Зеленский намерен через Трампа навязать России «воздушное перемирие»

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Зеленский намерен через Трампа навязать России «воздушное перемирие»

Бандеровский режим снова поднимает вопрос «воздушного перемирия», видимо, российские удары по морской логистике Украины не очень нравятся Зеленскому. Как утверждают украинские медиа, на встрече с Трампом во вторник «нелегитимный» будет жаловаться на ракетные удары России.

Киев срочно захотел «воздушное перемирие», вопрос прекращения ударов ракетами и БПЛА уже обсуждается представителями Украины и США, видимо, на дипломатическом уровне. По данным британского Reuters, скорей всего стороны договорятся и попытаются втюхать это Москве в ходе нового раунда переговоров. В Киеве надеются, что трехсторонняя встреча состоится в ближайшее время, т. е. в августе.



Стоит отметить, что в прошлом году Зеленский уже пытался протащить «воздушное перемирие», когда российские ракеты и дроны-камикадзе выносили энергетическую инфраструктуру Украины, но получил отказ Москвы. Как подчеркнули в Кремле, воздушные удары весьма эффективны, приводят к серьезным последствиям и прекращать их нецелесообразно.

Как предполагают украинские эксперты, данное предложение, даже если его поддержит США, принято не будет. Да и переговоров в ближайшее время тоже не предвидится. Москва готова к диалогу, но только на своих условиях. Сейчас же разговаривать не о чем.
77 комментариев
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    +31
    26 июля 2026 11:44
    Если кто не знает на фото Марко Рубио - самый принципиальный человек в мире.
    Судите сами: "Он был католиком, мормоном, баптистом, против Трампа, за Трампа, за мигрантов, против мигрантов, против войны с Ираном, за войну с Ираном".
    Не удивительно, что такой человек пробрался к вершинам власти в США. Других там в коалиции Эпштейна не держат request
    1. ian Звание
      ian
      +9
      26 июля 2026 11:52
      Принципиальные политики вымерли как динозавры. Нынешние все крутятся как пропеллеры- потому как надо успеть ублажить максимум электората до выхода следующего рейтинга... hi
      1. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        +3
        26 июля 2026 12:47
        Любопытно. А кто из прошлого для спм принципиальный политик ?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +9
          26 июля 2026 12:58
          Байден - самый принципиальный. Он принципально и до конца здоровался с пустотой...
          1. isv000 Звание
            isv000
            +3
            26 июля 2026 17:53
            Цитата: Nexcom
            Байден - самый принципиальный. Он принципально и до конца здоровался с пустотой...

