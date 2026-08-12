Два перелома, один фронт: почему образ «побеждающей Украины» не пережил лета 2026-го

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Два перелома, один фронт: почему образ «побеждающей Украины» не пережил лета 2026-го


Две даты в пределах месяца. Третьего июля 2026 года российские сводки сообщают о освобождении Константиновки, города, который Москва называет крупным узлом обороны Славянско-Краматорской агломерации, а Владимир Путин — «важным этапом взлома» этой обороны. В августе The Atlantic выходит с тезисом, что «этим летом Украина наконец перехватила инициативу в своей четырёхлетней войне». Один фронт, два перелома, направленных навстречу друг другу. За первой датой стоит занятый город. За второй — обложка журнала, и, кажется, больше ничего.



Как собирали образ «побеждающей Украины»


Образ побеждающей Украины не выдумали за один сезон. Он собирался слоями. Оборона Киева весной 2022-го и отход российских войск из северных областей дали сильный эмоциональный импульс, на котором выросла формула «Ukraine is winning». Её главный довод повторяли из текста в текст: Россия за годы войны контролирует лишь около 20 % украинской территории, и большую часть этого заняла в первые недели вторжения, а дальше почти встала — значит, кампания Москвы неэффективна, а сопротивление Киева состоятельно. В эссе, которое распространяла Энн Апплбаум, эта арифметика подавалась как доказательство: «Россия не выигрывает».

Логика имела под собой основание. Украина действительно выстояла там, где ей пророчили падение за недели, и сохранила и государственность, и макроэкономику. Но у образа с самого начала была служебная функция, и её не особенно скрывали. Как позже признавали и критики в западной прессе, картина побеждающей Украины в 2022–2023 годах работала оправданием для наращивания поставок: инвестиции Запада приносят результат, значит, их стоит увеличивать. Описанием это было в последнюю очередь, а прежде всего аргументом в бюджетном споре.

К лету 2026-го всё это дошло до высшей точки. От «выстояли» перешли к «перехватили инициативу», от обороны к «окну возможностей». The Atlantic описывал украинское лето как качественный поворот: дальнобойные удары, рои дронов, точечные операции по критической инфраструктуре России, Киев якобы навязывает противнику новые правила. Планку задрали так высоко, что образ рухнул первым — раньше, чем сдвинулся фронт.

Что реально видно на карте


Начну с того, что поддаётся проверке на земле. Летом 2026 года российская сторона фиксирует последовательное продвижение сразу на нескольких направлениях, прежде всего Славянско-Краматорском. Константиновка, по сводкам Минобороны и заявлениям Кремля, взята силами группировки «Юг»: штурмовые действия в городской застройке, зачистка кварталов, поквартальное занятие районов. Город, который украинская сторона, по российским оценкам, укрепляла с 2014 года, объявлен освобождённым. Путин назвал это взломом узла обороны, и за формулировкой стоит не намерение, а занятая территория.


@rybar

Об эту территорию и разбивается тезис о «перехвате инициативы». Пока западная обложка говорит, что Украина навязывает противнику новую реальность, российские войска входят в один из опорных городов агломерации, оборону которой Киев выстраивал больше десяти лет. Два утверждения физически не помещаются в одно лето. Одно подкреплено взятым населённым пунктом, второе — списком технологических достижений, за которыми город не удержали.

Западная аналитика на это возражает, и стоит послушать, как именно. Institute for the Study of War в сводке от 18 июля 2026 года оспаривает часть российских заявлений: по его данным, вход в Доброполье и продвижение «на пять километров» к Краматорску независимо не подтверждаются, а верифицированные позиции проходят в семи с лишним километрах от Доброполья и примерно в шести от Краматорска. ISW отмечает и украинские контратаки под Лиманом, где геолокация показывает украинские позиции в центре города вопреки заявлениям о полном контроле.

Спор тут любопытный, но не о том, о чём кажется. Он идёт о километрах и о том, кто в каком квартале, то есть ведётся уже внутри логики позиционной войны. Аналитик, который доказывает, что до Краматорска не пять километров, а шесть, невольно подтверждает главное: линия ползёт в одну сторону, и торгуются лишь о темпе. От картины стороны, «перехватившей инициативу», это очень далеко.

