Оглашён приговор подросткам, совершившим теракт на железной дороге в Приморье

7 001 42
Оглашён приговор подросткам, совершившим теракт на железной дороге в Приморье


На судебном заседании был оглашен приговор двум подросткам, совершившим теракт на железной дороге в Приморье. За такую «работу» кураторы обещали подросткам заплатить 80 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Одному из фигурантов дела в мае прошлого года через мессенджер поступило предложение за денежное вознаграждение осуществить поджог железнодорожных объектов. В качестве целей были выбраны релейный и батарейный шкафы на участке железной дороги между Ружино и Лесозаводском.

Молодой человек согласился и привлек в качестве сообщника другого подростка. Вместе с ним он поджег объекты и снял результаты своих действий на видео, а затем злоумышленники скрылись с места преступления.

В пресс-релизе прокуратуры сказано:

За содеянное организатор перечислил им 8 тыс. рублей, оценив выполненные работы по присланному ими видео.

Таким образом, вместо обещанных денег несовершеннолетние диверсанты получили реальные сроки лишения свободы, так как правоохранителям удалось их найти. Исполнителями теракта оказались два подростка в возрасте 15 и 16 лет, проживавшие в городе Лесозаводск.

В Следственном комитете сообщили:

Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Суд квалифицировал действия подростков как совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Один из приговоренных получил семь лет лишения свободы, а второй – 6,5 года. Отбывать свои сроки они будут в воспитательной колонии.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +7
    Сегодня, 11:17
    А родители чем отделались?
    И я так понимаю при достижении 18 их переведут в колонию на общий режим?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 11:22
      Цитата: silberwolf88
      И я так понимаю при достижении 18 их переведут в колонию на общий режим?

      Таков закон, переведут.
      1. Batman81 Звание
        Batman81
        0
        Сегодня, 14:21
        До 19 лет могут оставить в воспитательной колонии. Ниже я написал каким образом это делается.
    2. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 11:48
      По желанию, можно досидеть в колонии полный срок или во "взрослую" половину остатка досиживать. Практически все выбирают перевод.
      Так раньше было в наши времена, правда с тех пор уже и новый УК приняли, и УПК, возможно, и в УИК внесли изменения.
      1. Batman81 Звание
        Batman81
        +1
        Сегодня, 14:20
        Не совсем так. По достижению 18 лет, по решению комиссии могут оставить в воспитательной колонии до 19 лет. После 19 лет идет однозначный перевод в колонию общего режима, без иных вариантов.
        Обычно так делают тем, у кого в период с 18 до 19 лет срок заканчивается и смысла нет особого его на "взросляк" отправлять.
  2. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 11:18
    Родителей надо сажать, а этих сопляков пороть, чтоб шкура слезла!
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 11:20
      А может,, все же лишать гражданства, со всеми вытекающими?
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 11:46
        Цитата: роман66
        А может,, все же лишать гражданства, со всеми вытекающими?

        Рома, hi а родители фигурантов незаменимые специалисты?
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 11:58
          Гена! hi а кого это волнует?
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        Сегодня, 12:21
        Цитата: роман66
        А может,, все же лишать гражданства, со всеми вытекающими?

        И чё дальше?
        Лица без гражданства находятся в РФ до установления их бывшего гражданства.
        Далее - в случае если с государством бывшего гражданства заключён договор по ним- его отправляют туда..Если такого договора нет либо государство бывшего гражданства отказывает в приеме - он живёт дальше у нас.
        А если он местный - то его и лишить гражданства нельзя - его выдворять некуда.

        Цитата: роман66
        Гена! hi а кого это волнует?
        - вас само собой нет. Поскольку вы законодательства не знаете и наивно думаете - подвели его к границе, пнули на ту сторону и все.....
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 14:32
          А что мешает так и сделать?
      3. Joker62 Звание
        Joker62
        -1
        Сегодня, 13:49
        Цитата: роман66
        А может,, все же лишать гражданства, со всеми вытекающими?

