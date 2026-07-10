Песков: Россия и Турция продолжат контакты по вопросу российских ЗРС С-400

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Песков: Россия и Турция продолжат контакты по вопросу российских ЗРС С-400

Москва контактирует с Анкарой по вопросу поставленных Турции российских зенитных систем С-400 «Триумф». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции для журналистов.

Представитель Кремля ответил на вопрос по поводу появившейся сегодня в турецкой прессе информации о якобы перепродаже Турцией российской системы С-400 другой стране и запрашивала ли Анкара на это разрешение Москвы. На что Песков заявил, что тема очень важная, Россия и Турция по ней уже контактировали, намерены и дальше контактировать. При этом никакой конкретики озвучено не было.



Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты.

Ранее проправительственная турецкая газета Hürriyet сообщила, что Турция якобы уже перепродала поставленные ей российские ЗРС С-400 одной из стран Персидского залива, чтобы выйти из-под американских санкций. В качестве покупателя назывались Катар и ОАЭ. При этом официальных заявлений от турецких властей не поступало.

Между тем ряд российских изданий до этого сообщал, что Москва была не против возвращения зенитных систем обратно в Россию. Но, видимо, в условиях возврата не сошлись.
19 комментариев
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  1. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +8
    Сегодня, 13:21
    Н а черта нам продавать свое оружие ?! Раздавать свое продовольствие на черта ?! Тупо кормим своих врагов. Если убрать движуху только этих товаров - не было бы не излишнего перенаселения и расползания воин. Там где жили там пускай бы и развивались сами по себе. Курок или кнопки нажимать и обезьяна может - научиться производить что из того что есть на воей земле не могут.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +10
      Сегодня, 13:28
      При этом никакой конкретики озвучено не было.
      Нефиг было стране НАТО продавать С-400 ! am А счас репу чешет - и сказать-то нечего ! request
      1. Appraiser Звание
        Appraiser
        +2
        Сегодня, 13:34
        Деньги это бизнес и не более чем, тут самое главное кто эти деньги получил?
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 14:23
          Цитата: Appraiser
          кто эти деньги получил?

          Тот, кто продал С-400 Индии, Су-57 Алжиру и пр. и пр....
      2. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +2
        Сегодня, 15:03
        Цитата: Uncle Lee
        А счас репу чешет - и сказать-то нечего !

        Все что Кремль скажет, может быть использовано против них во время очередного цирка с выборами. А так промолчали - многие подумают, что умные. am
    2. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +2
      Сегодня, 13:30
      Совершенно верно. Каждый народ должен жить по своим возможностям в зависимости от т ого, что может дать его земля. Обслуживать чужие национальные интересы в виде гумпомощи - это себе в ущерб. Природа (или Бог, кому как) так распорядилась - жить в зависимости от своей земли, и вмешиваться в её (его) законы - идти против естества. P.S./ Кстати, это же относится и к миграции. Зачем силами мигрантов производить продукта больше, чем необходимо своему народу?
    3. Таймень Звание
      Таймень
      +5
      Сегодня, 13:38
      Что,ещё не осознали,что врагам продавать своё,нужное нам оружие- это измена.Какой там раз ножик в нас суют? Мало самолёта и посла было,мало байрактаров против нас было? Какие мысли у народа складываются? У буржуев нет Родины,у них бабло выше матери-Родины.За копейку всё продадут.Вот почему буржуи даже после смерти И.В.Сталина его боятся.Всем им высшая мера была бы обеспечена.
  2. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 13:38
    ...тема очень важная, Россия и Турция по ней уже контактировали, намерены и дальше контактировать. При этом никакой конкретики озвучено не было.

    Муж навки пургамет. Да и откуда взяться "конкретике"? Ну правда, не может же он прямо заявить , что Эрдю плевать хотел на чье-то мнение.
  3. ZnachWest Звание
    ZnachWest
    +9
    Сегодня, 13:38
    А ещё писали (после продажи), что продать Турция С-400 без разрешения России никому не может. Так же не может применить без технического разрешения. Где собака порылась?
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 13:39
    Здесь я могу сказать одно: эта тема относится к области сверхчувствительных.
    Так давала РФ разрешение или нет? Если нет, то это нож в спину РФ!
    1. belost79 Звание
      belost79
      +6
      Сегодня, 13:44
      В спине у России уже столько ножей, что этот не влезет никуда.
  5. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +4
    Сегодня, 13:41
    У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты», — подчеркнул Песков.
    - очередное "надувательство" Кремля и насмешка над его слабостью, "миролюбием", безволием и бездействием ...
  6. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    0
    Сегодня, 13:48
    Россия и Турция продолжат контакты по вопросу российских ЗРС С-400
    То есть это наша ЗРС или не наша. Туркам продали или нет? А если продали то почему в страну НАТО - нашего врага?
  7. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 13:52
    А так радовались, страна НАТО купила у нас С-400, утерли нос американцам. Ведем диалог, ну-ну.
  8. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 13:53
    эта тема очень скользкая если турки спихнут с 400 странам залива, они могут напрямую обратиться к нам, а это крупное бабло, но ведь мы с ираном в большой дружбе и как известно друзей не кидают, с другой стороны и на войну деньги нужны
  9. николаи Звание
    николаи
    +1
    Сегодня, 14:08
    Забыл кому он жизнью обязан ? Не понимает , что его амеры физически завалят ? или в себя поверил ? Посмотрим .
  10. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 14:50
    надо обратно забрать с400, а позже или поставить на наш баланс , пво сейчас мало не бывает или продать Ирану
  11. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:51
    Песков: Россия и Турция продолжат контакты по вопросу российских ЗРС С-400

    Ещё подкинем комплексов?
  12. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 14:57
    Как? Опять обманули? Бедный путин, вечно его все "партнёры" обманывают 😂