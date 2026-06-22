Отдыхавших в крымском лагере «Артек» детей досрочно возвращают по домам

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Отдыхавших в крымском лагере «Артек» детей досрочно возвращают по домам


В координации с сотрудниками спецслужб отдыхавших в крымском лагере «Артек» детей возвращают по домам. Детей будут вывозить и из других мест размещения на полуострове.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

Вывоз детей носит организованный характер. В сообщении ведомства сказано:

Сопровождающих координируют представители спецслужб.

В Минпросвещения заверили, что для комфорта и безопасности выезжающих детей сделано все необходимое. Решением всех вопросов занимаются представители специально организованного оперативного штаба.

Предполагается, что вывезенных из Крыма к местам жительства детей не лишат летнего оздоровления. Их могут отправить на отдых в другие регионы России.

Сегодня глава администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке бронирования мест, приема и размещения детей в лагерях и пансионатах полуострова. Данный режим будет действовать все лето – с 22 июня по 1 сентября. Чиновник пояснил, что такая мера необходима для обеспечения безопасности детей.

Сейчас в Крыму складывается очень непростая ситуация. Из-за острого дефицита автомобильного топлива автозаправки региона прекратили отпуск бензина и дизтоплива. Также введены ограничения на потребление электроэнергии.

В Севастополе общественный транспорт начал ходить по сокращенному графику. В городе ограничена работа кафе и магазинов, а также отменены все массовые мероприятия.
61 комментарий
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -16
    22 июня 2026 14:38
    Будем наращивать удары по бандэрлогам , всё это безнаказанно не останется.
    1. barclay Звание
      barclay
      +5
      22 июня 2026 15:05
      Как заверяют следственный комитет и МИД, все виновники и причастные будут выявлены и понесут...
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +17
        22 июня 2026 15:47
        "все виновники и причастные будут выявлены и понесут..."
        От кого? belay
        1. 72jora72 Звание
          72jora72
          +1
          Вчера, 13:43
          [quote"все виновники и причастные будут выявлены и понесут..."
          От кого? belay][/quote]Я это уже слышу уже лет 10, ни кто не наказан, c Будановым переговоры ведутся....
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +5
        22 июня 2026 15:52
        Цитата: barclay
        будут выявлены и понесут...

        а понесут то чего?!
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +16
      22 июня 2026 15:50
      Цитата: Ирек
      всё это безнаказанно не останется.

      однозначно, снесем к чертовой матери пару сараев ...
      ночью, что бы ни кто не пострадал
    3. Бензорез Звание
      Бензорез
      0
      22 июня 2026 16:15
      Точно. Вне всяких сомнений.
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +13
    22 июня 2026 14:39
    Начинайте уничтожать ВПР украины, давно уже пора, тем более многие признаны террористами ! В ином случае нам детей не только с Крыма и Белгорода придётся эвакуировать!
    Как достучаться до нашего ВГК, чтобы он уже раздал соответствующие команды?
    1. Kamarada Звание
      Kamarada
      +16
      22 июня 2026 14:59
      После всего того что мы узнали за последние время ЭТОТ человек утратил доверие у многих. И уважение почти у всех . И ... а точно он наш ? Судя по анкориджам и обещаниям евреям и ватикану ,какой то он многовекторный .
      1. Руслан М Звание
        Руслан М
        +2
        Вчера, 04:11
        Он одновекторный, просто вектор не наш. По сути все его действия несут выгоду только одной звезднополосатой стране. Не могу вспомнить ни одного шага за все его президенство когдаб его действия принесли какой либо вред им, а вот РФ благодаря ему огребает с постоянной регулярностью.
        Есть еще обозначение подобным людям - агент влияния.
    2. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +2
      22 июня 2026 20:02
      Да уже понятно, что он не сделает ничего из того списка, который, судя по происходящему за эти годы, до него и его ближайшего окружения довели ещё в начале СВО, и за что обещали наказать лично и фатально (как минимум - полной конфискацией нажитого здесь и размещённого на Западе). В этом списке попытки ликвидации высшего руководства Украины, прибывающих вна Украину западных эмиссаров, атаки на стратегическую инфраструктуру и собственность западных корпораций на территории к западу от Днепра (включая мосты через сам Днепр). А так как наши вожди совершенно не хотят тоже становиться мишенями в ходе идущей зарубы (для этого простой народ есть, а не бесценные народные достояния), то требования этого стоп-листа выполняются неукоснительно. И будут выполняться и дальше.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    22 июня 2026 14:41

    В координации с сотрудниками спецслужб отдыхавших в крымском лагере «Артек» детей возвращают по домам.

