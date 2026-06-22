В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России

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В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на розничном рынке моторного топлива в России.

Он заявил, что в правительстве, как выясняется, активно работает механизм координации с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на моторное топливо. По его словам, необходимые меры уже принимаются для стабилизации ситуации на рынке.



В последние недели во многих регионах России наблюдается значительный рост цен на бензин и дизель. На отдельных АЗС стоимость литра АИ-95 превысила психологическую отметку в 100 рублей. Одновременно с этим на заправках крупных сетей, где топливо имеется в наличии и цена на него не выросла столь значительно, образовались длинные очереди - нередко из нескольких десятков автомобилей. Автомобилисты стараются заправиться максимально, что в свою очередь ведёт к росту потребления топлива и дополнительному ажиотажу.

Водители жалуются на дефицит популярных марок топлива и вынуждены тратить время на поиски работающих АЗС с адекватными ценниками. В Республике Крым и Севастополе ситуация с моторным топливом по-настоящему сложная.

В Кремле же подчёркивают, что ситуация находится на контроле, а профильные ведомства совместно с бизнесом прорабатывают дополнительные шаги по обеспечению рынка.

Эксперты связывают текущие проблемы с сочетанием факторов: ремонтами на НПЗ после атак БПЛА, высоким сезонным спросом и внешними вызовами. Власти заверяют, что предпринимают все возможные усилия для недопущения дальнейшего обострения. Хотелось бы верить, что это даст результат в ближайшее время.
98 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +44
    Сегодня, 14:17
    Он заявил, что в правительстве, как выясняется, активно работает механизм координации с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на моторное топливо. По его словам, необходимые меры уже принимаются для стабилизации ситуации на рынке.

    Все хорошо, прекрасная маркиза,
    Дела идут и жизнь легка,
    Ни одного печального сюрприза,
    За исключением пустяка:
    Так, ерунда, пустое дело,
    Кобыла ваша околела,
    А в остальном, прекрасная маркиза,
    Все хорошо, все хорошо!
    К чему скорбеть от глупого сюрприза,
    Ведь это, право, ерунда.
    С кобылой что - пустое дело -
    Она с конюшнею сгорела,
    А в остальном, прекрасная маркиза,
    Все хорошо, все хорошо!

    Краткий пересказ комментария Кремля laughing озвучено «пургоносцем»!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 14:37
      А это еще по АЗС не били. Ну, если ждать + то прилетит
      1. rytik32 Звание
        rytik32
        +8
        Сегодня, 14:45
        Цитата: роман66
        А это еще по АЗС не били

        В приграничье уже во всю бьют по нашим АЗС
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +13
      Сегодня, 14:46
      Все как обычно, вечно ноющий российский бизнес почуял повышение цен на нефть из-за дониного слабоумия и заскулил про упущенную выгоду припрятывая бензин по шхерам до лучших времен.... Большое кремлевское ухо услышало стоны и пожалело сердешных, но сказало, что все подконтролем. А людям про упущенную выгоду даже не снилось, хоть бы спланировать расходы, но..... request
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +23
        Сегодня, 14:55
        российский бизнес почуял повышение цен на нефть из-за дониного слабоумия и заскулил про упущенную выгоду припрятывая бензин по шхерам до лучших времен

        Не знаю про какой бизнес вы говорите, но фактическим собственником крупнейших сетей АЗС "Роснефть" и "Газпромнефть" является государство в лице министерства энергетики.
        Песков откровенно вешает лапшу на уши гражданам в расчете на их аполитичность и неграмотность
        1. Tommy Gun Звание
          Tommy Gun
          +8
          Сегодня, 15:36
          После того как усы сказали на похоронах что Бедрос Киркоров прошел всю войну мне кажется там нечего больше слушать давно
        2. Дедок Звание
          Дедок
          +1
          Сегодня, 15:59
          фактическим собственником крупнейших сетей АЗС "Роснефть" и "Газпромнефть" является государство

