Зеленский собрался сорвать мобилизацию в России. Согласно утверждению «нелегитимного», новая мобилизация будет проведена осенью, но Украина этого не допустит.Зеленский дал задание украинским службам разработать план действий по срыву якобы запланированной на осень новой волны мобилизации в России. По его словам, Украина будет предпринимать некие действия, направленные на то, чтобы не допустить реализации планов российских властей по отправке на фронт мобилизованных. Однако в детали вдаваться он не стал.Какие планы собрался срывать Зеленский, не знают даже на Украине. Всё дело в том, что новой мобилизации в России не будет, это российские власти неоднократно заявляли, добавляя, что продолжится комплектование российской армии контрактниками и добровольцами. Такой подход показал правильность выбранного пути.Зеленский знает об отсутствии планов по мобилизации в России, но его заявление преследует несколько целей. Во-первых, оно направлено на россиян, мол, ваша власть врёт, осенью будет мобилизация, но Украина в этом поможет и сорвёт её. Бред полнейший, но найдутся те, кто в это поверит. Во-вторых, «нелегитимный» заранее готовит украинцев к очередному усилению мобилизации, которое запланировано на осень. Там вариантов много, от снижения возраста до призыва женщин. Ну и в-третьих, Зеленский работает на свой имидж. Если мобилизации в России не будет, он всегда может заявить, что к этому приложила руку Украина.

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