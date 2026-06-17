Украинского диктатора Зеленского не пустят на пленарное заседание саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. При этом, по словам генсека НАТО Марка Рютте, главе киевского режима разрешат присутствовать на полях саммита альянса.В ходе пресс-конференции Рютте заявил, что в рамках грядущего саммита НАТО Зеленский получит отдельную программу по аналогии с тем, как было на прошлогоднем саммите в Гааге. Однако ему не дадут присутствовать на общей встрече со всеми 32 лидерами стран НАТО одновременно. На саммите запланирована только одна такая общая встреча, принимать участие в которой будут только члены альянса.Фактически таким образом Рютте дал понять, что Зеленского не пустят даже для короткого выступления на пленарной сессии саммита НАТО, а также что мероприятие в Анкаре не предполагает проведения очередного заседания так называемого Совета Украина — НАТО, как было в 2023-2024 годах. Судя по всему, штаб-квартира НАТО стремится максимально сократить общую программу с участием глав государств и правительств стран НАТО, чтобы минимизировать риски конфликтов представителей альянса с президентом США Дональдом Трампом.Между тем, как известно, в последнее время Зеленский пытается убедить своих европейских «союзников» в том, что, если увеличить поддержку Украины, ВСУ смогут «победить» в вооруженном конфликте и принудить Россию согласиться на перемирие на предложенных Киевом условиях. При этом Украина и ее «партнеры» не просто отвергают реалистичный переговорный формат, но и демонстративно выбирают стратегию затяжного противостояния с Россией.

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