Россия: приговоренная к вымиранию — что будет с Родиной и с нами?

Народы забывают иногда о своих национальных задачах; но такие народы гибнут, они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы.

П.Столыпин

Россия - тенденции к исчезновению

Почему капитализм – это путь к вымиранию

А вот в Чечне все не так

Экспоненциальный рост (убыли) численности населения: как один народ вытесняет другой

Трёх и более детей чаще имеют мигранты (мигранты — 15 %, москвичи и жители Подмосковья — 4 %). А на многодетный по российским меркам (3 и более детей) тип семьи ориентированы 42 % мигрантов и 17 % жителей столичного региона, то есть в 2,5 раза больше.

Государства, народы и кризисы

Косовский сценарий: уже с нами — исламизация России



Курбан-байрам, мечеть пр.Мира, Москва

Что происходит с нашими мужиками — надлом или вырождение, цивилизационный кризис? Россия, Косово и падение Рима

Мужчины и Церковь



На службе в русском православном Храме: мужчины и женщины



На фото: священник и боец СВО

Мне кажется, главная причина наших неустройств в том, что мужчины не молятся Богу… В любом обществе, как я это вижу, самые ответственные посты должны занимать мужчины. Но необходимо, чтобы мышление мужчины было религиозно ориентированным. Это касается и судебной деятельности, и науки, и воспитания, и государственного управления… Мужчины не молятся, и это катастрофа. Что может быть хуже?!



Курбан-байрам, мечеть пр.Мира, Москва



На фото: служба в православном храме в Сербии – мужчин достаточно



Сбор казаков у православного храма: мужчин более чем достаточно



Протоиерей Михаил Васильев

Мужчины и семья



Старость и одиночество: предупреждение для мужчин

Мужчины и Армия

Мужичины и политическая активность

Когда мы были пассионарны — потеряно не всё?



Митинг в Одессе, 2014

Что же происходит с нашими верхами?

Почему нынешняя Россия не сможет достичь целей СВО

Эпилог



На заставке: Вымирающая Россия – генерация ИИ Шедеврум (Яндекс)

