ВС РФ вышли к Батумской и Партизанской улицам на северо-западе Константиновки
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Российские подразделения продолжают планомерное освобождение Константиновки. Штурмовые группы группировки «Юг» продвинулись в северо-западной части города с выходом к улицам Батумская и Партизанская. Это считается окраиной – ещё буквально пять улиц и город заканчивается. Дальше на северо-запад – Алексеево-Дружковка, а за ней уже сама Дружковка.
По данным военных экспертов, удары российской армии серьёзно подорвали систему снабжения украинской группировки. Доставка вооружений, боеприпасов и ротация личного состава в городе затруднены. Трасса на Дружковку под постоянным огневым контролем артиллерии и дронов.
Украинские войска пытаются поддерживать снабжение за счёт беспилотников и робототехники. Однако их активность снижается на фоне потерь пунктов управления БПЛА. В самой Константиновке на юго-западе продолжается зачистка разрозненных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.
Константиновка входит в так называемый «пояс крепостей» Украины – сеть из четырёх городов (Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), которую противник готовил к обороне с 2014 года. Её падение открывает ВС РФ дорогу к освобождению оставшейся части ДНР.
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