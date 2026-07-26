Прогремели взрывы в Киеве и Кривом Роге, новые удары ФАБами по порту Черноморск

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Прогремели взрывы в Киеве и Кривом Роге, новые удары ФАБами по порту Черноморск

Российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам противника в разных регионах. Сообщается о поражении объекта хранения военного имущества в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате удара на объекте вспыхнул пожар.

Серия взрывов прогремела в Киеве. По последним данным, в результате прилётов ракет ОТРК «Искандер-М» возникла вторичная детонация. Это может свидетельствовать о поражении очередного склада оружия и боеприпасов в столичном регионе Украины. Напомним, что ранее один из крупнейших складов с военным имуществом был уничтожен в районе населённого пункта Вишнёвое.



Поступают сообщения о нескольких новых очагах пожаров в украинской столице в результате, как пишут украинские паблики, «прилёта баллистики».

Продолжилась работа по уничтожению топливных возможностей противника в прифронтовой зоне, а также в ближайшем тылу. Сообщается о поражении дронами нескольких АЗС в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Эти автозаправочные комплексы использовались для обслуживания в том числе военной техники, целая акцент на реализацию дизельного топлива.

Новая серия ударов ФАБ с УМПК по портовой инфраструктуре Черноморска (Ильичёвска). Сообщается о поражении оборудование по погрузке и разгрузке судов, а также о планомерном уничтожении возможностей по перевозке военных грузов из этого порта в Одесской области. Напомним, что накануне по порту Ильичёвска уже прилетали авиабомбы с модулями планирования и коррекции.
5 комментариев
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  1. Orso Звание
    Orso
    +6
    Сегодня, 07:10
    Ну вот, наконец дождались. Удары по погрузочно-разгрузочному оборудованию ФАБами.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 07:22
    Новая серия ударов ФАБ с УМПК по портовой инфраструктуре Черноморска (Ильичёвска). Сообщается о поражении оборудование по погрузке и разгрузке судов, а также о планомерном уничтожении возможностей по перевозке военных грузов из этого порта в Одесской области

    Да, отличная новость. И то что погрузке/разгрузке стало доставаться стало, и то что ФАБы отсылать стали.
  3. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    Сегодня, 07:24
    Процесс нанесения ударов по портам ФАБами пошёл.
  4. VictorB Звание
    VictorB
    0
    Сегодня, 07:59
    Новая серия ударов ФАБ с УМПК по портовой инфраструктуре Черноморска (Ильичёвска).

    Это хорошо, давно следовало это сделать.

    Я отстал от жизни: укры, оказывается, Ильичевск переименовали в Черноморск из "Золотого теленка".
  5. Dimassz Звание
    Dimassz
    0
    Сегодня, 08:02
    Это за..па еше не горит!Терминал Бровары» — один из самых технологичных и крупных ритейл-складов в Украине. Его площадь — около 49 тысяч квадратных метров. Там не продают товары посетителям как в торговом центре: это склад для хранения, обработки заказов и логистики.