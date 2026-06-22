В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в России
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на розничном рынке моторного топлива в России.
Он заявил, что в правительстве, как выясняется, активно работает механизм координации с нефтяными компаниями по вопросам ценообразования на моторное топливо. По его словам, необходимые меры уже принимаются для стабилизации ситуации на рынке.
В последние недели во многих регионах России наблюдается значительный рост цен на бензин и дизель. На отдельных АЗС стоимость литра АИ-95 превысила психологическую отметку в 100 рублей. Одновременно с этим на заправках крупных сетей, где топливо имеется в наличии и цена на него не выросла столь значительно, образовались длинные очереди - нередко из нескольких десятков автомобилей. Автомобилисты стараются заправиться максимально, что в свою очередь ведёт к росту потребления топлива и дополнительному ажиотажу.
Водители жалуются на дефицит популярных марок топлива и вынуждены тратить время на поиски работающих АЗС с адекватными ценниками. В Республике Крым и Севастополе ситуация с моторным топливом по-настоящему сложная.
В Кремле же подчёркивают, что ситуация находится на контроле, а профильные ведомства совместно с бизнесом прорабатывают дополнительные шаги по обеспечению рынка.
Эксперты связывают текущие проблемы с сочетанием факторов: ремонтами на НПЗ после атак БПЛА, высоким сезонным спросом и внешними вызовами. Власти заверяют, что предпринимают все возможные усилия для недопущения дальнейшего обострения. Хотелось бы верить, что это даст результат в ближайшее время.
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