Последствия либеральной сырьевой экономики налицо – мы вымираем: естественная убыль населения за 2024 составила 596,2 тыс. чел., что больше с итогом 2023 на 20,4% (с 495,3 тыс.).При этом Росстат с марта 2025 засекретил данные о рождаемости и смертности в РФ. Такой шаг означает нарушение наших гражданских прав – мы должны четко понимать, что происходит со страной.Как считают независимые исследователи, при сохранении текущих тенденций население России к концу XXI века сократится примерно на 44% — до 81,4 млн человек.Согласно переписям 2002 и 2010 годов, число русских в России уменьшилось на 4,9 миллиона, по переписи 2021 года еще почти на 7 млн. чел. меньше. Если ничего не изменится, к 2040 г. русских – около 90 миллионов, а к 2060 г. доля русских может упасть до 50%.Те меры, которые осуществляет государство для поддержки рождаемости, — капля в море. Типа мы пробовали, но… Маткапитал на начальной стадии дал хороший эффект, но потом его сожрала инфляция. Для повышения рождаемости нужна не сырьевая, а инновационная модель экономики; вынос населения в деревни и пригороды, а не в города; меры, аналогичные СССР: введение налога на бездетных мужчин свыше 30 лет; приравнивание маткапитала к стоимости одной комнаты в регионе; родили одного ребенка — получите 1-комнатную квартиру, 2, 3, 4 — 2, 3, 4-комнатную квартиру соответственно.Проталкиваемый властями «ипотечный» путь, дабы дать заработать банкам, — тупиковый. Во-первых, ипотека возможна только для среднего класса, который в нашей стране мал; во-вторых, она высасывает все соки молодой семьи. Жилье строится, но уже не продается. Предлагаемая схема создала бы для строительной отрасли восходящий тренд.И государству эта ситуация абсолютно безразлична. Крупные компании и банки пьют соки из народа – им прибыль, для нас немалые расходы.Есть экономики, производящие ценности, такие как Европа, Китай, Азия, где для людей есть возможность показать свою нужность, заняв место в цепочке производства, и есть сырьевые, такие как Россия, где найти свое место в развивающейся отрасли, например, IT, финансовой сфере, ТЭК или Росатоме, — удел немногих избранных. Порог на вхождение очень высок — личный талант и отличное специальное высшее образование.В чеченском обществе очень сильны ценности многодетной семьи. Ислам и местные обычаи (адат) поощряют создание большой семьи. Наиболее авторитетным мужчиной в Чечне считается имеющий много детей, особенно сыновей. Кто у нас, русских мужчин, вообще авторитет? Хозяин крутого БМВ на два места, большой квартиры, получающий высокую зарплату? А цели? Обогащайся и наслаждайся?Еще в 2023 г. тогда командир спецназа «Ахмат» (с 2024 года — заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ) Апты Алаудинов предупредил, что если русский народ не начнет больше рожать, то ему будет грозить вымирание. «Мы должны понять, что если русские, как государствообразующая нация, не начнут рожать детей, то через 50–100 лет будут вымирающим народом. Вместе с тем, это отнюдь не в интересах остальных народов, проживающих в России».Рискну также предположить, что чеченцы чувствуют свою нужность и заботу о них, а нам до этого пока далеко.Согласно исследованию Института демографических исследований РАН:При неограниченных ресурсах и постоянной разнице между рождаемостью и смертностью популяция растёт по экспоненциальному закону. Математически это описывается формулой:N(t) = N0 · e^rt,где: N(t) — численность популяции в момент времени t, N0 — начальная численность, r — удельная скорость роста.Согласно теории «пассионарности нации» (лидерства), предложенной Львом Гумилёвым, пассионарность народа — это уровень внутренней энергии, «заряда» всего этноса. При этом лидеры нации, пассионарии — люди, инициирующие масштабные созидательные перемены: создают государства, развивают технологии, культуру, осваивают новые земли.Либеральная Россия абсолютно не пассионарна – за 36 лет власти так и не смогли предложить стране нормальных целей развития, наша элита просто доила страну. Наш предпринимательский класс способен только к самому простому получению прибыли – экспорту сырья и строительству.Молодежь не может найти себя – личные стартапы, работа в престижных компаниях – это удел узкого меньшинства. Государство не имеет глобальных инвестиционных проектов – а частному бизнесу в основной части нашей глубинки, где нет денег, они абсолютно неинтересны. Будем развивать Москву – увеличили ее площадь, столица высасывает лучшую часть молодежи в свои бесконечные пригороды, как «черная дыра».