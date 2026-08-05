Путин продолжает продвигать боевых генералов, делая перестановки в Минобороны

Владимир Путин провел ряд перестановок в руководстве Министерства обороны, одновременно сменив командующих двух военных округов, а значит, и группировок войск в зоне СВО.Российский президент провел совещание с руководством военного ведомства, на встрече присутствовали министр обороны, начальник Генштаба ВС РФ, командующие и начальники штабов группировок войск «Центр» и «Восток». Как заявил Путин, совещание было собрано по предложению главы Минобороны Белоусова, предложившего провести некоторую реорганизацию ведомства.По предложению Белоусова принято решение сосредоточить в одних руках все службы тыла. На эту должность Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука. Центральный военный округ и, соответственно, группировку войск «Центр» вместо Солодчука возглавит Андрей Иванаев, в настоящее время командующий группировкой войск «Восток».Группировку «Восток» вместо Иванаева возглавит начальник штаба этой группировки Петр Болгарев, его рекомендовал теперь уже бывший командующий группировкой «Восток».Одновременно с этим уходит и начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин. По решению Путина он возглавит вновь созданные Войска беспилотных систем.Таким образом, президент снова продвигает боевых генералов, считающихся одними из лучших. По кандидатам на должности начальников штабов «Центра» и «Востока» информации нет, этот вопрос на совещании не поднимался.

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