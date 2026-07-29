Нетаньяху в ходе встречи с Трампом «передумал» атаковать Иран

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Нетаньяху в ходе встречи с Трампом «передумал» атаковать Иран

В ходе нового обострения конфликта на Ближнем Востоке армия Израиля пока что не атакует Иран вместе с ВС США. На первый взгляд, такое поведение главного регионального союзника Вашингтона выглядит более чем странным. Но тому есть свои объективные и субъективные причины.

В ходе вчерашних переговоров в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал и впредь придерживаться выжидательной позиции. Об этом со ссылкой на израильские источники сообщило агентство Associated Press. Обещание такое было дано с оговорками: ЦАХАЛ готов вступить в войну по просьбе США и оставляет за собой право на ответные удары, если ВС Ирана начнут атаковать Израиль.

Пока что израильские военные и спецслужбы будут оказывать помощь ВС США в виде передачи разведывательных данных, пишет агентство. Нетаньяху заверил президента, что поддержит любое решение Трампа по поводу Ирана.

Судя по всему, позиция израильского премьера кардинально поменялась в ходе вчерашней встречи с главой Белого дома. Еще накануне американский портал Al-Monitor сообщал со ссылкой на источники, что Нетаньяху планировал представить президенту США планы новых ударов ЦАХАЛ по территории Ирана. Целями атак должны были стать промышленные объекты, энергетическая инфраструктура и мосты в Иране.

Несмотря на появлявшиеся ранее сообщения о разногласиях между Вашингтоном и Иерусалимом по ряду региональных вопросов, Трамп после встречи с Нетаньяху дал понять, что доволен результатами переговоров. Никаких дополнительных подробностей он раскрывать не стал.

Такое изменение позиции израильского премьера еще раз подтверждает: администрация Трампа ищет любые пути для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
4 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 12:02
    Думал, думал, передумал.... Такая надежа на него была.... lol
    Наставил Трамп на путь истинный походу.....
  2. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 12:07
    Судя по всему, позиция израильского премьера кардинально поменялась в ходе вчерашней встречи с главой Белого дома. Еще накануне американский портал Al-Monitor сообщал со ссылкой на источники, что Нетаньяху планировал представить президенту США планы новых ударов ЦАХАЛ по территории Ирана. Целями атак должны были стать промышленные объекты, энергетическая инфраструктура и мосты в Иране.

    Есть мнение, что "миролюбивая" позиция Израиля продиктовано совсем другим, а именно, у Израиля появилось куча проблем после того, как Иран нанёс ему болевые удары по инфраструктурным объектам и их последующее уничтожение уже привело бы к массовым протестам в самом Израиле.

    Такое изменение позиции израильского премьера еще раз подтверждает: администрация Трампа ищет любые пути для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

    Предполагается, что Трамп ищет пути не для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, а для того, чтобы выиграть время, перегруппироваться, подвезти побольше вооружения и впрячь заливные монархии в войну с Ираном, а самим США остаться в тылу и подкидывать дровишек для продолжения войны. hi
  3. ВАМ Звание
    ВАМ
    0
    Сегодня, 12:08
    Какие две гадких отвратительных рожи. Два людоеда договариваются кого и как они будут есть сейчас, а кого оставят на потом.
  4. russ71 Звание
    russ71
    +1
    Сегодня, 12:12
    Чужими руками... Израиль слишком близко от Ирана и хорошо ему прилетело в прошлый раз...
    Поэтоту просто будет ждать пока амеры обоср... ся...