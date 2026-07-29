Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае

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Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Пермском крае


Утром 29 июля Пермский край атаковали украинские беспилотники. Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что дроны нанесли удар по промышленному объекту. Часть аппаратов удалось перехватить на дальних подступах – их сбили военные расчёты и мобильные группы ПВО.

По предварительным данным, жертв и раненых нет. На месте работают все оперативные службы. Губернатор подчеркнул, что опасности для жителей нет, и попросил не распространять непроверенную информацию, а также воздержаться от съёмок и публикаций с места событий.

В Пермском крае с 9:36 до 13:01 по местному времени действовал режим угрозы с воздуха, а также план «Ковер» в радиусе 100 км. Из-за этого аэропорт «Большое Савино» временно не принимал и не отправлял рейсы. В краевом центре работали сирены и громкоговорители. Все экстренные службы переведены в усиленный режим, мобильные огневые группы заступили на боевое дежурство.

Удар по Пермскому краю – лишь часть масштабной воздушной атаки ВСУ на Россию. За 12 часов – с вечера 28 июля до утра 29-го – система ПВО сбила 295 украинских беспилотников над 14 регионами и над акваториями двух морей. Самые тяжёлые последствия – в Ростовской области и Крыму, где есть погибшие и раненые.

Появление дронов в Пермском крае, который находится почти в двух тысячах километров от линии фронта, подтверждает: украинские беспилотники способны долетать в глубокий тыл. Киев продолжает попытки бить по тыловым объектам, но российские системы ПВО работают слаженно – большинство целей уничтожается.
17 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +7
    Сегодня, 12:47
    Кто-то в 2022 году мог предположить, что 2026 лохлы будут бить по объектам в Пермском крае и Тюменской области?
    Видимо что-то делается неправильно, даже знаю что. am
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:53
      Ну, вот Путин встретился с Токаевым, о чем договорились. И сразу прилет дронов из Казахстана.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Сегодня, 13:17
        Цитата: Бородач
        И сразу прилет дронов из Казахстана.
        Откуда у вас такая информация?
        1. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 14:56
          Цитата: topol717
          Цитата: Бородач
          И сразу прилет дронов из Казахстана.
          Откуда у вас такая информация?

          У меня аналитический склад ума. wink laughing
          Вы что верите в то, что украинские дроны незаметно пролетели через европейскую часть России, насыщенную средствами ПВО и наблюдения, 2000 км до Перми? А украинские дроны прилетают по Питеру, пролетая через Польшу, Трибалтику, а не взлетают с территории Эстонии? Вы реально верите, что украинские дроны долетели до Мурманска через всю Россию, а не взлетели с территории Финляндии?
          Вы - Путин или просто такой же доверчивый?
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +7
      Сегодня, 12:58
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Видимо что-то делается неправильно, даже знаю что.

      Лавров же объяснил, смахивая слезу умиления crying не нужно злиться, злость разрушает из нутри... winked
      Лавров забыл что, в нашу советскую молодость злость проходила и обиды забывались, когда семеро обидчиков были в реанимации, а пятеро убиты. bully
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +5
      Сегодня, 13:46
      Видимо что-то делается неправильно, даже знаю что.

      Долго воюем. БПЛА - цветочки, скоро - баллистические средней дальности, а в более дальней перспективе и ядерные боеголовки у ВСУ появятся.
      Еще 2023 при контрнаступе следовало применять ТЯО. И войны уже давно не было бы. Думаю и сейчас это надо сделать, а не размазывать сопли по Европе с мирными намерениями. Киев надо прищучить, причем так, что бы Европа в штаны наложила.
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:58
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Кто-то в 2022 году мог предположить, что 2026 лохлы будут бить по объектам в Пермском крае и Тюменской области?
      Видимо что-то делается неправильно, даже знаю что. am

      Все делается неправильно.
      Пора ГШ заменять комментаторами ВО. wink laughing good
  2. Мурзик Звание
    Мурзик
    +4
    Сегодня, 12:53
    Да пишите уже что нпз, что скрывать то что уже и так знают
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:24
      Цитата: Мурзик
      Да пишите уже что нпз, что скрывать то что уже и так знают
      И дальше что? Целых 2 дня не будет работать? Или 1 день?
      Сегодня на заправке Я заехал за кофе, а не заправляться. Мужик спросил у кассирши можно ли в канистру набрать, она ему ответила что он может даже в карманы набрать.
      1. Мурзик Звание
        Мурзик
        0
        Сегодня, 13:38
        У нас тоже можно хоть в карман НО на местных заправках и по цене 90р за литр, Роснефть только две колонки и только 30 литров, Лукойл ( это что касается этой новости) уже третий день только дизель , чтокай дальше
    2. Русич Звание
      Русич
      +1
      Сегодня, 13:38
      Цитата: Мурзик
      Да пишите уже что нпз, что скрывать то что уже и так знают

      Я в Перми живу и не знаю ничего. Сирены слышал и всё. так сирены каждый день унас слышно.
      1. Мурзик Звание
        Мурзик
        0
        Сегодня, 13:48
        А вот другие жители Перми знают, может не там сидите?
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 12:55
    ""Появление дронов в Пермском крае, который находится почти в двух тысячах километров от линии фронта, подтверждает: украинские беспилотники способны долетать в глубокий тыл.""

    Нет не могут. Я помню наших экспертов СМИ и комментаторов в инетике ещё конца 22 года или 23го, где на международной выставке Украина показала дроны типа лютый и тп с ТТХ в 1500км и как эту "фигню с моторчиком" у нас подняли на смех. Не красиво сдавать назад, не красиво.
  4. Oberst_71 Звание
    Oberst_71
    0
    Сегодня, 13:00
    Так система ПВО С 1995 очаговая
  5. ism_ek Звание
    ism_ek
    +1
    Сегодня, 13:12
    Так только ПермьНефтеоргсинтез начал бензин отгружать, сразу дроны в него полетели.
    Надо строить вторую линию обороны от дронов и ракет и не только вокруг Москвы. МОГи - это временная мера.
  6. alanery Звание
    alanery
    +3
    Сегодня, 13:50
    такими темпами следующий и Владивосток? Или я что-то не понимаю!
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:05
    Цитата: alanery
    Или я что-то не понимаю!
    Все вы правильно понимаете wink