          вы отрицаете суть басни про "вершки и корешки"?
      2. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +1
        Сегодня, 15:06
        как же точно, тёзка
        (коротко и не профпригодно)
      3. parma Звание
        parma
        0
        Сегодня, 17:18
        Опять бизнес виноват… вот только себестоимость производства и прибыль кое как добираются до 30%, остальное поборы государства…
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 14:18
    Лидер в гонке цен - "независимые" АЗС и " независимые " НПЗ . laughing
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 14:28
      Логично, у них нет своих НПЗ, где смогли купить оттуда возят. Система электронная, всё прозрачно. Это кстати скоро и будет, завоз топлива из Белоруссии с ценником больше 100 или Казахстана какого. И то, ИМХО будет недолго. В Белоруссии легко могут тоже обломки начать падать, а на казахов тупо надавят. Ну Китай есть, хоть тащить оттуда бензовозами топливо, такое себе для ценника. Да ещё логистику устраивать так чтобы не собираться большой целью для обломков.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +28
      Сегодня, 14:30
      Цитата: tralflot1832
      Лидер в гонке цен - "независимые" АЗС и " независимые " НПЗ

      Пришел РЫНОК и все расставил по местам ! Гайдар шагает впереди.... winked
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 14:37
        Я ниже опубликовал цены на Чукотке ,как с вашими Сахалинскими - удивлены ?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 14:48
          Цитата: tralflot1832
          опубликовал цены на Чукотке

          На трех заправках - 72руб; 81руб; 91руб это по 92 бензину....
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            Сегодня, 15:46
            На трех заправках - 72руб; 81руб; 91руб это по 92 бензину....

            эти АЗС принадлежат (аффилированы) ВИНКам?
            или это частники покупающие топливо на бирже?
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +1
              Сегодня, 15:54
              Где по 72 - это ННК, а остальные частные.
              1. Дедок Звание
                Дедок
                0
                Сегодня, 15:56
                Где по 72 - это ННК, а остальные частные.

                так биржевые цены растут - растет и розничная цена...
      2. Santa Fe Звание
        Santa Fe
        -1
        Сегодня, 14:47
        Пришел РЫНОК и все расставил по местам !

        Пришла ВОЙНА
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          -1
          Сегодня, 15:02
          Цитата: Santa Fe
          Пришла ВОЙНА

          А что явилось причиной ?
          1. Santa Fe Звание
            Santa Fe
            +6
            Сегодня, 15:07
            А что явилось причиной ?

            «Когда у нас все спокойно, стабильно, размеренно — нам скучно, хочется движухи»
            — Прямая линия, 2024 г.
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +1
              Сегодня, 15:11
              Цитата: Santa Fe
              нам скучно, хочется движухи»

              В 24 уже два года как шло СВО, движухи было выше крыши....
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 14:20
    В Ростокино сегодня заправлялся есть и сотка и пятый никаких очередей и 72.30 за литран на проспекте
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +6
      Сегодня, 14:23
      В Таганроге на 95-й от 81р. до 111р.(у барыги на въезде) за литр.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +2
        Сегодня, 14:37
        вог у вас лавеху мутят амиго(( бейте им морды что ли кстати в Марцево ШМАС был когда то знаю я в нем учился)))еще в том веке)
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 15:14
          Кому война, а кому мать родна. Прохиндеи.
          Да уж несколько лет об этой школе ничего не слышал. У них в ОК есть группа. Может кого и найдёте.
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Сегодня, 14:25
      Сегодня в Москве видел очередь на заправке из десятка-другого машин, видимо впрок решили запастись на новостях
      1. Solomon_BY Звание
        Solomon_BY
        0
        Сегодня, 16:04
        На Ленинградском шоссе уж 5-й день очереди до самого въезда - а обычно одна или 2 машины к колонке.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +1
          Сегодня, 16:10
          Не верит народ Пескову и прочим людям с многомиллионными окладами, рассказывающими что всё хорошо. Что ж ты будешь делать-то, опять народ не тот попался! request
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +19
    Сегодня, 14:22

    В Кремле же подчёркивают, что ситуация находится на контроле, а профильные ведомства совместно с бизнесом прорабатывают дополнительные шаги по обеспечению рынка

