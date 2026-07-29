Оглашён приговор подросткам, совершившим теракт на железной дороге в Приморье
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На судебном заседании был оглашен приговор двум подросткам, совершившим теракт на железной дороге в Приморье. За такую «работу» кураторы обещали подросткам заплатить 80 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Одному из фигурантов дела в мае прошлого года через мессенджер поступило предложение за денежное вознаграждение осуществить поджог железнодорожных объектов. В качестве целей были выбраны релейный и батарейный шкафы на участке железной дороги между Ружино и Лесозаводском.
Молодой человек согласился и привлек в качестве сообщника другого подростка. Вместе с ним он поджег объекты и снял результаты своих действий на видео, а затем злоумышленники скрылись с места преступления.
В пресс-релизе прокуратуры сказано:
За содеянное организатор перечислил им 8 тыс. рублей, оценив выполненные работы по присланному ими видео.
Таким образом, вместо обещанных денег несовершеннолетние диверсанты получили реальные сроки лишения свободы, так как правоохранителям удалось их найти. Исполнителями теракта оказались два подростка в возрасте 15 и 16 лет, проживавшие в городе Лесозаводск.
В Следственном комитете сообщили:
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.
Суд квалифицировал действия подростков как совершение теракта группой лиц по предварительному сговору. Один из приговоренных получил семь лет лишения свободы, а второй – 6,5 года. Отбывать свои сроки они будут в воспитательной колонии.
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