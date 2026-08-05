«Горит дело жизни»: уничтожен крупнейший склад компании «Розетка» на Украине

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«Горит дело жизни»: уничтожен крупнейший склад компании «Розетка» на Украине


В результате российских ударов сегодня был уничтожен крупнейший склад компании «Розетка» на Украине, расположенный в Броварах Киевской области. Он являлся самым крупным автоматизированным логистическим объектом этого маркетплейса, способным обрабатывать до 100 тысяч заказов в сутки.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила совладелица компании Ирина Чечёткина.

Она написала:

Его невозможно восстановить.

Изначально она планировала опубликовать поздравительный пост, так как сегодня компании ROZETKA исполнился 21 год, но Вооружённые силы РФ внесли коррективы в её планы. Поэтому сегодня Чечёткиной пришлось наблюдать, как после удара трёх российских баллистических ракет горит дело всей её жизни, как выразилась глава компании.

Также руководитель предприятия отметила, что, кроме негативных эмоций, сегодня она испытала облегчение, так как никто из сотрудников логистического центра не погиб.

Складской комплекс компании ROZETKA стал одной из целей, поражённых российскими военными сегодня ночью в Киеве и Киевской области. При этом ВС России применили высокоточное оружие большой дальности и дроны-камикадзе.

В числе атакованных объектов, упомянутых в отчёте минобороны РФ, склад «Розетки» не значится, зато есть три других объекта в Броварах. Все они имеют отношение к хранению и транспортировке военных грузов ВСУ. На каждом из трёх объектов хранились беспилотники и комплектующие к ним.
20 комментариев
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  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +8
    Сегодня, 13:37
    она испытала облегчение

    Штаны то успела снять laughing! Прошу прощения...
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +4
      Сегодня, 13:56
      Если только стринги. И то не свои, мужа 🙄
  2. БойКот Звание
    БойКот
    +10
    Сегодня, 13:37
    Кто живет в стеклянном доме, тот не должен бросаться камнями
    это всем, тайно или явно поддерживающим режим. Закон бумеранга никто не отменял.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 13:45
      Не ходи по косогору - сапоги стопчешь ! - Козьма Прутков.... wink
  3. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:38
    «Смотришь и наслаждаешься»--теперь Подоляку можно и дома получать удовольствие....
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 13:39
    Цитата: Grossvater
    Штаны то успела снять
    У них шаровары!
    1. Grossvater Звание
      Grossvater
      0
      Сегодня, 14:17
      Больше фекалий поместиться?
  5. Radio Звание
    Radio
    0
    Сегодня, 13:43
    Застраховала наверно. Или пожадничала?
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 13:45
    У меня есть подозрение ,если хорошо покапаться в головёшках Резетки, мы там найдём ушки одного такого красненького банка.
    1. Мурзик Звание
      Мурзик
      +4
      Сегодня, 14:00
      Это ушки того кто в Крыму не присутствует? Ах да, он же свой для башен
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 13:54
    Как и было сказано: "В начале был Wildberries."
  8. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +2
    Сегодня, 13:55
    Ну не зря же говорят: посеявший ветер - пожнет бурю. Небратья захотели пободаться с маркетплейсами, теперь огребают в гораздо больших масштабах
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 13:58
    "Розетка" отключили из розетки. Вот так.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:35
      Цитата: Ivanhoe
      "Розетка" отключили из розетки.

      Фаза в землю ушла.
  10. alexleony Звание
    alexleony
    +1
    Сегодня, 14:34
    Люди - это последнее, о чем могут сожалеть владельцы какого-либо более менее крупного капитала.Вне зависимости от гражданства, пола и возраста.
  11. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    0
    Сегодня, 14:42
    Его невозможно восстановить.
    Зимой про ТЭЦ в Киеве тоже так писали, а потом фото выкладывали где они чадят по прежнему. Не стоит обольщаться. Вообще, сравнивая фото Розеток пораженных балистикой и Искандерами и Wildberries, после ударов дронами, складывается ощущение, что Ким строила свои склады из какого-то мусора, так все тотально горело
    1. Симаргл Звание
      Симаргл
      0
      Сегодня, 14:58
      Правильно! На складах не товар горел, а только стены!
      Надо было из корпуса линкора склад строить!
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:42
    Цитата: Мурзик
    Это ушки того кто в Крыму не присутствует? Ах да, он же свой для башен

    Он свой для каких башен - фамилии назовите ?
  13. Симаргл Звание
    Симаргл
    +1
    Сегодня, 14:56
    В числе атакованных объектов, упомянутых в отчёте минобороны РФ, склад «Розетки» не значится
    Ну Ким! Ну, затейница!!! laughing
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 15:27
      Цитата: Симаргл
      В числе атакованных объектов, упомянутых в отчёте минобороны РФ, склад «Розетки» не значится
      Ну Ким! Ну, затейница!!! laughing

      Возможно родственница Ким Чен Ына ? good