глав государств и правительств стран НАТО, чтобы минимизировать риски конфликтов представителей альянса с президентом США Дональдом Трампом.

Между тем, как известно, в последнее время Зеленский пытается убедить своих европейских «союзников» в том, что, если увеличить поддержку Украины, ВСУ смогут «победить» в вооруженном конфликте и принудить Россию согласиться на перемирие на предложенных Киевом условиях. При этом Украина и ее «партнеры» не просто отвергают реалистичный переговорный формат, но и демонстративно выбирают стратегию затяжного противостояния с Россией.
10 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 16:55
    главе киевского режима разрешат присутствовать на полях саммита альянса

    Опять у туалета стоять, за штанину спонсоров хватать...
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 17:17
      Ну как же, заседание нато без зеленюги, как деревня без дурака..... laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:27
      Цитата: Zoldat_A
      Опять у туалета стоять, за штанину спонсоров хватать...

      Бумагу туалетную спонсорам в туалете подавать.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:55
    ❝ Главе киевского режима разрешат присутствовать на полях саммита альянса ❞ —

    — На газоне пусть пасётся ...
  3. rusich Звание
    rusich
    +2
    Сегодня, 16:56
    Укрофюрер кроме как "Дай, дай грошей" ничего сказать и не сможет. Его уже и так опустил Трамп на самите G7 ниже плинтуса, да и на общем фото поставили как отщепенца с краю и отдаленно от всех
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 17:32
      Цитата: rusich
      Укрофюрер кроме как "Дай, дай грошей" ничего сказать и не сможет.

      Всё как Киса Воробьянинов - «Господа! Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной думы!».
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 17:06
    да он и этому рад. Лишний раз торгануть своим тупым хлебалом по ТВ)))
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 17:19
    Не пустят и что,Украину и без этого накачивают оружием,в том числе и заокеанский "посредник" в переговорах.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:23
    Всех достал , даже своим присутствием.
  7. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:24
    Рютте может говорить что угодно,а всё равно Зелю будут обхаживать,выражать "солидарность" и "любовь"....а...и давать деньги........как потенциальному смертнику,а про них,как известно: или хорошо,или ничего.