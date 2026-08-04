Украинская разведка утверждает, что Россия готовит новый удар на Чернигов

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Украинская разведка утверждает, что Россия готовит новый удар на Чернигов

Россия готовит новое наступление на северном направлении, удар будет направлен на Черниговскую область. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Российское командование планирует ввести войска в Черниговскую область с целью отвлечения внимания от других, более важных направлений. К такому выводу, согласно заявлению Демченко, пришла украинская разведка. При этом данных о том, что на территории Брянской области формируется новый ударный кулак российских войск, нет.



Россия планирует вторжение через Черниговскую область. Целью может быть отвлечение ресурсов ВСУ от более важных участков фронта.

Стоит отметить, что эти заявления про якобы новое наступление российских войск на Чернигов с возможным прорывом на Киев звучат уже давно. Ещё в конце июня экс-главком ВСУ Сырский заявлял о якобы имеющихся данных о подготовке Россией удара на Чернигов с «целью отвлечения внимания». При этом не исключалось, что Москва снова сможет использовать белорусскую территорию для наступления более широким фронтом.

А пока Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать в Черниговскую область резервы, пытаясь подготовиться к возможному удару российских войск.
14 комментариев
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  1. Ми Ха Эль Звание
    Ми Ха Эль
    +2
    Вчера, 17:28
    Ну тут сплошные шахматы, один гонит дезу, другой думает чо с ней делать, пока первый обращает эту информацию в действие на своей стороне
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    -2
    Вчера, 17:39
    Прорыв на Киев?! В сегодняшней военной реальности то? Кому то хочется славы Цезаря и осады Алезии чтоле.
  3. poquello Звание
    poquello
    +2
    Вчера, 17:47
    и зачем спрашивается ВСУки накапливают и прячут среди мирняка арту и точки бпла на границе? наверное чтобы их ВС РФ наскоком захватили ))))))) , ИМХО планируют ВСУки полезть с угрозой А-240 на нашу территорию
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -2
    Вчера, 17:50
    Перспективное направление, по кратчайшему пути на Чернигов и на Киев, несколько танковых и мотострелковых дивизий быстро прошли бы это расстояние
    1. ian Звание
      ian
      +1
      Вчера, 18:13
      Цитата: gribanow.c
      несколько танковых и мотострелковых дивизий быстро прошли бы это расстояние
      в 22 году прошли. Вернулись "не только лишь все". Сегодня ситуация совсем другая....
      Слава богу, что подобные вам стратеги остались в том же времени. hi
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -2
        Вчера, 18:52
        Для чего в принципе существует армия, которая не готова нести нормативные потери?
        1. ian Звание
          ian
          +1
          Вчера, 19:06
          Генерал Ахмедов вам не родственник? Очень схожая логика. Но его слава богу выгнали..
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            0
            Вчера, 20:09
            А как же надо? И боевые действия вести, и потерь не нести, и победить при этом. То есть, я хочу ехать, но машину не заправлять, бензин же будет расходоваться
            1. ian Звание
              ian
              0
              Вчера, 20:32
              Не тяните сову на глобус, обязательно треснет.
              Хотите ехать- счастливого пути. hi
              1. gribanow.c Звание
                gribanow.c
                0
                Вчера, 20:48
                Не тяните сову на глобус, обязательно треснет.

                Но это не я не создатель этой системы, где армия, которой нельзя воевать, медицина которая не лечит, полиция, которая не защищает, а строчит отписки, правительство которое не управляет, певцы, которые не умеют петь, капитализм без конкуренции, жилье, которое не для того чтобы жить, а чтобы продать, и тд. Это все явления одного порядка, это антиутопия, и как и во всякой антиутопии, её обитатели оправдывают ее "законы", по которым она существует. Я должен быть как все, а то, по закону жанра, я окажусь "революционером", но ничего не добьюсь
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 17:58
    Цитата: poquello
    ИМХО планируют ВСУки полезть с угрозой А-240 на нашу территорию

    Мне тоже кажется, что хотят устроить повторение Курска...
  6. Grosser Звание
    Grosser
    0
    Вчера, 20:04
    nicht nur in Tschernihiw sondern es soll doch endlich mal überall an der Frontlinie vorwärts gehen
  7. hiller Звание
    hiller
    0
    Вчера, 22:12
    хохлобандеровская разведка что-то ещё утверждает?? Наверняка с подачи гадобриттов или жабоедов.... идут лесом на минное поле!
  8. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Вчера, 23:26
    Самая важная информация в статье заключается в том, что у них всё ещё есть резервы.