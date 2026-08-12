Нанесены удары баллистическими ракетами по целям под Черниговом

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Нанесены удары баллистическими ракетами по целям под Черниговом

В ночь на 12 августа российские дроны типа «Герань» совершили массированные атаки по территории сразу нескольких регионов Украины. По данным местных источников, беспилотники работали в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Особое внимание было уделено объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистике. В Сумах и Полтавской области под удар вновь попали автозаправочные станции. В городе Конотоп Сумской области после серии прилётов «Гераней» частично исчезло электроснабжение. В Полтавской области группа беспилотников пролетела в направлении газовых месторождений, что может свидетельствовать о новой волне огневого поражения объектов топливно-энергетического комплекса киевского режима.



В Одесской области отмечалась работа реактивных «Гераней» в районе населённых пунктов Маяки, Затока, а также в окрестностях самой Одессы. Одновременно фиксировалась повышенная активность дронов над акваторией Чёрного моря. По поступающим сообщениям, российские силы продолжают охоту на сухогрузы, которые готовились к заходу в одесский порт.

Кроме того, в Черниговской области было нанесено как минимум два удара баллистическими ракетами по объектам железнодорожной инфраструктуры и подвижному составу. Сообщается о пожара. Также в ночь на 12 августа были поражены цели в городе Бровары под Киевом.

Ударили ВКС РФ авиабомбами с УМПК по целям в Запорожье - включая складские комплексы.

Напомним, что ранее небезызвестный Юрий Игнат заявил, что «нельзя говорить о том, что не сбито ни одной российской ракеты». По словам спикера ВС ВСУ, который стряпает свои отчёты, не слеза с дивана, это «играет на руку Москве».
2 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +7
    12 августа 2026 06:35
    Черниговской области было нанесено как минимум два удара баллистическими ракетами по объектам железнодорожной инфраструктуры и подвижному составу

    Это задача номер один, наряду с морской блокадой. Задача два, окончательное решение вопроса с энергетикой и теплоснабжением. Нет там «братского народа» и поэтому воевать нужно по правилам а не в духе барыг - заключая сделки.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      12 августа 2026 06:47
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      воевать нужно по правилам а не в духе барыг - заключая сделки

      Какие правила ! "Бей, громи, фашисткого бродягу" !