        Если родители этих отмрозков из мигрантов - то можно лишить гражданство, со всеми вытекающими последствиями.
        Но если сами родители чисто российские граждане - то нужно, по факту ихнего "восспитания" - привлекать к судебному преследования. Там суд должен очень в жесткой форме работать - штраф, принудительное выполнения по восстановления испорченных имущество Ж/Д России и возможно осуждения в колонну-поселения до полного отбития наказанных "наследников".
        Но увы, наш суд слишком гуманен только мигрантам, а для своих - драконовские законы. Кроме, именно сама власть ничего не делает, чтобы работать с подрастающей молодёжью, поставить на правильный путь для Большой Жизни.
        А сейчас и везде, получаем вот такой печальный результат от лействия "свободной демократии" России в отличии от "железной тоталиризма" СССР!
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 14:37
      Родителей надо сажать, а этих сопляков пороть, чтоб шкура слезла!

      "но если ты родился баобабом, то баобабом и помрешь". Как говорил один родитель в ответ на "как сыновья": два нормальные, а третий футболист.
  3. rosomaha Звание
    rosomaha
    +6
    Сегодня, 11:19
    а мож их как то с пользой использовать....напр в приграничье на моциках доставку в отдалённые хутора делать.., где выс вероятность попасть под дрон...так хоть с пользой погибнет (БП на него потратили же). К чему я...всех предателей и вредителей, агентов одноразовых, посылать на явную погибель, но с пользой для России. Пусть погибнет за то, против чего был.
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 11:20
    Вот оно капиталистическое воспитание и может быть условия жизни. Были бы пионерами и потом комсомольцами то помогали бы органам ловить злоумышленников, а так всю свою жизнь искалечили. Теперь будут по колониям и тюрьмам скитаться. Или штурмовиком кровью смывать преступление.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:33
      Цитата: Солдатов В.
      Были бы пионерами и потом комсомольцами то помогали бы органам ловить злоумышленников,

      Увы и Ах!! Ведь провозгласили "Обогощайтесь!" Вот и стараются в силу недалеких мозгов и без дОлжного воспитания

      Цитата: Солдатов В.
      Или штурмовиком кровью смывать преступление.

      Вот это вряд ли - сбегут при перво возможности или своих же предадут. Нет веры им.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 12:14
      Цитата: Солдатов В.
      Вот оно капиталистическое воспитание и может быть условия жизни. Были бы пионерами и потом комсомольцами то помогали бы органам ловить злоумышленников,

      МСГ был пионером, комсомольцем т коммунистом- в партию вступил при живом Сталине.
      Яковлев вообще в 1942 году вступил.
      ВСЕ нынешние олигархи были членами партии и комсомольцами.

      А вы все по привычке - по детсадовски!!!!- думаете - раз комсомолец, то приличный парень, ага-ага...
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +1
        Сегодня, 12:38
        Основная масса и пионеров и комсомольцев и коммунистов были хорошими людьми и хорошими тружениками. Да попадались и паршивые овцы. Если коммунисты вели к свободе, равенству и братству раздавая бесплатно квартиры и уча детей хорошему то сейчас без них ведут к цифровому и финансовому рабству, и чтобы получить своё жильё основной массе людей нужно работать всю жизнь на неё. Скоро будет 40 лет как нет социализма и какие у нас успехи реально? Всё похерили и армию и авиацию и жилищное строительство и образование и т.д.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +1
          Сегодня, 13:25
          Цитата: Солдатов В.
          Если коммунисты вели к свободе, равенству и братству раздавая бесплатно квартиры и уча детей хорошему

          Чем отличаются "Жрите пирожки с ливером!!"(С) и"Еште макарошки!"(С)?
          Правильно - только строем....
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 11:24
    Цитата: роман66
    А может,, все же лишать гражданства, со всеми вытекающими?
    С полнейшей конфискацией!
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: роман66
      А может,, все же лишать гражданства, со всеми вытекающими?
      С полнейшей конфискацией!

      Посмотрите вокруг себя и подумайте - куда все это девать приставы будут? Кому нужен подписанный холодильник и телевизор бу?
      Из ценного - жилье, ну машина и все.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        -1
        Сегодня, 13:54
        Кому нужен подписанный холодильник и телевизор бу?
        Как кому? А малобеспеченные семьи, больницы и т.д. Да я бы и сам себе взял на дачу laughing
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 14:29
      С полнейшей конфискацией!

      а у чиновников из нашего МО - ВСЁ конфисковали???
  6. Горизонт
    Горизонт
    +5
    Сегодня, 11:25
    Правильный приговор и сроки хорошие.
    Но если честно немного жаль безмозглых недорослей.
  7. Goldmitro Звание
    Goldmitro
    +4
    Сегодня, 11:30
    Молодой человек согласился ( осуществить поджог железнодорожных объектов) и привлек в качестве сообщника другого подростка.

