Гендиректор ГК «Росатом»: ВСУ перешли к охоте на сотрудников ЗАЭС

1 302 13
Гендиректор ГК «Росатом»: ВСУ перешли к охоте на сотрудников ЗАЭС

Украинские националисты перешли к настоящей охоте на сотрудников крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Такую тревожную ситуацию в беседе с журналистами констатировал генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Глава госкомпании, в ведении которой находится ЗАЭС, напомнил, что в результате целенаправленного обстрела ВСУ ранее уже погиб один сотрудник станции. Вчера от налета вражеского БПЛА пострадал еще один работник.

Украинские военные атакуют ЗАЭС с правого берега Днепра регулярно. Еще чаще прилетает по городу-спутнику атомной станции Энергодару, где и проживает персонал. Лихачев сообщил, что ВСУ перешли от ударов по энергетической инфраструктуре, включая основную и резервную ЛЭП, идущие с правого берега, к атакам на основное оборудование. Теперь под угрозой персонал станции, который украинские националисты стараются таким образом запугать.

Гибель сотрудников АЭС — тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность, за устойчивость функционирования АЭС, — трагедия дважды. Охотиться на атомщиков – это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий.

Глава ГК «Росатом» предупредил, что в случае продолжения террористических действий врага последствия от этих безрассудных атак распространятся не только на Россию и Украину, но и значительную часть Европы. По словам Лихачева, киевский режим не осознает масштабы последствий от таких действий ВСУ.

В случае нестандартной ситуации на атомном объекте предупредить глобальные последствия может только персонал станции, напомнил гендиректор «Росатома».
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +6
    Сегодня, 16:21
    не осознающих масштабов последствий своих действий


    Всё они прекрасно осознают. Это у нас, похоже, не понимают до сих пор, во что ввязались и каждый раз делают недоумевающее лицо по любому поводу, взывая к мировому сообществу.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 16:35
      Лихачёв конечно может сколько угодно взывать к совести тех, кто убивает специалистов АЭС, только это всё пустое.
      Убийц такими воззваниями не проймешь, их обычно уничтожают, но это уже прерогатива не Росатома, а военных. soldier
  2. Фокусник Гудвин Звание
    Фокусник Гудвин
    0
    Сегодня, 16:23
    Жалуйтесь почаще Рафаэлю Мариано Гросси... Надо выгнать из МАГАТЭ этого мерзавца.
  3. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Сегодня, 16:25
    Глава ГК «Росатом» предупредил, что в случае продолжения террористических действий врага последствия от этих безрассудных атак распространятся не только на Россию и Украину, но и значительную часть Европы. По словам Лихачева, киевский режим не осознает масштабы последствий от таких действий ВСУ.

    Да плевать они хотели на все эти «предупреждения»! Остановить подобные акты возможно единственным способом, ликвидацией как исполнителей так и тех кто отдаёт подобные приказы. Начинать нужно с дестабилизации власти в Кукуеве путём устранения политического и военного руководства. Устроить там АНАРХИЮ! 100% вариант закончить войну без прямого конфликта с западом.
  4. Severok Звание
    Severok
    +4
    Сегодня, 16:29
    А ведь все погибшие гражданские не только на совести террористов, но и на совести тех, кто ищет договорняка в духе известного места на Аляске, а заодно на совести того, кто обещал террористов мочить в сортире.
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 16:31
    А мне кажется, здесь виновато МО РФ. Если атаковать Запорожскую АЭС можно и она может быть без внешнего питания, то, наверно, так могут работать и другие АЭС 404?! Тем более, что средства поражения позволяют точно бить по нужным объектам .
    Вопрос к знатокам - почему мы не стрелям по АЭС?
    1. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 16:48
      Цитата: Zaurbek
      Вопрос к знатокам - почему мы не стрелям по АЭС?

      Не знаток, но попробую ответить.
      Возможно потому, что как минимум четыре российские АЭС уже сейчас находятся в зоне прямой досягаемости украинскими средствами поражения.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 16:33
    Погасить наглухо одну АЭС в Ровно и все ,наступит прозрение .Там много не надо трансформатору 500 открутить рога ,хватит и Герани
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:40
    Надо по их станциям хлопнуть , по распределительным трансформаторам.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 16:54
      Надо по их станциям хлопнуть , по распределительным трансформаторам
      Надо хлопнуть по клоуна, по Раде и начать охоту за хихляыкими политиками. Чтобы боялись каждого шороха
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 16:40
    «Этой ночью наши дальнобойные санкции вновь дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражён Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в Ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и ещё один важный результат работы наших воинов по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину. Спасибо нашим Силам обороны и безопасности Украины за совместную работу — СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашей ракетной бригаде за меткость», — говорится в опубликованном заявлении Зеленского. И всё ему по барабану
  9. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 16:45
    А мы на это ответим решительными осуждениями! И жалобами руководству АСЕАН! angry
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:52
    ВСУ перешли к охоте на сотрудников ЗАЭС
    А как мы ответим? Конечно же, никак