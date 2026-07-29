Армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе, построенные с помощью 3D-печати

Военнослужащим армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе (Эль-Пасо, штат Техас), построенные с помощью 3D-печати. Торжественное открытие новых зданий при участии командования и местных чиновников состоялось вчера.Об этом сообщает американская газета Stars and Stripes.Отмечается, что огромные строительные 3D-печатающие роботы построили объекты за месяцы, а не за годы. Новые десять зданий, возведенных из специальной бетонной смеси, будут способны вместить до 560 военнослужащих. Предположительно это будут солдаты 1-й бронетанковой дивизии армии США. Вчера состоялась передача военным первых двух зданий, а остальные введут в эксплуатацию в сентябре.Строительство было поручено компании ICON, штаб-квартира которой расположена в техасском городе Остин. Ее специализация – строительные работы с применением 3D-печати. В марте, когда началась реализация проекта, его стоимость оценили в 62,8 миллиона долларов.На все работы от заключения контракта до сдачи объекта отведено девять месяцев. Из этого срока на печать всех десяти зданий приходится 58 дней. Таким образом, строительство при помощи роботов позволяет завершить проект в четыре раза быстрее, чем при использовании традиционных строительных технологий.Данный проект считается крупнейшим внедрением роботизированных методов для возведения объектов по заказу Пентагона. Макет казарм впервые представили общественности в торжественной обстановке в конце марта.

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