Прогремели взрывы в Киеве и Кривом Роге, новые удары ФАБами по порту Черноморск
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Российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам противника в разных регионах. Сообщается о поражении объекта хранения военного имущества в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате удара на объекте вспыхнул пожар.
Серия взрывов прогремела в Киеве. По последним данным, в результате прилётов ракет ОТРК «Искандер-М» возникла вторичная детонация. Это может свидетельствовать о поражении очередного склада оружия и боеприпасов в столичном регионе Украины. Напомним, что ранее один из крупнейших складов с военным имуществом был уничтожен в районе населённого пункта Вишнёвое.
Поступают сообщения о нескольких новых очагах пожаров в украинской столице в результате, как пишут украинские паблики, «прилёта баллистики».
Продолжилась работа по уничтожению топливных возможностей противника в прифронтовой зоне, а также в ближайшем тылу. Сообщается о поражении дронами нескольких АЗС в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Эти автозаправочные комплексы использовались для обслуживания в том числе военной техники, целая акцент на реализацию дизельного топлива.
Новая серия ударов ФАБ с УМПК по портовой инфраструктуре Черноморска (Ильичёвска). Сообщается о поражении оборудование по погрузке и разгрузке судов, а также о планомерном уничтожении возможностей по перевозке военных грузов из этого порта в Одесской области. Напомним, что накануне по порту Ильичёвска уже прилетали авиабомбы с модулями планирования и коррекции.
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