Основная масса населения бедная, не может купить жилье – рождение детей – неподъёмная роскошь. Рыночной экономике мы в значительной мере не нужны, поэтому русские инстинктивно не рожают детей.Автор с уважением относится к мусульманам, будучи хорошо знакомым с представителями разных национальностей этой конфессии. Мы также должны дорожить плодотворному и мирному сосуществованию русских со многочисленными народами, проживающих в России, в т. ч. исповедующих мирный ислам. Это же относится к нашей внешней политике. И у нас есть чему поучится у мусульман.Из истории мы знаем, что арабские и тюркские народы в прошлом часто поглощали христианские территории, создавая огромные проблемы. Мы также знаем, что в ряде мусульманских стран права христиан ущемляются.По данным таджикистанского информационного агентства ASIA-Plus, за семь лет (2016-2022 гг.) гражданство РФ получили 1 млн 56 тысяч 432 гражданина центральноазиатских республик, в т. ч. 45% — таджики. По данным МВД России за 2025 год, российское гражданство получили 78,5 тысяч таджиков, тогда как в 2024 году их число составило 42,5 тысяч человек. Прирост — почти в 2 раза.Граждане из Средней Азии проникают не только в столичные регионы, но и также в нетипичные для них регионы, в том числе на «новые территории». Мигранты выбирают местом проживания и работы Камчатский край. На территории Новосибирска на территории Хилокского жилмассива разрастается полноценный анклав. Мариуполь заполоняют тысячи приезжих мигрантов, которых направляют на стройки города вместо того, чтобы дать работу русским. Коренные донбассовцы уже давно с тревогой взирают на то, как мигранты просачиваются во все сферы их жизни: от строительства до торговли.Я лично видел достаточно большую группу мигрантов с детьми в небольшом поселке под Рыбинском. Какой у них интерес – и откуда у них деньги на покупку квартир?Проблема в том, что среди молодежи Средней Азии наблюдается интерес к концепции агрессивного ислама. Как считает председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов: «Приезжие радикалы… выдавливают носителей традиционного для нашей страны неагрессивного ислама, который является одной из российских традиционных религий… Одной из основных целей исламистской политической идеологии является уничтожение Русского мира, русской православной цивилизации и наших многовековых традиций, в т. ч. мирного сосуществования с представителями других религий. И не замечать происходящее просто нельзя, поскольку вопрос стоит о сохранении нашего мира — о нашем будущем».Глобалисты, которые пытаются уничтожить православие (см. Украина), покупают российских чиновников, способствующих миграции и ее лоббированию ее необходимости.Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений высказал опасения по поводу массового притока радикально настроенных мигрантов — многие из них едут в Россию жить не с нами, а вместо нас.Но это еще не все. Как свидетельствует Кабанов, он имел разговор с человеком, влияющим на формирование политических процессов в стране, при содействии которого якобы идет разработка концепции нашей «исламизации».Как пишут «Ведомости», по данным опроса социологов Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, за 15 лет доля православных россиян снизилась в 1,2 раза. В 2011 г. среди респондентов их было 78%, сейчас – 65%. Кому достанутся наши храмы – мусульманам, как в Византии?При этом центральная задача власти проста – обещать и тянуть время до бесконечности, сохраняя летаргический сон русского народа, покрывающий наше катастрофическое падение вниз.Да, русскому народу сейчас трудно, политика государства идет вразрез с потребностями страны. Но для многих из нас сейчас главное — деньги, мы служим Мамоне, мы не думаем о стране, о продолжении рода, о том, что будет после нас и что мы оставим после себя, мы становимся просто индивидуалистами и эгоистами.В Царской России были большие семьи, нужные для обработки участка; народ вставал в 5 утра и занимался скотом — был не избалованным, не было контрацепции. В СССР мужчины активно работали и были опорой семьи и государства. Средний прирост населения РСФСР до Перестройки — 0,8 млн в год (!) Сейчас капитализм — это путь к вырождению человечества, как духовному и нравственному, так и физическому. Происходящее — зеркало европейских традиций, где их вытесняют мусульмане.