            Самоходный заранее знакомства заводил, теперь среди чертей у него блат есть...
        2. ian Звание
          ian
          +7
          26 июля 2026 13:34
          Я говорю о политиках вообще. Из политиков прошлого- Иосиф Виссарионович к примеру, де Голль опять же, да та же Тэтчер. Люди последовательно и принципиально следовали своей позиции... hi
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            -6
            26 июля 2026 13:44
            То есть заключение договора Сталиным с нацистской Германией это принципиальность? У де Голля есть своя "принципиальная " тема , например с Алжиром. Ну Тетчер лично я вообще считаю больше подходит прозвище придуманное у нее на родине -ведьма. А так то да она принципиально резала всю социалку. Уверен вам бы понравилось.
            1. ian Звание
              ian
              +7
              26 июля 2026 14:10
              Принципиальность с вашей точки зрения это "делать хорошо". Ошибочное мнение. Уточните в словарях значение этого слова. hi
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                +1
                26 июля 2026 14:20
                Слово принципиальность имеет однозначное значение. "Делать хорошо" это вообще не про принципиальность. Ваше первое высказывание сразу было ложно, на мой взгляд. Политика это не про принципиальность. Я не зря попросил вас привести примеры личностей которые на ваш взгляд подходят под определение - принципиальные политики. И да само определение: Принципиальность — это качество личности, проявляющееся в неуклонном следовании своим убеждениям, принципам и моральным нормам, даже в тех случаях, когда это требует личных жертв, идёт вразрез с мнением большинства или текущей выгодой.(C)
                1. ian Звание
                  ian
                  +3
                  26 июля 2026 14:24
                  Молодец. Цитату нашел. Теперь попробуйте наложить ее смысл на понятие политика. hi
                  1. Скобаристан Звание
                    Скобаристан
                    +2
                    26 июля 2026 14:29
                    Мы перешли на ты? Ну ок. Так вот накладывает на определение на личность Сталина и заключение Пакта. Чистая прагматика которая дает выгоды, дает возможность оттянуть начало войны на не выгодных условиях. Принципиально с нацистами заключать договор нельзя. Все. Про де Голля надо больше искать. Но смысла такой же. Принципиально де Голль должен был закуситься в Алжире, но когда понял что только потери и ничего более, отступил. Так что да, получается у тебя почти как у бабок на лавочках: вот раньше было лучше.
                    1. ian Звание
                      ian
                      -2
                      26 июля 2026 15:02
                      Не надо торопиться хамить. Всему свое время. wink
                      "Ты" я нигде не использовал.
                      Смысл сказанного смотрю так и не осилили... Всего вам самого лучшего hi
                      1. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        +3
                        26 июля 2026 15:18
                        Молодец. Цитату нашел.(С) "Ты" я нигде не использовал. (С) Какие хамство? Просто констатация что вы написали. Ну и по сути вам ответить нечего, раз пришлось прятаться за : Смысл сказанного смотрю так и не осилили.(C)
                      2. ian Звание
                        ian
                        0
                        26 июля 2026 15:22
                        Цитата: Скобаристан
                        Ну и по сути вам ответить нечего, раз пришлось прятаться

