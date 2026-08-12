Зеленский обещает сорвать мобилизацию в России, якобы запланированную на осень

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Зеленский обещает сорвать мобилизацию в России, якобы запланированную на осень

Зеленский собрался сорвать мобилизацию в России. Согласно утверждению «нелегитимного», новая мобилизация будет проведена осенью, но Украина этого не допустит.

Зеленский дал задание украинским службам разработать план действий по срыву якобы запланированной на осень новой волны мобилизации в России. По его словам, Украина будет предпринимать некие действия, направленные на то, чтобы не допустить реализации планов российских властей по отправке на фронт мобилизованных. Однако в детали вдаваться он не стал.



Мы готовимся к своим активным действиям, к максимальному усложнению России в реализации таких планов.

Какие планы собрался срывать Зеленский, не знают даже на Украине. Всё дело в том, что новой мобилизации в России не будет, это российские власти неоднократно заявляли, добавляя, что продолжится комплектование российской армии контрактниками и добровольцами. Такой подход показал правильность выбранного пути.

Зеленский знает об отсутствии планов по мобилизации в России, но его заявление преследует несколько целей. Во-первых, оно направлено на россиян, мол, ваша власть врёт, осенью будет мобилизация, но Украина в этом поможет и сорвёт её. Бред полнейший, но найдутся те, кто в это поверит. Во-вторых, «нелегитимный» заранее готовит украинцев к очередному усилению мобилизации, которое запланировано на осень. Там вариантов много, от снижения возраста до призыва женщин. Ну и в-третьих, Зеленский работает на свой имидж. Если мобилизации в России не будет, он всегда может заявить, что к этому приложила руку Украина.
43 комментария
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  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +16
    12 августа 2026 06:24
    Отличная позиция, сам придумал - сам предотвратил, так в собственной голове можно даже победить.
    Мобилизация возможна только в случае объявления Войны украине, если это произойдёт - гарантии безопасности для наркомана работать перестанут, надеюсь. Это страшный сон для Зели.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +11
      12 августа 2026 06:43
      Не согласен с тезисом - "Мобилизация возможна только в случае объявления Войны украине".
      В 22 году и без объявления войны Украине, ничто не помешало начать мобилизацию, пусть и частичную.
      И да, мобилизацию никто и не отменял, хотя бы потому, что любая мобилизация заканчивается демобилизацией.
      Все же думаю, если не удастся "выпросить договорняк", без продолжения мобилизации не обойтись. hi
      1. vet Звание
        vet
        0
        12 августа 2026 09:20
        любая мобилизация заканчивается демобилизацией

        Кроме "частичной" путинской? Уголовные "птенцы Пригожина" уже давно на свободе - и многие уже совершили жуткие преступления и снова оказались на нарах, а "мобилизованные" честные граждане так и тянут лямку без перспектив дембеля. Разве что, по тяжелому инвалидизирующему ранению.
        1. Zoer Звание
          Zoer
          +2
          12 августа 2026 14:38
          Цитата: vet
          Кроме "частичной" путинской? Уголовные "птенцы Пригожина" уже давно на свободе - и многие уже совершили жуткие преступления и снова оказались на нарах, а "мобилизованные" честные граждане так и тянут лямку без перспектив дембеля. Разве что, по тяжелому инвалидизирующему ранению.

          Именно так и есть. И честно говоря "немного" коробит от этого факта.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      12 августа 2026 07:03
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Отличная позиция, сам придумал - сам предотвратил, так в собственной голове можно даже победить.

      Перебиты, поломаны крылья, Дикой болью всю душу свело, Кокаина серебряной пылью Все дороги мои замело.
      1. Romario_Argo Звание
        Romario_Argo
        -1
        12 августа 2026 10:19
        а если честно, то сейчас поток добровольцев в ВС РФ около 30 000 человек в месяц
        всех под брезент на Камазы и Уралы или ББМ типа Тигр
        - или всё же под броню на БМП, БТР (?) (!)
        производство по квартально БМП, БМД 200 ед., БТР 300 ед. это не более 5000 солдат
        ББМ около 5000 ед. в квартал на 30000 солдат, а Камазов и Уралов у нас тысячи - но это уже крайний вариант под 3МВ
    3. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +2
      12 августа 2026 10:56
      Парад Победы в Москве Зеля уже разрешал, а мобилизацию ему отменить что два пальца об асфальт. Так он самого Трампа по перемогам переплюнет. laughing
  3. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +13
    12 августа 2026 06:49
    В 1998 году Ельцин Борис Николаевич президент России, на вопрос
    Одного из представителей прессы-будет ли в стране девальвация, заявил :
    Не будет. Твёрдо и чётко. Это не просто моя фантазия. Это всё просчитано, каждые сутки проводится эта работа и контроль,
    Через два дня Россия объявила технический дефолт и перешла к плавающему курсу, в результате чего доллар скакнул с 6 до 23 рублей. Это был самый тяжёлый кризис в истории страны и первый случай в мире, когда дефолт объявлялся по внутреннему долгу в национальной валюте.

