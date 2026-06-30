Бывший премьер Польши обвинил нынешнего в том, что он «прогнулся под Украину»

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Бывший премьер Польши обвинил нынешнего в том, что он «прогнулся под Украину»


Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал нынешнего главу правительства Дональда Туска. Он заявил, что тот «прогнулся под Украину» на фоне очередного витка напряжённости в двусторонних отношениях.

Поводом для заявления стало решение Зеленского, которое Моравецкий назвал открытием «нового фронта противостояния с Польшей». Речь про историю с увековечиванием памяти УПА* (запрещённая в РФ организация).

Моравецкий также поставил под сомнение реакцию действующего премьера:

Пока польские патриоты во главе с президентом Каролем Навроцким защищают национальную историческую память, правительство предпочитает прятать голову в песок и позволяет Киеву вновь и вновь переступать границы допустимого.

По мнению Моравецкого, Варшава должна занять принципиальную позицию: без правды о Волынской трагедии 1943 года, проведения эксгумаций и отказа от культа Степана Бандеры переговоры о вступлении Украины в Евросоюз невозможны:

Туск молчит, но мы, поляки, не имеем права хранить молчание.

Напомним, что тема исторической памяти и оценки событий на Волыни остаётся одной из самых чувствительных в польско-украинских отношениях. Польская сторона настаивает на проведении эксгумационных работ и осуждении преступлений УПА*, тогда как Киев часто воспринимает эти требования как вмешательство во внутренние дела.
13 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    0
    30 июня 2026 18:29
    Да фигня, просто бывший про нынешнего. Так всегда будет 😂
  2. кредо Звание
    кредо
    +4
    30 июня 2026 18:52
    ...Поводом для заявления стало решение Зеленского, которое Моравецкий назвал открытием «нового фронта противостояния с Польшей». Речь про историю с увековечиванием памяти УПА* (запрещённая в РФ организация)...

    Пока ещё не сказали своего слова немцы и евреи в адрес Польши. А им есть что сказать.
    Немцы обязательно припомнят полякам уничтожение мирного немецкого населения, шедшего из Пруссии в Германию через территорию Польши в 1945 году.
    Ну а евреи могут легко вспомнить о том, что из шести миллионов польского населения, погибшего в годы ВМВ, три миллиона были евреями, которые погибли в том числе и от рук польских нацистов. hi
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    30 июня 2026 19:03
    А не путинский ли Агент ентот Маковецкий? Польской Дефензиве и хохлоСБУ надо разобраться. Внести его на Миротворец и лишить ордена Бандеры 1 степени с трезубцем wassat
    1. кукс Звание
      кукс
      -1
      30 июня 2026 19:18
      ...с трезубцем...
      в жопу? belay Нифига себе они Нибулунги. Если награждать так на полную??? Страсти какие belay
  4. кукс Звание
    кукс
    0
    30 июня 2026 19:15
    Наверное надо через какой ни будь (созданный давно давно) фонд поддержки свободных булгар прокинуть дяденьки денежкаф? Начнется у них важная битва кто еще больше поляк. Это называется политика. Не "дух Анкориджа", что даже звучит похабно, а давать не явную поддержку людям задающим правильные вопросы. Типа "а почему украинцы не признают своих героев кровавыми упырями?", "а почему в Селезии не говорят на исконном языке?", "помните как лаймы в наглую разрушили Копенгаген?" Работать надо а не вынюхивать кто какой дух испустил.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    30 июня 2026 19:32
    вот все одно, кто там из вас, с кем и в какой позе, все вы твари
  6. Silbi Звание
    Silbi
    -1
    30 июня 2026 19:40
    То ли ещё будет, ой-ой-ой! Да, как то помочь им надо, друг друга вырезать.
  7. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    0
    30 июня 2026 20:20
    польская слизь в рамках ес набрала казалось бы не бывалую силу ,только вот современная шляхта совсем не собирается бодаться с россией , там в среднем классе все против им этого не надо
  8. Горизонт
    Горизонт
    -1
    30 июня 2026 20:35
    Ерунда какая. У Польши как части Евррпы есть первостепенная цель - максимально ослабить, а в идеале уничтожить Россию.
    Украина это инструмент. В настоящее время другого такого инструмента нет и не предвидится. Поэтому пользовать они ее будут максимально возможное время. А все эти взаимные плевки и отказы от наград всего лишь пыль и малозначительные события. Они ни на что не влияют. Польша не прогнулась, просто для выполнения основной задачи приходится на некоторые вещи закрывать глаза.
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    30 июня 2026 20:37
    Оба встали перед украми в позу и стоят до сих пор, как и вся Польша.
  10. papas-57 Звание
    papas-57
    0
    Вчера, 07:24
    Туск не под Украину прогнулся, он ставленник Брюсселя.
  11. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Вчера, 08:38
    Цитата: кредо
    Ну а евреи могут легко вспомнить о том, что из шести миллионов польского населения, погибшего в годы ВМВ, три миллиона были евреями, которые погибли в том числе и от рук польских нацистов.

    По моим подсчетам получается нескольо иное:
    Численность еврейской общины в Польше перед войной 5 000 000 человек. До окончания войны дожило 50 000. Фицияльная цифра польских потерь во Второй мировой 5 500 000 человек. Считаем, делаем выводы...
    И да, практически весь персонал расположенных на территории Польши концлагерей был набран из местных жителей. Во всяком случае всю грязную работу делали сами поляки.
  12. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Вчера, 10:36
    Это просто немного другой нацист, выпавший из обоимы который решил о себе напомнить и всё.