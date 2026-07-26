Новый премьер Британии: Я бросил бы вызов Трампу, не колеблясь
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Энди Бернхэм, недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании, заявил, что, не колеблясь, бросил бы вызов президенту США Дональду Трампу. По словам новоиспечённого британского премьера, он бы именно так и сделал, если это «было бы выгодно для Британии». По словам главы правительства, он прежде всего будет «защищать интересы своей страны».
Высказывание Бернхэма прозвучало на фоне напряженных отношений между Лондоном и Вашингтоном. Новый премьер подчеркнул приоритет национальных интересов в диалоге с американским лидером, с которым у него уже были заочные разногласия по вопросам внешней политики, энергетики и стиля ведения дел. Правда, все эти заявления в стиле «брошу вызов Трампу» - как всегда, не более чем слова.
Бернхэм сменил на посту Кира Стармера 20 июля 2026 года после негативных внутрипартийных процессов в Лейбористской партии. Несмотря на «медовый месяц» в должности, его рейтинг одобрения лишь немногим выше, чем у предшественника. Согласно недавним опросам, общественное мнение остается осторожным, хотя Бернхэм и пользуется несколько большей симпатией, чем Стармер на момент ухода.
Эксперты отмечают, что политика нового премьера не претерпевает принципиальных изменений по сравнению с курсом Стармера. Бернхэм продолжает акцент на внутренних вопросах: борьбе с бездомностью, увеличении полномочий регионов, мерах по снижению стоимости жизни и реформе общественного контроля над ключевыми секторами, такими как вода и энергия. Но это, опять-таки, всё исключительно на словах.
Реальных перемен в сравнении с предыдущей линией Лейбористской партии в экономике, социальной сфере или международных делах пока не наблюдается.
Наблюдатели подчёркивают, что Бернхэм, известный как «король Севера» благодаря работе мэром Большого Манчестера, стремится балансировать между необходимостью поддерживать трансатлантическое партнёрство и защитой британских приоритетов. Его подход отражает более регионально-ориентированную и прагматичную версию лейбористской политики. Другой вопрос: надолго ли Бернхэм задержится в премьерском кресле?
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