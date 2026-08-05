«Горит дело жизни»: уничтожен крупнейший склад компании «Розетка» на Украине
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В результате российских ударов сегодня был уничтожен крупнейший склад компании «Розетка» на Украине, расположенный в Броварах Киевской области. Он являлся самым крупным автоматизированным логистическим объектом этого маркетплейса, способным обрабатывать до 100 тысяч заказов в сутки.
Об этом на своей странице в соцсети сообщила совладелица компании Ирина Чечёткина.
Она написала:
Его невозможно восстановить.
Изначально она планировала опубликовать поздравительный пост, так как сегодня компании ROZETKA исполнился 21 год, но Вооружённые силы РФ внесли коррективы в её планы. Поэтому сегодня Чечёткиной пришлось наблюдать, как после удара трёх российских баллистических ракет горит дело всей её жизни, как выразилась глава компании.
Также руководитель предприятия отметила, что, кроме негативных эмоций, сегодня она испытала облегчение, так как никто из сотрудников логистического центра не погиб.
Складской комплекс компании ROZETKA стал одной из целей, поражённых российскими военными сегодня ночью в Киеве и Киевской области. При этом ВС России применили высокоточное оружие большой дальности и дроны-камикадзе.
В числе атакованных объектов, упомянутых в отчёте минобороны РФ, склад «Розетки» не значится, зато есть три других объекта в Броварах. Все они имеют отношение к хранению и транспортировке военных грузов ВСУ. На каждом из трёх объектов хранились беспилотники и комплектующие к ним.
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