    Это правильно...велика вероятность удара бандеровцами БПЛА и ракетами по лагерю с детьми...Зеля сходит с ума.
    1. Силуэт Звание
      Силуэт
      +3
      22 июня 2026 18:59
      Проблема не в ударах по лагерям, а в их жизнеобеспечении продуктами в условиях отсутствия бензина и перебоев с электроэнергией.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    22 июня 2026 14:44
    Сейчас то начнут долбить, по центрам принятия решений, в том же Киеве ? Или что опять мы в белых перчатках, нам нельзя
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      22 июня 2026 14:59
      APASUS hi , уже много кто из официальных лиц высказался и про Ц.П.Р и ответы за удары по детям , всё есть в свободном доступе.
      1. alanery Звание
        alanery
        +2
        22 июня 2026 15:05
        Это да, много кто сказал... А нажать на кнопку нЕкому...
      2. isv000 Звание
        isv000
        +4
        22 июня 2026 16:33
        Цитата: Ропот 55
        APASUS hi , уже много кто из официальных лиц высказался и про Ц.П.Р и ответы за удары по детям , всё есть в свободном доступе.

        Языком чесать не мешки таскать...
    2. sub307 Звание
      sub307
      +1
      22 июня 2026 15:06
      Цитата: APASUS
      Сейчас то начнут долбить, по центрам принятия решений, в том же Киеве ?


      Поскольку вопрос адресован "широким массам", а не в приёмную президента, осмелюсь предположить - нет, "долбить" не начнут по центрам принятия решений, продолжат "долбить" то, что "долбят"...и "процесс" займет , судя по всему, неопределённое продолжительное время, если цели и задачи СВО остаются прежними,. Согласитесь , основания это предположить есть... winked
    3. barclay Звание
      barclay
      0
      22 июня 2026 17:36
      Сейчас то начнут долбить, по центрам принятия решений
      Поводов для этого уже было предостаточно. Но.... так видимо и в этот раз будет. А как именно, озвучивать тошно.
      Короче: усиливаемПВО, и выпрашиваем переговоры. Вот такие мы "победители ".
  5. solar Звание
    solar
    +6
    22 июня 2026 14:44
    В координации с сотрудниками спецслужб отдыхавших в крымском лагере «Артек» детей возвращают по домам. Детей будут вывозить и из других мест размещения на полуострове.

    Кто-то на пятый год наконец-то заметил, что в стране война идёт :((...
    1. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      +1
      22 июня 2026 17:18
      Цитата: solar

      Кто-то на пятый год наконец-то заметил, что в стране война идёт

      Ответ искусственного интеллекта по поводу Всемирного фестиваля молодёжи.
      Всемирный фестиваль молодёжи о проведении которого распорядился Путин 29 декабря 2025г.(не 2021г.) не отменён. Он состоится с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге, Заявки в нём подали многие тысячи молодых людей со всего мира. Проживание и питание бесплатно , как и проезд в пределах отведённых лимитов.
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +24
    22 июня 2026 14:44
    То, что эвакуируют детей (а это эвакуация, а не "досрочная" отправка, как стыдливо власти брешут) - давно пора было. А, вот что допустили такой позор- это отдельный тема.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      22 июня 2026 14:59
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, вот что допустили такой позор- это отдельный тема.

      Эту тему не освещают, а всячески замалчивают !
  7. Кот28.Ру. Звание
    Кот28.Ру.
    +9
    22 июня 2026 14:45
    Уже за это весь Куив должен быть обесточен и захлебнуться в говне.А всякие Конча Заспы-стёрты с лица Земли.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +5
      22 июня 2026 16:34
      Цитата: Кот28.Ру.
      Уже за это весь Куив должен быть обесточен и захлебнуться в говне.А всякие Конча Заспы-стёрты с лица Земли.