                        Следуя заветам Марк Твена воздержусь от дискуссии с вами. Еще раз всего вам самого хорошего.
                        Расшифрую- я опять попрощался hi
                      3. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        26 июля 2026 16:30
                        Вы опять продемонстрировали уход. И это норма для вас. Как бы заметили цитаты как сами перешли на ты. Завуалированно , через Марка Твена в очередной раз показали что вы то выше меня. Я не первый раз сталкиваюсь с так типом мышления тут. Это почти стандарт.Понимаю.
                      4. ian Звание
                        ian
                        +1
                        26 июля 2026 18:04
                        Это хорошо что какие то вещи все таки понимаете.
                        Плохо, что не то, что вам говорят, а то что придумываете лично.
                        Именно для того, чтоб избежать ваших словоизвержений я и пытался вежливо неоднократно прекратить диалог с вами. Но это, к сожалению, вам понять не удалось.
                        С таким типом мышления ваших "близнецов" здесь тоже увы в избытке...
                      5. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -2
                        26 июля 2026 18:36
                        Наа. Вы хотите оставить последнее слово за собой. Это тоже шаблонно. Кто хочет прекратить просто перестаёт писать. Так давайте раз вы еще тут ,уточним, так вы переходили на ТЫ или нет ?
                      6. ian Звание
                        ian
                        +1
                        26 июля 2026 18:52
                        Спасибо что объяснили. Это как на улице- если не будешь обращать внимания на лающую собаку- она скоро успокоится.
                        Продолжайте писать.
                      7. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -2
                        26 июля 2026 19:01
                        Показательная реплика опять.. Спасибо. Вы продолжили меня принижать теперь сравнив с лающей собакой. (Марк Твен в уме). Не ответили на повторный вопрос. ( а ведь в комментарии точно видно как был переход на ты. И последующее отрицание ). Ну и финальная фраза как разрешение . Вы прям по рельсам. При этом все так же по сути о принципиальных политиках в прошлом и нет ничего. Ну ок. Закончим.
                      8. Приходимец_СЭМ Звание
                        Приходимец_СЭМ
                        0
                        26 июля 2026 21:19
                        Какой забавный персонаж Вам попался - прямо из анекдота про издержки самовнушения.: "- Это не я!!" lol
                      9. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -2
                        26 июля 2026 21:27
                        На самом деле я не нахожу ни его забавным, ни наш обмен репликами. Ну да ладно. Комментарии это такое, дело почти шутейное .
                      10. Приходимец_СЭМ Звание
                        Приходимец_СЭМ
                        -2
                        Вчера, 08:11
                        Ваш оппонент публично опростоволосился, мягко говоря, но с упорстом, достойным лушему применению, пытается убедить всех, но в первую очередь себя, что он образец корректности и такта,из его комментариев я могу предположить, что это юнец, лет восемнадцати , либо носитель хуцпы.Ещё такое поведение возможно, когда человек присутствует в нескольких темах, на нескольких форумах, т.е банально не успевает переключатся, но это не отменяет первые два предположения- может быть и "три в одном". не знаю, как Вам, а мне он очень персонаж анекдота напомнил. hi
                      11. ian Звание
                        ian
                        0
                        Вчера, 13:33
                        Не угадали ни в первом, ни во втором, ни в третьем случае. request
                        Единственно, как могу прокомментировать- подобное тянется к подобному. Вероятно у вас совпал своеобразный образ мышления. Если есть конкретные вопросы и в состоянии осилить ответы- задавайте прямо. Если нет какого то из этих качеств- продолжайте обсуждение качеств комментаторов в личном чате. На ВО подобное банится как флуд. hi
                      12. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -1
                        Вчера, 14:56
                        Ваши версии имеют право на существование. Но мне всегда изначально интересно: тема и способность подтвердить свои слова или хотя бы показать логику. Вопрос поведения психики возникает чуть позже. Когда я вижу знакомые механизмы поведения в комментариях. Кстати вам там тоже ответ написали и он тоже очень показателен. Ну и да касательно вообще темы о принципах в политике. Принципиальных там нет и быть не может по определению политики. Которая по сути компромиссы.
                      13. Приходимец_СЭМ Звание
                        Приходимец_СЭМ
                        0
                        Вчера, 18:58
                        Цитата: Скобаристан
                        Кстати вам там тоже ответ написали и он тоже очень показателен.

                        Да, я видел и убедился, что в человеке не ошибся, если только из разряда забавных я перенёс его в другую категорию...
                      14. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        +1
                        Вчера, 22:18
                        Но согласитесь это интересно. Когда идет отслеживание комментариев, не по "колокольчику", а надо заходить и смотреть вручную. Угроза банов, хоть и не прямая. Это прям маркер, маркер.
                      15. Приходимец_СЭМ Звание
                        Приходимец_СЭМ
                        +1
                        Сегодня, 06:53
                        Этот, хоть, следственным комитетом не грозил, а то схлеснулся я с одним таким же "гламурным", забывшем в пылу азарта с кем он и по какому вопросу ругаться начал, так сначала он мне уголовным преследованием и неприятностями в камере грозил , а потом и предупреждение от местного Рувинского пришло... Странные они всё же -"любители мидий":и за ГУЛАГ повозмущаться и донос написать! Кстати, сразу вчера ответить не смог, так как в коментарии зайти не мог, что -то не пропускало. hi
            2. Tusv Звание
              Tusv
              0
              26 июля 2026 14:57
              Цитата: Скобаристан
              То есть заключение договора Сталиным с нацистской Германией это принципиальность?

