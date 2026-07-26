Зеленский намерен через Трампа навязать России «воздушное перемирие»
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Бандеровский режим снова поднимает вопрос «воздушного перемирия», видимо, российские удары по морской логистике Украины не очень нравятся Зеленскому. Как утверждают украинские медиа, на встрече с Трампом во вторник «нелегитимный» будет жаловаться на ракетные удары России.
Киев срочно захотел «воздушное перемирие», вопрос прекращения ударов ракетами и БПЛА уже обсуждается представителями Украины и США, видимо, на дипломатическом уровне. По данным британского Reuters, скорей всего стороны договорятся и попытаются втюхать это Москве в ходе нового раунда переговоров. В Киеве надеются, что трехсторонняя встреча состоится в ближайшее время, т. е. в августе.
Стоит отметить, что в прошлом году Зеленский уже пытался протащить «воздушное перемирие», когда российские ракеты и дроны-камикадзе выносили энергетическую инфраструктуру Украины, но получил отказ Москвы. Как подчеркнули в Кремле, воздушные удары весьма эффективны, приводят к серьезным последствиям и прекращать их нецелесообразно.
Как предполагают украинские эксперты, данное предложение, даже если его поддержит США, принято не будет. Да и переговоров в ближайшее время тоже не предвидится. Москва готова к диалогу, но только на своих условиях. Сейчас же разговаривать не о чем.
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