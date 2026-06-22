В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на розничном рынке моторного топлива в России.Он заявил, что в правительстве, как выясняется, активно работает механизм координации с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на моторное топливо. По его словам, необходимые меры уже принимаются для стабилизации ситуации на рынке.В последние недели во многих регионах России наблюдается значительный рост цен на бензин и дизель. На отдельных АЗС стоимость литра АИ-95 превысила психологическую отметку в 100 рублей. Одновременно с этим на заправках крупных сетей, где топливо имеется в наличии и цена на него не выросла столь значительно, образовались длинные очереди - нередко из нескольких десятков автомобилей. Автомобилисты стараются заправиться максимально, что в свою очередь ведёт к росту потребления топлива и дополнительному ажиотажу.Водители жалуются на дефицит популярных марок топлива и вынуждены тратить время на поиски работающих АЗС с адекватными ценниками. В Республике Крым и Севастополе ситуация с моторным топливом по-настоящему сложная.В Кремле же подчёркивают, что ситуация находится на контроле, а профильные ведомства совместно с бизнесом прорабатывают дополнительные шаги по обеспечению рынка.Эксперты связывают текущие проблемы с сочетанием факторов: ремонтами на НПЗ после атак БПЛА, высоким сезонным спросом и внешними вызовами. Власти заверяют, что предпринимают все возможные усилия для недопущения дальнейшего обострения. Хотелось бы верить, что это даст результат в ближайшее время.

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