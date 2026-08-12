Два перелома, один фронт: почему образ «побеждающей Украины» не пережил лета 2026-го
Две даты в пределах месяца. Третьего июля 2026 года российские сводки сообщают о освобождении Константиновки, города, который Москва называет крупным узлом обороны Славянско-Краматорской агломерации, а Владимир Путин — «важным этапом взлома» этой обороны. В августе The Atlantic выходит с тезисом, что «этим летом Украина наконец перехватила инициативу в своей четырёхлетней войне». Один фронт, два перелома, направленных навстречу друг другу. За первой датой стоит занятый город. За второй — обложка журнала, и, кажется, больше ничего.
Как собирали образ «побеждающей Украины»
Образ побеждающей Украины не выдумали за один сезон. Он собирался слоями. Оборона Киева весной 2022-го и отход российских войск из северных областей дали сильный эмоциональный импульс, на котором выросла формула «Ukraine is winning». Её главный довод повторяли из текста в текст: Россия за годы войны контролирует лишь около 20 % украинской территории, и большую часть этого заняла в первые недели вторжения, а дальше почти встала — значит, кампания Москвы неэффективна, а сопротивление Киева состоятельно. В эссе, которое распространяла Энн Апплбаум, эта арифметика подавалась как доказательство: «Россия не выигрывает».
Логика имела под собой основание. Украина действительно выстояла там, где ей пророчили падение за недели, и сохранила и государственность, и макроэкономику. Но у образа с самого начала была служебная функция, и её не особенно скрывали. Как позже признавали и критики в западной прессе, картина побеждающей Украины в 2022–2023 годах работала оправданием для наращивания поставок: инвестиции Запада приносят результат, значит, их стоит увеличивать. Описанием это было в последнюю очередь, а прежде всего аргументом в бюджетном споре.
К лету 2026-го всё это дошло до высшей точки. От «выстояли» перешли к «перехватили инициативу», от обороны к «окну возможностей». The Atlantic описывал украинское лето как качественный поворот: дальнобойные удары, рои дронов, точечные операции по критической инфраструктуре России, Киев якобы навязывает противнику новые правила. Планку задрали так высоко, что образ рухнул первым — раньше, чем сдвинулся фронт.
Что реально видно на карте
Начну с того, что поддаётся проверке на земле. Летом 2026 года российская сторона фиксирует последовательное продвижение сразу на нескольких направлениях, прежде всего Славянско-Краматорском. Константиновка, по сводкам Минобороны и заявлениям Кремля, взята силами группировки «Юг»: штурмовые действия в городской застройке, зачистка кварталов, поквартальное занятие районов. Город, который украинская сторона, по российским оценкам, укрепляла с 2014 года, объявлен освобождённым. Путин назвал это взломом узла обороны, и за формулировкой стоит не намерение, а занятая территория.
@rybar
Об эту территорию и разбивается тезис о «перехвате инициативы». Пока западная обложка говорит, что Украина навязывает противнику новую реальность, российские войска входят в один из опорных городов агломерации, оборону которой Киев выстраивал больше десяти лет. Два утверждения физически не помещаются в одно лето. Одно подкреплено взятым населённым пунктом, второе — списком технологических достижений, за которыми город не удержали.
Западная аналитика на это возражает, и стоит послушать, как именно. Institute for the Study of War в сводке от 18 июля 2026 года оспаривает часть российских заявлений: по его данным, вход в Доброполье и продвижение «на пять километров» к Краматорску независимо не подтверждаются, а верифицированные позиции проходят в семи с лишним километрах от Доброполья и примерно в шести от Краматорска. ISW отмечает и украинские контратаки под Лиманом, где геолокация показывает украинские позиции в центре города вопреки заявлениям о полном контроле.
Спор тут любопытный, но не о том, о чём кажется. Он идёт о километрах и о том, кто в каком квартале, то есть ведётся уже внутри логики позиционной войны. Аналитик, который доказывает, что до Краматорска не пять километров, а шесть, невольно подтверждает главное: линия ползёт в одну сторону, и торгуются лишь о темпе. От картины стороны, «перехватившей инициативу», это очень далеко.
