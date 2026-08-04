Сирия пообещала США резко сократить закупки российской нефти

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Сирия пообещала США резко сократить закупки российской нефти


Дамаск пообещал сильно сократить закупки российской нефти, чтобы договориться с Вашингтоном о снятии статуса государства спонсора терроризма. Об этом со ссылкой на три источника написало агентство Reuters.



По словам источников, за последние несколько месяцев высокие сирийские чиновники не раз говорили американцам, что готовы урезать закупки у России.

При этом в Вашингтоне, по словам источников, прямо не заявляли, что это обязательное условие. Но дали понять: если Сирия сократит закупки, шансов на быстрое снятие статуса будет больше и процесс пройдёт без лишних проблем.

При этом неясно, чем Сирия собирается заменить российскую нефть. За 2026 год её импорт из России вырос на 75% – до 60 тысяч баррелей в день, так что Москва сейчас главный поставщик топлива для республики.

Сирийский эксперт Наввар Сабан сказал, что заменить такие объёмы за один день невозможно – это грозит либо нехваткой топлива, либо резким удорожанием закупок.

Тем временем Сирия уже ищет варианты новых поставок. Французская TotalEnergies ведёт переговоры о морской разведке, а ConocoPhillips и Novaterra в июне подписали сделку по возобновлению добычи газа. В МИД России этот вопрос пока никак не комментировали.
26 комментариев
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  1. кукс Звание
    кукс
    +2
    Вчера, 16:48
    Ну так партнеры же. Это нормально.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +3
      Вчера, 17:19
      Цитата: кукс
      Ну так партнеры же. Это нормально
      Мы братские народы laughing
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Вчера, 16:53
    Но дали понять: если Сирия сократит закупки, шансов на быстрое снятие статуса будет больше и процесс пройдёт без лишних проблем.

    Ну у полосатиков всё как всегда - "Вы делайте, то что мы вам говорим, но насчёт статуса всё будет потом, может и вообще никогда, через 10 лет уточним.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +6
      Вчера, 17:31
      Я так понимаю, своей нефти у Сирии уже нет? Или сирийская нефть оказалась Американской? wassat
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Вчера, 17:52
        Да, в Сирии добывают нефть, но объемы сильно упали из-за многолетнего кризиса и разрушений. До войны страна добывала около 400 тыс. баррелей в сутки, сейчас внутренняя добыча держится на уровне от 35 до 60 тыс. баррелей в сутки, частично восстанавливаясь на восточных месторождениях
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Вчера, 22:44
      Цитата: carpenter
      Ну у полосатиков всё как всегда - "Вы делайте, то что мы вам говорим, но насчёт статуса всё будет потом, может и вообще никогда, через 10 лет уточним.

      Сразу вспомнилось из советской классики :
  3. frruc Звание
    frruc
    +3
    Вчера, 16:53
    Опять морковка возле морды болтается.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +3
      Вчера, 17:04
      нее та морковка уже сзади вошла по уши самые))
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Вчера, 16:55
    В МИД России этот вопрос пока никак не комментировали.

    А что тут комментировать?
    Лавров уже как то сказал очень ёмко о данных событиях и действиях.
    Мария станцует.
    У меня такое чувство, что события которые сейчас происходят - Путин намерено этого добивался.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 16:57
    Американцы всё ещё хорошие, Трампу мешают демократы?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 16:58
    У Сирии козырь, пока трамп " контролирует " Ормуз ему приходится покупать иракский мазут через Сирию.Рёйтерз почему-то об этом ничего не говорит.Столкновение интересов России и США в одном "маленьком" порту в Сирии ,американцам немного коки сирийцы подкрутят. Аш Шараа не Асад . Информация от Рёйтерз это - блондинка и динозавр на улице 50/ 50 .
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Вчера, 17:45
      Цитата: tralflot1832
      американцам немного коки сирийцы подкрутят. Аш Шараа не Асад

