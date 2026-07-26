Удары по Украине переходят от массированных к точечным, но круглосуточным

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Удары по Украине переходят от массированных к точечным, но круглосуточным

Российское Минобороны подтвердило ночные удары по Киеву, подчеркнув, что атака была по определенным заранее целям. Как отметили в военном ведомстве, удары наносились по предприятиям украинского ВПК, имеющим отношение к выпуску беспилотников и ракет. Ну и не забыли про морские порты. Наши перешли от массированных ударов к точечным, но круглосуточным.

Судя по данным украинских пабликов, ракетный удар по Киеву снова был быстрым, если это слово применимо к ситуации. Просто в какой-то момент несколько ракет ударили по целям, после чего в небе Украины остались лишь дроны-камикадзе типа «Герань». Как заявляет военное ведомство, в ночной атаке были задействованы ракеты как наземного, так и воздушного базирования. Последние, скорей всего, по портовой инфраструктуре.



По данным от Минобороны, в ходе удара в Киеве были поражены: предприятие «Смарт интеллиджент систем», на котором идет сборка беспилотников, а также отдельное место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева. Видимо, не официальное предприятие, а некое «гаражное» производство, причем весьма большое, если на него не пожалели ракету.

Также были нанесены удары по морской логистике Украины, в Черноморске ударами ракет воздушного базирования и дронов-камикадзе были поражены резервуары с ГСМ. По атакам на грузовые суда пока информации нет, возможно, что появится в течение дня.
27 комментариев
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  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +10
    26 июля 2026 10:38
    Удары по Украине переходят от массированных к точечным, но круглосуточным
    А можно перейти к ударам в каждый час?
    1. ian Звание
      ian
      +8
      26 июля 2026 10:46
      Можно. Но надолго ударных средств не хватит. hi
      1. olbop Звание
        olbop
        +1
        26 июля 2026 19:07
        Можно. Но надолго ударных средств не хватит.

        Позволю себе приукрасить этот ответ кавказской притчей.
        Один джигит принес скорняку баранью шкурку и просит сделать ему папаху.
        Идет джигит домой и думает, а может из шкурки выйдет две папахи?
        Вернулся, скорняк согласился сделать две. Идет опять джигит и думает, раз можно две, то почему не пять? Опять вернулся и скорняк опять согласился на пять.
        Через неделю приходит джигит за своим заказом и получает папахи, которые можно надеть только на кулак.
        1. ian Звание
          ian
          +1
          26 июля 2026 19:18
          Сказка называется "Жадный Вартан" В 1980г. по ней даже мультик сняли занимательный.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      26 июля 2026 11:20
      Schneeberg
      Сегодня, 10:38

      hi Самое главное, чтобы удары были непредсказуемы и в любое время дня и ночи, а приоритетные цели выбираются по согласованию с разведданными, как яркий эффект произвела атака на выставку под куевом с отличными результатами и многочисленными обсуждениями в пабликах бандеронацистов.
      Бог нас простит, даже если под замес попадут гражданские, пусть грамотно выбирают место жительства, опасное соседство и время нахождения с подобными местами.
    3. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      26 июля 2026 11:40
      Можно, если все диванные умники пойдут на заводы ракеты и беспилотники делать, а не по клавишам, сидя на диване, стучать.
      1. Трус Звание
        Трус
        -1
        26 июля 2026 12:27
        Вы что такое пишите? Он взвалил на себя самое тяжкое бремя - писать лозунги.
        1. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          -1
          26 июля 2026 19:07
          Да тут таких "на себя взваливших" воз и маленькая тележка
      2. Вольноопределяющийся Марек Звание
        Вольноопределяющийся Марек
        -1
        26 июля 2026 13:24
        Демагогия. Каждый должен делать свое дело.
        1. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          -2
          26 июля 2026 19:06
          Какое дело ? Бла бла бла ?
  2. Теренин Звание
    Теренин
    +6
    26 июля 2026 10:41
    Вчера видел видео, после которого возник вопрос без ответа.
    В пояснении говорится, что атакован порт Николаева. На видео - поражение буксира. При том, что рядом стоят два сухогруза.
    Вопрос: чем буксир ценнее сухогруза?
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +11
      26 июля 2026 10:45
      Цитата: Теренин
      Вопрос: чем буксир ценнее сухогруза?

