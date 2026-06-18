Россия передала Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри

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Россия передала Армении ноту протеста из-за осквернения мемориала в Гюмри


Инцидент с повреждением советского воинского мемориала в армянском Гюмри спровоцировал реакцию со стороны России. МИД ОФ вручил ноту протеста армянской стороне. Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что это не просто хулиганская выходка. Это осознанная атака на общие героические страницы прошлого и оскорбление символа Великой Победы.



Монумент «Мать Армения» был открыт 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы. Он расположен в Парке Победы рядом с Чёрной крепостью. Для армян и россиян — это символ общей борьбы с нацизмом. Теперь же он осквернён.

Захарова выразила надежду, что виновный будет наказан, но отметила: официальные власти Армении «решили отмолчаться». Вместо того чтобы осудить акт вандализма или выразить внятную позицию, они промолчали. Она добавила:

К сожалению, это становится плохой традицией.

В пример Захарова привела угрозы Зеленского, который во время весеннего визита в Армению обещал «удары по параду Победы в Москве». Она подчеркнула, что антироссийская кампания стала благоприятной средой для вандализма и варварства.

Отдельно она опровергла попытки некоторых проправительственных армянских СМИ выставить произошедшее как умышленную провокацию со стороны России.
16 комментариев
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  1. cmax Звание
    cmax
    +3
    Сегодня, 18:35
    Поздно пить Боржоми, мадам Захарова. Чихать уже все хотели на эти ноты.
    К этой новости добавлю ещё не менее горькую!
    .....
    Верховный суд Литвы (ВСЛ) оставил в силе постановление суда низшей инстанции в отношении Повиласа Гражявичюса, который обозвал женщин «мусором из России». Об этом сообщают местные СМИ.
    Сообщается, что суд отменил постановление, в котором Гражявичюса признали виновным в разжигании розни по национальному, расовому, этническому признаку, в соответствии с которым он должен был заплатить штраф в размере 3000 евро и возместить нанесенный пострадавшим материальный и моральный ущерб, а также оплатить расходы на суд. Коллегия судей отметила, что сказанное может рассматриваться как нарушение закона, но не является унижением группы людей, поэтому уголовному преследованию не подлежит.
    .....
    Тоже ноту направьте, соплежуи!
    1. 78bor1973 Звание
      78bor1973
      +3
      Сегодня, 18:39
      Странный вы , МИД только ноты протеста и может выносить ,а остальное это к другим ведомствам.
      1. cmax Звание
        cmax
        0
        Сегодня, 19:01
        Цитата: 78bor1973
        Странный вы , МИД только ноты протеста и может выносить ,а остальное это к другим ведомствам.

        Не я странный, все эти другие вместе взятые ведомства странные!
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 18:46
      Отец Лаврова тбилисский армянин.
    3. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 18:59
      Поздно пить Боржоми, мадам Захарова. Чихать уже все хотели на эти ноты.

      Вот и провокаторы подтянулись. Вам бы уже впору подумать, как предстанете перед Богом, как будете отвечать за свои грешки. Вместе с Верховным судом Литвы.))
      1. cmax Звание
        cmax
        -1
        Сегодня, 19:03
        Цитата: Tagan
        Поздно пить Боржоми, мадам Захарова. Чихать уже все хотели на эти ноты.

        Вот и провокаторы подтянулись. Вам бы уже впору подумать, как предстанете перед Богом, как будете отвечать за свои грешки. Вместе с Верховным судом Литвы.))

        Заткнулись бы поп " Гапон"! Не там грешников ищите, клоун местный!
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 19:05
          Заткнулись бы поп " Гапон"! Не там грешников ищите, клоун местный!

          Ну почему ж?
          Вы ещё не ответили за оскорбление российской армии.
          Эт вы, что ли, затыкать собрались? Не хватит здоровья.
  2. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +7
    Сегодня, 18:35
    Ну прям точно по украинскому графику идут. Те тоже с памятниками воевать начинали. На повестке - база в Гюмри. Но нам она больше и не нужна - поскольку защищать Армению теперь не от кого, мы спокойно можем оттуда уйти. Но Армения должна оплатить счет за сделанные в базу инвестиции.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 18:54
      Вспомнился советский фильм , Отец солдата .
      Правда о грузинах фильм , но в ВОВ на национальности не смотрели .
      Практически все союзные республики отвернулись от России .
      Такова «дружба» народов .
      И это при том , что Россия их учила , строила и они жили лучше чем РСФСР .
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 19:05
      Ну прям точно по украинскому графику идут...

      И не только по украинскому, но и по графику Польши, Чехии, Болгарии, Венгрии, Прибалтики, Молдавии, Грузии и прочих огрызков соцлагеря и СССР, не говоря про капстраны, где наши прадеды, деды и отцы проливали кровь уничтожая нацистское отребье. angry
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 19:06
      Цитата: Glagol1
      Ну прям точно по украинскому графику идут. Те тоже с памятниками воевать начинали. На повестке - база в Гюмри. Но нам она больше и не нужна - поскольку защищать Армению теперь не от кого, мы спокойно можем оттуда уйти. Но Армения должна оплатить счет за сделанные в базу инвестиции.

      Сжечь эту базу перед уходом.
      А Армению пора душить экономически. А то опять мы оплачиваем её путь в Евросоюз.
  3. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 18:51
    Дипломаты России слишком настойчиво продолжают метать бисер перед свиньями.
    Тут уже дело идёт к тотальному уничтожению России при помощи коалиции желающих, а наше ТЯО и прочее оружие на новых физических принципах лежит и пылится в чуланах...
  4. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    +2
    Сегодня, 18:52
    Надо не сопли жевать, а конкретно поддержать оппозицию. Слов, делом, оружием, деньгами, блогерами, рынками...
    Чтобы Никол забыл, что он Воваевич...!!!
    Пофиг на все эти реверансы. Член ОДКБ под угрозой стать членом НАТО. Надо вводить войска.
    P.S. Хотя о чём это я, мы же ещё ничего не начинали.....
  5. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 19:03
    Пашинян не хочет, случаем, возглавить гей-парад в Ереване? Ну чтобы окончательно доказать паханам свое единение с ЕС по всем направлениям.
  6. sak1969 Звание
    sak1969
    0
    Сегодня, 19:03
    Инцидент с повреждением советского воинского мемориала в армянском Гюмри спровоцировал реакцию со стороны России.
    Ну что вы такой стеснительный написали бы что там повредили.
  7. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 19:06
    да причём пут эта Мария Захарова . Армения страшно опаздывает . Надо в бешенном темпе наверстать всё от кого и где это всё началось , двадцать лет тому назад начали сносить памятники в Прибалтике , начали создавать там музеи "оккупации " и только потом это пошло также свободно и вольготно по Европе , потому что тогда не в скуле била наследница СССР , а мычала подобия Захаровой , Кстати не помню , может тогда и Захарова уже мычала ... Так что Армения очень опаздывает и срочно будет наращивать . Но нет ,удар в скулу очень отрезвляет !!! Вот например Грузия . Один из самых замечательных памятников посвящённых советским войнам взорвала . И что ??? А получала в 2008 году в скулу от России , и этого делать больше не хочет ! Кстати , уже пару лет как не был в Сочи . До этого так все там таксисты сплошь армяне . Нет , не то что армяне , а сплошь армяне . Кто были в Сочи те знаете , что кроме такси там даже городские маршрутки там под армянами , билеты там водитель выдаст только по требованию , а другого городского транспорта там просто нет ...