Ну да, типа «главное — Бог в душе»? Конечно, учитывая наши советские атеистические традиции — понятно. Возможно, есть те, что верят, что жизнь возникла случайно — несколько миллионов молекул случайно пригрелись на солнце у родника и появилась первая клетка? Да, сказано — «в окопах не бывает атеистов». Но мы — не в окопах, нам, выходит, все равно?Я как-то разговаривал с парнем из мусульманской семьи, который хотел покреститься – и так и не смог – так крепок их круг. Их религиозность дает им крепкий стержень традиций, который позволяет им успешно выживать, так же, как и иудеям, которые, несмотря на то, что, будучи рассеяны по всему миру, полностью сохранили свою идентичность.А мы, дорогие наши русские люди – мы ее, свою идентичность, теряем, у нас нет стержня, крепости, мы растворяемся. Хотя в лучшее время своей истории мы побеждали всех своих врагов – ордынцев, поляков, шведов, турок, французов и немцев. А сейчас из нас хотят сделать безвольное текущее желе.Как считает священник Андрей Ткачёв:Между тем идея проста: каждый православный, в т. ч. мужчина, должен в воскресенье попасть на литургию, дабы получить благословение на неделю и дары свыше.При этом есть другие примеры: в Сербии и Греции мужчин в Церкви достаточно, находившиеся под турками народы рассматривают религию как свою идентичность. А мы не до конца – только на словах. Одна из причин – прерывание религиозной традиции во времена СССР.Христианство — это не только религия личного покаяния и смирения, но и самая активная и преобразующая мир сила. Наша же Церковь, как и до революции, освещает нам важность покаяния и смирения; и что всякая власть от Бога, не суйся и не вникай в дела государства – не твое это дело.Никто не спорит, что это главное для личного спасения; но обществу нужны идеи, которые привлекли бы мужчин. Например, в Сербии это национальное боевое искусство «Свебор», ставшее частью церковного воспитания.Важной может быть идея справедливости и активного созидания, которые содержатся в христианском учении. По мысли Н. Бердяева, неся правду не только в личном, но и говоря о социальных проблемах, христианство могло бы способствовать преодолению нынешнего общественно-экономического кризиса. Ибо в основе этого кризиса лежит не что иное, как нарушение евангельских заповедей.Правильная традиция и замечательный опыт соединения военной доблести и православия имеется у наших русских казаков. И у нас есть приходы, где ведется активная работа среди мужчин и молодежи, многие батюшки едут в зону СВО и ведут себя как герои.Широко известен горячо любимый нашими военными протоиерей Михаил Васильев, Герой России и кавалер ордена Славы и чести I степени (обе награды вручены посмертно). «Батюшка ВДВ», как его называли, побывал практически во всех горячих точках современности, где только воевали русские воины: в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе, в Сирии и, конечно, на Украине. В 1993 году окончил философский факультет МГУ, в 2005-м — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Героически погиб в Херсонской области в ноябре 2022 г.Конечно, поживем для себя — это тренд. Подождем, время терпит. 30, 40, 50 — уже ничего не хочется? Всему свое время! Разве не продолжить свой род — это норма? В семье моего прадеда до революции было 8 детей, а в семье деда — 7, у меня — 3, рожали в 90-е.А в старости-то что — кто принесет стакан воды и слово скажет? Последняя перепись населения 2021 года выявила 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека (!). С 2002 года доля одиночек выросла почти вдвое — с 22,3% в 2002 году до 41,8%. По оценкам НАФИ (2019), в России проживает более 7 миллионов одиноких пожилых людей. Всё это — признак небывалого цивилизационного и духовно-нравственного кризиса.Одной из причин падения Римской империи стал демографический спад. Население империи сократилось с примерно 65 миллионов человек в 150 году до 50 миллионов к 400 году. Некоторые историки связывают спад желания создавать семью с общим нравственным упадком.Так, социолог Иван Павлюткин (лаборатория «Социология религии» ПСТГУ) в своих работах отмечал, что в семьях с церковным образом жизни чаще бывает больше детей, а уровень разводов ниже. Это связывают в том числе с ценностной установкой на многодетность и сохранение брака, распространённой в религиозных общинах. Могу лично засвидетельствовать, что это так.