Песков: Россия и Турция продолжат контакты по вопросу российских ЗРС С-400
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Москва контактирует с Анкарой по вопросу поставленных Турции российских зенитных систем С-400 «Триумф». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции для журналистов.
Представитель Кремля ответил на вопрос по поводу появившейся сегодня в турецкой прессе информации о якобы перепродаже Турцией российской системы С-400 другой стране и запрашивала ли Анкара на это разрешение Москвы. На что Песков заявил, что тема очень важная, Россия и Турция по ней уже контактировали, намерены и дальше контактировать. При этом никакой конкретики озвучено не было.
Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты.
Ранее проправительственная турецкая газета Hürriyet сообщила, что Турция якобы уже перепродала поставленные ей российские ЗРС С-400 одной из стран Персидского залива, чтобы выйти из-под американских санкций. В качестве покупателя назывались Катар и ОАЭ. При этом официальных заявлений от турецких властей не поступало.
Между тем ряд российских изданий до этого сообщал, что Москва была не против возвращения зенитных систем обратно в Россию. Но, видимо, в условиях возврата не сошлись.
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