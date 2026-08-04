Сирия пообещала США резко сократить закупки российской нефти

Дамаск пообещал сильно сократить закупки российской нефти, чтобы договориться с Вашингтоном о снятии статуса государства спонсора терроризма. Об этом со ссылкой на три источника написало агентство Reuters.По словам источников, за последние несколько месяцев высокие сирийские чиновники не раз говорили американцам, что готовы урезать закупки у России.При этом в Вашингтоне, по словам источников, прямо не заявляли, что это обязательное условие. Но дали понять: если Сирия сократит закупки, шансов на быстрое снятие статуса будет больше и процесс пройдёт без лишних проблем.При этом неясно, чем Сирия собирается заменить российскую нефть. За 2026 год её импорт из России вырос на 75% – до 60 тысяч баррелей в день, так что Москва сейчас главный поставщик топлива для республики.Сирийский эксперт Наввар Сабан сказал, что заменить такие объёмы за один день невозможно – это грозит либо нехваткой топлива, либо резким удорожанием закупок.Тем временем Сирия уже ищет варианты новых поставок. Французская TotalEnergies ведёт переговоры о морской разведке, а ConocoPhillips и Novaterra в июне подписали сделку по возобновлению добычи газа. В МИД России этот вопрос пока никак не комментировали.

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