Румыния пыталась выдать куски пенопласта за «обломки российского беспилотника»

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Румыния пыталась выдать куски пенопласта за «обломки российского беспилотника»

Румыния пыталась выдать куски пенопласта за якобы «обломки российского беспилотника», упавшего на румынской территории. Об этом рассказали в посольстве России в Бухаресте.

В конце июля Румыния в очередной раз попыталась обвинить Россию в нарушении границы и падении якобы российских беспилотников на румынской территории. Для этого в МИД Румынии вызвали российского посла Владимира Липаева, которому были продемонстрированы некие куски пенопласта. Как утверждали румынские дипломаты, это явные обломки «российского беспилотника», хотя ничего на это не указывало. Это были просто куски пенопласта, пишут «Известия» со ссылкой на слова российского посла.

В ходе беседы в румынском МИДе нам продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство «российского происхождения» сбитых беспилотников. Однако никаких фактов, связывающих данные дроны с нашей страной, нам, естественно, не предоставили.

Как предполагают в посольстве, инциденты с беспилотниками в Румынии являются заранее спланированными инсценировками, которые должны указывать на «российскую угрозу». Этим румынские власти оправдывают высокие военные расходы на фоне падения уровня жизни в стране.

Ранее сообщалось, что в конце июля румынский F-16 сбил некий беспилотник над территорией Румынии. После этого власти страны обвинили в инциденте Россию.

29 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    12 августа 2026 08:46
    Самоделкины.... wink.............
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      12 августа 2026 08:46
      ...а у них просто не из чего больше и, видимо, некому ... wassat
      хорошо ещё пенопласт нашли - могли бы и из кизяков, клейстера и палок налепить...
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        12 августа 2026 08:48
        Лобзик им в руки....... головой один фиг отдыхает..... wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +3
          12 августа 2026 08:48
          лобзиком тоже надо уметь работать - это сложно для них. laughing
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +4
            12 августа 2026 08:51
            Извините, если что.... Жопы с ручкой.... feel
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +3
              12 августа 2026 08:52
              вот не знаю как там насчёт ручки - но первая составляющая точно присутствует. yes lol
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        12 августа 2026 09:05
        Да где же в Румынии хороший, качественный кизяк взять?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          12 августа 2026 09:10
          к молдаванам пусть обратятся. те уже - почти румыны.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        12 августа 2026 09:15
        Цитата: Nexcom
        ...а у них просто не из чего больше и, видимо, некому ... wassat
        хорошо ещё пенопласт нашли - могли бы и из кизяков, клейстера и палок налепить...

        Ну, так надо их посла вызвать и показать ему пенопласт с надписью Румыния и пробирку с зубным порошком, и обвинить их в применении бактериологического оружия.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    12 августа 2026 08:46
    даже комментировать не хочется - румыны просто убожество.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      12 августа 2026 09:16
      Цитата: Nexcom
      даже комментировать не хочется - румыны просто убожество.

      Одно слово: румыны. laughing lol
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        12 августа 2026 09:37
        Цитата: Бородач
        Одно слово: румыны.

        Больше на цыган смахивают и повадки такие же.
  3. Hishnik Звание
    Hishnik
    +2
    12 августа 2026 08:47
    Дело Колина Пауэлла живет и процветает
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      12 августа 2026 09:36
      Цитата: Hishnik
      Дело Колина Пауэлла живет и процветает

      Да и Порошенко, с дверцей от автобуса засветился в ООН.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    12 августа 2026 08:53
    ❝ Румыния пыталась выдать куски пенопласта за якобы «обломки российского беспилотника» ❞ —

    — «Одно слово – румыны!» ...
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    12 августа 2026 09:02
    Так и надо. У них не ленятся и занимаются вот такой тупой скучной работой для поддержания своего нарратива в СМИ. По идее, у нас тоже так надо, после каждого прилёта атакса или ещё какой импортной приблуды, вызывать посла США, Германии и тд и показывать обломки. В чём проблема? Это же не наш работник мида поедет в посольство, а работник посольства в мид.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      12 августа 2026 09:04
      ДАМа запрячь на это дело - пусть лично строит этих иностранных МИДовцев и мозги им полощет - хоть какая-то польза будет.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      12 августа 2026 09:32
      Цитата: Копчёный
      после каждого прилёта атакса или ещё какой импортной приблуды, вызывать посла США, Германии и тд и показывать обломки.

      И желательно вызывать по очереди, но каждый день.
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        12 августа 2026 09:39
        Ну вы это, не перегибайте. Одно дело отвечать на вызов посла, а другое кошмарить постоянно. У них же так же поступят, уж пенопласта предъявить, даже если не было прилёта и рядом, у них хватит.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          12 августа 2026 09:45
          Цитата: Копчёный
          У них же так же поступят, уж пенопласта предъявить, даже если не было прилёта и рядом, у них хватит.

          Да им раньше надоест пенопластить мозги российским послам.
  6. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    0
    12 августа 2026 09:06
    Говорили же вам, пенопласт не катит.
    Российские картонные коробки из под памперсов надо было заливать в эпоксидку...
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    12 августа 2026 09:30
    Как утверждали румынские дипломаты, это явные обломки «российского беспилотника», хотя ничего на это не указывало.

    Валахи шумною толпою, толкали попой паровоз, и лишь потом они узнали, что паровоз тот без колёс .....
  8. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    12 августа 2026 09:47
    Интересно, а что заявил наш посол, когда увидел этот пенопласт?
    1. Приходимец_СЭМ Звание
      Приходимец_СЭМ
      0
      12 августа 2026 10:34
      Цитата: Metallurg_2
      Интересно, а что заявил наш посол, когда увидел этот пенопласт?

      Он не мог ни чего заявить- он смеялся laughing
  9. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    12 августа 2026 09:55
    Ну допустим обвинят и дальше что? Даже если это мы - дальше то что?
  10. kamakama Звание
    kamakama
    +1
    12 августа 2026 10:00
    На самом деле проблема более капитальная. ВВС любой страны обязан маркировать свою технику, в том числе и для распознавания "свой-чужой". Много беспилотников с маркировкой видели?
  11. Quzmi4 Звание
    Quzmi4
    -1
    12 августа 2026 12:02
    Вечное:
    — Мой фюрер, Румыния вступила в войну!
    — Чёрт! Пошлите туда пару дивизий.
    — Но, мой фюрер, они вступили на нашей стороне...
    — Чёрт, чёрт, чёрт!!! Пошлите туда пять дивизий!

    Однако на месте посла следовало бы сфотографировать и опубликовать фото предъявленных кусков пенопласта. Или это уже нарушение дипломатического протокола? Но тогда их слова против наших слов со всеми вытекающими.
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    12 августа 2026 16:35
    А всё от наших озабоченностей. Отправили бы цыганскую дипмиссию обратно в табор - надолго охолонули бы.
  13. Василий М Звание
    Василий М
    0
    Вчера, 10:22
    четко мы мамалыжников уделали