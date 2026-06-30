Бывший премьер Польши обвинил нынешнего в том, что он «прогнулся под Украину»
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Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал нынешнего главу правительства Дональда Туска. Он заявил, что тот «прогнулся под Украину» на фоне очередного витка напряжённости в двусторонних отношениях.
Поводом для заявления стало решение Зеленского, которое Моравецкий назвал открытием «нового фронта противостояния с Польшей». Речь про историю с увековечиванием памяти УПА* (запрещённая в РФ организация).
Моравецкий также поставил под сомнение реакцию действующего премьера:
Пока польские патриоты во главе с президентом Каролем Навроцким защищают национальную историческую память, правительство предпочитает прятать голову в песок и позволяет Киеву вновь и вновь переступать границы допустимого.
По мнению Моравецкого, Варшава должна занять принципиальную позицию: без правды о Волынской трагедии 1943 года, проведения эксгумаций и отказа от культа Степана Бандеры переговоры о вступлении Украины в Евросоюз невозможны:
Туск молчит, но мы, поляки, не имеем права хранить молчание.
Напомним, что тема исторической памяти и оценки событий на Волыни остаётся одной из самых чувствительных в польско-украинских отношениях. Польская сторона настаивает на проведении эксгумационных работ и осуждении преступлений УПА*, тогда как Киев часто воспринимает эти требования как вмешательство во внутренние дела.
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