    Вижу тут маленько искажение реальности...а может как раз рост цен можно списать на атаки Зели...очень удобно под замес поднять цены на топливо.
    У меня полнейшее недоверие к заявлениям Пескова.
    За сотку подымут... и обратно опускать не будут...вот тебе наполнение похудевшего бюджета...хитро придумано.
    1. alexbor Звание
      alexbor
      +2
      Сегодня, 15:04
      а сотку подымут... и обратно опускать не будут...вот тебе наполнение похудевшего бюджета...хитро придумано

      вовкина вертикаль власти и олигархат из друзей,чиновники из приближенных вот и задница
    2. Керенский Звание
      Керенский
      +1
      Сегодня, 15:27
      Ставки акциза на топливо в 2026 году
      Согласно Федеральному закону от 28 ноября 2025 года №425-ФЗ, с 1 января 2026 года установлены следующие ставки:
      Автомобильный бензин, не соответствующий классу 5 — 18 411 рублей за 1 тонну.
      Автомобильный бензин класса 5 — 17 959 рублей за 1 тонну.
      Дизельное топливо — 12 738 рублей за 1 тонну.
      Моторные масла — 8 503 рубля за 1 тонну.
      Прямогонный бензин — 20 282 рубля за 1 тонну.

      А закона сохранения объёма нет! И тонна бензина в 4 утра и в 16 часов - очень разный литраж....
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:48
        И тонна бензина в 4 утра и в 16 часов - очень разный литраж....

        даааа, но корректируют по температуре продукта
  5. Энный Звание
    Энный
    +8
    Сегодня, 14:23
    В смысле. Пару недель назад он сказал что проблем кремлю не видит, их нет.
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      +1
      Сегодня, 16:01
      Цитата: Энный
      Пару недель назад он сказал что проблем кремлю не видит, их нет.

      Так пару недель назад у нас всё нормально было! fellow
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +18
    Сегодня, 14:24
    В Кремле же подчёркивают, что ситуация находится на контроле, а профильные ведомства совместно с бизнесом прорабатывают дополнительные шаги по обеспечению рынка.

    Складывается впечатление, причем давно, что "контроль", это вообще наша любимая забава. laughing Сначала ситуацию надо довести до предела, а потом поставить на на контроль.
    1. Santa Fe Звание
      Santa Fe
      +1
      Сегодня, 15:03
      Сначала ситуацию надо довести до предела

      Война не спрашивает, до какого предела её доводить
  7. alexoff Звание
    alexoff
    +15
    Сегодня, 14:24
    Начал работу координационный штаб по организации центров компетенций по снабжению страны топливом? А гимн и герб уже утверждены? feel
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +8
      Сегодня, 14:42
      Цитата: alexoff
      Начал работу координационный штаб
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:28
    Посмотрел нефтяную биржу СПБ сегодня, бензин 92 разброс цен весёлый от 66 тыс руб до наглых 99 тыс рублей за тонну.
  9. cast iron Звание
    cast iron
    +14
    Сегодня, 14:28
    Очередное враньё из Кремля. У меня в округе вне города после 17 июня закрылись все заправки Газпромнефти и Лукойла. Есть только 2-е АЗС Газпром на въезде и выезде из города, которые лупят цену на АИ92 по 84 рубля за литр. Упыри конченые. Работает в 5 км только Татнефть. Там постоянные очереди, т.к.заправка на район одна. По Дмитровскому шоссе закрыты куча АЗС. Люди не могу купить бензин, чтобы до работы добраться. Что журналисты конченые брехуны, что в Кремле. Одни конченные вруны.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +3
      Сегодня, 14:55
      Там специалисты-бензинологи сидят, им лучше знать fellow
      1. cast iron Звание
        cast iron
        0
        Сегодня, 15:39
        Там специалисты-бензинологи сидят, им лучше знать