              Так то Англия первой договорилась, продав Судеты этим самым нацистам и Польше со словами: "Я привез нам мир". И не забываем, что министр иностранных дел Англии, лорд Керзон, прочертил линию от Бреста до Черного моря, как капитуляцию второго Рейха. То есть Линия Брест - Львов - Измаил официально признавался за СССР. Но тут Тухачевский прокакакал. Почему его не расстреляли за Варшавскую авантюру, Загадка?
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                0
                26 июля 2026 14:58
                Мы же про принципиальность политика Сталина говорим. Или вы хотите о чем то другом ?
                1. Tusv Звание
                  Tusv
                  -1
                  26 июля 2026 16:06
                  Цитата: Скобаристан
                  Мы же про принципиальность политика Сталина говорим

                  Принципиальность политики Сталина это восстановление РИ. Сейчас это называют Реваншизмом. Ну не дай католическому и протестантскому Богу восстановление СССР. Не так ли*
              2. Tusv Звание
                Tusv
                -1
                26 июля 2026 15:04
                Ну и северней Вильно(Вильнюс) - Ковно(Каунас)
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  0
                  26 июля 2026 15:06
                  Понятно. Вы на своей волне ) Понимаю, бывает. Вы кстати подтвердили, хоть и косвенно что товарищ Сталин действовал не по принципу, а ситуативно: не вышло заключить договор с Англией и Францией, да еще после "Мюнхенского сговора", значит заключаем Пакт с нацистами.
                  1. Tusv Звание
                    Tusv
                    -1
                    26 июля 2026 15:43
                    До 22 июня НСДАП была вполне была дружественной КП СССР. Если конечно брать хорошее. При всей выигрышной ситуации в ПМВ оказались в роли проигравшей. Друг другу помогали, как и положено "друзьям". Но Нацики они и есть нацики. Все хорошее за счет другого. Англия дала по зубам и поперлись на СССР, думая что Мы слабы. Итог Англия стала слабее, СССР и США сильнее, а Германия так себе. Автопром сильный, да и то уже все в Китае
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -1
                      26 июля 2026 15:48
                      Вот это поворот.Нацисты были дружественны коммунистам. Вы великолепны.. Но дальше я воздержусь.
                      1. Tusv Звание
                        Tusv
                        -1
                        26 июля 2026 15:54
                        Повторю. До 22.06.1941. Это факт. И ССовцы занимались только террором мирного населения до 43. Гвардией они стали только на Курской дуге
                      2. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        26 июля 2026 16:07
                        Это факт только в вашей кхм реальности. При этом еще и сс зачем то приплели. Я все вышел с разговора , мне такое не не интересно.
                      3. Tusv Звание
                        Tusv
                        -1
                        26 июля 2026 16:12
                        Мое мнение имеет место быть, только потому что я говорю. Вы же просто опровергаете, не прилагая свое мышление. 3-0 в мою пользу
                      4. Tusv Звание
                        Tusv
                        -3
                        26 июля 2026 16:18
                        И таки да, тезка. Меня в Советском Союзе учили мыслить абстрактно, а не критически, как завещал Великий Путин. Может быть мои мысли ошибочны
            3. isv000 Звание
              isv000
              0
              26 июля 2026 17:57
              Цитата: Скобаристан
              А так то да она принципиально резала всю социалку. Уверен вам бы понравилось.

              Социалка?! Вы давно в поликлинике были, на больничном, к примеру? О какой социалке в России можно говорить, чтобы получить эти блага надо пройти семь кругов ада...
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                -1
                26 июля 2026 18:34
                Я понимаю что вы о наболевшем. Но зачем было приплетать РФ если я писал о политике Тэтчер ?
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      26 июля 2026 12:23
      Теренин
      Сегодня, 11:44

