Минск: Будем добиваться международного расследования удара по автобусу с детьми

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Минск: Будем добиваться международного расследования удара по автобусу с детьми

Беларусь намерена продолжать добиваться международного расследования атаки вооружённых сил Украины на пассажирский автобус с белорусскими детьми, хотя в Минске не питают иллюзий относительно объективности западных институтов. Об этом заявила начальник главного управления многосторонней дипломатии МИД Беларуси Ирина Величко.

Дипломат:

Мы будем последовательно добиваться принципиальной международной оценки этого вопиющего преступления.

При этом в Белоруссии нет веры в справедливость Запада, что ставит под сомнение саму возможность беспристрастного разбирательства на западных площадках, которые сами себя именуют «международными».

Напомним, трагедия произошла 17 июня 2026 года в Брянской области. Украинский беспилотник самолётного типа нанёс целенаправленный удар по двухэтажному автобусу, следовавшему по маршруту Гомель-Геленджик. В салоне находились порядка 20 человек, большинство из которых - спортсмены детско-юношеской спортивной школы № 2 из белорусского города Речицы. В результате атаки погибла сопровождавшая детей женщина, ещё семь человек, включая пятерых детей, получили ранения и были госпитализированы.

Минск квалифицировал произошедшее как акт терроризма против мирного населения. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело, а российские коллеги также начали собственное расследование.

Заявление Ирины Величко отражает глубокий скепсис белорусской стороны относительно перспектив объективного международного расследования. В условиях, когда западные страны уже заняли однозначную позицию в конфликте, рассчитывать на нейтральную и независимую работу международных механизмов не приходится. Более того, сам факт того, что инцидент произошёл на территории России, а одной из сторон является Украина, делает созыв беспристрастной миссии под эгидой ООН или ОБСЕ крайне маловероятным из-за политизированности этих структур. В связи с этим Беларусь оставляет за собой право инициировать специальные слушания на профильных площадках, однако, как даёт понять позиция официального Минска, всерьёз полагаться на «западную справедливость» в этой ситуации не приходится.
6 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:47
    Единственное что мог сделать Батька ,так это выступить по ящику и в прямом эфире дать команду ,провести акцию возмездия . Отдать приказ Министру Обороны для выбора времени, целей и средств.
    Просто дальше все по классике -
    «Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор»
  2. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 08:48
    По нашей дорожке идут братья-белорусы. Маша из МИДа и ее начальник тоже еженедельно взывают к мировому сообществу с просьбой осудить лохлов и их преступления. Тольку НОЛЬ. Пора бы уже понять, чтло на Западе воспринимают только реальные действия, а не пустые эмоции
    1. Per se. Звание
      Per se.
      -2
      Сегодня, 08:58
      Цитата: Федор 5755
      взывают к мировому сообществу с просьбой осудить лохлов и их преступления. Тольку НОЛЬ.

      Как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Где же, что если придётся, и, "в сортирах мочить будем"? Пока же, убивают только наших генералов.
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 09:10
    Это расследование скажет що кондиционер бракованный виноват , а хахлы не при чём.
  4. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 09:15
    Добиваться международного расследования военных преступлений, одновременно выражая сомнения в объективности такового - позиция России, которая ни к чему не привела. Донести до западных обывателей информацию о совершаемых, по меньшей мере с одобрения их политиков, военных преступлениях - позиция Ирана…
  5. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 09:17
    "Международное расследование", читай расследование англосакское. Тот случай, когда следователи на 100 % выдут на себя. К гадалке не ходи. sad