ЕС профинансирует поставку канадских бронеавтомобилей Roshel для армии Молдавии

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ЕС профинансирует поставку канадских бронеавтомобилей Roshel для армии Молдавии

Молдавская армия в течение ближайшего года получит более ста канадских бронеавтомобилей Roshel, поставки которых будут оплачены за счет средств, выделенных Евросоюзом. Брюссель уже одобрил дополнительный грант на 50 миллионов евро, предназначенный для закупок вооружений для вооруженных сил Молдавии.

Согласно условиям рамочного соглашения и контракта на приобретение военной техники, подписанного Минобороны Молдавии с Эстонским центром оборонных инвестиций, приобретенная за средства ЕС канадская техника должна быть поставлена до мая 2027 года. Предполагается, что это будет модель Senator APC — аналогичную технику Молдова закупала в июне 2025 года для полицейского спецназа. Поставки вооружений Кишиневу осуществляются в рамках программы по переоснащению молдавской армии при поддержке США, ЕС и НАТО. Милитаризация Молдавии происходит на фоне недавно принятой Кишиневом новой военной стратегии, в которой главной угрозой названа Россия.



Несмотря на серьезные проблемы в экономике, власти Молдавии планируют уже к 2030 году увеличить военные расходы до 1% ВВП. Бывшая советская республика уже приобрела артиллерийские установки ATMOS 2000, самоходные минометы и другие вооружения. Как правило, модернизация ВС Молдавии оплачивается за счет средств стран Евросоюза и НАТО. Параллельно с этим Кишинев усиливает риторику в адрес Приднестровья.

Ранее Германия передала Молдавии пять бронетранспортёров PIRANHA-5. Передачу военной техники молдавские власти сопроводили демонстративным показом. В 2023 году Германия уже безвозмездно передала молдавской армии 19 БТР PIRANHA-3Н.
10 комментариев
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  1. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    30 июня 2026 18:28
    канадские бронеавтомобили Roshel - так себе агрегаты.
    Но бизнес стратегия есть, ждём когда их азиатские партнёры закупать будут
    1. Cympak Звание
      Cympak
      +1
      30 июня 2026 23:30
      Цитата: ssg.spb
      канадские бронеавтомобили Roshel - так себе агрегаты.

      Но производят их в большом объеме (9 машин в день) на шасси гражданского пикапа Ford F550. А мы с такой же скоростью производим наши Тигры?
  2. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    30 июня 2026 18:53
    I cittadini moldavi sono in un profondo stato di povertà e il loro pseudo governo spende i soldi che riceve dall'Europa in armamenti. Come non volere il bene del proprio popolo.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      30 июня 2026 19:40
      In Moldavia non si percepisce una particolare povertà. La maggior parte della popolazione giovane e in età lavorativa lavora all'estero, soprattutto in Europa, e da lì invia costantemente denaro nel proprio paese. Sono stati proprio loro a spingere la Sandu alla presidenza.Inoltre, il paese dipende completamente dagli aiuti finanziari dell'Unione Europea, di singoli stati occidentali e di varie fondazioni. Per questi donatori si tratta di spese insignificanti, ma per la Moldavia sono cifre enormi. La Sandu farà di tutto per far continuare questo processo, fino a rischiare un conflitto militare in Transnistria e/o l'adesione alla Romania.
      Особой бедности в Молдавии не ощущается. Большинство трудоспособного молодого населения трудится за границей, в основном в Европе, и оттуда накачивают свою страну деньгами. Они-то и протащили Санду в президенты. Кроме того, страна полностью сидит на финансовой игле Евросоюза, отдельных стран Запада и всевозможных фондов. Для этих доноров расходы пустяковые, а для Молдавии - бешеные деньги. Санду сделает всё чтобы этот процесс продолжался, вплоть до военного конфликта в Приднестровье и (или) присоединения к Румынии.
      1. Mister X Звание
        Mister X
        0
        Вчера, 00:37
        Цитата: Fachmann
        Особой бедности в Молдавии не ощущается.