За последние 10 лет число мужчин, никогда не служивших в рядах ВС РФ, стабильно растет. По данным ВЦИОМ, в 2011 году таких было 66%, в 2020 году — 71%. Согласно исследованию кафедры социологии Военного университета за 2022-23, более 65% молодых людей призывного возраста не выразили готовности к военной службе. Ну а если снова большая война, что с этим делать? И это также свидетельство полного провала нашей военно-патриотической работы, а также реакция населения на то, что российское государство им не «папа», а сплошной источник проблем.Для справки: одной из причин падения Римской империи стало падение боеспособности армии, нежелание римлян служить.Наш гражданский долг — смотреть, куда нас ведет государство, и формировать к нему требования, в противном случае без обратной связи с населением элита, попадая в зону комфорта и полной бесконтрольности, вырождается. Система «управляемой демократии» и кукольность политической жизни эту связь уничтожает.Когда в 90-е над вами издевались шоковой терапией, вы могли бы выйти на улицы и отправить Б. Ельцина в отставку, но вы из страха к переменам голосовали за него в 1996.Развал системы образования и науки привел к тому, что качество человеческого капитала в России падает. И это выгодно власти – тем меньше интеллекта в народе, тем легче им крутить и управлять.И в критическое время всплеск пассионарности в России после 1991-го все-таки был. Первый раз, когда в России были взрывы жилых домов — серия террористических актов в сентябре 1999 года, когда в нас проснулось чувство самосохранения. Я помню это время, когда в случае ложных тревог люди за считанные минуты выбегали из домов, несмотря на опасность, бегали по этажам и будили всех. В это время наши прохожие могли остановить на улице любого подозрительного кавказца, и они нас боялись. Лидеры национальных группировок в Москве публично открещивались от причастия к любым терактам. И эта бдительность принесла плоды: 22 сентября 1999 года в подвале 12-этажного дома в Рязани обнаружили мешки с взрывчатым веществом и таймером, заведённым на 5:30.Но самый лучший пример — Крым наш — 2014 и Русская Весна. Наши братья на Донбассе в 2014 не побоялись поднять восстание за всех нас, не только против конкретно бандеровского режима, но и вообще против всего этого антизападного курса. И добились неплохих результатов. В то время пассионарность многих регионов Украины — Харькова, Одессы — зашкаливала. Но наши элиты, боясь санкций, и Кремль «слили» Русскую весну.Сейчас наиболее пассионарная часть населения – участники СВО и патриотически настроенная часть населения. Растет волонтерское движение. По данным ВЦИОМ, в 2025 году доля добровольцев в стране поднялась до 36% (в 2023 году — 27%). Число зарегистрированных на портале «Добро.рф» волонтёров приблизилось к 10 миллионам.Ну, что происходит с народом, понятно. А какая картина с «верхами»?Царская Россия не смогла провести промышленную революцию, накопила долги, в стране началось падение уровня жизни, из-за технической отсталости мы не смогли победить в русско-японской и в Первой мировой войне. Но ее место заняла новая русская империя — СССР, имевшая массу экономических преимуществ, реализовавшая невиданный цивилизационный скачок, обеспечивший нам победу во Второй мировой войне, став государством № 2 в мире, имея полмира союзников по всей планете.Наша элита не имеет нравственного основания для управления страной. При выборе приносить ли пользу стране или себе лично, большинство выбирают второй путь. Чиновники пилят бюджет, осваивают финансовые потоки, отраслями часто управляют непрофильные специалисты (см. ранее «Роскосмос»), государство и армию пожирает коррупция.Как говорил Петр Столыпин: «Там, где деньги — там дьявол. Родина требует себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу».Служить Богу для управленца — служить государству и народу согласно евангельским, христианским законам. «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6: 24-25). Нельзя одновременно служить маммоне и народу; маммоне и государству.Может ли деятельность казнокрада быть благословлена Свыше на творческий успех и удачу? Нет: «...Путь нечестивых погибнет» (Пс. 1: 6). Отсюда и происходит большинство экономических проблем, поэтому падают спутники, не достраивается космодром, нищета многих регионов и т. д.