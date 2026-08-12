114 лет в небе: Россия отмечает День Военно-воздушных сил
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12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил — один из старейших профессиональных праздников отечественных вооружённых сил. В 2026 году дата несёт особый исторический вес: ровно 114 лет назад, 12 августа 1912 года, приказом по Военному ведомству № 397 в России была впервые учреждена самостоятельная воздухоплавательная часть, положившая начало военной авиации страны.
Тот августовский приказ, изданный при одобрении императора Николая II, вывел вопросы воздухоплавания и авиации из ведения инженерных войск и передал их в непосредственное подчинение Главного управления Генерального штаба. Тем самым государство впервые признало авиацию самостоятельным родом войск, а не вспомогательным средством разведки. Именно 12 августа принято считать официальным днём рождения военной авиации России.
За более чем столетие отечественная военная авиация прошла путь от первых аэропланов времён Первой мировой войны до сверхзвуковых истребителей пятого поколения. В годы Великой Отечественной войны советские лётчики совершили свыше 3 миллионов боевых вылетов, а в небе над фронтами прославили себя такие асы, как Александр Покрышкин и Иван Кожедуб. Послевоенные десятилетия ознаменовались стремительным технологическим скачком: появились реактивные машины, стратегические бомбардировщики, авиационные комплексы дальнего действия.
В 2015 году военно-воздушные силы вошли в состав нового вида вооружённых сил — Воздушно-космических сил (ВКС) России, образованных объединением ВВС и Войск воздушно-космической обороны. Тем не менее дата 12 августа сохранила статус профессионального праздника: история, традиции и боевой дух военной авиации остались неотъемлемой частью новой структуры. Сегодня ВКС насчитывают около 165 000 военнослужащих, а авиационный парк включает более 3 400 самолётов и свыше 1 400 вертолётов. Современная истребительная авиация представлена машинами Су-30, Су-35, МиГ-31 и истребителем пятого поколения Су-57. Главнокомандующим ВКС является генерал-полковник Александр Чайко.
В праздничный день по всей стране в воинских частях, военных учебных заведениях и гарнизонах проходят торжественные церемонии, построения и чествования ветеранов. Кадеты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Военно-космической академии имени Можайского принимают поздравления от командования. Традиционно в честь праздника в ряде городов организуются авиационные показы и демонстрационные полёты.
Профессиональный праздник объединяет несколько поколений: тех, кто защищал небо над Сталинградом и Курском, кто нёс боевое дежурство в годы холодной войны, и тех, кто сегодня выполняет задачи в интересах обороны страны. 12 августа — это день, когда Россия чтит всех, кто избрал небо своей профессией.
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