    В 2005 году Путин В.В.
    "Я против увеличения возраста выхода на пенсию. И пока я президент, такого решения принято не будет", - заявил глава государства, отвечая в прямом теле- и радиоэфире на вопросы россиян.
    Повышение пенсионного возраста начали в 2019 году.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      12 августа 2026 07:24
      В 18 ом. В аккурат под чемпионат мира подогнали
    2. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      12 августа 2026 07:43
      Получается Ельцин был верен своему слову 2 дня, а Путин 14 лет.
      По нынешним российским временам порядочный человек. А еще Путин в те времена часто употреблял слово демократия, которого уже нет в его
      лексиконе.
    3. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      12 августа 2026 08:21
      В 1998 году Ельцин Борис Николаевич президент России, на вопрос
      Одного из представителей прессы-будет ли в стране девальвация, заявил :
      Не будет. Твёрдо и чётко. Это не просто моя фантазия. Это всё просчитано, каждые сутки проводится эта работа и контроль,
      Через два дня Россия объявила технический дефолт и перешла к плавающему курсу, в результате чего доллар скакнул с 6 до 23 рублей.

      это было в воскресение, на территории Новгородского Кремля, а уже в понедельник, премьер Кириенко объявил о девальвации...
  4. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    -3
    12 августа 2026 06:50
    Цитата: Иван Кузьмич
    И традиционный вопрос « что делать?»

    Пистолет вам в руку... традиция.
  5. Коте пане Коханка Звание
    Коте пане Коханка
    0
    12 августа 2026 06:50
    Согласно утверждению «нелегитимного», новая мобилизация будет проведена осенью, но Украина этого не допустит.

    Этот как? laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      12 августа 2026 07:25
      Очень просто - капитулирует lol
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      12 августа 2026 07:40
      Чего тут непонятного? Кыив капитулирует, следовательно, зачем мобилизация?
  6. papas-57 Звание
    papas-57
    -3
    12 августа 2026 06:53
    Автор, не надо нести чушь. Максимально осложнить и сорвать это разные понятия.
  7. Керенский Звание
    Керенский
    +4
    12 августа 2026 06:56
    Если мобилизации в России не будет, он всегда может заявить, что к этому приложила руку Украина.

    А если будет, то тут напишут что: "...несмотря на все усилия просроченного клоуна и его западных хозяев, план мобилизации не удалось сорвать.."
    Так?
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    12 августа 2026 07:00
    Какие планы собрался срывать Зеленский, не знают даже на Украине.

    Я всегда считал евреев не умными, но могущими поставить себя такими, но вот у Зеленского такого нет, у него постоянно, какие то бредовые идеи.
    1. Энный Звание
      Энный
      -1
      12 августа 2026 07:22
      Однозначно это заговор
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      -1
      12 августа 2026 07:43
      Зелю нельзя винить, всё зависит от дозы.
  9. Lykases1 Звание
    Lykases1
    +9
    12 августа 2026 07:02
    Может будет. Может не будет. Пришла электронная повестка- уточнение данных. На уточнение сказали готовится к сборам. Прохожу комиссию.
    1. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      -3
      12 августа 2026 07:08
      Пришла электронная повестка
      Может пришла, а может и нет.
      1. Lykases1 Звание
        Lykases1
        0
        12 августа 2026 07:22
        Прилетела, прибежала, приползла - выбирайте. В реестр зашёл раза с 20 - браузер ругался на сайт. Ну, это у нас всегда так - задумка хорошая, но работает через пень колоду. Пока я никаких секреток не подписывал, потом ,будет возможность - напишу что это было
  10. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    12 августа 2026 07:09
    Мобилизацию в РФ надо было провести еще в 2023 году и каленым железом выжечь раковую опухоль евреебандеровщины на Украине. Это позволило бы сохранить тысячи жизней с обеих сторон. Но фаберже оказались не той системы и мы имеем то, что имеем. Православные пятый год убивают друг-друга. А англосаксы и сионисты довольно потирают руки.
    1. МВГ Звание
      МВГ
      +6
      12 августа 2026 07:25
      Для того, что бы направить несколько ракет по месту нахождения основных ключевых фигур бизнеса на крови мобилизация не нужна
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    +5
    12 августа 2026 07:15
    Наша власть сама виновата в том, что люди охотнее поверят этому идиoтy чем ей, за последние 5 лет было столько бесконечного вранья, что никто уже не верит.
  12. navigator777 Звание
    navigator777
    -2
    12 августа 2026 07:17
    Цитата: Коте пане Коханка
    Согласно утверждению «нелегитимного», новая мобилизация будет проведена осенью, но Украина этого не допустит.

