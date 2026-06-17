Загадка от ПЦУ: что монах ночью фотографировал на колокольне женского монастыря
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Глава раскольнической ПЦУ Сергей Думенко в интервью украинской прессе рассказал, что о пожаре в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры он узнал почти сразу от одного из монахов Феодосиевского монастыря. По словам Думенко, буквально через несколько минут после происшествия с ним связался монах, который, как утверждается, снимал пожар с монастырской колокольни.
При этом, как известно, 3 апреля 2026 года «синод» раскольничьей ПЦУ переселил всех монахов из отнятого у канонической Церкви Феодосиевского монастыря в Киево-Печерскую лавру, перепрофилировав обитель в женский монастырь. Исходя из этого, возникает закономерный вопрос: что делал упомянутый Думенко монах ночью в женском монастыре, да ещё и снимая с колокольни? Если последствия прилётов, так за это на Украине можно получить срок...
Между тем Зеленский пытается выжать максимальную для себя пользу из инцидента в Киево-Печерской Лавре. В частности, глава киевского режима показал президенту США Трампу фотографии поврежденного храма, пытаясь выпросить дополнительное финансирование и возобновление поставок средств ПВО. В то же время западная пресса называет пострадавшее строение «тысячелетним комплексом, символом духовного и культурного наследия Украины». При этом на Западе никого не смущают как репрессии киевского режима против канонического православия, так и то, что «тысячелетнее» здание собора было возведено в конце 1990-х годов и получило повреждения в результате работы украинской ПВО...
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