При этом наши советские управленцы, инженеры и ученые, особенно при Сталине, работая только за заработную плату и премии, совершали чудеса – развивали образование, науку, промышленность, победили США в космической гонке, осваивали мирный атом.Последние судебные иски к высокопоставленным сотрудникам Минобороны, где суммы идут на многие миллиарды, показывает остроту проблемы. Там, где коррупция, да и в целом нет твердого нравственного основания, боевой армии быть не может.Великая Отечественная война длилась 3 года, 10 месяцев и 18 дней, СВО уже 4,4 года. Война будет идти до бесконечности, сопровождаемая эффективными показами по ТВ, как мы «мочим» противника, при этом за меньший срок СССР разбил сильнейшую армию фашистов, на которые работала вся Европа, а мы даже не можем полностью освободить Донбасс. Главное: у сталинской элиты не было денег за границей, СССР не страдал «раздвоением личности» и имел 100% суверенитет. Происходящая «тянучка» с налетами на наши тылы, включая НПЗ, призваны к тому, чтобы мы приняли игру на табло с любым счетом.Земли Украины скуплены компаниями США, сама Украина во многом тоже – об этом гласит недавно заключенная с США «ресурсная сделка». Никто нам не даст при нынешнем политическом раскладе в Кремле ни добиться полной капитуляции Киева, ни вернуть свои исторические земли, в том числе Киев, Херсон, Днепропетровск, Одессу и Николаев. Во многом это есть коренная причина «странностей» СВО.Почему мы не трогаем мосты, туннели, порты Украины? Украинские земли скуплены США, Украина — один из крупнейших производителей зерна в мире. Как без мостов США и нормального ж/д сообщения будут вывозить зерно с Украины?Причина демографического кризиса и исламизации в России, с одной стороны, в деградации народа, которую вызывает сырьевая капиталистическая экономика, а с другой — в связанной с ним нравственным кризисом, когда верхи отходят от нравственных принципов управления экономикой и государством, а низы вместе с верхами демонстрируют отход от религиозных ценностей и патриархальных традиций.Чем пассивнее народ и чем меньше в нем интеллекта, тем проще удержать власть. Сильные и умные пойдут на улицы, слабые будут терпеть. Для чего с 2014 нам каждый день показывали, как бомбят Донбасс, при этом мы — Россия — ничего не делали? Для чего сейчас уже несколько лет враг бомбит Курск, Белгород, потом — уже регионы, сейчас грохнули НПЗ, блокирует Крым, и так по нарастающей — а мы не телимся, терпим и смиряемся? Чтобы показать и привить нам слабость, безволие и бессилие.Эпоха либерализма с 1985 года исчерпала себя, он будет вынесен на свалку истории вместе с паразитирующими элитами. Россия найдет достойные ответы на все происходящее. Россия спасала Европу от турок, Наполеона, Гитлера — спасет и в этот раз. Только Европе это не нужно.Пока государство не национализирует Банк России, а также крупнейшие сырьевые компании и банки, избавившись от олигархической зависимости, все будет по-прежнему. Чтобы поднять страну и народ, государство должно само начать массовые инвестиции в развитие страны, освоение территорий, рост рождаемости, промышленность и технологии. Но для этого необходимо вернуть стране эмиссионный механизм рубля, который отлично работал в СССР. Второй тренд – восстановление Русского Мира, присоединение к России тех территорий, которые еще можно вернуть, пока не поздно. Это Белоруссия, основная часть Украины (кроме Западной), Приднестровье, Молдавия, Абхазия, Осетия, Северный Казахстан.Но уже очень скоро (!) руководство нашей страны поймёт, что управлять страной, как было раньше, они уже не могут. То самое, по Ленину. Возможно, счет идет на месяцы. Поймут-то, может быть, но изменят ли? Вот в чем ключевой вопрос! Но чтобы что-то менять, надо иметь волю и возможности, которых у них просто нет, как не было накануне 1917 года.Мы не можем полностью закрыть последствия глобализации, и у нас будут появляться африканцы, индийцы, китайцы, азиаты и прочий букет, но сохранить национальный баланс и системную роль русского народа мы обязаны.Так может быть, наши дорогие мужчины, Вы совершите хотя бы один мужской поступок и сходите наконец на выборы: «проголосуй или проиграешь»? И, несмотря на соглашательство в Думе, единственный полезный для страны вариант — это партия СССР, партия Победы, КПРФ Зюганова.