        А главный бензинолог 70-летний в бункере сидит - бензин варит.
  10. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 14:29
    Дефицит всегда дорожает. Только теперь это обычно называют "заградительными тарифами".
  11. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 14:31
    Интересно конечно как пойдёт дальше. Если Евро-5 будут возить с соседних государств то ценник у такого топлива будет конский да и не будет в большом количестве для всех и везде. Значит владельцы машин с таким стандартом будут ставить на прикол свои машины. Получается, весь новый автопром, всякие там такси и каршеринги загнутся.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +6
      Сегодня, 14:57
      Казахстан сказал что ничего не продаст, в Турции заказали - и судно то застряло в мраморном море, не может приплыть. И наркоман требует чтоб Лукашенко нашим ничего не продавал. Думаю всё это никак не связанные между собой совпадения
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 14:59
        Вы правы, реально совпадение и нагнетание специальное.
    2. alexbor Звание
      alexbor
      +1
      Сегодня, 15:10
      ценник у такого топлива будет конский да и не будет в большом количестве для всех и везде. Значит владельцы машин с таким стандартом будут ставить на прикол свои машины. Получается, весь новый автопром, всякие там такси и каршеринги загнутся

      нехер всяким ездить на своем транспорте, машину уже не купить по адекватной цене так и бензин не нужен, дайте вовкиным друзьям жить хорошо
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 14:34
    А я думал на Чукотке бензин и дизель " золотой". laughing
  13. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 14:35
    В пятницу ехал из Великих Лук в Москву. Часть заправок закрыты, а на оставшихся по 99 рублей литр, очередь не менее в 300 метров и отпуск топлива не более 20 литров на одну машину.
    1. cast iron Звание
      cast iron
      +3
      Сегодня, 15:24
      Как сказал усатый Песков: "Просто не обращайте на это внимание".
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 15:31
        Цитата: cast iron
        Как сказал усатый Песков: "Просто не обращайте на это внимание".


        Да я и не обращал, сросто заправился полным баком еще в Псковской области. laughing
        1. cast iron Звание
          cast iron
          0
          Сегодня, 15:37
          Да я и не обращал, сросто заправился полным баком еще в Псковской области


          А я вот достал велосипед и самокат. Авто поставил на прикол - только для реально нужных и важных поездок. На работу теперь только на автобусе или велосипеде. Правда, осенью, зимой и весной на нем не покатаешься особо. Инфраструктуры нет.
          1. kromer Звание
            kromer
            -1
            Сегодня, 15:55
            Цитата: cast iron
            А я вот достал велосипед и самокат.


            А я не буду прикидываться бедным. Я не бедный и зарабатываю очень даже много. Хватает и мне прожить и других людей без куска хлеба не оставить.
            1. cast iron Звание
              cast iron
              +1
              Сегодня, 16:03
              А я не буду прикидываться бедным.


              А я не буду прикидываться богатым. У меня маленький ребенок и все деньги уходят на него. Поэтому с бензином придется экономить в связи с последними событиями.
  14. Earl Звание
    Earl
    +13
    Сегодня, 14:41
    На отдельных АЗС стоимость литра АИ-95 превысила психологическую отметку в 100 рублей
    Сегодня в Чехии литр девяносто пятого стоит 38,6 крон или в пересчете 135 рублей при том, что в стране нет ни единой нефтяной вышки. В Иране литр бензина стоит 50000 риалов или 2,7 рубля. Похоже, что лучшим способом контролировать цену топлива является национализация всего того, что было прихватизировано в 90-ых.
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 15:24
      Лучшим способом является предотвращение налётов на НПЗ.
    2. Zoer Звание
      Zoer
      0
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Earl
      Похоже, что лучшим способом контролировать цену топлива является национализация всего того, что было прихватизировано в 90-ых.