Если смотреть шире, чем на один участок, никакого слома не видно вовсе. Летом 2024-го Украина провела рейд в Курскую область: по оценкам CFR, около 11 тысяч солдат, крупнейшее вторжение на российскую территорию со времён Второй мировой войны. Москва перебросила порядка 78 тысяч человек на вытеснение, а через несколько месяцев украинские войска ушли, и линия вернулась к прежней. В феврале 2026-го Киев отбил около ста квадратных миль (примерно 260 км²) в Запорожской области. Это был первый месяц с 2023 года, когда Украина приобрела больше, чем потеряла. Символически важно, стратегически — капля на фоне занятой пятой части страны. CFR фиксирует ровно этот режим: вдоль почти 750-мильного (около 1200 км) фронта Россия ведёт истощающие наступления, медленно продвигаясь и занимая населённые пункты, без единого крупного прорыва, но и без остановки.

Такова подлинная картина лета 2026-го: не перехваченная инициатива и не блицкриг, а фронт, который сдвигается в российскую сторону километрами и городами, оплаченными потерями. В неё российская сводка ложится ближе, чем западная обложка.

Энергетика: удар, который бьёт по собственному тылу


Главный козырь тезиса о переломе — украинская кампания дальних ударов по российской нефтепереработке. И козырь этот не бумажный. Число ударов по объектам вглубь территории России выросло с 335 за 2022–2024 годы до 658 только за 2025-й, а в 2026-м, по данным Associated Press, Киев нарастил интенсивность дальнобойных атак ещё втрое. Бить стали не по резервуарам, а по гидрокрекинговым установкам — сложным и трудновосстановимым агрегатам глубокой переработки, без которых завод не может выпускать качественное топливо: простаивающая мощность таких агрегатов подскочила до 250 тысяч баррелей в сутки против 50–60 тысяч годом ранее. Дефицит топлива вынудил Москву запретить экспорт бензина; нехватку фиксировали в 78 из 83 регионов. Давление на российскую экономику реальное, а не нарисованное.

А вот здесь размах кампании в заголовках впервые можно измерить против её физики, и разрыв показателен. По оценке Associated Press и старшего научного сотрудника RUSI Джека Уотлинга, российскую ПВО преодолевают лишь 5–9 % запущенных украинских ракет и дронов. Значит, трёхкратный рост числа ударов — это в большой мере не рост эффективности, а компенсация: чтобы протолкнуть сквозь оборону нужное число попаданий, приходится запускать всё больше носителей, и, как отмечает Уотлинг, даже массированный залп прорывает оборону не всегда. Картина «Украина навязывает противнику новые правила» и здесь оказывается крупнее того, что происходит в воздухе.

Впадать в обратную крайность и объявлять кампанию бессмысленной тоже не стоит — именно это делают сводки, поданные под противоположным углом, но их опровергает та же фактура. Запрет экспорта бензина и дефицит в десятках регионов — это следствия тех самых немногих процентов, что долетели. У этих ударов странная бухгалтерия: они бьют больно, но каждое попадание по гидрокрекингу оплачено десятками сожжённых впустую носителей, а счёт закрывается не в день удара, а через месяцы. Россия перераспределяет потоки, чинит, обходит; ущерб копится медленно и не конвертируется ни в топливный коллапс, ни тем более в политический сдвиг.

И есть вторая половина этой войны на энергосистемах — она разворачивается на украинской земле, и там счёт куда тяжелее. Российская кампания против украинской энергетики старше, системнее и разрушительнее. К концу 2023 года около половины генерирующих мощностей Украины были захвачены, разрушены или тяжело повреждены. За весну 2024-го страна потеряла ещё порядка 9 гигаватт. Удар 26 августа 2024 года, свыше двухсот ракет и дронов за раз, оставил без света около восьми миллионов домохозяйств. Летом того же года доступная мощность была на 2,3 гигаватта ниже пикового спроса в 12 гигаватт, отсюда веерные отключения. Тепловая инфраструктура повреждена не меньше: 18 крупных ТЭЦ и 815 котельных за два с небольшим года.