      Впереди Кончи должна Рублёвка быть. Никто не всплакнёт.
  8. axren1 Звание
    axren1
    +7
    22 июня 2026 14:46
    А с детьми Крыма , Белгорода и других городов что будет с таким И.о. ?
    1. Serafim Звание
      Serafim
      -2
      22 июня 2026 15:09
      Диалог при СССР:
      - Что то, дружище, я тебя давно не видел, где был?
      - Да в Москву ездил!
      -О! Вот как.... ну и как там Москва? Стоит? )))
      - Стоит!)))
    2. alanery Звание
      alanery
      +1
      22 июня 2026 15:09
      Хороший вопрос без ответа...
    3. Бензорез Звание
      Бензорез
      -1
      22 июня 2026 16:20
      Ну, наши детишки уже привычные...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    22 июня 2026 14:47
    Я вообще удивлён что " Артек" работал все эти годы .
  10. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +1
    22 июня 2026 14:58
    Ну что? хохля раком поставили? Мыш ещёи не начинали и пусть арестуют меняне\мы же ещё нечинали...,
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +4
      22 июня 2026 15:02
      А показать,как они в днепре купаются, а мы себе в Иртыше не можем позволить?Э, стратег, чёта будешь делать или как?
  11. Роман_ Звание
    Роман_
    +5
    22 июня 2026 14:59
    - Было что то подобное в ковид - запретили ходить в парк, лес, на кладбище (ладно в лесу могли белок ковидом заразить, но кладбища чем опасны???). Все сидели дома.
    Теперь идет к тому же, только чиновникам надо еще обязать всех граждан РФ КУПИТЬ у государства таблички с ФИО и иной паспортной информацией из бронестали и обязать носить постоянно с собой.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +4
      22 июня 2026 16:38
      Во времена ковидлы был маразм. Заходишь на сайт, пишешь что надо в магазин и получаешь куар код, причём адрес магаза проставляешь "область". И так каждый день... fool
  12. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    22 июня 2026 15:00
    Сколько еще надо думат и что должно произойти для мобилизации и военное положение хотя в ближайших областей до линия фронта.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      22 июня 2026 15:10
      , но.ответ неприятен, я не националист и не гомофоб,но ответ ясен: кто у нас у власти???А кто иесуса на крест отправил?
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        0
        22 июня 2026 15:11
        так, тема для размышлений
    2. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +4
      22 июня 2026 20:15
      И что же в нынешней ситуации даст мобилизация хоть сотен тысяч, хоть миллионов мужиков? Ну дадут нам с вами по Калашу, и что? На каждый грузовик с "окалашенной" пехотой, двигающийся к линии фронта, с другой стороны подвезут грузовик дронов, и мы с вами удобрим чернозём даже ни разу по врагу не выстрелив, даже его не увидев.
      Увы, но технологическое (а уже и тактическое) превосходство противника, хоть Украина это, хоть Украина + НАТО, массой пехоты не нивелируется. Да и пехоту эту нечем вооружать, некому обучать, некому ею толково командовать. Единственная цель мобилизации в нынешних условиях видится в том, чтобы перемолоть побольше русских мужиков, для скорейшего замещения коренного населения страны.
  13. Aleprok Звание
    Aleprok
    0
    22 июня 2026 15:00
    похоже ждём контрнахрюк очередной, серьёзно ждём
  14. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +7
    22 июня 2026 15:01
    Вывоз детей носит организованный характер.

    Вспоминается лектор Никодимов из "Карнавальной ночи":
    -
    "Вы панике не поддавайтесь,
    Организованно спасайтесь."

    Буржуйская власть расписывается в полной недееспособности. negative
  15. Десница ока Звание
    Десница ока
    +6
    22 июня 2026 15:04
    Да уж.., негативные последствия похоже, понеслись как снежный ком... Вот так, просто за пару месяцев укры смогли конкретно "прижать" Крым и дальше, очевидно, останавливаться не собираются. Хорошо, если до полной блокады не дойдет, и что еще хуже - до похода на Крым, ведь очевидно - они впоймали волну, воодушевились своими успехами, а аппетит, как известно, приходит во время еды...
    С другой стороны - ну и пусть, пусть будет еще хуже и наши верха может тогда, наконец допетрят, что пора прекращать это все - скоро и быстро... У великой ядерной державы, максимально, более всех иных стран оснащенной ЯО просто не может твориться на территории такое, априори... Нельзя было допускать изначально агрессию против РФ Запада, которую он откровенно, в какой-то момент стал проводить своими руками, передавая укре свои вооружения, разведданные и тп.которыми и с помощью котооых их шестерки укры, да и собственные спецы стали долбить по нашей стране... Но, слишком далеко они уже зашли в своей вседозволенности и теперь, даже не знаю, как Путин сможет разрулить это все, без масштабного или ядерного столкновения с западными агрессорами...
    1. urik62 Звание
      urik62
      +4
      22 июня 2026 16:52
      Никак не сможет, я вообще подозреваю, что он не в курсе. Деменция однако
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    22 июня 2026 15:06
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Начинайте уничтожать ВПР украины
    Надо уничтожать всю Украину. С потрохами
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      0
      22 июня 2026 20:21
      Если всё и дальше будет развиваться по нынешнему сценарию, то лет через 10 вы будете писать: "Нужно уничтожить весь Воронеж/Сибирь/Урал/Кавказ и т д... С потрохами".
  17. esoterica Звание
    esoterica
    +7
    22 июня 2026 15:09
    А вы думаете, что детишки нашей элиты отдыхают в Артеке, а не европейских куршевелях?
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      22 июня 2026 15:32
      А вы думаете, что детишки нашей элиты отдыхают в Артеке, а не европейских куршевелях?

