Российские войска «проводили» генерала Сырского с поста главкома ВСУ новым продвижением на ряде направлений. Одно из наиболее обширных и значимых – на севере Донецкой Народной Республики. Там, расширяя зону владения к севернее ранее освобождённой Рай-Александровки, штурмовые подразделения армии России заняли порядка 11 квадратных километров территории, включая позиции ВСУ в лесу Долгом.В результате успешных действий в наступлении наши войска подошли к городу Николаевка. Город этот входит в Славянско-Краматорскую агломерацию. От центра Николаевки до восточной окраины Славянска - порядка 4-х километров. Таким образом у ВС РФ есть все шансы уже в ближайшее время начать бои за города в непосредственно агломерационной черте - последней в ДНР, остающейся под контролем противника.Одновременно с этим армия России, как уже сообщало «Военное обозрение», вошла в Славянско-Краматорскую агломерацию с юго-востока. Там наступательные действия идут от ранее освобождённой Константиновки. Считается, что именно потеря Константиновки, которую, кстати, на Украине до сих пор не признают, и стала последней каплей для принятия решения об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.Территория контроля ВСУ на Донбассе продолжает сжиматься. Напомним, что ранее Москва предлагала Киеву вывести свои войска из ДНР для последующего прекращения боевых действий. Киевский режим на это не пошёл, теперь теряет и территории, и личный состав, одновременно затеяв перестановки в правительстве и генералитете. Многочисленные встречи Зеленского с командованием ВСУ и НГУ стали лишним свидетельством его политического лавирования с целью узнать, не направят ли те «штыки» в его сторону на случай снятия главкома Сырского и министра обороны Фёдорова.

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