Украинская разведка утверждает, что Россия готовит новый удар на Чернигов
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Россия готовит новое наступление на северном направлении, удар будет направлен на Черниговскую область. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Российское командование планирует ввести войска в Черниговскую область с целью отвлечения внимания от других, более важных направлений. К такому выводу, согласно заявлению Демченко, пришла украинская разведка. При этом данных о том, что на территории Брянской области формируется новый ударный кулак российских войск, нет.
Россия планирует вторжение через Черниговскую область. Целью может быть отвлечение ресурсов ВСУ от более важных участков фронта.
Стоит отметить, что эти заявления про якобы новое наступление российских войск на Чернигов с возможным прорывом на Киев звучат уже давно. Ещё в конце июня экс-главком ВСУ Сырский заявлял о якобы имеющихся данных о подготовке Россией удара на Чернигов с «целью отвлечения внимания». При этом не исключалось, что Москва снова сможет использовать белорусскую территорию для наступления более широким фронтом.
А пока Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать в Черниговскую область резервы, пытаясь подготовиться к возможному удару российских войск.
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