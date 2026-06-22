ВС РФ вышли к Батумской и Партизанской улицам на северо-западе Константиновки

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ВС РФ вышли к Батумской и Партизанской улицам на северо-западе Константиновки


Российские подразделения продолжают планомерное освобождение Константиновки. Штурмовые группы группировки «Юг» продвинулись в северо-западной части города с выходом к улицам Батумская и Партизанская. Это считается окраиной – ещё буквально пять улиц и город заканчивается. Дальше на северо-запад – Алексеево-Дружковка, а за ней уже сама Дружковка.



По данным военных экспертов, удары российской армии серьёзно подорвали систему снабжения украинской группировки. Доставка вооружений, боеприпасов и ротация личного состава в городе затруднены. Трасса на Дружковку под постоянным огневым контролем артиллерии и дронов.



Украинские войска пытаются поддерживать снабжение за счёт беспилотников и робототехники. Однако их активность снижается на фоне потерь пунктов управления БПЛА. В самой Константиновке на юго-западе продолжается зачистка разрозненных подразделений 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.

Константиновка входит в так называемый «пояс крепостей» Украины – сеть из четырёх городов (Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), которую противник готовил к обороне с 2014 года. Её падение открывает ВС РФ дорогу к освобождению оставшейся части ДНР.
6 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    22 июня 2026 11:54
    В Константиновке из 6 бригад ВСУ ,три самых одиозных- 28 бригада " Лыцари заднего прохода " ,93 бригада " холодный яр" и 36 бригада морпехов - эти уже два раза отползали ,с Азовстали и Курской обл .Можно 36 ую в плен не брать.???Фабами её фабами .Кстати вражья Вика утверждает Константиновка имеет важное дипломатические значение для украины.
  2. Serafim Звание
    Serafim
    +3
    22 июня 2026 11:58
    Освобождённые развалины города и разбитые заводы- это " места силы" ? Воистину, фабами и одабами, квадратно- гнездовым ковром накрывать, и дело с концом.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    22 июня 2026 12:07
    Несколько минут назад Ким Стармер объявил что он " мухожук" - тряпка ,только два года протянул.Пусть кот Ларри насыт и насрёт Стармеру в туфли . am
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    22 июня 2026 12:09
    Парни Большие Молодцы! Храни Вас Бог!
    Здоровья и Удачи Вам!
  5. nobody75 Звание
    nobody75
    +2
    22 июня 2026 12:23
    Самый главный вопрос - идти ли сходу на Дружковку или перегруппироваться? Если брать Дружковку сходу - есть шанс, взять город на плечах отступающих, но если укры там заняли оборону - понесем большие потери. Мне не нравится, что противник знает порядок штурмовых действий в отношении своих крепостей. Поэтому было бы целесообразно взять в клещи всю Славянско - Краматорскую агломерацию и установить над ней огневой контроль.
    С Уважением
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 23:38
    Цитата: nobody75
    Поэтому было бы целесообразно взять в клещи всю Славянско - Краматорскую агломерацию и установить над ней огневой контроль.

    Да и они вроде как на месте разбираются.
    Чего и как.
    В нескольких словах, не как в далеком тылу.