      hi Пока пламя войны не перенесётся на территории наших врагов - мелко бритов, 3,14индосников, гейропы, они не поймут всех ужасов силы.
      Эти гибридные атаки можно объединить с мощью ИРИ, подразумевая военные, ассиметричные, экономические и политические методы.
      При дальнейшем терпилове с угрозами в тылу, пиратско-грабительскими методами на море мы уже получаем ползучую эскалацию с эффектом варёной на медленном огне лягушки.
    3. Mitka Звание
      Mitka
      0
      26 июля 2026 12:25
      Девочкой бы ему ещё побыть!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        26 июля 2026 13:07
        ..дык это у них норма - этим их не испугать.... laughing
      2. ian Звание
        ian
        0
        26 июля 2026 14:29
        Это уже устаревший тренд. При Обаме конечно, он бы еще пристроился к трансгендерным нацменьшинствам инвалидам... feel
    4. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +4
      26 июля 2026 13:04
      Про такую западную принципиальность пел в своё время Урри, устами Николая Караченцева: "Я только в одном глубоко убеждён - Не надо иметь убеждений". С тех пор ничего не изменилось.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        26 июля 2026 13:08
        ..ну так когда штангой по голове прилетит - и не такое споют... yes
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          26 июля 2026 13:25
          О чём договариваться? Вчера погибли люди , отдыхающие, среди них дети. Есть раненые. О чём гоаорить с такими. Палач-драпатый себя показывает. О чем договариваться. Мечтаю, что бы их верхушка здохла вся. И гейропейская тоже.
    5. Ми Ха Эль Звание
      Ми Ха Эль
      +1
      26 июля 2026 17:46
      Надо иранцам памятник поставить, они арсеналы пво нато проредили так основательно, что хоть золотом плати.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    26 июля 2026 11:45
    Сейчас же разговаривать не о чем.
    Да и не с кем: зеля нелегитимен, Трамп вруша...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      26 июля 2026 11:53
      Цитата: Uncle Lee
      Сейчас же разговаривать не о чем.
      Да и не с кем: зеля нелегитимен, Трамп вруша...

      hi
      Более того, этому яростно сопротивляется сама Европа. Для нынешних европейских лидеров – Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Урсулы фон дер Ляйен... – признание хоть какой-то победы Москвы означает их политическую смерть.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +3
        26 июля 2026 12:21
        Ясен пфенниг. Потому что на следующий же день им зададут отвратительный вопрос - а где, собственно, бабло? Вот те сотни лярдов, что вы якобы потратили на укропитеков?
        1. даэтоя Звание
          даэтоя
          +2
          26 июля 2026 12:39
          никто им ничего не задаст никаких вопросов.некому.эти бюрократы почивают на лаврах и себя от людей защитили отгородили надежно.просто они гребут свою выгоду в карманы пока война.и ничем не рискуют и ничего не теряют.единственный фантастический сценарий это если наши бумкнут по центру брусселей когда они там все соберутся.но ........некому ...
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +1
            26 июля 2026 12:45
            А причём тут люди? Как только под этой публикой хоть чуток качнётся трон - уверяю, найдутся весьма серьёзные персонажи, желающие прояснить денежный вопрос. Ну - хотя бы с целью отжать уворованное..
  3. trromar Звание
    trromar
    +7
    26 июля 2026 11:47
    Какое перемирие - только до победного.
    Уже перемирялись сколько раз и, выходило каждый раз односторонее - всу продолжали обстреливать РФ.
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +4
    26 июля 2026 11:50
    А что взамен? Ну допустим, если ВСУ отойдут от линии фронта на 100 км на всем протяжении, а ВС РФ зайдут. За это - можно пообещать им месяц "воздушного перемирия" (пока можно накопить дронов и ракет и понаблюдать, куда и что на какие склады противник будет завозить). Пообещать месяц, но возобновить удары через неделю bully
    Надо уметь с ними "договариваться" в их стиле
  5. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +4
    26 июля 2026 11:52
    Верить брехне зеленюги под гарантии лживого дони это так себе тема..... Надо делать что должно не обращая внимание на ноющего врага. negative
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    26 июля 2026 11:54
    Напишу опять чего то забористое подвезли. И сколько с их стороны это "перемирие" продлится? Такое себе... Да и реально, не с кем разговоры разговаривать, если фломастеры выкинуть.
  7. LaraM Звание
    LaraM
    +4
    26 июля 2026 11:55
    Как предполагают украинские эксперты, данное предложение, даже если его поддержит США, принято не будет.

