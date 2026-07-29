Армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе, построенные с помощью 3D-печати

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Армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе, построенные с помощью 3D-печати


Военнослужащим армии США переданы новые казармы в Форт-Блиссе (Эль-Пасо, штат Техас), построенные с помощью 3D-печати. Торжественное открытие новых зданий при участии командования и местных чиновников состоялось вчера.

Об этом сообщает американская газета Stars and Stripes.

Отмечается, что огромные строительные 3D-печатающие роботы построили объекты за месяцы, а не за годы. Новые десять зданий, возведенных из специальной бетонной смеси, будут способны вместить до 560 военнослужащих. Предположительно это будут солдаты 1-й бронетанковой дивизии армии США. Вчера состоялась передача военным первых двух зданий, а остальные введут в эксплуатацию в сентябре.

Строительство было поручено компании ICON, штаб-квартира которой расположена в техасском городе Остин. Ее специализация – строительные работы с применением 3D-печати. В марте, когда началась реализация проекта, его стоимость оценили в 62,8 миллиона долларов.

На все работы от заключения контракта до сдачи объекта отведено девять месяцев. Из этого срока на печать всех десяти зданий приходится 58 дней. Таким образом, строительство при помощи роботов позволяет завершить проект в четыре раза быстрее, чем при использовании традиционных строительных технологий.

Данный проект считается крупнейшим внедрением роботизированных методов для возведения объектов по заказу Пентагона. Макет казарм впервые представили общественности в торжественной обстановке в конце марта.
16 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 13:34
    Ну в них и похоронить.... feel
    1. bya965 Звание
      bya965
      +2
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Mouse
      Ну в них и похоронить....

      Если на одно человека выделить капсулу 1м x 1м x 2м и миллиард их поставить в виде параллелепипеда, то можно разместить 1 миллиард человек в 1км x 1км x 2км
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 13:45
      Интересно как эти здания ( в данном случае казармы ) реагируют на землетрясения ?
      Ведь в них нет арматуры .
      И как там с термо и звукоизоляцией ?
      Все больше зданий таким способом строят , но все они невысокие , максимум три этажа .
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:56
        Ну, Вы, математик! Снимаю шляпу; hi
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          +1
          Сегодня, 14:18
          Да нет , зря вы это , оставьте шляпу на голове . Я не математик :-))))
          Брат у меня был строитель . Отсюда и антирес .
          1. Mouse Звание
            Mouse
            0
            Сегодня, 14:23
            . оставьте шляпу

            Извините, хотел как лучше.... Голуби...... Опять же... wassat
  2. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:34
    Скоро и солдатиков на принтере будут печатать.. laughing
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 13:58
      Не... Берите выше... Андроинды! wink
      Убейте ИИ!!!!
  3. bya965 Звание
    bya965
    0
    Сегодня, 13:39
    Ножницы похоже тоже на 3D-принтере делали
  4. bya965 Звание
    bya965
    0
    Сегодня, 13:39
    Ножницы похоже тоже на 3D-принтере печатали
  5. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 13:41
    Хороший метод для отработки печати унифицированных жилых модулей. В будущем отправляешь такой миниавтономный ЖСК, которая учитывая местную специфику, из местного сырья на основе геополимера напечатает нужную конфигурацию. Самые оптимальные это купольные строения.
  6. Bookeer Звание
    Bookeer
    +3
    Сегодня, 13:43
    Снаружи и изнутри.
    https://taskandpurpose.com/military-life/fort-bliss-3d-printed-barracks/
    Я так понимаю, что они 3д-принтят не казарму целиком?
    Неужели это дешевле, чем то же самое, но традиционно из бетона?
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      +1
      Сегодня, 13:57
      Цитата: Bookeer
      Снаружи и изнутри.
      https://taskandpurpose.com/military-life/fort-bliss-3d-printed-barracks/

      Статья от февраля 2025 года, получается с момента передачи казарм 1,5 года прошло ? belay
    2. andranick Звание
      andranick
      0
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Bookeer
      Снаружи и изнутри.
      А прикольно. Они даже изнутри с отделкой стен не сильно замарачивались.

      Цитата: Bookeer
      Неужели это дешевле, чем то же самое, но традиционно из бетона?
      Да, по итогу - дешевле
    3. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 14:05
      Видел как печатают такие дома. При условии, что это будет массово, то да - будет дешевле. Вместо десятка рабочих рук будет один оператор принтера.
  7. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 13:45
    Не 1-я ли это бронетанковая дивизия США, 11 военнослужащих которой, в январе 2021 года отравились антифризом, отмечая окончание 10-ти дневных учений?