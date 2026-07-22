ВС РФ «проводили» главкома ВСУ Сырского выходом на окраины города Николаевка

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ВС РФ «проводили» главкома ВСУ Сырского выходом на окраины города Николаевка

Российские войска «проводили» генерала Сырского с поста главкома ВСУ новым продвижением на ряде направлений. Одно из наиболее обширных и значимых – на севере Донецкой Народной Республики. Там, расширяя зону владения к севернее ранее освобождённой Рай-Александровки, штурмовые подразделения армии России заняли порядка 11 квадратных километров территории, включая позиции ВСУ в лесу Долгом.

В результате успешных действий в наступлении наши войска подошли к городу Николаевка. Город этот входит в Славянско-Краматорскую агломерацию. От центра Николаевки до восточной окраины Славянска - порядка 4-х километров. Таким образом у ВС РФ есть все шансы уже в ближайшее время начать бои за города в непосредственно агломерационной черте - последней в ДНР, остающейся под контролем противника.





Одновременно с этим армия России, как уже сообщало «Военное обозрение», вошла в Славянско-Краматорскую агломерацию с юго-востока. Там наступательные действия идут от ранее освобождённой Константиновки. Считается, что именно потеря Константиновки, которую, кстати, на Украине до сих пор не признают, и стала последней каплей для принятия решения об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

Территория контроля ВСУ на Донбассе продолжает сжиматься. Напомним, что ранее Москва предлагала Киеву вывести свои войска из ДНР для последующего прекращения боевых действий. Киевский режим на это не пошёл, теперь теряет и территории, и личный состав, одновременно затеяв перестановки в правительстве и генералитете. Многочисленные встречи Зеленского с командованием ВСУ и НГУ стали лишним свидетельством его политического лавирования с целью узнать, не направят ли те «штыки» в его сторону на случай снятия главкома Сырского и министра обороны Фёдорова.
11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Сабуров_Александр53 Звание
    Сабуров_Александр53
    -1
    Сегодня, 06:39
    Напомним, что ранее Москва предлагала Киеву вывести свои войска из ДНР для последующего прекращения боевых действий.

    Как же я ненавижу эту формулировку от наших СМИ, если за ней ничего более не следует. Получается, что как только мы выдавим этот фурункул из Донбасса, далее прекратим все боевые действия и начнем очередную серию марлезонского балета типа Минск-3? А Херсон... херсним, а Запорожье пусть и далее страдает от запора?
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 06:49
      Цитата: Сабуров_Александр53
      формулировку от наших СМИ

      Ааа, так это, оказывается, формулировка от "СМИ", а не от официальной переговорной группы. Буум знать, буум знать...
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        -3
        Сегодня, 07:42
        Алексей, в том то и дело, что формулировки от официальной переговорной группы, мы слышим условно раз в год, а про мир с Украиной после освобождения Донбасса, почти каждый день. И если этот мир, как сейчас в данной статье, никак не оговаривается нашими главными требованиями о денацификации и демилитаризации (проще говоря капитуляцией), то создается подозрение, что выдохлись, навоевались и готовы отползти...
        Я рад за вас, если Вы не сомневаетесь в последующей капитуляции Украины после освобождения Донбасса... А у меня совсем другая уверенность, что ничего ровным счетом не изменится и война продолжится с ещё большим ожесточением. Вот и укры никогда не поверят, что оставив Донбасс, все сразу закончится. Так для кого предназначена эта "жвачка" про конец войны при уходе из Донбасса?
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 08:28
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Алексей, в том то и дело, что формулировки от официальной переговорной группы, мы слышим условно раз в год,

          Не знаю, почему вы слышите это условно раз в год. Я слышал это в очередной раз буквально неделю назад - когда с высоких трибун вновь шли рассуждения о "возможном окончании конфликта" с упоминанием территории Донбасса. А уж сколько раз до этого...
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 08:42
          почему закончится? уже давно войска возвращают и запорожскую область и днепропетровскую и харьковскую
      2. Suserzh Звание
        Suserzh
        0
        Сегодня, 08:45
        Вообще то формулировка звучала не для прекращения огня, а для чтобы "обеспечить возможность перейти к конструктивному переговорному процессу", и речь шла не только про донбасс
    2. Eisenfaust Звание
      Eisenfaust
      0
      Сегодня, 09:02
      Я думаю, наши требуют вывода ВСУ только с Донбасса и не упоминают про Херсон и Запорожье по одной простой причине: чтобы продемонстрировать собственную готовность к компромиссам, при этом показывая недоговороспособность Украины и не теряя ничего.
      Ибо ежу было понятно, что Украина ни за что не откажется даже хотя бы от Донбасса. Соответственно риска того, что придется выменивать Донбасс на Запорожье и Херсонщину, не было в принципе.
      А если сейчас наши освободят Донбасс, то и этот компромисс станет неактуальным.
  3. двп Звание
    двп
    -2
    Сегодня, 06:41
    Сырский умный,талантливый и опытный военный,без "работы"он не останется. Поставят "советником президента Украины" и всё.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      Сегодня, 07:02
      А может и к стенке! Но поделом вору и мУка. lol
  4. orsker Звание
    orsker
    -1
    Сегодня, 07:21
    Лучше бы это был Николаев.
  5. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 08:17
    Фото о чём? Путанка на узкоколейке на кой уй? Ежу понятно, что даже маленькая моторисса пройдёт путанку легко