    Не верю. На словах не примут, а на деле возьмут под козырек, а населению будут докладывать, как занимают овраги и избушки лесника и как все зашибись, позиции улучшаются, квадратные сантиметры отвоевываются и пр. и всу бегут, а мы наступаем)..4, года 5 месяцев наступаем - и все никак от Донецка отойти не можем.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      26 июля 2026 13:12
      Вопрос веры давно отпал, как осенний лист. Договорняки идут под ковром, публике выносят одну сотую часть. Хотя шила не утаить и ни одной стороне ничего хорошего не светит. В выигрыше только "спонсоры да инвесторы".
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -4
      26 июля 2026 13:35
      Цитата: LaraM
      Не верю. На словах не примут, а на деле возьмут под козырек, а населению будут докладывать, как занимают овраги и избушки лесника. .... и все никак от Донецка отойти не можем.

      А вы сами видели эти "избушки лесника и овраги", которые ВСУ, почему-то, обороняет до последней возможности? Потому и продвижение медленное, за каждый "квадратный сантиметр" биться надо, чтобы занять территорию. Легко и просто в комментах языком молоть "стратегам на удалёнке".
      Отошли от Донецка, и сколько сил было положено, чтобы раздолбать Марьинку и Авдеевку, превращённые в мощные укреп. районы.
      1. Tagan Звание
        Tagan
        +1
        26 июля 2026 15:24
        А вы сами видели эти "избушки лесника и овраги", которые ВСУ, почему-то, обороняет до последней возможности?

        Ради пукнуть не надо ничего видеть. Там даже думать незачем.))
  8. Василий ))
    Василий ))
    +1
    26 июля 2026 11:55
    Класс! Бить, пока дух вон из этого недоразумения-украинщина, не вылетит.
  9. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    -1
    26 июля 2026 11:56
    А они хоть какое то перемирие не нарушили. Я непомню. Они де. Рьмо по жизни. Так как и их рыжий дружок.
  10. К-50 Звание
    К-50
    -1
    26 июля 2026 12:03
    Зеленский намерен через Трампа навязать России «воздушное перемирие»

    Странный ты чел, зеля. Для тебя трамп пахан и хозяин. Для России бабаболка. А после последних "анкориджей" вооще с ним не о чём разговаривать, как и с тобой, зеля.
    Договаривайтесь между собой о чём хотите.
    Россия решает задачу нейтрализации и денацификации. И решит её в любом случае. yes
  11. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    26 июля 2026 12:12
    Не, ну это можно поговорить -обсудить в Анкоридже, сделать дух ну и так далее,но цели СВО должны быть достигнуты
  12. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    26 июля 2026 12:41
    А что только воздушное перемирие, планы пошли не так, еще в прошедшем июне были другие предложения - тут и открытое письмо Зе
    Украина готова к прекращению огня на весь период переговоров, контроль за соблюдением перемирия будут обеспечивать американцы https://topwar.ru/283977-zelenskij-napisal-otkrytoe-pismo-putinu.html

    убежденность, что именно сейчас лучшее время
    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль... "Сейчас есть шанс, я думаю, начать переговоры этим летом", - сказал министр. При этом он утверждал, что, на его взгляд, президент России Владимир Путин, "возможно, находится на стадии, когда всерьез размышляет об этом [переговорах]".https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27774649

    Настало время для немедленного прекращения огня. Сейчас время для того, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров и заключили мирное соглашение", - сказал американский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27841735

    условия согласовали
    главы Германии, Франции и Британии озвучили очередные условия для «перемирия». Мерц, Макрон и Стармер опубликовали совместное заявление https://topwar.ru/284132-merc-makron-i-starmer-vystavili-uslovija-peremirija-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej.html

