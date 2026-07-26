Новый премьер Британии: Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь

6 864 36
Новый премьер Британии: Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь

Энди Бернхэм, недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании, заявил, что, не колеблясь, бросил бы вызов президенту США Дональду Трампу. По словам новоиспечённого британского премьера, он бы именно так и сделал, если это «было бы выгодно для Британии». По словам главы правительства, он прежде всего будет «защищать интересы своей страны».

Высказывание Бернхэма прозвучало на фоне напряженных отношений между Лондоном и Вашингтоном. Новый премьер подчеркнул приоритет национальных интересов в диалоге с американским лидером, с которым у него уже были заочные разногласия по вопросам внешней политики, энергетики и стиля ведения дел. Правда, все эти заявления в стиле «брошу вызов Трампу» - как всегда, не более чем слова.



Бернхэм сменил на посту Кира Стармера 20 июля 2026 года после негативных внутрипартийных процессов в Лейбористской партии. Несмотря на «медовый месяц» в должности, его рейтинг одобрения лишь немногим выше, чем у предшественника. Согласно недавним опросам, общественное мнение остается осторожным, хотя Бернхэм и пользуется несколько большей симпатией, чем Стармер на момент ухода.

Эксперты отмечают, что политика нового премьера не претерпевает принципиальных изменений по сравнению с курсом Стармера. Бернхэм продолжает акцент на внутренних вопросах: борьбе с бездомностью, увеличении полномочий регионов, мерах по снижению стоимости жизни и реформе общественного контроля над ключевыми секторами, такими как вода и энергия. Но это, опять-таки, всё исключительно на словах.

Реальных перемен в сравнении с предыдущей линией Лейбористской партии в экономике, социальной сфере или международных делах пока не наблюдается.

Наблюдатели подчёркивают, что Бернхэм, известный как «король Севера» благодаря работе мэром Большого Манчестера, стремится балансировать между необходимостью поддерживать трансатлантическое партнёрство и защитой британских приоритетов. Его подход отражает более регионально-ориентированную и прагматичную версию лейбористской политики. Другой вопрос: надолго ли Бернхэм задержится в премьерском кресле?
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +6
    26 июля 2026 10:33
    смельчак! )))
    брось лучше яички к ногам трампа, всё равно тебе не нужны!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      26 июля 2026 10:59
      Цитата: DIM(a)
      смельчак! )))
      брось лучше яички к ногам трампа, всё равно тебе не нужны!

      Анекдот 18-го века
      — Могу я сесть за ваш столик, мсье?
      — Нет, мсье!
      — Но почему?
      — От вас воняет!
      — Это оскорбительно! Я вызываю вас не дуэль!
      — А зачем? Если вы меня убьёте — я тоже начну вонять. А если я вас убью — вы станете вонять ещё хуже!
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        -1
        26 июля 2026 12:51
        "Если бы Британии было выгодно, то я бы ..."
        Тут другое изречение вспоминается.
        Если бы у бабушки был ... (ну, далее сами знаете)
        Пока в мире, кроме США и Англии есть другие страны, Англии будет НЕ выгодно ссориться с США
        1. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          +2
          26 июля 2026 13:36
          Цитата: Shurik70
          Тут другое изречение вспоминается.
          Если бы у бабушки был ...

          Или:
          Чтобы Трампу бросить вызов
          И Премьером дальше быть
          Нужно в Хогвардсе хотя бы
          Бакалавра получить
    2. Факапыч Звание
      Факапыч
      0
      26 июля 2026 17:46
      , а зачем ему долго быть там. Они нехило зарабатывают на зеле. Так что мощным насосом несколько месяцев затарят сундуки и на пенсию. Лизу трас или сунока спроси, им наверняка пох на всю внешнюю политику и королевство в том числе
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        0
        26 июля 2026 18:29
        Трамп очень хотел бы поблагодарить! За удачную попытку рассмешить.Но долго не мог перестать смеяться!
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 16:57
      Грешно обижать стариков. Слабо найти помоложе?
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    26 июля 2026 10:37
    "Гигант в коротких штанишках"... crying
    1. Коте пане Коханка Звание
      Коте пане Коханка
      0
      26 июля 2026 10:53
      Цитата: HAM
      "Гигант в коротких штанишках"... crying

      Усе продуманно, памперсы на месте!!! fellow
  3. dzvero Звание
    dzvero
    +1
    26 июля 2026 10:42
    Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь

    Двести с лишним лет назад англичане сожгли Белый дом. Неужели настала пора американцам сжечь Вестминстер?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      26 июля 2026 11:06
      Цитата: dzvero
      Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь

      Двести с лишним лет назад англичане сожгли Белый дом. Неужели настала пора американцам сжечь Вестминстер?

      laughing Бертхем и Трамп крепко повздорили, ссора закончилась вызовом на дуэль.
      Утром следующего дня один ждёт другого с пистолетом. Проходит полчаса, час, полтора, а второго дуэлянта всё нет. Наконец, появляется посыльный с запиской:
      "Слушай, Доня, если я вдруг опоздаю, не жди меня, начинай стрелять"
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    26 июля 2026 10:47
    Цитата: dzvero
    Неужели настала пора американцам сжечь Вестминстер?

