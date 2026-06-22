Отдыхавших в крымском лагере «Артек» детей досрочно возвращают по домам

В координации с сотрудниками спецслужб отдыхавших в крымском лагере «Артек» детей возвращают по домам. Детей будут вывозить и из других мест размещения на полуострове.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.Вывоз детей носит организованный характер. В сообщении ведомства сказано:В Минпросвещения заверили, что для комфорта и безопасности выезжающих детей сделано все необходимое. Решением всех вопросов занимаются представители специально организованного оперативного штаба.Предполагается, что вывезенных из Крыма к местам жительства детей не лишат летнего оздоровления. Их могут отправить на отдых в другие регионы России.Сегодня глава администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке бронирования мест, приема и размещения детей в лагерях и пансионатах полуострова. Данный режим будет действовать все лето – с 22 июня по 1 сентября. Чиновник пояснил, что такая мера необходима для обеспечения безопасности детей.Сейчас в Крыму складывается очень непростая ситуация. Из-за острого дефицита автомобильного топлива автозаправки региона прекратили отпуск бензина и дизтоплива. Также введены ограничения на потребление электроэнергии.В Севастополе общественный транспорт начал ходить по сокращенному графику. В городе ограничена работа кафе и магазинов, а также отменены все массовые мероприятия.

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