Асимметрия в масштабе тут огромна, и всё же она не отменяет главного: механизм по обе стороны один. Каждый удар, записанный кем-то в стратегический успех, возвращается зимой в его собственные города — пусть с разной силой. Перелом ведь предполагает, что кто-то ломает, а кто-то ломается. Здесь ломаются оба, синхронно, и единственная величина, которая устойчиво растёт по обе стороны фронта, — это счёт за отопительный сезон, и оплачивает его население.

Patriot и усталость: чем ограничен любой поворот


Даже реальное «окно возможностей» упирается в то, что его нечем удержать открытым. Нагляднее всего это ограничение видно на примере одной системы — Patriot, практически единственной серийной, способной массово перехватывать российские баллистические ракеты. И арифметика вокруг неё безжалостнее любой риторики.

  • Запас американских ракет Patriot сократился с примерно 2330 к началу войны до порядка 800 — почти на две трети. Значительная часть ушла даже не на этот фронт, а на другой театр, в кампанию против Ирана.
  • Текущее производство — около 600 ракет в год, то есть меньше, чем расходуется в активных фазах: склад пустеет быстрее, чем пополняется.
  • Контракт на 58 миллиардов долларов должен вывести выпуск на 2000 ракет в год, но первые поставки не раньше 2029-го, полное исполнение около 2032-го.


Между политическим решением и устранением дефицита — шесть-семь лет, и никакая обложка этот срок не сократит. Украинские расчёты, для сравнения, научились обходиться одним перехватом на одну ракету там, где союзники в войне с Ираном тратили по четыре-восемь: это экономия не от выучки, а от бедности — за четыре с половиной года войны получено около шестисот ракет на всё. Дефицит высокоточных боеприпасов душит наступательные амбиции тише и вернее, чем их раздувают сводки. Один театр собирает налог со всех остальных, и Украина платит его в первую очередь.

К этому добавьте политический горизонт. Задержки западной помощи в 2023–2024 годах прямо передали инициативу России: пока пакеты застревали в парламентах на месяцы, Москва наращивала локальные наступления, рассчитывая на исчерпание украинских боеприпасов. Возобновление американской помощи в апреле 2026-го стало «повторным поворотом», снизившим риск обвала обороны, но наступательную инициативу не вернуло: техника и боеприпасы доходят до фронта постепенно. Плюс усталость западных обществ, которая пока не опрокинула поддержку, но форматирует её темп и объём.

И тут вся затея с «переломом» рассыпается — сроки просто не совпадают. «Окно» в заголовках живёт в горизонте недель. Производство ракет, ратификация пакетов, восстановление подстанций живут в горизонте лет. Обложку о «перехваченной инициативе» подвесили над этой пропастью, а подпереть снизу забыли.

Почему провалился именно образ, а не только прогноз


Провалившийся прогноз — обычное дело; аналитики ошибаются постоянно. Здесь случилось интереснее: провалился сам способ описывать эту войну через «побеждающую Украину». И проиграл он не России, а собственной планке.

Почему именно образ, а не прогноз? Российское информационное поле тоже продаёт перелом: «инициатива полностью на нашей стороне», взятые города, зачищенные кварталы. Но этот образ работает на внутреннего потребителя. Ему не нужна верификация чужой аудиторией, ему достаточно занятой Константиновки, которую можно предъявить. Западная версия работает наоборот. Она адресована скептичным парламентам и налогоплательщикам, привязана к проверяемым обещаниям — «перехватили», «переломили», — и потому фронт и зима опровергают её публично и в срок.

Отсюда цикл, который дороже любой отдельной неудачи. Завышенное ожидание сменяется разочарованием; разочарование бьёт по доверию сильнее, чем осторожный пессимизм ударил бы вообще когда-либо. И это, увы, не гипотеза: контрнаступление 2023-го уже прошло этот круг целиком. Обещанный большой прорыв обернулся несколькими сотнями квадратных километров, и осадок остался в западных дебатах надолго. Летний образ 2026-го заходит на тот же круг, только планка выше, а риск падения больнее. Образ, обещающий победу, отвечает за каждое несбывшееся слово; образ, обещающий тяжёлую позиционную работу, не должен никому ничего.