      Это лучший способ не только просто контролировать цены на топливо, но и лучший способ вытащить страну из де@ма, в которое её загнали все эти вертикальные кланово-корпоративные. Но беда в том, что для этого нужно ликвидировать олигархию как класс. Кто и КАК это сделает здесь и сейчас, мне вот совершенно не понятно. Похоже, что без большого шухера уже и никак. Вот переживет ли Россия такой шухер, вопрос интересный.
  15. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 14:41
    Не, ну а как еще бюджет наполнить? Создать ажиотаж, дефицит, под любым предлогом, поднять цены. Ну, а опускать цены в России не привыкли. Дефицит пройдет(может быть) цены останутся. И, это проблема не кремля, а наша- народная.
    1. Jager Звание
      Jager
      0
      Сегодня, 15:00
      Неужели и нефть тоже народная? wassat
    2. Santa Fe Звание
      Santa Fe
      +1
      Сегодня, 15:17
      Создать ажиотаж, дефицит, под любым предлогом

      Не стоит путать предлог и причину. Причина здесь вполне конкретна. Повреждение большого числа НПЗ вследствие ударов противника
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -9
    Сегодня, 14:43
    Цены на калининградских АЗС .Сейчас всё так просто проверить.У ципсоты на сайте горе ,как так ?
  17. Десница ока Звание
    Десница ока
    +1
    Сегодня, 14:43
    Власти заверяют, что предпринимают все возможные усилия для недопущения дальнейшего обострения. Хотелось бы верить, что это даст результат в ближайшее время.

    Верить, конечно, хорошо.., но есть такие факторы, как непреодолимые силы, объективные реальность ( а не та, в которую хотелось бы верить), обстоятельства и тп. Например, верить можно что один слабый чел. столкнувшись с пятью разбойниками с ножами - уложит их, но тот кто объективно оценит реальность, будет исходить из логики и здравого смысла, анализа имеющихся данных и тп., нормальный объективный реалист, короче, конечно же, не будет уповать на слепую веру, а сделает единственно возможные правильные выводы, о том, кто кого победит.)))
    Вот так и здесь, увы, но по-моему только совсем глупый человек, сейчас не понимает, что дальше, при таких тенденциях и обстоятельствах, связанных с всевозрастающим разносом нашей энергетической инфраструктуры - нпз, пром. портов и тп. - ситуация будет становится только хуже в стране, и не только с топливом, но и во всех экономических сферах. Ибо все взаимосвязано... И волшебных пилюль-панацеи увы, но у нас точно нет.
    Но, как видим Верховный и окружение советчиков его, пока не догоняют?, что так дальше нельзя и выбора уже просто нет ( если не хотят довести страну до краха, революции и тп) как менять свою явно неадекватную, слабую военную стратегию, в том числе и в первую очередь, в отношении настоящих наших врагов, ведущих экзистенциальную войну против нас руками своей марионеточной укронацистской хунты, совершенно безнаказанно для себя...
  18. Роман_ Звание
    Роман_
    +10
    Сегодня, 14:44
    - Кремль занимался повышением рождаемости - не справился, завез гастарбайтеров их стало больше чем местного населения - население не уменьшилось, с рождаемостью зашибись, кремль справился.
    - Кремль реформировал образование - внедрил платное образование уже на стадии детского садика.
    - Кремль развил медицину - платная медицина теперь доступна всем.
    - Кремль сделал самые современные дороги - асфальт перекладывают уже чаще чем раз в год, весенние паводки асфальта стали нормой, а также замена вечного гранитного бордюра на цементные поребрики без армирования и цемента.
    - Кремль сделал мечту Советского гражданина реальностью - цена пива меньше бутылки молока.
    - А теперь блогбастер - Кремль взялся за ГСМ, народ скупает велосипеды, самокаты и кирзовые сапоги, в Палеонтологических музеях выделяют тематические залы "Пережитки Советской эпохи или добитый современным менеджментом" космический, морской, авио и прочий автотранспорт России.
  19. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    -1
    Сегодня, 14:45
    Власти заверяют, что предпринимают все возможные усилия для недопущения дальнейшего обострения.

    То есть, если АИ-95 стал стоить в рознице от 100 руб/литр, то власть будет не допускать дальнейшего обострения, тьфу, удорожания?!
    А усилия по удешевлению не будет предпринимать?!

    Повторюсь ещё раз, на Дальнем Востоке, НПЗ ххлы не бомбят, ремонтные работы произведены по плану, однако, например, на Камчатке, приход танкера с бензином и солярой встретили с "облегчением", а краевые власти отрапортавали: Камчатка обеспечена топливом на 60 суток...