    Плоды нашего ЕГ образования...
    1. podval57 Звание
      podval57
      -3
      Сегодня, 11:45
      "Плоды нашего ЕГ образования..."

      Подскажите, какие билеты ЕГ или вопросы из них, толкают людей на теракт?
      1. Тихонов_Александр Звание
        Тихонов_Александр
        +3
        Сегодня, 12:27
        Основа воспитания - идеология. А гарант не раз заявлял, что России идеология не нужна и в России идеологии не будет. Алкаш ЕБН и этот с подельниками привили в стране капиталистический способ эксплуатации, наживы и этот доморощенный терроризм как раз является результатом деяний властной верхушки... Теперь у нас разного рода предателей во всех областях на порядки больше, чем было в социальном государстве - и среди такой мелкой шпаны, и среди чиновников, денежных мешков, учёных...
        1. podval57 Звание
          podval57
          +1
          Сегодня, 13:07
          "Основа воспитания - идеология."

          Не согласен. Основа воспитания - СЕМЬЯ. Если в семье не воспитали ,значит воспитает улица, дурная компания, интернет.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            +1
            Сегодня, 14:15
            Основа воспитания - СЕМЬЯ.

            а что такое - СЕМЬЯ ?
            это когда вам жена говорит - "вынеси помойку"?
            или когда вы домой идите - только переночевать?
            СЕМЬЯ - это идеология - католическая, православная, мусульманская или иудаизм...
            другого ничего нет, нет - еще была попытка создать коммунистическую - не срослось ....
      2. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:11
        Подскажите, какие билеты ЕГ или вопросы из них, толкают людей на теракт?

        а вы - разницу между экзаменом и ЕГЭ - "видите"?
        такое впечатление, что - нет...
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Goldmitro
      Молодой человек согласился ( осуществить поджог железнодорожных объектов) и привлек в качестве сообщника другого подростка.

      Плоды нашего ЕГ образования...

      МСГ имел советское - не ЕГЕшное - образование и был членом партии ещё при живом Сталине.
      Его это как то остановило?
  8. alanery Звание
    alanery
    -1
    Сегодня, 11:56
    а всех пугают до 20 лет или пожизненное! :-) стыдно за такую власть!!!
    1. podval57 Звание
      podval57
      +2
      Сегодня, 12:04
      Ближайшие выборы власти в сентябре 2026г. Так давайте изберём новую, чтобы не было стыдно!
      1. faiver Звание
        faiver
        +3
        Сегодня, 12:27
        не важно какую мы изберем, важно как посчитают..... bully
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: alanery
      а всех пугают до 20 лет или пожизненное! :-) стыдно за такую власть!!!

      То что они несовершеннолетние - не , не заметили?
      К несовершеннолетним наказание по УК применяют ниже нижнего предела
  9. pavel.tipin Звание
    pavel.tipin
    0
    Сегодня, 12:14
    В этом возрасте уже можно начинать трудовую деятельность. В трудовые колонии на перевоспитание отправить в самый раз.
  10. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:28
    ну че, нормально, за измену родине 7 лет.....
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:35
      Цитата: faiver
      ну че, нормально, за измену родине 7 лет.....

      То что они несовершеннолетние - не , не заметили?
      К несовершеннолетним наказание по УК применяют ниже нижнего предела
      1. faiver Звание
        faiver
        +1
        Сегодня, 14:17
        а разве при наличии факта предательства возраст имеет значение? или вы хотите сказать что 16ти летний парень не осознавал что он делает?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 15:09
          Цитата: faiver
          а разве при наличии факта предательства возраст имеет значение? или вы хотите сказать что 16ти летний парень не осознавал что он делает?

          Я не хочу ничего говорить - так в УК написано последние 100 лет дословно "Беременным и несовершеннолетним - скидка"...
  11. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 12:49
    Малолетних легко развести, цепляют на телок, на деньги. Но на практике возраст не имеет особого значения, цепляют всех от мала до велика. Глупости о комсомольцах с пионерами просто глупости. Воспитанием в семье занимаются не только лишь все. Поэтому всё будет продолжаться и дальше.
  12. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 15:02
    Что за бред, закон не работает совсем, за терракт по 20 лет надо давать, а лучше еще предательство присовокупить и пожизненное, они совсем оборзели, террористов отпускать через 6-7 лет?
    Может такого судью за пособничество террористам тоже закрыть надо?