В этом и опасность, хотя звучит парадоксально. Формула о побеждающей Украине задумывалась, чтобы Украину поддержать. Но чем чаще обещанный поворот не наступает, тем меньше доверия остаётся у каждого следующего заявления из Киева и союзных столиц. Больше всего образу «перелома» вредит даже не российская пропаганда. Ему вредит прошлый западный «перелом», который так и не случился.

Константиновка и обложка The Atlantic вообще не про одну войну. Это две новости о двух тылах, каждый из которых летом 2026-го изголодался по хорошей вести. А фронт за это лето сдвинулся на несколько километров и на несколько городов — и ни на один из тех двух переломов, которые ему приписали.
43 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. codetalker Звание
    codetalker
    +1
    12 августа 2026 05:25
    Войну с нами ведет блок НАТО во главе с США, используя Украину в качестве ширмы. Как уже было сказано, воевать они могут до последнего украинца. Так что, для «них», пока украинцы не кончились, «Украина» побеждает, вне зависимости от дел на фронте.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      12 августа 2026 06:04
      Формула о побеждающей Украине задумывалась, чтобы Украину поддержать
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      12 августа 2026 06:51
      СВО начиналась в щадящем режиме и продолжается до сих пор на ощущении, что одна страна воюет, а другая торгует.
      Очередные попытки Кремля договориться с врагами- наглосаксами оборачиваются тупиком, лишь увеличивают время, численность жертв военных и мирных россиян.
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +1
        12 августа 2026 14:07
        ZovSailor, при всём уважении, с врагом либо договариваются, либо его уничтожают. Второй вариант предполагает тотальную термоядерную войну, не иначе. Наглосаксы -- это вам не Германия во ВМВ, у них ЯО и несравненно более высокий экономический потенциал. Следовательно, хошь не хошь, а договариваться придется, увы.
        Путину, разумеется, хотелось бы войти в историю "собирателем земель русских" и Победителем Вселенной, но он не (слово на букву "д"), чтобы не понимать сложившихся реалий, как снаружи, так и внутри.
        1. Гражданский Звание
          Гражданский
          -2
          12 августа 2026 14:22
          Да вы повзрослейте товарищи, господа и примкнувшие к ним пенсионеры, что вы все машете руками "власть то, власть се", руководство занято своими непосредственными задачами - руководить, а вот все остальные должны выполнять решения руководства, каждый на своем рабочем месте. НИКТО за нас, за народ не выполнит, наши, то есть народа, хотелки и заявленные, на основе наших народных желаний, руководством целей! У власти нет отдельной от народа своей отдельной личной армии или своей личной промышленности, которая для диванных стратегов выполнит всех их пожелания. Все, что происходит должны делать мы сами, других каких-то исполнителей нет.
          Почему перестроечное поколение (оно же последнее советское) все ждет когда взрослый Папа, за всех них решит их проблемы?
          1. МБРШБ Звание
            МБРШБ
            +2
            12 августа 2026 14:39
            Товарищ (господин, если хотите) Гражданский!
            Мои хотелки-желания куда амбициозней, чем хотелки большей части нашего народа! А именно: Украина, Беларусь и Казахстан - в составе НЕДЕЛИМОЙ России, остальные экс-СССР, а также часть стран восточной Европы - в составе СССР 2.0. И социализм на всей этой необъятной территории! А вот у значительной части нашего населения все хотелки - китайское авто и холодильник с продуктами, да еще чтобы сирены не мешали спокойно спать.
            Так что не мешайте мне здесь пассионарничать! У нас в
            стране пока еще не тотальная диктатура, к счастью. Работаем, как можем, сложа руки на диване не сидим. Собой займитесь, а не указываете, что нам делать - тогда мы не подскажем, куда Вам... сами понимаете am laughing
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          12 августа 2026 15:41
          МБРШБ
          Сегодня, 14:07

          hi В первом случае приходит на ум фраза М. Твена Чудесное зрелище являет собой непоколебимая вера христианина, у которого на руках четыре туза, а он всё ждёт, не выпадет ли хоть один другой туз.
          А вот дожимать наглосаксов до Победы необходимо, тому как их ближайшие сородичи в войне с ИРИ показали низкую мотивацию и высшую степень непрофессионализма.
          Одним словом эти вояки способны вести войну только через прокси, а у самих медвежья болезнь, из этого придётся исходить.
          Кишка у них тонка против русского солдата.
        3. matwey Звание
          matwey
          0
          Вчера, 10:26
          у них ЯО и несравненно более высокий экономический потенциал.

