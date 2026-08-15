В ЕС украинок стали проверять на отсутствие воинской обязанности

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В ЕС украинок стали проверять на отсутствие воинской обязанности

Выехавшие в Европу украинцы начали массово жаловаться, что в странах ЕС у подавших заявление на временную защиту или ее продление стали требовать подтверждения регистрации в приложении «Резерв+». Это касается как мужчин, так и женщин, причем начиная с 18 лет. Соответствующие запросы поступают в Германии, Бельгии и других странах.

Это мобильное приложение выполняет роль электронного кабинета для военнообязанных украинцев. Регистрация в нем добровольная, но учетные данные затем поступают в электронную базу данных Минобороны «Оберег». В ней регистрация уже обязательная для всех призывников, военнообязанных и резервистов в возрасте от 17 до 60 лет.



Выехавшие страны ЕС украинцы пишут в соцсетях, что чиновники миграционных служб теперь требуют у всех совершеннолетних заявителей скачивать это приложение при подаче документов. У кого нет «Резерв+», тем отказывают в приеме заявлений.

Причиной нововведения стало решение Совета ЕС 2026/1912, которое регулирует порядок получения и продления временной защиты для граждан Украины. Требование к украинкам предъявлять регистрацию в приложении возникло по той причине, что, как это принято в ЕС в рамках гендерной нейтральности, в документе речь идет не о мужчинах призывного возраста, а о лицах, которые имеют военные обязанности по законодательству Украины. Отдельно указано, что граждане, не подлежащие призыву, могут иметь военные обязанности независимо от возраста или пола.

Европейским политикам нужна воюющая с Россией Украина, а не сотни тысяч беженцев, которым еще и пособия приходится платить. Зеленский давно и настойчиво просит ограничить прием украинских военнообязанных, а лучше принять меры по возврату тех, кто уехал в ЕС ранее. Похоже, в Брюсселе его услышали.
13 комментариев
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  1. Don Karleone Звание
    Don Karleone
    +9
    Сегодня, 14:22
    Завидую. Вот она демократия в действии, не то что то у нас. laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Don Karleone
      Завидую. Вот она демократия в действии, не то что то у нас

      Как сказал товарищ Сталин -"Западная демократия, это извращённая форма буржуазного государства". А сейчас эти государства объединились в агрессивные блоки, под руководством группы избранных лиц, "вершителей судеб мира", которые ведут мир к гибели, ну народ это поддерживает.
  2. Single-n Звание
    Single-n
    +4
    Сегодня, 14:23
    я думаю что те стада украинок , что в грязных трусах носились по ЕС в 2022. Будут особенно рады. Им же такой шанс отомстить предоставляют.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Сегодня, 15:07
      Прошу прощенья, не в грязных, а в кружевных. Хотя одно другое не исключает.
      1. Single-n Звание
        Single-n
        +5
        Сегодня, 15:16
        именно в грязных. Вспомните как они ,измазав трусы кетчупом, полуголые бегали по ЕС и вопили что их насилуют солдаты РФ.Там правда потом выяснили что это влажные месты одний чиновницы из 404. Но одно время все телеканалы были забиты видосикам с этими бегуньями.
        1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
          Дмитрий Михайлович Серегин
          +2
          Сегодня, 15:35
          Ну да, нежные места, никто не отменял.))) Это они могут.))) Караул, насилуют.)))
        2. ГолыйМужик Звание
          ГолыйМужик
          +2
          Сегодня, 17:26
          Цитата: Single-n
          Там правда потом выяснили что это влажные месты одний чиновницы из 404.

          Кто-то может выяснил, но осадочек остался. Большинство населения наверняка и не в курсе. Больше вранья - всё не опровергнешь.
          1. Single-n Звание
            Single-n
            0
            Сегодня, 21:16
            пропаганда-она такая. лей больше грязи, что нибудь да прилипнет
      2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +1
        Сегодня, 17:18
        А чего минусят, любители "ароматного".
  3. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +2
    Сегодня, 14:35
    Когда читаешь рассказы чубней что Европа о них думает))))) достаточно знать что негр африканцев важнее и дороже для ЕС чем любой ххол))))
  4. Voskolina Звание
    Voskolina
    +3
    Сегодня, 14:41
    О как. Надо бы у нас ввести при получении вида на жительство представителей "угнетенных народов Востока" выдачу "автоматом" повестки для прохождения службы на новой родине. А потом смотреть, достойны ли своих спиногрызов сюда тащить.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:42
    На венеричку проверьте......
  6. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 14:52
    Как мы выйдем на "Днепровский рубеж" на том берегу нас будут ждать свежие дивизии / бригады в составе ПА ВСУ, а за их спиной Многонациональные объединенные АК стран НАТО.