      Могли промахнуться. Но вообще, буксиры для порта - вещь столь же нужная, как и резервуары с топливом или погрузочно разгрузочное крановое хозяйство
    2. ian Звание
      ian
      +10
      26 июля 2026 10:48
      Цитата: Теренин
      Вопрос: чем буксир ценнее сухогруза?

      Возможно потому, что без буксира сухогруз просто не встанет к причальной стенке и не отойдет от нее... request
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        26 июля 2026 10:53
        Спасибо за разъяснения hi
    3. bars042 Звание
      bars042
      0
      26 июля 2026 11:03
      Более чем исчерпывавшей ответ Вам даст: google`ние или yandex`сование.
      В рамках форума ответ на Ваш вопрос будет "сжатый, короткий, не полный" его многие пропустят.
      Если есть "выход" на ютуп, гляньте ролики про аварии больших судов у причальных стенок. Тама: Ад и Израиль, а буксиры болтаются под бортом и них... ничего не предпринимают.
      Шаусмас !
      1. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        0
        26 июля 2026 11:43
        Ну так для этого надо время потратить, мозги напрячь ... Куда проще вопросы задавать .... "мозги есть у всех, но не все ими пользуются"
    4. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      -7
      26 июля 2026 11:15
      На сухогрузе товары нельзя трогать
    5. faridg7 Звание
      faridg7
      +3
      26 июля 2026 11:48
      Цитата: Теренин
      Вчера видел видео, после которого возник вопрос без ответа.
      В пояснении говорится, что атакован порт Николаева. На видео - поражение буксира. При том, что рядом стоят два сухогруза.
      Вопрос: чем буксир ценнее сухогруза?

      Буксир это портовая техника, без которой суда в порту не двигаются и под разгрузку-погрузку встать если и могут, то очень долго и опасно
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +12
    26 июля 2026 10:42
    Российские военные ударили ОТРК "Искандер-М" по месту сборки и хранения дальних дронов-камикадзе в Киеве, где с привлечением специалистов из США ежемесячно производили до 1 тыс. дронов, сообщили в Минобороны РФ.

    Надеюсь, число этих "специалистов" значительно поредело.
  4. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +5
    26 июля 2026 10:44
    По атакам на грузовые суда пока информации нет, возможно, что появится в течение дня.

    Очень ждем
  5. ser580 Звание
    ser580
    +1
    26 июля 2026 11:13
    так вроде бы трафика судов нет- по каким еще наносить удары? если только по румынским рейдам.
  6. кукс Звание
    кукс
    -3
    26 июля 2026 11:28
    Удары по Украине переходят от массированных к точечным, но круглосуточным
    такое уже было. означает что запас расстреляли, копим по новой.
    1. trromar Звание
      trromar
      -1
      26 июля 2026 11:39
      Вряд ли всё расстреляли - тут авторы писали в темах, что, например, Искандеров (да ещё какие-то ракеты попроще) делается по 30 штук в месяц (а кинжалов вроде по 10) - т.е. по штуке в день, поэтому, думаю, на кажный день ударять туда хватит ракет.
  7. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    26 июля 2026 13:00
    Ужо как пятый год наносятся ракетные удары
  8. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    26 июля 2026 13:09
    Кроме точечных ударов эффективно в портах наносить удары осколочно -фугасными боеприпасами. И суда и оборудование портов всё в проводах и огнеопасных материалах, плюс топливо. И возгорание сразу в большом радиусе.
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    26 июля 2026 13:37
    в Черноморске ударами ракет .... были поражены резервуары с ГСМ

    Что-то непонятно. Бьем бьем по резервуарам, а они все не кончаются... Растут что ли снова на местах бомбежек!?
  10. Слон Звание
    Слон
    +1
    26 июля 2026 14:03
    Цитата: faridg7

    Буксир это портовая техника, без которой суда в порту не двигаются и под разгрузку-погрузку встать если и могут, то очень долго и опасно

    А если сухогруз поджарить как следует и он затонет у причала, эффет будет гораздо больше, чем от мелкого буксира! Уверен что в аналогичной ситуации ВСУ выбрали бы безусловно сухогрузы, исходя из предполагаемого ущерба!