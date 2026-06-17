Загадка от ПЦУ: что монах ночью фотографировал на колокольне женского монастыря

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Загадка от ПЦУ: что монах ночью фотографировал на колокольне женского монастыря

Глава раскольнической ПЦУ Сергей Думенко в интервью украинской прессе рассказал, что о пожаре в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры он узнал почти сразу от одного из монахов Феодосиевского монастыря. По словам Думенко, буквально через несколько минут после происшествия с ним связался монах, который, как утверждается, снимал пожар с монастырской колокольни.

При этом, как известно, 3 апреля 2026 года «синод» раскольничьей ПЦУ переселил всех монахов из отнятого у канонической Церкви Феодосиевского монастыря в Киево-Печерскую лавру, перепрофилировав обитель в женский монастырь. Исходя из этого, возникает закономерный вопрос: что делал упомянутый Думенко монах ночью в женском монастыре, да ещё и снимая с колокольни? Если последствия прилётов, так за это на Украине можно получить срок...



Между тем Зеленский пытается выжать максимальную для себя пользу из инцидента в Киево-Печерской Лавре. В частности, глава киевского режима показал президенту США Трампу фотографии поврежденного храма, пытаясь выпросить дополнительное финансирование и возобновление поставок средств ПВО. В то же время западная пресса называет пострадавшее строение «тысячелетним комплексом, символом духовного и культурного наследия Украины». При этом на Западе никого не смущают как репрессии киевского режима против канонического православия, так и то, что «тысячелетнее» здание собора было возведено в конце 1990-х годов и получило повреждения в результате работы украинской ПВО...
11 комментариев
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  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +3
    Сегодня, 20:02
    Эти развалины обязаны быть там где обитает зеленый змей, все отговорки болтунов-политологов что его не возможно отследить преступно смешны, он главный преступник и не надо переваливать вину на его кураторов с запада.
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +4
    Сегодня, 20:02
    Монах Думенко очевидно наслаждался красивыми монашками и снимал их на камеру на долгую память.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 20:34
      ...лишь бы этот "святой страдалец" потом ручонки свои на фотки монашек не смозолил от излишних стараний ... lol
      1. Napayz Звание
        Napayz
        +2
        Сегодня, 20:37
        Я слышал, от этого на ладонях вырастает шерсть )))))
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 20:41
          ...какие страсти Вы рассказываете... lol laughing

          зы ничего, он побреет себе руки чтобы не спалиться....
    2. Napayz Звание
      Napayz
      +1
      Сегодня, 21:17
      Голосом Джигарханяна:
      Как-то раз зашел монах к монашке,
      Собирался поиграть с ней в шашки...
      (с)
      feel
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 20:12
    По словам Думенко, буквально через несколько минут после происшествия с ним связался монах,

    Доложил видать что постановка сценария вины России прошла успешно.
    Все как обычно.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 20:26
    Загадка от ПЦУ: что монах ночью фотографировал на колокольне женского монастыря

    Инопланетян искал? what
    Ну, не за монашками же он подглядывал. Сан, возраст опять же. Или подглядывал? what wassat
  5. север 2 Звание
    север 2
    +2
    Сегодня, 20:29
    предполагаю , что там эти монахи верующие в Бандеру дежурили в монастырской колокольне не первую ночь , а исполнители пожара дежурили не первую ночь в самом Успенском соборе , что бы дождавшись российской атаки по Киеву , банально поджечь купол или сам Успенский собор изнутри и так вот обвинить Россию . Перед встречей Зеленского с верхушкой "семёрки " такую интермедию надо было обязательно сыграть .
    Вот и дождались и исполнители пожара и монах. Монах и был подготовившись быстро всё снимать , пока , не дай ихний бог , быстро не потушили , или ещё хуже , слабо горит. Вот и дождался дежурный ...
  6. Такеши Китано Звание
    Такеши Китано
    0
    Сегодня, 20:30
    "Исходя из этого, возникает закономерный вопрос: что делал упомянутый Думенко монах ночью в женском монастыре, да ещё и снимая с колокольни?" Может монах сначала спал или читал библию в своей келье, потом услышал что то и увидел через окно кельи пожар, побежал на монастырскую колокольню чтобы снять пожар и при этом успел сообщить этому Думенко.
  7. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +2
    Сегодня, 20:39
    "...связался монах, который, как утверждается, снимал пожар с монастырской колокольни...".

    Да, всё по Гоголю: "Поднимите мне веки... Я снимаю".