          И с этим несравненным потенциалом они оказались в заднице у Иран.
          1. МБРШБ Звание
            МБРШБ
            0
            Вчера, 10:30
            НАТО с Ираном не воюет. С Ираном воюет США, да и то кое-как. Потому что Иран завсегда может возобновить удары по Израилю. Мы будем бить по Израилю? Нет, не будем. То-то!
        4. Виталия Рыбакова
          Виталия Рыбакова
          0
          Вчера, 13:33
          Именно так. Не будет абсолютной победы, той о которой в начале все так мечтали.
  2. turembo Звание
    turembo
    +14
    12 августа 2026 05:53
    В лучших традициях одного автора, не хватает только мне тут читатели пишут, или читатели интересуются. Потерял интерес после абзаца о Курской области и оккупации в несколько месяцев, если что это было 8 месяцев оккупации, и противник не ушел, его выбивали, только после затяжных и тяжелых боев противник оставил территорию...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +11
      12 августа 2026 06:31
      Цитата: turembo
      и противник не ушел, его выбивали,

      Вот это тоже резануло:
      а через несколько месяцев украинские войска ушли, и линия вернулась к прежней.

      Как буд то: решили - пришли, решили - ушли.... Безо всякого участия России...
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      +4
      12 августа 2026 09:07
      Цитата: turembo
      В лучших традициях одного автора, не хватает только мне тут читатели пишут, или читатели интересуются.
      Тоже решил, что автор Ставер hi
  3. Александр Одинцов Звание
    Александр Одинцов
    +8
    12 августа 2026 05:54
    По данным украинского опроса коло 80 украинецов считают что они побеждают Россию Сейчас мы дали ответ на попытки Киева устроить нам бензиновый кризис Но говорить пока о решающем переломе в нашу строну было бы рано если наши продолжат начатое в том же духе может быть украинцы одумаются и запросят мира Пока держатся А нам надо сносить Бескидскиц тоннель и мосты через Днепр Тогда может фронт посыпется и наступит перелом
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      12 августа 2026 06:33
      Клавиатура сломалась?
      Цитата: Александр Одинцов
      коло 80 украинецов считают что они побеждают Россию

      80 какелов на всю Украйну?
    2. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +3
      12 августа 2026 15:08
      Цитата: Александр Одинцов
      А нам надо сносить Бескидскиц тоннель и мосты через Днепр...

      Добавлю: чтобы иметь средства для сноса обозначенных и других целей, на территории ВНА и западней, нам нужны как минимум 2 мегазавода, с высокой степенью автоматизации, а именно:
      1) мегазавод для массового пр-ва баллистических ракет с дальностью до 2 тыс. км, на основе улучшенного Искандера (добавление легкой второй ступени).
      2) мегазавод для пр-ва средств ПВО.
      Строить такие заводы нужно было еще вчера, но за 4 года этим никто не озаботился, что говорит об отсутствии стратегического мышления кое-у кого в верхних эшелонах власти. Но и сейчас не поздно начать строительство, т.к. воевать придется долго и, возможно, не только с Украиной. Строить, разумеется, за Уралом. Для ускорения строительства привлечь китайских или корейских подрядчиков. Время не ждет!
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    12 августа 2026 06:17
    Вопрос в том способна ли воевать капиталистическая Россия так как социалистическая СССР, сначала отступившая а затем выигравшая войну за пять лет. Для СССР Украина была лишь одним из фронтов а сколько их было от Чёрного моря до Северного Ледовитого Океана. Почему промышленность попавшая в частные руки олигархов не переходит на военные рельсы и не выпускает нужного количества БПЛА, ракет, самолётов, ЗРК. А этот бардак с топливом. Нет должной мобилизации для пополнения до нужного количества личного состава войск. Почему не боремся не уничтожаем личности в руководстве противника и таланты типа Мадьяра по применению БПЛА по нашей территории? Для чего и зачем бережём их, и руководителей вражеских стран, поставляющих вооружение и наёмников, приезжающих в Киев, столицу. Не думаю что уничтожив нынешнее руководство Украины страна не сдастся. Пример Румынии, Финляндии, Венгрии, когда почувствовали что их будут убивать. soldier
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +2
      12 августа 2026 08:52
      Цитата: Солдатов В.
      Вопрос в том способна ли воевать капиталистическая Россия так как социалистическая СССР

