Путин продолжает продвигать боевых генералов, делая перестановки в Минобороны

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Путин продолжает продвигать боевых генералов, делая перестановки в Минобороны

Владимир Путин провел ряд перестановок в руководстве Министерства обороны, одновременно сменив командующих двух военных округов, а значит, и группировок войск в зоне СВО.

Российский президент провел совещание с руководством военного ведомства, на встрече присутствовали министр обороны, начальник Генштаба ВС РФ, командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток». Как заявил Путин, совещание было собрано по предложению главы Минобороны Белоусова, предложившего провести некоторую реорганизацию ведомства.



По предложению Белоусова принято решение сосредоточить в одних руках все службы тыла. На эту должность Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука. Центральный военный округ и, соответственно, группировку войск «Центр» вместо Солодчука возглавит Андрей Иванаев, в настоящее время командующий группировкой войск «Восток».

Группировку «Восток» вместо Иванаева возглавит начальник штаба этой группировки Петр Болгарев, его рекомендовал теперь уже бывший командующий группировкой «Восток».

Одновременно с этим уходит и начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. По решению Путина он возглавит вновь созданные Войска беспилотных систем.

Таким образом, президент снова продвигает боевых генералов, считающихся одними из лучших. По кандидатам на должности начальников штабов «Центра» и «Востока» информации нет, этот вопрос на совещании не поднимался.
19 комментариев
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  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    0
    Сегодня, 13:22
    Боевые начальники, это правильно. Не как в 404 про перестановки кроватей в борделе.
  2. sir Galant Звание
    sir Galant
    +18
    Сегодня, 13:26
    Боевой генерал Попов сидит за кражу, которой не было, Суровикин бог знает где... Про Солодчука, Иванаева, Болгаева и Лямина ваще первый раз слышу
    1. knn54 Звание
      knn54
      -5
      Сегодня, 13:36
      -Про Солодчука, Иванаева, Болгаева и Лямина...
      Широко известные генералы, но в узких кругах.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:45
      Цитата: sir Galant
      Суровикин бог знает где.

      Вообще-то, Суровикин работает на африканском направлении.
      Посольство РФ в Алжире косвенно подтвердило новое место работы Суровикина
      Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин был замечен на снимках, сделанных на приуроченном ко Дню Победы мероприятии в столице Алжира. Фотографии с церемонии возложения венка на военном кладбище Дели Ибрагим опубликованы в Telegram-канале посольства России в этом африканском государстве.
      Имя генерала Суровикина в сообщении не фигурирует, но он назван по должности — «руководитель группы российских военных специалистов в Алжире». На фотографии видно, как изрядно похудевший бывший главком воздушно-космических сил РФ совместно с военным атташе посольства Владимиром Цукановым идет во главе группы сотрудников российского диппредставительства к могиле «советского солдата И. Остапченко».

      В феврале 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявлял, что Сергей Суровикин находится в Африке и работает военным советником. А в сентябре 2023-го источник «Ъ» в окружении военачальника сообщал, что генерал Суровикин находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России и его могут назначить на должность, связанную с «работой в восточном направлении».

      https://www.kommersant.ru/doc/7713304
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 13:27
    А где же Суровикин? Или слишком много шума наделал и кем то "уважаемые люди" попросили его не ставить?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +1
      Сегодня, 13:34
      А где же Суровикин?
      Царьград в своей статье от 28.7.2026г. писал:
      По информации Telegram‑канала "Шпион", принято кадровое решение - генералу Сергею Суровикину, которого называют генерал "Армагеддон", поручено усилить оборону Крыма. Министерство обороны пока воздержалось от комментариев.
  4. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +5
    Сегодня, 13:32
    Путин продолжает продвигать

    Движуха - всё, результат - не важно ?!? request
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +1
      Сегодня, 13:48
      Цитата: 16112014nk
      Движуха - всё,

      Nord: Так куда гребём?
      Deacon: Да хрен его знает. Не волнуйся, они будут грести целый месяц, пока не поймут, что я притворяюсь.
      ("Водный мир", 1995)
    2. Бережный Звание
      Бережный
      +1
      Сегодня, 14:27
      Для него видимо важно. Выбирает. Сейчас из боевых будет делать таких же, как и .....коленопреклоненных. И "системных". Что б в рот смотрели.
      1. 16112014nk Звание
        16112014nk
        0
        Сегодня, 14:46
        Обеспечивает личную безопасность. На безопасность народа Вертикальной Власти Путина по барабану.
        При атаках БПЛА на регионы России за день погибли не менее шести человек
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +7
    Сегодня, 13:35
    Одновременно с этим уходит и начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. По решению Путина он возглавит вновь созданные Войска беспилотных систем.

    Один танкист ВКС возглавил, другой танкист будет беспилотниками командовать what
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 13:40
      Цитата: alexoff
      Один танкист ВКС возглавил, другой танкист

      "Какой ты нафиг танкист "! - из песни....
    2. Мурзик Звание
      Мурзик
      0
      Сегодня, 14:03
      Как говорится украинцев врагов не надо, свои всю работу делают
  6. Million Звание
    Million
    +9
    Сегодня, 13:36
    Суровикина и Попова лучше бы вернул.
    Сразу бы рейтинг свой падающий поднял.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 13:38
    Свиномордые тусуют своих генералов,мы тусуем. Интересно, какая-то связь в этом есть?
  8. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    0
    Сегодня, 14:13
    Путин продвигает, а Киев их потихому аннулирует и главное в тылуи безвозмездно...то есть без возмездия...
  9. guest Звание
    guest
    +4
    Сегодня, 14:24
    Путин продолжает продвигать боевых генералов, делая перестановки в Минобороны

    Если бы ещё Герасимова наконец на пенсию.
  10. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 14:25
    Вот бы ещё он приказал, чтобы командующие крупными войсковыми соединениями и направлениями обязаны были лично находиться на КП, на своем направлении, не далее чем в 10 км от линии фронта, и непосредственно лично командовать боевыми действиями, на своем уровне, разумеется, на оперативном
  11. Sedoy Звание
    Sedoy
    0
    Сегодня, 14:27
    Как обычно "мебель двигают".... :)