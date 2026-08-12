Румыния пыталась выдать куски пенопласта за «обломки российского беспилотника»
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Румыния пыталась выдать куски пенопласта за якобы «обломки российского беспилотника», упавшего на румынской территории. Об этом рассказали в посольстве России в Бухаресте.
В конце июля Румыния в очередной раз попыталась обвинить Россию в нарушении границы и падении якобы российских беспилотников на румынской территории. Для этого в МИД Румынии вызвали российского посла Владимира Липаева, которому были продемонстрированы некие куски пенопласта. Как утверждали румынские дипломаты, это явные обломки «российского беспилотника», хотя ничего на это не указывало. Это были просто куски пенопласта, пишут «Известия» со ссылкой на слова российского посла.
В ходе беседы в румынском МИДе нам продемонстрировали куски пенопласта, предлагая рассматривать их как доказательство «российского происхождения» сбитых беспилотников. Однако никаких фактов, связывающих данные дроны с нашей страной, нам, естественно, не предоставили.
Как предполагают в посольстве, инциденты с беспилотниками в Румынии являются заранее спланированными инсценировками, которые должны указывать на «российскую угрозу». Этим румынские власти оправдывают высокие военные расходы на фоне падения уровня жизни в стране.
Ранее сообщалось, что в конце июля румынский F-16 сбил некий беспилотник над территорией Румынии. После этого власти страны обвинили в инциденте Россию.
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