    Администрация США обсуждает с властями Украины план урегулирования российско-украинского конфликта в два этапа, сообщает The Economist со ссылкой на источники. Сперва — ограничение зоны боевых действий в 50–70 км по обе стороны линии фронта, затем — заключение «более широкого соглашения», рассказали собеседники журнала. https://www.kommersant.ru/doc/8749695

    правда звучал и скепсис у того же Economist
    «Скорее всего, россияне будут тянуть время до следующей весны, делая ставку на то, что зимняя кампания с применением ракет и дронов против энергетической инфраструктуры Украины может вынудить Киев пойти на уступки», — считает издание. https://www.gazeta.ru/politics/2026/06/19/23113087.shtml
    Так то же август приготовит при таких качелях
  13. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    26 июля 2026 12:55
    Реально мы будем вынуждены прекратить удары по Украине если Зеленский в одночастье прекратит все удары по России, любые на линию фронта и в глубь. Или кто ни будь застрелит его и даст команду прекратить войну. На словах все хотят мира а на деле нет.
  14. isv000 Звание
    isv000
    +2
    26 июля 2026 13:11
    По данным британского Reuters, скорей всего стороны договорятся и попытаются втюхать это Москве в ходе нового раунда переговоров.

    Почитал бы Сталин эти строки, ну или Брежнев, наконец. Москве втюхать! Это позор какой-то...
  15. Joker62 Звание
    Joker62
    -1
    26 июля 2026 13:21
    Зеленский намерен через Трампа навязать России «воздушное перемирие»

    Ну никак без мыла в одно место не может пролезить, и обязательно через старого маразмастика...
    Это диагноз, причём болезная и заразная... Клиника тут не поможет, только полная утилизация через кремации...
  16. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    26 июля 2026 13:33
    Цитата: LaraM
    Не верю. На словах не примут, а на деле возьмут под козырек, а населению будут докладывать, как занимают овраги и избушки лесника и как все зашибись, позиции улучшаются, квадратные сантиметры отвоевываются и пр. и всу бегут, а мы наступаем)..4, года 5 месяцев наступаем - и все никак от Донецка отойти не можем.

    Вы где этой блевотины про "избушки лесника" набрались? Из свеженького, например, Константиновка. На подходе Красный Лиман. Избушки?
    Что выносят порты и суда, тоже взяли под козырек?
    Как-то способны сочленить свои умозаключения и происходящее?
  17. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    26 июля 2026 13:38
    Если уже какой-то казах токаев начал "выговаривать" Президенту РФ о том, как правильно вести СВО, то от Трампа и его кагала можно ждать чего угодно.
  18. ian Звание
    ian
    +1
    26 июля 2026 14:42
    Не надо торопиться хамить. Всему свое время. wink
    "Ты" я нигде не использовал.
    Смысл сказанного смотрю так и не осилили... Всего вам самого лучшего hi
  19. Polak_Polak Звание
    Polak_Polak
    0
    26 июля 2026 15:10
    Mam nadzieją że prezydent Putin nie nastąpi powtórnie na te same grabie! Nie da się oszukać!
  20. AUSSIE Звание
    AUSSIE
    0
    26 июля 2026 15:26
    A big NO to an air truce. Fact is Ukraine's air defence is reducing day by day. Moreover, after all Russia's attacks on its logistics and UAV production facilities, the Ukrainians will also have problems mounting significant UAV attacks let alone missiles. Truth is Ukraine is looking for a respite to restock supplies from abroad. The time is ripe to attack with haste before the rain starts.
  21. Кмет Звание
    Кмет
    -1
    26 июля 2026 15:56
    Зеленский намерен через Трампа навязать России «воздушное перемирие»

    Навязать он может только шнурки на ботинках Трампа.
  22. tabex Звание
    tabex
    0
    Вчера, 01:21
    Да пошли вы на х со своим перемирием
  23. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    +1
    Вчера, 07:45
    Украине капитулировать пора, а не перемирия объявлять.