114 лет в небе: Россия отмечает День Военно-воздушных сил

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114 лет в небе: Россия отмечает День Военно-воздушных сил


12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил — один из старейших профессиональных праздников отечественных вооружённых сил. В 2026 году дата несёт особый исторический вес: ровно 114 лет назад, 12 августа 1912 года, приказом по Военному ведомству № 397 в России была впервые учреждена самостоятельная воздухоплавательная часть, положившая начало военной авиации страны.



Тот августовский приказ, изданный при одобрении императора Николая II, вывел вопросы воздухоплавания и авиации из ведения инженерных войск и передал их в непосредственное подчинение Главного управления Генерального штаба. Тем самым государство впервые признало авиацию самостоятельным родом войск, а не вспомогательным средством разведки. Именно 12 августа принято считать официальным днём рождения военной авиации России.

За более чем столетие отечественная военная авиация прошла путь от первых аэропланов времён Первой мировой войны до сверхзвуковых истребителей пятого поколения. В годы Великой Отечественной войны советские лётчики совершили свыше 3 миллионов боевых вылетов, а в небе над фронтами прославили себя такие асы, как Александр Покрышкин и Иван Кожедуб. Послевоенные десятилетия ознаменовались стремительным технологическим скачком: появились реактивные машины, стратегические бомбардировщики, авиационные комплексы дальнего действия.

В 2015 году военно-воздушные силы вошли в состав нового вида вооружённых сил — Воздушно-космических сил (ВКС) России, образованных объединением ВВС и Войск воздушно-космической обороны. Тем не менее дата 12 августа сохранила статус профессионального праздника: история, традиции и боевой дух военной авиации остались неотъемлемой частью новой структуры. Сегодня ВКС насчитывают около 165 000 военнослужащих, а авиационный парк включает более 3 400 самолётов и свыше 1 400 вертолётов. Современная истребительная авиация представлена машинами Су-30, Су-35, МиГ-31 и истребителем пятого поколения Су-57. Главнокомандующим ВКС является генерал-полковник Александр Чайко.

В праздничный день по всей стране в воинских частях, военных учебных заведениях и гарнизонах проходят торжественные церемонии, построения и чествования ветеранов. Кадеты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Военно-космической академии имени Можайского принимают поздравления от командования. Традиционно в честь праздника в ряде городов организуются авиационные показы и демонстрационные полёты.

Профессиональный праздник объединяет несколько поколений: тех, кто защищал небо над Сталинградом и Курском, кто нёс боевое дежурство в годы холодной войны, и тех, кто сегодня выполняет задачи в интересах обороны страны. 12 августа — это день, когда Россия чтит всех, кто избрал небо своей профессией.
18 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +8
    Сегодня, 02:31
    Лучшим сынам, дочерям стоявших, и находящихся на службе в настоящее время, отдельно тем кто на ЛБС СВО низкий поклон, и огромная благодарность! Чтобы количество взлетов равнялось количеству посадкам!
    1. Michael67 Звание
      Michael67
      +6
      Сегодня, 03:36
      С Праздником, дорогие наши ВКС! Гордимся Вами!
      1. Borik Звание
        Borik
        +4
        Сегодня, 05:02
        С праздником всех кто причастен к ВКС а также ветеранам неба
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    Сегодня, 03:18
    ❝ 12 августа в России отмечается День Военно-воздушных сил ❞ —

    — С Праздником, лётчики, штурманы, техники, ветераны и те, кто в строю, а также все причастные! ...
  3. Амвросий Звание
    Амвросий
    +4
    Сегодня, 04:17
    С Праздником! История продолжается!
  4. sub307 Звание
    sub307
    +4
    Сегодня, 04:38
    Присоединяюсь к поздравлениям! С праздником! drinks
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +7
    Сегодня, 05:08
    Всех причастных с праздником! Пойду приму рюмочку! 🥃
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +2
    Сегодня, 05:52
    "Летуны, спасибо вам."
  7. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 06:10
    Как всегда праздник придуман в 2006 году
  8. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 06:22
    Пилотов и наземный тех состав обеспечивающий полёты - с Праздником!
    Ибо все взаимосвязано - без тех кто на земле готовит самолёты к полётам и в воздухе работы не будет! Здоровья и чтобы количество взлётов равнялось количеству посадок! soldier
  9. avia12005 Звание
    avia12005
    +2
    Сегодня, 07:22
    С праздником, товарищи авиаторы!
  10. Я_Ков Звание
    Я_Ков
    +2
    Сегодня, 08:13
    Но 18 августа всё равно свято. wink
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +1
      Сегодня, 08:35
      Всех авиаторов -с началом авиационной недели!!!.День Авиации с 12го по 18е августа.
      1. Melior Звание
        Melior
        +1
        Сегодня, 09:11
        Мы праздник начинаем не спеша,
        Гуляй неделю, лётная душа.
        12-е августа, а еще,
        Мы и 18-е отметим горячо !
        А между ними, не теряя прыть,
        За ВВС мы всю неделю будем пить!
        Есть у шахтеров День и у врачей,
        Ещё есть праздник-День учителей.
        И лишь у покорителей небес есть
        ЦЕЛАЯ НЕДЕЛЯ ВВС!
  11. аск Звание
    аск
    +1
    Сегодня, 08:52
    Всех причастных поздравляю с праздником! Чистого неба и без инцидентов! Ура, ура, урааа!
  12. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +1
    Сегодня, 09:03
    С Праздником, дорогие товарищи.
    Успехов вам в учебной и боевой подготовке, при выполнении поставленных задач, здоровья и всегда возвращаться на аэродром базирования.
  13. vet Звание
    vet
    0
    Сегодня, 09:32
    Грустный праздник, поскольку боевая авиация сейчас " в загоне" и даже близко к линии фронта подлетать военные самолеты не могут - сразу сбивают. Наступила эра бесплотных боевых воздушных аппаратов - более дешевых и эффективных.
  14. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    0
    Сегодня, 09:43
    С Праздником, однокашники, однополчане, сослуживцы, коллеги.
    Всего самого доброго и хорошего.