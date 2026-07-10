Минск: Будем добиваться международного расследования удара по автобусу с детьми
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Беларусь намерена продолжать добиваться международного расследования атаки вооружённых сил Украины на пассажирский автобус с белорусскими детьми, хотя в Минске не питают иллюзий относительно объективности западных институтов. Об этом заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирина Величко.
Дипломат:
Мы будем последовательно добиваться принципиальной международной оценки этого вопиющего преступления.
При этом в Белоруссии нет веры в справедливость Запада, что ставит под сомнение саму возможность беспристрастного разбирательства на западных площадках, которые сами себя именуют «международными».
Напомним, трагедия произошла 17 июня 2026 года в Брянской области. Украинский беспилотник самолётного типа нанёс целенаправленный удар по двухэтажному автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик. В салоне находились порядка 20 человек, большинство из которых - спортсмены детско-юношеской спортивной школы № 2 из белорусского города Речицы. В результате атаки погибла сопровождавшая детей женщина, ещё семь человек, включая пятерых детей, получили ранения и были госпитализированы.
Минск квалифицировал произошедшее как акт терроризма против мирного населения. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело, а российские коллеги также начали собственное расследование.
Заявление Ирины Величко отражает глубокий скепсис белорусской стороны относительно перспектив объективного международного расследования. В условиях, когда западные страны уже заняли однозначную позицию в конфликте, рассчитывать на нейтральную и независимую работу международных механизмов не приходится. Более того, сам факт того, что инцидент произошёл на территории России, а одной из сторон является Украина, делает созыв беспристрастной миссии под эгидой ООН или ОБСЕ крайне маловероятным из-за политизированности этих структур. В связи с этим Беларусь оставляет за собой право инициировать специальные слушания на профильных площадках, однако, как даёт понять позиция официального Минска, всерьёз полагаться на «западную справедливость» в этой ситуации не приходится.
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