Если смотреть шире, чем на один участок, никакого слома не видно вовсе. Летом 2024-го Украина провела рейд в Курскую область: по оценкам CFR, около 11 тысяч солдат, крупнейшее вторжение на российскую территорию со времён Второй мировой войны. Москва перебросила порядка 78 тысяч человек на вытеснение, а через несколько месяцев украинские войска ушли, и линия вернулась к прежней. В феврале 2026-го Киев отбил около ста квадратных миль (примерно 260 км²) в Запорожской области. Это был первый месяц с 2023 года, когда Украина приобрела больше, чем потеряла. Символически важно, стратегически — капля на фоне занятой пятой части страны. CFR фиксирует ровно этот режим: вдоль почти 750-мильного (около 1200 км) фронта Россия ведёт истощающие наступления, медленно продвигаясь и занимая населённые пункты, без единого крупного прорыва, но и без остановки.
Такова подлинная картина лета 2026-го: не перехваченная инициатива и не блицкриг, а фронт, который сдвигается в российскую сторону километрами и городами, оплаченными потерями. В неё российская сводка ложится ближе, чем западная обложка.
Энергетика: удар, который бьёт по собственному тылу
Главный козырь тезиса о переломе — украинская кампания дальних ударов по российской нефтепереработке. И козырь этот не бумажный. Число ударов по объектам вглубь территории России выросло с 335 за 2022–2024 годы до 658 только за 2025-й, а в 2026-м, по данным Associated Press, Киев нарастил интенсивность дальнобойных атак ещё втрое. Бить стали не по резервуарам, а по гидрокрекинговым установкам — сложным и трудновосстановимым агрегатам глубокой переработки, без которых завод не может выпускать качественное топливо: простаивающая мощность таких агрегатов подскочила до 250 тысяч баррелей в сутки против 50–60 тысяч годом ранее. Дефицит топлива вынудил Москву запретить экспорт бензина; нехватку фиксировали в 78 из 83 регионов. Давление на российскую экономику реальное, а не нарисованное.
А вот здесь размах кампании в заголовках впервые можно измерить против её физики, и разрыв показателен. По оценке Associated Press и старшего научного сотрудника RUSI Джека Уотлинга, российскую ПВО преодолевают лишь 5–9 % запущенных украинских ракет и дронов. Значит, трёхкратный рост числа ударов — это в большой мере не рост эффективности, а компенсация: чтобы протолкнуть сквозь оборону нужное число попаданий, приходится запускать всё больше носителей, и, как отмечает Уотлинг, даже массированный залп прорывает оборону не всегда. Картина «Украина навязывает противнику новые правила» и здесь оказывается крупнее того, что происходит в воздухе.
Впадать в обратную крайность и объявлять кампанию бессмысленной тоже не стоит — именно это делают сводки, поданные под противоположным углом, но их опровергает та же фактура. Запрет экспорта бензина и дефицит в десятках регионов — это следствия тех самых немногих процентов, что долетели. У этих ударов странная бухгалтерия: они бьют больно, но каждое попадание по гидрокрекингу оплачено десятками сожжённых впустую носителей, а счёт закрывается не в день удара, а через месяцы. Россия перераспределяет потоки, чинит, обходит; ущерб копится медленно и не конвертируется ни в топливный коллапс, ни тем более в политический сдвиг.
И есть вторая половина этой войны на энергосистемах — она разворачивается на украинской земле, и там счёт куда тяжелее. Российская кампания против украинской энергетики старше, системнее и разрушительнее. К концу 2023 года около половины генерирующих мощностей Украины были захвачены, разрушены или тяжело повреждены. За весну 2024-го страна потеряла ещё порядка 9 гигаватт. Удар 26 августа 2024 года, свыше двухсот ракет и дронов за раз, оставил без света около восьми миллионов домохозяйств. Летом того же года доступная мощность была на 2,3 гигаватта ниже пикового спроса в 12 гигаватт, отсюда веерные отключения. Тепловая инфраструктура повреждена не меньше: 18 крупных ТЭЦ и 815 котельных за два с небольшим года.
Асимметрия в масштабе тут огромна, и всё же она не отменяет главного: механизм по обе стороны один. Каждый удар, записанный кем-то в стратегический успех, возвращается зимой в его собственные города — пусть с разной силой. Перелом ведь предполагает, что кто-то ломает, а кто-то ломается. Здесь ломаются оба, синхронно, и единственная величина, которая устойчиво растёт по обе стороны фронта, — это счёт за отопительный сезон, и оплачивает его население.
