Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае
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Утром 29 июля Пермский край атаковали украинские беспилотники. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что дроны нанесли удар по промышленному объекту. Часть аппаратов удалось перехватить на дальних подступах – их сбили военные расчёты и мобильные группы ПВО.
По предварительным данным, жертв и раненых нет. На месте работают все оперативные службы. Губернатор подчеркнул, что опасности для жителей нет, и попросил не распространять непроверенную информацию, а также воздержаться от съёмок и публикаций с места событий.
В Пермском крае с 9:36 до 13:01 по местному времени действовал режим угрозы с воздуха, а также план «Ковер» в радиусе 100 км. Из-за этого аэропорт «Большое Савино» временно не принимал и не отправлял рейсы. В краевом центре работали сирены и громкоговорители. Все экстренные службы переведены в усиленный режим, мобильные огневые группы заступили на боевое дежурство.
Удар по Пермскому краю – лишь часть масштабной воздушной атаки ВСУ на Россию. За 12 часов – с вечера 28 июля до утра 29-го – система ПВО сбила 295 украинских беспилотников над 14 регионами и над акваториями двух морей. Самые тяжёлые последствия – в Ростовской области и Крыму, где есть погибшие и раненые.
Появление дронов в Пермском крае, который находится почти в двух тысячах километров от линии фронта, подтверждает: украинские беспилотники способны долетать в глубокий тыл. Киев продолжает попытки бить по тыловым объектам, но российские системы ПВО работают слаженно – большинство целей уничтожается.
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