        Вы серьёзно?!
        Цитата: Fachmann
        Большинство трудоспособного молодого населения трудится за границей,

        Вы путаете молдавскую диаспору с жителями Молдавии.

        Местные жители с трудом находят работу, и заработки у них относительно цен на еду и коммунальные услуги очень скромные.
        Жена давно не работает, полностью занимается всеми домашними делами.
        Работаю я один.
        У меня зарплата примерно 500 евро.
        Этого хватает на оплату счетов и самую простую еду.
        Жена готовит сама, убирает в доме тоже она.
        Никаких ресторанов, доставки суши или пиццы.
        Откуда вы знаете о ситуации в Молдавии?
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          0
          Сегодня, 12:35
          Уважаемый Mister X,
          отвечая на Ваш комментарий, хочу Вас заверить, что то, что я написал "особой бедности в Молдавии не ощущается", было не шутливо, а абсолютно серьёзно.
          Дело в том, что у каждого человека есть свой жизненный опыт, и оценка событий происходит на основании этого самого опыта.
          Прожив 20 лет в Кишинёве, покинув Молдавию в 1995 году, и регулярно посещая столицу на протяжении 30 лет, я ясно вижу разницу в уровне благосостояния населения. Хочу подчеркнуть, я говорю о столице.
          Кстати, город очень преобразился, и в лучшую сторону.
          В Молдове у меня остались хорошие знакомые. Специальность и работа: IT-специалисты, филологи-переводчики, преподаватели математики и иностранных языков, врачи, финансовые аудиторы, нотариус, пенсионеры и т.д.
          Даже супружеская пара пенсионеров не бедствует.
          Что касается отмеченной Вами "молдавской диаспоры".
          Я не совсем понял, что здесь противоречит тому, что я написал в своём комментарии.
          На протяжении 10 лет я наблюдал за тем, как пацаны пахали и буквально выгрызали своё крепкое положение в Германии. И добились успеха! Могу высказать только слова уважения.
          При этом не забывают о родителях в Молдавии.
          Да, лично не по мне, что практически все они проголосовали на выборах за нынешнего президента Молдовы, но это их выбор...
          Конечно же, мне очень жаль, что лично у Вас ситуация отличается от той, на основе которой я написал мой комментарий.
          В любом случае, желаю Вам и Вашей семье успехов и крепкого здоровья.
          С уважением hi
  3. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    30 июня 2026 19:33
    Несмотря на серьезные проблемы в экономике, власти Молдавии планируют уже к 2030 году увеличить военные расходы до 1% ВВП.

    На шасси Ford F550 прикрутили коробочку, 8-9 тонн этой инженерной мысли потребляют соляры от 30 до 60 литров на 100 км.
    Это жеж 100 единиц Рошелей съедят топлива больше чем молдоване должны за газ...
    1. Mister X Звание
      Mister X
      0
      Вчера, 00:44
      Цитата: Lynx2000
      потребляют соляры от 30 до 60 литров на 100 км.

      На вооружении молдавской армии состоят БТР-80.
      Это от них избавляются, и просят у запада подачки.
      Сколько потребляет БТР-80?
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    30 июня 2026 20:09
    эти авто предназначены против своего народа и гагаузов в первую очередь
  5. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Вчера, 01:49
    Цитата: Mister X
    Цитата: Lynx2000
    потребляют соляры от 30 до 60 литров на 100 км.

    На вооружении молдавской армии состоят БТР-80.
    Это от них избавляются, и просят у запада подачки.
    Сколько потребляет БТР-80?

    На вооружении молдован, если верить открытым источникам, состоят 12-13 единиц БТР-80. В таком случае, по-моему мнению, на ходу будет 8-9 единиц.
    БТР-80 с КамАЗовским или ярославским дизелем потребляет на шоссе в среднем 30-40 л. на 100 км, в боевых условиях до 60 л.