      Российская Империя, задолго до появления СССР, стала самой большой страной в мире. И не всегда мирным путем. И держала Европу в ежовых рукавицах. Значит есть в этой стране сила, которая позволяет ей побеждать независимо от государственного строя.
      1. AlexSam Звание
        AlexSam
        +2
        12 августа 2026 10:11
        Цитата: Кубик123
        Значит есть в этой стране сила, которая позволяет ей побеждать независимо от государственного строя.

        Как сказать, как сказать... При Николае Третьем повторяется та же история, как при Николае Втором...
  5. avia12005 Звание
    avia12005
    +1
    12 августа 2026 07:27
    Иногда мне кажется, что кто-то при планировании операций ВС РФ в СВО решил выступить новатором военной мысли и специально делает так, чтобы все удивлялись. Надо сказать, что это у него хорошо получается.
  6. Товарищ И Звание
    Товарищ И
    +12
    12 августа 2026 07:27
    Представьте, что в 2022 вам сказали, что в 2026 будут статьи с такими заголовками...
  7. север 2 Звание
    север 2
    +3
    12 августа 2026 07:28
    автор статьи наивнейший человек. Уже сейчас западные сми готовят общественное мнение , что Украина будет победительница в этой войне . Притом на западе не сомневается , что Россия освободит Донбасс .
    Просто это везде , начиная любым учебником истории у прибалтов и заканчивая всякими там саммитами ЕС И НАТО , ну и всякими ещё Япониями , Азербайджанами , Грузиями и т. д будет Донбасс считаться Украинской территорией оккупированной Россией . Оставшееся Украина будет преподнесена как победительница , как умнейшая "цивилизация " потерявшая больную неизлечимым "москальством " часть , за то сохранившая ядро "украинства". Так что на Западе не только образ побеждающей Украины создаётся , там уже создан образ победившей Украины .
    Нет , ну если Россия Украину полностью лишит выхода к Чёрному морю и Киев станет российским областным центром , это совсем другое дело . Но на Западе , пока сейчас , чуют ,что этого не случится и Украине можно примерять статус победительницы ... , хотя Донбасс и останется российским
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      0
      12 августа 2026 08:59
      Цитата: север 2
      Так что на Западе не только образ побеждающей Украины создаётся , там уже создан образ победившей Украины .

      Сколько не говори слово сахар, а во рту слаще не станет. Все будет решаться на земле. Историю пишут Победители.
      1. север 2 Звание
        север 2
        +4
        12 августа 2026 11:47
        Андрей , так я же и пишу , если на земле Россия отлучит Украину от ЧМ , если Киев станет областным центром Российской Федерации , то это будет История Победителей написанная в учебники истории не только в той что останется от теперешней Украины , но и в учебники истории всех там Прибалтик , Азербайджанов , Грузий а также стран ЕС и НАТО . Противном случае , если Россия ограничится только возвращением в свой состав Донбасса ,Запорожья и Херсона , историю напишет ЕС И НАТО и напишут так как уже сейчас её редактируют -т.е Россия проиграла оккупировав часть Украины , а Украина сохранила целостность украинства , потеряв оккупированной неизлечимой болезнью москальства больную часть . Потеряв част , сохранить целое , при грамотной поддаче в сми , легко оформить как победу .
        1. Кубик123 Звание
          Кубик123
          -1
          12 августа 2026 14:14
          Цитата: север 2
          при грамотной поддаче в сми , легко оформить как победу .

