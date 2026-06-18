Гендиректор ГК «Росатом»: ВСУ перешли к охоте на сотрудников ЗАЭС
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Украинские националисты перешли к настоящей охоте на сотрудников крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции. Такую тревожную ситуацию в беседе с журналистами констатировал генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Глава госкомпании, в ведении которой находится ЗАЭС, напомнил, что в результате целенаправленного обстрела ВСУ ранее уже погиб один сотрудник станции. Вчера от налета вражеского БПЛА пострадал еще один работник.
Украинские военные атакуют ЗАЭС с правого берега Днепра регулярно. Еще чаще прилетает по городу-спутнику атомной станции Энергодару, где и проживает персонал. Лихачев сообщил, что ВСУ перешли от ударов по энергетической инфраструктуре, включая основную и резервную ЛЭП, идущие с правого берега, к атакам на основное оборудование. Теперь под угрозой персонал станции, который украинские националисты стараются таким образом запугать.
Гибель сотрудников АЭС — тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность, за устойчивость функционирования АЭС, — трагедия дважды. Охотиться на атомщиков – это бесчеловечный акт украинских операторов дронов, не осознающих масштабов последствий своих действий.
Глава ГК «Росатом» предупредил, что в случае продолжения террористических действий врага последствия от этих безрассудных атак распространятся не только на Россию и Украину, но и значительную часть Европы. По словам Лихачева, киевский режим не осознает масштабы последствий от таких действий ВСУ.
В случае нестандартной ситуации на атомном объекте предупредить глобальные последствия может только персонал станции, напомнил гендиректор «Росатома».
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