Patriot и усталость: чем ограничен любой поворот
Даже реальное «окно возможностей» упирается в то, что его нечем удержать открытым. Нагляднее всего это ограничение видно на примере одной системы — Patriot, практически единственной серийной, способной массово перехватывать российские баллистические ракеты. И арифметика вокруг неё безжалостнее любой риторики.
- Запас американских ракет Patriot сократился с примерно 2330 к началу войны до порядка 800 — почти на две трети. Значительная часть ушла даже не на этот фронт, а на другой театр, в кампанию против Ирана.
- Текущее производство — около 600 ракет в год, то есть меньше, чем расходуется в активных фазах: склад пустеет быстрее, чем пополняется.
- Контракт на 58 миллиардов долларов должен вывести выпуск на 2000 ракет в год, но первые поставки не раньше 2029-го, полное исполнение около 2032-го.
Между политическим решением и устранением дефицита — шесть-семь лет, и никакая обложка этот срок не сократит. Украинские расчёты, для сравнения, научились обходиться одним перехватом на одну ракету там, где союзники в войне с Ираном тратили по четыре-восемь: это экономия не от выучки, а от бедности — за четыре с половиной года войны получено около шестисот ракет на всё. Дефицит высокоточных боеприпасов душит наступательные амбиции тише и вернее, чем их раздувают сводки. Один театр собирает налог со всех остальных, и Украина платит его в первую очередь.
К этому добавьте политический горизонт. Задержки западной помощи в 2023–2024 годах прямо передали инициативу России: пока пакеты застревали в парламентах на месяцы, Москва наращивала локальные наступления, рассчитывая на исчерпание украинских боеприпасов. Возобновление американской помощи в апреле 2026-го стало «повторным поворотом», снизившим риск обвала обороны, но наступательную инициативу не вернуло: техника и боеприпасы доходят до фронта постепенно. Плюс усталость западных обществ, которая пока не опрокинула поддержку, но форматирует её темп и объём.
И тут вся затея с «переломом» рассыпается — сроки просто не совпадают. «Окно» в заголовках живёт в горизонте недель. Производство ракет, ратификация пакетов, восстановление подстанций живут в горизонте лет. Обложку о «перехваченной инициативе» подвесили над этой пропастью, а подпереть снизу забыли.
Почему провалился именно образ, а не только прогноз
Провалившийся прогноз — обычное дело; аналитики ошибаются постоянно. Здесь случилось интереснее: провалился сам способ описывать эту войну через «побеждающую Украину». И проиграл он не России, а собственной планке.
Почему именно образ, а не прогноз? Российское информационное поле тоже продаёт перелом: «инициатива полностью на нашей стороне», взятые города, зачищенные кварталы. Но этот образ работает на внутреннего потребителя. Ему не нужна верификация чужой аудиторией, ему достаточно занятой Константиновки, которую можно предъявить. Западная версия работает наоборот. Она адресована скептичным парламентам и налогоплательщикам, привязана к проверяемым обещаниям — «перехватили», «переломили», — и потому фронт и зима опровергают её публично и в срок.
Отсюда цикл, который дороже любой отдельной неудачи. Завышенное ожидание сменяется разочарованием; разочарование бьёт по доверию сильнее, чем осторожный пессимизм ударил бы вообще когда-либо. И это, увы, не гипотеза: контрнаступление 2023-го уже прошло этот круг целиком. Обещанный большой прорыв обернулся несколькими сотнями квадратных километров, и осадок остался в западных дебатах надолго. Летний образ 2026-го заходит на тот же круг, только планка выше, а риск падения больнее. Образ, обещающий победу, отвечает за каждое несбывшееся слово; образ, обещающий тяжёлую позиционную работу, не должен никому ничего.
В этом и опасность, хотя звучит парадоксально. Формула о побеждающей Украине задумывалась, чтобы Украину поддержать. Но чем чаще обещанный поворот не наступает, тем меньше доверия остаётся у каждого следующего заявления из Киева и союзных столиц. Больше всего образу «перелома» вредит даже не российская пропаганда. Ему вредит прошлый западный «перелом», который так и не случился.
Константиновка и обложка The Atlantic вообще не про одну войну. Это две новости о двух тылах, каждый из которых летом 2026-го изголодался по хорошей вести. А фронт за это лето сдвинулся на несколько километров и на несколько городов — и ни на один из тех двух переломов, которые ему приписали.
Информация