          Почему-то вспомнился старый советский анекдот:
          "Решили американский президент и Советский Генеральный секретарь посоревноваться в беге. Американские газеты написали, что советский лидер пришел вторым. Советские газеты что американский лидер пришел предпоследним." wink
        2. Виталия Рыбакова
          Виталия Рыбакова
          0
          Вчера, 14:13
          Ну любую зраду можно превратить в перемогу. Я согласна.
          По поводу того что будет победой для России. Имхо, победа на данный момент это не Киев в составе РФ (это вообще нереалистичная цель), а падение бандервского режима на Украине. Но этого тоже пока не видать. Поэтому наиболее реальное - Россия выйдет на границы ДНР и на этом на энное количество лет заморозят. Обе стороны при этом объявят о перемоге.
  8. Kuziming Звание
    Kuziming
    0
    12 августа 2026 07:46
    Победа куется в тылу.
    Россия вступила в СВО с полувековым технологическим отставанием.
    Все реальные изменения линии фронта были обеспечены не маневрированием, а сменой систем вооружений.
    Технологическая и производственная гонка определяет динамику движения на Запад.
    1. Виталия Рыбакова
      Виталия Рыбакова
      -1
      Вчера, 14:14
      Вообще нет. В чем нас технологически опередил Запад? Переход в войны в войну дронов перешел в самом процессе войны и обоюдно.
  9. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    12 августа 2026 08:13
    В эссе, которое распространяла Энн Апплбаум, эта арифметика подавалась как доказательство: «Россия не выигрывает».

    когда появляется этот персонаж, не забывайте добавлять, что ее муж - Радослав Сикорский, на сегодняшний момент руководитель МИДа Польши...
  10. BAI Звание
    BAI
    +1
    12 августа 2026 10:08
    Летом 2026 года российская сторона фиксирует последовательное продвижение сразу на нескольких направлениях, прежде всего Славянско-Краматорском. Константиновка, по сводкам Минобороны и заявлениям Кремля, взята силами группировки «Юг»:

    Сегодня 12 августа. Где сдача 10 августа Малой Токмачки и Зеленого Гая?
  11. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    12 августа 2026 10:19
    Что разумеют под победой. О какой победе глаголят при неспособности второй а можо ужо и первой по численности армии мира оснащённой не в пример Ирану Йеменским хуситам и Сомалийским пиратам самым современными вооружениями за 4,5 года разгромить армию противника, лишить экономической промышленной кормовой основы, транспортной инфраструктуры связи и управления, как-то реально повлиять на поддержку населения и мирового сообщества, при продвижение Наты практически к пригородам Выборга и Мурманска. Перспективы на окончание войны не на разгром армии противника и мир на условиях победителя, а на сепаратную сделку, как это ни парадоксально, при посредничестве стратегического противника - США
  12. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +1
    12 августа 2026 13:17
    Власть неоднократно заявляла и продолжает заявлять: "Все цели спецоперации будут выполнены!" И тогда СВО будет закончена, можно праздновать победу. У меня в связи с этим вопросы:
    Первой из изначальных целей была обозначена "защита народа Донбасса". Что имеет на сегодняшний день? На месте городов и сел ДНР, которые ранее были под контролем Украины - развалины или обугленные коробки строений, инфраструктура порушена. Одна часть населения (бОльшая) бежала на запад, другая на восток. Защитили ли мы народ? Язык не поворачивается ответить утвердительно, так как это будет полуправдой - защитили лишь тех, кто находился ранее на неоккупированной территории, а это половина населения. Восстановление населенных пунктов (тех, что будут восстанавливаться) займет лет 20-30. После такого длительного срока аборигены вряд ли уже вернутся в прежние места проживания, так как успеют обустроиться на новых.
    Далее. Денацификация. Здесь даже лень расписывать - задача частично выполнима только в случае занятия ВСЕЙ территории ВНА с последующим длительным ее контролем или присоединением к России. Стоит ли говорить, что в наших реалиях это ненаучная фантастика? У нас элементарно нет людей для выполнения такой задачи. Заниматься перевоспитанием аборигенов нет желания не только у коренных россиян, но и у уехавших оттуда украинцев, ныне проживающих в России. Следовательно, денацификация в лучшем случае может быть лишь формальной (официальный запрет пропаганды националистической идеологии). Да и в это слабо вериться.
    Остается демилитаризация. Это может быть выполнено, хоть и с этим всё очень непросто.