      действительно не он.. исходя из текста статьи, сирийцы хотят от амеров преференций, взамен на отказ закупок нефти из РФ.. непонятно в таком случае- кому тут коки подкручивают, но не амерам явно laughing
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +8
    Вчера, 17:02
    Да,прав Александр III, у России только два союзника. Все остальные ситуативные попутчики и/ или нахлебники .
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +8
      Вчера, 17:04
      Это в смысле газ-батюшка и нефть-матушка?
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +6
        Вчера, 17:07
        Зачёт за юмор laughing
        (А я вот не считаю,что сообщение короткое)
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +1
      Вчера, 17:17
      у России только два союзника. Все остальные ситуативные попутчики и/ или нахлебники
      В большинстве случаев нахлебники
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Вчера, 17:55
      При Саше олигархов не было, хотя да мысль та же. что и у Дениса.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Вчера, 17:16
    И сколько мы валандались в Сирии? am
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Вчера, 17:36
      Ну кто знал из экспертов, философов и прочих типа умных советников при власти, что в какой то день население Сирии просто разойдётся по домам перестав поддерживать элиту, а вакуум власти заполнили те кто просто был рядом с организацией и оружием.
  9. отважный Звание
    отважный
    +6
    Вчера, 17:30
    Напомните мне, сколько лярдов вложено с 2015 года в братский режим? По оценкам Стрелкова не меньше трех сотен, как и в экономику Европы.
    Судя по всему, дивиденды начали приносить прибыль - отличная дальновидная взвешенная политика. Гении хитрых планов
    1. K9_SWAT Звание
      K9_SWAT
      0
      Вчера, 23:33
      Сколько наших парней погибло в Сирии? В составе Вагнера, в составе ССО, летчики...
      Я считаю, что кремль их просто предал! Хотя... Предают только свои. А вот "свои" ли они, т.е. власть, вопрос открытый. На грани закрытия.
  10. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Вчера, 17:42
    Сначала евреи с американцами Сирию разрушили, а теперь американцы запрещают покупать сирийцам нефть у России.
    Внутренняя добыча в Сирии сейчас составляет около 35 тысяч баррелей в сутки, тогда как потребности страны оцениваются в 120–150 тысяч баррелей в сутки. При этом до начала войны в 2011 году Сирия добывала 380–385 тысяч баррелей нефти в сутки. Мало того, основные запасы нефти находятся на северо-востоке и востоке страны (в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор), которые долгое время управлялись курдскими формированиями при поддержке США. Это не считая рарушения инфраструктуры.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 19:47
    Цитата: советник 2 уровня
    Цитата: tralflot1832
    американцам немного коки сирийцы подкрутят. Аш Шараа не Асад

    действительно не он.. исходя из текста статьи, сирийцы хотят от амеров преференций, взамен на отказ закупок нефти из РФ.. непонятно в таком случае- кому тут коки подкручивают, но не амерам явно laughing

    Маринтрафик у Сирии посмотрите - Сирийский Экспресс из балкеров ,названия судов начинаются с " Матрос..." Терводы Сирии это не только российские балкеры ,но и российские танкера под Российским Флагом для перевалки нефти борт - борт ,конечный покупатель не известен - может и США .Рёйтерзу верить - себя обмануть . wassat
  12. Хорон Звание
    Хорон
    +1
    Вчера, 20:44
    За 2026 год её импорт из России вырос на 75% – до 60 тысяч баррелей в день, так что Москва сейчас главный поставщик топлива для республики.

    А взамен: "дяденька, простите нам, засp@нцам наши долги!"? Или это плата за остатки наших баз? Хотя в сирии была своя нефть, но они подарили её туркам и американцам.
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 21:30
    А США пообещала Сирии не покупать российскую нефть?
    Мы когда наконец, туда вообще всё своё сырьё перестанем поставлять?
  14. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 22:10
    А что такое эта нынешняя "Сирия" и куда девались её нефтяные промыслы?!