    Так в 90-х ждали каждый танкер с мазутом для ТЭС-1 и ТЭС-2, что значило: будет свет и тепло.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -1
      Сегодня, 15:52
      А усилия по удешевлению не будет предпринимать?!

      как там было в "Уральских пельменях": а так можно было?
  20. Кот28.Ру. Звание
    Кот28.Ру.
    +3
    Сегодня, 14:49
    Сделайте уж хоть что нибудь с Киевом,чтобы на цену бензина влияли только инфляция.Ну,например,уничтожьте Зелю,его чиновников,их семейства.Им га нас пох.Они воюют.Может-пора?
    1. Kingissep Звание
      Kingissep
      -2
      Сегодня, 15:36
      Так это же нечестно, мы - рыцари благородства, у нас так не положено. А если по правде, пока власть не сменим - так и будем страдать от опухоли на югозападе. Российская власть, это считай канцероген, он будет вызывать все новые осложнения пока мы его не изолируем.
  21. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 14:49
    Нет дефицита реально. Это сговор производителей. Мощности реально хватает залить бензином Россию. На каждом практически НПЗ 30 % запасных мощностей.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 14:52
      Ну слава Богу. Значит это заговор производителей, ща ими компетентные органы займутся и топливо вновь хлынет прежним потоком. Всё будет хорошо. Спасибо Вам за правду!
      1. Dym71 Звание
        Dym71
        -1
        Сегодня, 16:08
        Цитата: Копчёный
        Значит это заговор производителей, ща ими компетентные органы займутся и топливо вновь хлынет прежним потоком. Всё будет хорошо.

        Конечно будет, но дороже yes (прежних цен нам не видать)
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Солдатов В.
      Нет дефицита реально. Это сговор производителей. Мощности реально хватает залить бензином Россию.

      Нет ничего проще как искоренить картельные сговоры, надо просто возродить казённые предприятия и производить, реализовывать продукцию по нормальным ценам, согласно доходам населения. И к бабке ходить не надо чтоб угадать куда народ понесёт свои кровные. Касается не только топлива но и морковки тоже. hi
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:50
    А у нас что на " маркетплейсах" топливом торговали ? Во дают в стране !!!
  23. APASUS Звание
    APASUS
    -3
    Сегодня, 14:52
    Выборы на носу ,вот враг и старается и смотрю у него получается ,народ сильно недоволен
    1. Jager Звание
      Jager
      +6
      Сегодня, 15:04
      Народ "сильно недоволен" уже давно.
  24. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:56
    С нефтепродуетами плохо, это когда пароходы перестанут пароходить и самолёты летать.Остальное ерунда .
  25. сайгон Звание
    сайгон
    0
    Сегодня, 14:57
    Простите какая паника , парезидент говорил все ай хорошо идем в перед !
  26. bar Звание
    bar
    +1
    Сегодня, 14:58
    Власти заверяют, что предпринимают все возможные усилия для недопущения дальнейшего обострения.

    А уже существующим обострением власти собираются заниматься?
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +3
      Сегодня, 15:24
      Цитата: bar
      А меры по ликвидации уже существующего обострения принимаются?

      Конечно. wink
      В стан врага готовится очередная заброска Ромы Абрамовича в усиленном составе вместе с Кириллом Дмитриевым. (шутка) wink
  27. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 15:03
    в правительстве, как выясняется, активно работает механизм координации с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на моторное топливо.

    Как выясняется, работает. Страну готовят к европейским ценам. А то ишь припали на халяву. А олигаторам с начальством что делать и как жить?
  28. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 15:07
    Мы ещё неделю назад принялись уничтожать все хихляцкие заправки, с получилось все наоборот
  29. Ручей-2 Звание
    Ручей-2
    +3
    Сегодня, 15:18
    ...заявил, что в правительстве, как выясняется, активно работает механизм координации с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на моторное топливо. По его словам, необходимые меры уже принимаются для стабилизации ситуации на рынке.