    Этот как? laughing

    Наверно выбьют дронами все военкоматы.
  13. oldzek Звание
    oldzek
    -1
    12 августа 2026 07:21
    ух ты!оказывается пан Зе могёт ...или могет?...а как правильно?
  14. МВГ Звание
    МВГ
    +3
    12 августа 2026 07:21
    Зеленский обещает сорвать мобилизацию в России, якобы запланированную на осень


    - удачно придумал, чё. Мобилизации не будет, значит Зеля молодец. Бонусы заработал "за вклад в дело мира" на том, чего не предвидится
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      +3
      12 августа 2026 07:25
      Да он просто "супермен", этот зе! Он и парад в Москве "разрешил"! laughing
  15. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +5
    12 августа 2026 07:24
    Цитата: Дилетант
    Мобилизацию в РФ надо было провести еще в 2023 году и каленым железом выжечь раковую опухоль евреебандеровщины на Украине. Это позволило бы сохранить тысячи жизней с обеих сторон. Но фаберже оказались не той системы и мы имеем то, что имеем. Православные пятый год убивают друг-друга. А англосаксы и сионисты довольно потирают руки.

    А как связаны мобилизация и победа ?
    В Венесуэле небольшой отряд выкрал Мадуро, -победа с минимальными потерями , вся операция заняла сутки , не считая подготовки на нее.Теперь Венесуэла проамериканская, у нее забрали президента, золото и нефть. и никакой мобилизации не потребовалось.
    В нашем случае множество жизней можно было сохранить, если бы цель была в ликвидации режима и быстрой победе. Мобилизация тут ни при чем вообще.
    Настоящего хитрого плана нам не докладывают.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      12 августа 2026 08:16
      Цитата: Roman_4

      В Венесуэле небольшой отряд выкрал Мадуро, -победа с минимальными потерями , вся операция заняла сутки , не считая подготовки на нее.Теперь Венесуэла проамериканская, у нее забрали президента, золото и нефть. и никакой мобилизации не потребовалось.

      В случае с Венесуэлой и Мадуро имело место быть банальное предательство элит и генералов армейцев, которые не отдали команду на уничтожение вертолетов с десантом. Оборону там держала только охрана Мадуро состоящая из кубинцев, которые и понесли основные потери. Так что хитрый план матрасов строился на подкупе, предательстве и жадности чиновников. В Ираке матрасы так же купили генералитет, а в итоге повесили Хусейна. В Сирии купили генералитет и свергли Асада.
      Цитата: Roman_4
      А как связаны мобилизация и победа ?

      Элементарно "Ватсон", так же, как и во вторую мировую. Можно сколь угодно долго сколачивать территорию противника ракетами и превратить её в щебень, но без физического и фактического присутствия солдата на этой территории достичь её политического контроля невозможно. winked
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    2. Дедок Звание
      Дедок
      -3
      12 августа 2026 08:22
      В Венесуэле небольшой отряд выкрал Мадуро, -победа с минимальными потерями , вся операция заняла сутки , не считая подготовки на нее.

      это последствия "духа анкориджа"...
      1. vet Звание
        vet
        0
        12 августа 2026 09:55
        В Венесуэле небольшой отряд выкрал Мадуро...
        это последствия "духа анкориджа"...

        Просто прогнил режим Мадуро, довел потенциально богатейшую страну до нищеты. И хваленые кубинцы оказались "игрушечными солдатиками", перестреляли их, как куропаток. А ведь это лучшие из лучших. Полагаю. что те, что на Кубе, в случае американской высадки сразу лапки вверх поднимут. Там тоже жуткая нищета и полный коллапс экономики, кубинцы работать никогда не хотели, не умели и так и не научились. В последние годы остров жил за счет "развода" местными туристов и массовой проституции для туристов всех полов (даже третьего, четвертого и так далее). А теперь туризм "накрылся", "халява" за счет России и бесплатные поставки венесуэльской нефти закончились. Кубинцы сидят полуголодные без света и бензина и проклинают нынешние власти
  16. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +2
    12 августа 2026 07:55
    Цитата: Личное мнение
    Получается Ельцин был верен своему слову 2 дня, а Путин 14 лет.
    По нынешним российским временам порядочный человек. А еще Путин в те времена часто употреблял слово демократия, которого уже нет в его
    лексиконе.

    МОСКВА, 15 дек 2011 г.
    - РИА Новости. Введение ограничений в интернете России не нужно, это технологически сложно и политически неправильно, считает премьер-министр РФ Владимир Путин.