    Вывод: может перестать заявлять о непременном выполнении всех целей? Да чего уж там - честно заявить, что сие невозможно. Обстоятельства изменились с 2022 года. Тогда хоть властям не придется людям мозги пудрить и самим позориться. Думаю, наш народ воспримет такое признание с пониманием (без всякого сарказма! Ну повозмущаемся, поворчим, разумеется, куда ж без этого). Просто скажите, что новая цель - освобождение конституционной российской территории от присутствия ВСУ, с последующей интеграцией ее в состав РФ. И что процесс может быть длительным, поэтому СВО может закончиться и ранее достижения этой цели, перейдя в СДО ("дипломатическая").

    Кто знает, возможно после думских выборов нам что-нибудь подобное и преподнесут. В противном случае, воевать придется ОЧЕНЬ долго, с неясным результатом.
    1. Гражданский Звание
      Гражданский
      -3
      12 августа 2026 14:26
      Еще раз! ВЫ и есть исполнители, идите и воплощайте свои желания под руководством власти. Другого народа, который за вас все это сделает - нет. А если не идете в военкомат, тогда делом поддерживайте нашу армию, а не ждите, что кто-то кроме вас и за вас принесет вам Победу.
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        0
        12 августа 2026 14:47
        Гражданский, еще два! См. моё предыдущее сообщение, Вам лично адресованное. Я на благо государства поработал достаточно. И сейчас тружусь, в меру своих возрастных и физических возможностей. Другие на этом форуме, думаю, тоже не в бирюльки играют с утра до вечера, и даже не в Каунтер Страйк :)
        1. Quzmi4 Звание
          Quzmi4
          0
          12 августа 2026 17:58
          (с)"Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда победит стаю львов, возглавляемую бараном".
          Если с первого же дня Странной Операции из Кремля неслись призывы к переговорам, то нам-то куда?..
          1. Гражданский Звание
            Гражданский
            0
            Сегодня, 07:06
            Цитата: Quzmi4
            (с)"Стадо баранов, возглавляемое львом, всегда победит стаю львов, возглавляемую бараном".
            Если с первого же дня Странной Операции из Кремля неслись призывы к переговорам, то нам-то куда?..

            До стратегий исполнителям дела быть не должно, идите работайте. Приказы не обсуждаются.
      2. Виталия Рыбакова
        Виталия Рыбакова
        0
        Вчера, 14:50
        Исполнитель исполняет. Куда руководство поведет, туда и исполнитель пойдёт. В этом его функция. Каким образом рядовые пехотинцы должны принимать стратегические решения (наступать или отступать) непонятно)
        1. Гражданский Звание
          Гражданский
          0
          Сегодня, 07:05
          Цитата: Виталия Рыбакова
          Исполнитель исполняет. Куда руководство поведет, туда и исполнитель пойдёт. В этом его функция. Каким образом рядовые пехотинцы должны принимать стратегические решения (наступать или отступать) непонятно)

          Понимать - не функция пехотинца, его дело делать, что говорят и исполнять.
    2. Виталия Рыбакова
      Виталия Рыбакова
      0
      Вчера, 14:20
      Все так, но вы забыли еще одно кое-что важное. Ключевое. Это нейтральный статус Украины. С этим что делать? Слиться с войны и дать им возможность вступать в НАТО, клепать баллистику дальнобойную? Тогда проваливается еще и вопрос безопасности.
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        0
        Сегодня, 06:15
        Нейтральный статус уже был записан в их конституцию. И что с того? Переписали, когда захотели. Кто этот статус нам гарантирует? Гарантия безопасности России - это ее экономическая и военная мощь. Еще пару-тройку лет (про лет 30 до Львова не говорю) наша экономика протянет, но за это время мы не решим украинского вопроса навсегда. Лучше сейчас всё прекратить, заняться индустриализацией.
    3. Виталия Рыбакова
      Виталия Рыбакова
      0
      Вчера, 14:28
      Если оставить как есть и дать им вступить в НАТО со всеми сопутствующими, то тогда один главный вопрос: А НА ХРЕНА? Было положить столько своих людей и гробить свою нефтепереработку?
  13. spektr9 Звание
    spektr9
    0
    Вчера, 03:55
    Господин Ставер вы псевдоним на Макс Вектор сменили ?
    Ну ничего удивительно
  14. Виталия Рыбакова
    Виталия Рыбакова
    0
    Вчера, 13:31
    Очень хорошая, взвешенная, грамотная статья. Без шапкозакидательства и пораженчества. Спасибо