      Думаете, не отдыхают? Лагерь был и остаётся одним из самых престижных детских лагерей. Для большинства советских школьников это вообще предел мечтаний был.
      Да и место в пределах Крыма относительно безопасное было до сего момента.
  18. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +12
    22 июня 2026 15:13
    На ум приходят только два слова - бессилие и позор. Неужели это могущественная Россия?
  19. My_Log_In Звание
    My_Log_In
    +4
    22 июня 2026 15:23
    Был человек по прозвищу "Паша-мерседес", грозился двумя полками за три дня всех усмирить (могу ошибаться в мелочах, давно было да и не цитата важна, а общий посыл). Теперь вот, на пятом году, освобождённые территории начали в зданиях и сооружениях считать... Дальше рассуждать статьи УК не позволяют. Мне не позволяют. А им - всё Б-жья роса. Делайте ставки, господа, делайте ставки: в сентябре только-только перевалит за 50% или уверенно и единодушно превысит 75% (а то и болеее) am
    1. esoterica Звание
      esoterica
      +1
      22 июня 2026 15:39
      Был человек по прозвищу "Паша-мерседес", грозился двумя полками за три дня всех усмирить


      В истории России/СССР почти все генералы обещали царю/генсеку/президенту быстро усмирить врага. Вот только всё выходило ровно наоборот.
      1. solar Звание
        solar
        +4
        22 июня 2026 17:31
        В истории России/СССР почти все генералы обещали царю/генсеку/президенту быстро усмирить врага.

        Те, кто предлагал войну не начинать, генералами не становились.
  20. Dead Звание
    Dead
    +6
    22 июня 2026 15:26
    Если ничего не изменится, вскоре для въезда в Крым потребуется виза.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      22 июня 2026 16:42
      Цитата: Dead
      Если ничего не изменится, вскоре для въезда в Крым потребуется виза.

      sad Почитаешь новости и задаёшься вопросом - какой год сейчас, 1916-й или 1939-й?!!
    2. igorlvov Звание
      igorlvov
      -1
      22 июня 2026 16:53
      а нам в Крыму и Севастополе -гробы
  21. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    22 июня 2026 15:34
    Ma cosa altro deve fare il pazzo drogato e la sua banda perché FINALMENTE venga eliminato?Ma è possibile che il governo Russo non vuole capire che più passa il tempo più la Russia ed i suoi cittadini subiranno attacchi sempre più forti? Basta dargli ancora il permesso di vivere.
  22. igorlvov Звание
    igorlvov
    +1
    22 июня 2026 16:53
    Кабаева разбуди Путина
  23. isv000 Звание
    isv000
    +1
    22 июня 2026 17:22
    Сегодня, 22 июня, началась эвакуация детей из Крыма. Впервые со времён Великой отечественной войны...
  24. Андрей НМ Звание
    Андрей НМ
    +3
    Вчера, 04:43
    Не надо тут! Всё идет по плану! Это же план такой хитрый?
    Это называется импотенцией... А может трусостью...
    В любом случае нельзя вести боевые действия с противником, одновременно торгуя с ним и при этом еще и заискивать.
  25. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +1
    Вчера, 08:55
    Государство, руководство которого называет дезертиров "испуганными патриотами", выигрывать войны и защитить своих граждан не способно.
  26. Комментарий был удален.
  27. Желтый пузырь Звание
    Желтый пузырь
    0
    Вчера, 12:04
    Просто мы их неможим защитить война лешила их детства, мне стыдно.
  28. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Вчера, 13:35
    Хм... Ладно власти, о них уже давно всё понятно, но родители ?... Наверное последователи великого русского культа бога Авось. Который периодически тем не менее собирает кровавые жертвы.
    1. Arnok Звание
      Arnok
      +1
      Вчера, 14:11
      Ладно власти, о них уже давно всё понятно, но родители ?

      Да понимаете, я об этом часто пишу, родители как и большинство россиян считают, что все в принципе то хорошо. "Ура мы ломим-гнутся шведы..." (с)
      Только сейчас наступает отрезвление и то, знаете, очень медленно. Ну Москву разбомбили, Воронеж, бензин вот кончился в стране. Народ начинает что-то подозревать, но пока еще не окончательно осознал глубину глубин.
      Вот я смотрел видос, как мамашка негодует, что поездку сына в "Артек" отменили. Да радоваться надо, там ни электричества, ни бензина ни воды из-за этого, и того и гляди мост расфигачат. А она туда ребенка отправляет request
      И ксати-Аксенову респект! Вот он как Гладков - может принять непопулярное решение, есть у него яйца. Зато сколько жизней возможно сохранил!