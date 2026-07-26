Удары по Украине переходят от массированных к точечным, но круглосуточным
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Российское Минобороны подтвердило ночные удары по Киеву, подчеркнув, что атака была по определенным заранее целям. Как отметили в военном ведомстве, удары наносились по предприятиям украинского ВПК, имеющим отношение к выпуску беспилотников и ракет. Ну и не забыли про морские порты. Наши перешли от массированных ударов к точечным, но круглосуточным.
Судя по данным украинских пабликов, ракетный удар по Киеву снова был быстрым, если это слово применимо к ситуации. Просто в какой-то момент несколько ракет ударили по целям, после чего в небе Украины остались лишь дроны-камикадзе типа «Герань». Как заявляет военное ведомство, в ночной атаке были задействованы ракеты как наземного, так и воздушного базирования. Последние, скорей всего, по портовой инфраструктуре.
По данным от Минобороны, в ходе удара в Киеве были поражены: предприятие «Смарт интеллиджент систем», на котором идет сборка беспилотников, а также отдельное место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева. Видимо, не официальное предприятие, а некое «гаражное» производство, причем весьма большое, если на него не пожалели ракету.
Также были нанесены удары по морской логистике Украины, в Черноморске ударами ракет воздушного базирования и дронов-камикадзе были поражены резервуары с ГСМ. По атакам на грузовые суда пока информации нет, возможно, что появится в течение дня.
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