    Он у них сам рухнет. И гранты сделают свое дело и без Трампа wink
  5. Earl Звание
    Earl
    +3
    26 июля 2026 10:51
    Новый премьер Британии: Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь
    … если бы не держало семеро …
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      26 июля 2026 11:03
      Цитата: Earl
      Новый премьер Британии: Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь
      … если бы не держало семеро …

      Дуэль будет на рассвете.
      Трамп: winked
      То есть мало того что меня застрелят, так я еще и не высплюсь?!
  6. Олег Валов Звание
    Олег Валов
    +4
    26 июля 2026 10:55
    Балобал, как все предыдущие. Маргарет Тэтчер была настоящим Премьером, Тони Брэр начал развал, а последние клоуны и балаболы завершили.
    Этот тоже не доживет годичного срока.
    Что касаемо Трампа, то у них судьба такая, в конце сходить с ума.
    Спасибо, что показал, что США это гнилой колос маразматиков и балаболов.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +2
      26 июля 2026 11:04
      Ну так то есть очень обоснованное мнение что именно правление Тэтчер и заложило то что сейчас происходит в ГБ.. Промышленность именно она начала резать..
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      26 июля 2026 11:10
      Цитата: Олег Валов
      Балобал, как все предыдущие.

      - Сударь, вы подлец! Я вызываю вас на дуэль!!!
      Предоставляю вам выбрать оружие: Шпага или пистолет?
      - Шпага.
      - Отлично. Тогда я беру пистолет!
      1. Олег Валов Звание
        Олег Валов
        0
        26 июля 2026 19:00
        Сударь!
        Смотрите не умрите от геморроя.
        Бывает, что он рвется от напряжения и чел умирает от потери крови.
        А, потом я не колю детей. 😏
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      26 июля 2026 11:10
      Цитата: Олег Валов
      Маргарет Тэтчер была настоящим Премьером

      ну примером она была так себе, другой вопрос что не боялась применить силу
  7. К-50 Звание
    К-50
    0
    26 июля 2026 11:29
    Новый премьер Британии: Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь

    Ну так бросай. Или тебя что-то за фаберже держит? laughing
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    26 июля 2026 11:29
    А чего скажет на сей счет кот Ларри? laughing
  9. Mitka Звание
    Mitka
    0
    26 июля 2026 11:41
    А я бы кушал суши, вместо холодца
    Но мне оно не нравится...
  10. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    26 июля 2026 11:53
    Нескончаемая череда клоунов. Не понять зачем, они все близнецы, оставили бы одного дурня. Их величество беспокоится за видимость демократии, но премьеров назначает без выбора и вся видимость вылетает в трубу. А может их меняют, чтобы не хапнули больше положенного. А может ещё чего, мудреная система.
  11. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    -1
    26 июля 2026 11:53
    Держите меня семеро, а то я всем ...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      26 июля 2026 12:27
      Чтобы его удержать, семерых не хватит!)))
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    26 июля 2026 12:14
    Энди Бернхэм, недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании, заявил, что, не колеблясь, бросил бы вызов президенту США Дональду Трампу.


    Сдаётся мне, джентльмены, что Лиз Трасс была умнее этого Бернхена. laughing

    Интересно, сколько по времени он попремьерствует?
  13. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -1
    26 июля 2026 12:26
    А-ха-ха! Ещё один клоун нарисовался!
    У них там все такие, Лиз Трасс и Джонсон чего стоили)))
    Этот точно ЛГБТ товарищ!)))
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    26 июля 2026 12:27
    "Король севера" laughing Любят все-таки саксы самоназвания. "Я бы бросил вызов, если бы было выгодно стране" - как эпично звучит. Я бы сказал, если бы было беззболезнено. laughing Нищеброды, если не учитывать, финансовые, спекулятивные рынки фантики. Вы на качество своих ВС давно смотрели? Бросатели вызовов. laughing
    С начала СВО я уж и не помню пофамильно их премьеров, кроме Джонсонюка. И то благодаря Украины. laughing И Стармер месяца через три в тину истории уйдет, никто не вспомнит.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      26 июля 2026 12:45
      ..они там своё авиакорыто толком отремонтировать не могут до сих пор - постоянно что-то отваливается и ломается, а всё туда же - грозится. да ещё и "самому" Доне. laughing
      Интересно, Доня его как мешать с дерьмом начнёт - тонкими намёками или толсто?

      я бы на месте Дони ответил кратко: Сначала шортики подтяни....
  15. Grigory B Звание
    Grigory B
    +2
    26 июля 2026 14:28
    Орел,но не летает.Посмотрим как при встрече с Трампом либезить будешь.
  16. isv000 Звание
    isv000
    0
    26 июля 2026 17:28
    Новый премьер Британии: Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь

    С ходу в лужу перднул. Заявление из серии держите меня семеро. Видать там из умных одна Лиз Трасс была - пришла, месяцок кресло пошлифовала и на покой, на пожизненный пансион. Остальные чего-то трепыхались, нервы мотали а эта хвать и на дно...
  17. LaraM Звание
    LaraM
    0
    26 июля 2026 18:27
    Какой простецкий вид у дядьки)
  18. Andrew_andr Звание
    Andrew_andr
    -2
    26 июля 2026 20:41
    А ведь есть в нём что-то от молодого Фродо Торбинса. Такой может бросить вызов любому тирану...
  19. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    0
    26 июля 2026 20:58
    Алексей, ты в конце своей статьи правильно говоришь о том, что пока это только слова! Дела́ не наделал ещё! Но Северное море бурить уже собрался! Но опять-таки это пока только слова! Продолжай!
  20. Napayz Звание
    Napayz
    0
    Вчера, 16:58
    Цитата: Новый премьер Британии
    ... Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь...


    ... при этих словах образовалось обширное мокрое пятно спереди...
  21. bbss Звание
    bbss
    0
    Сегодня, 01:13
    Прошлый клоун был лохматым, этот клоун причёсанный и в этом вся разница.