    "Считаю невозможным ограничивать интернет. Это и технологически сложно, и политически неправильно", - сказал Путин, отвечая на вопросы россиян в прямом эфире программы "Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение".
    - 2022 год .......богоизбранные интернет платформы.
    Ну да, вы правы , было 14 лет , а тут уже прошло чуть меньше 11 лет .
  17. Roman_4 Звание
    Roman_4
    -2
    12 августа 2026 08:49
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Roman_4

    В Венесуэле небольшой отряд выкрал Мадуро, -победа с минимальными потерями , вся операция заняла сутки , не считая подготовки на нее.Теперь Венесуэла проамериканская, у нее забрали президента, золото и нефть. и никакой мобилизации не потребовалось.

    В случае с Венесуэлой и Мадуро имело место быть банальное предательство элит и генералов армейцев, которые не отдали команду на уничтожение вертолетов с десантом. Оборону там держала только охрана Мадуро состоящая из кубинцев, которые и понесли основные потери. Так что хитрый план матрасов строился на подкупе, предательстве и жадности чиновников. В Ираке матрасы так же купили генералитет, а в итоге повесили Хусейна. В Сирии купили генералитет и свергли Асада.
    Цитата: Roman_4
    А как связаны мобилизация и победа ?

    Элементарно "Ватсон", так же, как и во вторую мировую. Можно сколь угодно долго сколачивать территорию противника ракетами и превратить её в щебень, но без физического и фактического присутствия солдата на этой территории достичь её политического контроля невозможно. winked

    Вы думаете если сейчас, после кражи президента, американцы начнут строить в Венесуэле свои военные базы , их американцев кто то начнет отстреливать ? 😀
    Холмс ! Вы путаете причину и следствие !
    Утром деньги, вечером стулья .
    Сперва победа над режимом , а затем ввод войск. И конечно кого то нужно купить, это дешевле чем воевать. Но не наоборот.
  18. Roman_4 Звание
    Roman_4
    -2
    12 августа 2026 09:19
    Цитата: роман66
    Очень просто - капитулирует lol

    Гениальный ход !!!
  19. -ш- Звание
    -ш-
    +2
    12 августа 2026 10:35
    "Мёртвое море знаешь? Я я убил!" (с)
  20. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    12 августа 2026 11:53
    Слабо верится в то, что РФ пойдет на этот шаг, а не пойдёт опять узурпатор своего добился. Трепалогия в Киеве налажена не хуже чем в США! И это вместо ПВО готовы выставить свои выдумки!
  21. Zoer Звание
    Zoer
    +1
    12 августа 2026 14:36
    Всё дело в том, что новой мобилизации в России не будет, это российские власти неоднократно заявляли, добавляя, что продолжится комплектование российской армии контрактниками и добровольцами. Такой подход показал правильность выбранного пути.

    Да-да-да, 20 сентября 2022 года тоже говорили, что не будет... laughing
    https://www.interfax.ru/russia/863156
    Глава комитета Думы по обороне Картаполов заявил, что всеобщей мобилизации в РФ не будет

    Не соврал конечно... Всеобщей то и не было. Была ЧАСТИЧНАЯ, самомобилизация. laughing Ведь и войны никакой же ведь нет. Есть Странная Военная Операция...
  22. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    12 августа 2026 15:05
    Зеленский собрался сорвать мобилизацию в России. Согласно утверждению «нелегитимного», новая мобилизация будет проведена осенью, но Украина этого не допустит.
    Зеля сказал, Зеля курнёт и сделает!! Вот он разрешил же России провести парад 9 мая, так, что ему может помешать не допустить осеннюю мобилизацию? laughing laughing laughing Ну и что что она не планируется? Не планируется потому, что Зеля помешал. laughing laughing laughingЗеля он такой, ух прям какой такой fool ... laughing laughing laughing lol
  23. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    -3
    12 августа 2026 16:54
    Цитата: Roman_4
    В 2005 году Путин В.В.
    "Я против увеличения возраста выхода на пенсию. И пока я президент, такого решения принято не будет", - заявил глава государства, отвечая в прямом теле- и радиоэфире на вопросы россиян.
    Повышение пенсионного возраста начали в 2019 году.
    Грубо работаешь ципса, Путин говорил о своем президентском сроке, который закончился в 2008 году, обещание он сдержал. Затем президентом был Медведев. В следующий раз Путин был избран в 2012 году и он опять сказал, что у нас пока нет ни экономической возможности, ни социальной, ни с точки зрения продолжительности жизни увеличивать пенсионный возраст и опять в этот президентский срок повышения пенсионного возраста не было. А в свой президентский срок с 2018 года, он такого не говорил. Его точка зрения началась меняться спустя более, чем 10 лет, после того заявления, по каким причинам и факторам он так же озвучил. Можно соглашаться с ними или нет, но во лжи обвинять не получается никак.
  24. Samsa72 Звание
    Samsa72
    0
    Вчера, 19:35
    Зачем мешать , возможно мобилизация принесет стране Россия больше вреда чем пользы . Насильно призванные граждане создают проблемы.