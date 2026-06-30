ЕС профинансирует поставку канадских бронеавтомобилей Roshel для армии Молдавии
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Молдавская армия в течение ближайшего года получит более ста канадских бронеавтомобилей Roshel, поставки которых будут оплачены за счет средств, выделенных Евросоюзом. Брюссель уже одобрил дополнительный грант на 50 миллионов евро, предназначенный для закупок вооружений для вооруженных сил Молдавии.
Согласно условиям рамочного соглашения и контракта на приобретение военной техники, подписанного Минобороны Молдавии с Эстонским центром оборонных инвестиций, приобретенная за средства ЕС канадская техника должна быть поставлена до мая 2027 года. Предполагается, что это будет модель Senator APC — аналогичную технику Молдова закупала в июне 2025 года для полицейского спецназа. Поставки вооружений Кишиневу осуществляются в рамках программы по переоснащению молдавской армии при поддержке США, ЕС и НАТО. Милитаризация Молдавии происходит на фоне недавно принятой Кишиневом новой военной стратегии, в которой главной угрозой названа Россия.
Несмотря на серьезные проблемы в экономике, власти Молдавии планируют уже к 2030 году увеличить военные расходы до 1% ВВП. Бывшая советская республика уже приобрела артиллерийские установки ATMOS 2000, самоходные минометы и другие вооружения. Как правило, модернизация ВС Молдавии оплачивается за счет средств стран Евросоюза и НАТО. Параллельно с этим Кишинев усиливает риторику в адрес Приднестровья.
Ранее Германия передала Молдавии пять бронетранспортёров PIRANHA-5. Передачу военной техники молдавские власти сопроводили демонстративным показом. В 2023 году Германия уже безвозмездно передала молдавской армии 19 БТР PIRANHA-3Н.
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