    Кто бы объяснил комментатору из кремля, что авто не просто ездит по дорогам, а перевозит пассажиров и товары потребления. И стоимость топлива автоматически распределяется по товарам. Называется сей процесс накладными расходами. Иначе говоря, уже сегодня идёт повышение цен на все виды товаров и проездные билеты. В том числе на лекарства и товары первой необходимости: хлеб, молочное и далее по списку. Конечно же, правительство координирует всё и всё под контролем. Песков сказал. Или это пурга от него по словам его работодателя?
  30. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Сегодня, 15:22
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на розничном рынке моторного топлива в России.

    Песковщина - нести чушь на высокопоставленном уровне.
    1. cast iron Звание
      cast iron
      +2
      Сегодня, 15:34
      Песковщина - нести чушь на высокопоставленном уровне.


      Усатый от Джейн Псаки уже ничем не отличается. Несёт пургу каждый день.
  31. Valter1364 Звание
    Valter1364
    0
    Сегодня, 15:28
    Позднее у них зажигание.
  32. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 15:29
    Цитата: Santa Fe
    Война не спрашивает

    А причём здесь война? Прошу прощения.
  33. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 15:41
    Цитата: Earl
    Похоже, что лучшим способом контролировать цену топлива является национализация всего того, что было прихватизировано в 90-ых.

    А оно и так, мягко говоря национализировано. Только вот рынок теперь, к сожалению, свободный. Нефтедобытчики и давальцы нефти и газа на заводы типа: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть это акционерки с госкапиталом. На крупные НПЗ типа Московского или Уфимских заводов частная компания зайти на переработку не сможет. Просто не пустят. Значит и нефть не купит. А при ценах на экспорт, да ещё возмещений НДС и акциз выгоднее гнать на экспорт. Вот так Королевство и устроено, ИМХО.
  34. kriten Звание
    kriten
    +1
    Сегодня, 15:41
    Кто бы в Кремле или МО мог подумать,что на 4-ой год войны выплывет такая неприятность - удары по НПЗ, которые никто не хотел защищать. Для этого денег надо много, а у нас Кремль с ЦБ страшно боится гипер инфляции, поэтому деньги не промышленность, даже оборонную, а за кордон в неведанные фонды.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:55
      Кто бы в Кремле или МО мог подумать

      дааа - это не в шахматы играть...
    2. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 22:14
      вы долго спите
      на дворе пятый год войны
  35. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 16:21
    Представляете, это -работа, выйти и сказать "ситуация на контроле"! Сколько же платят за такую?
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      -1
      Сегодня, 17:20
      Сенатор Учрюкского района Кайгарского края Сибирского округа по вопросам пожаротушения и природоохраны Анатолий Шапакин?
      «Мы все контролируем, все под контролем. Ничего нет, все есть, ничего нет. Леса в полном порядке. Не надо никакой паники, все хорошо»
  36. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:50
    Зэбэст!!! Стоимость топлива в России становится больше чем в США, при чём средняя зарплата в Штатах $5000! Идёт эвакуация детей из Крыма. На пятом году войны!!! Кто виноват и что делать?
  37. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 17:17
    Главное что в кремлёвских гаражах есть топливо и не важно какая у него цена. А народ стерпит в который раз. В 90-е выжили и сейчас выживут.
  38. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 17:24
    Это Пyтин не знает,а то бы он сразу отрегулировал ситуацию.
  39. Garris199 Звание
    Garris199
    -1
    Сегодня, 18:24
    С бензином будет все в порядке если начнут взрываться европейские НПЗ. Других вариантов не имеется.
  40. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 19:24
    Цитата: Копчёный
    или Казахстана какого. И то, ИМХО будет недолго. В Белоруссии легко могут тоже обломки начать падать, а на казахов тупо надавят.

    Казахстан уже давно запретил весь экспорт продуктов переработки нефти, только сырая нефть.
  41. Комментарий был удален.
  42. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 21:08
    Хороша работа - сидеть в кресле и всё контролировать на бумаге.
  43. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:26
    Контролеры, контролеры,
    Ведь опасность это в общем то пустяк...