МИД Ирана описал политику США цитатой из «Братьев Карамазовых»

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МИД Ирана описал политику США цитатой из «Братьев Карамазовых»


Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи написал в соцсети, что внешняя политика США в отношении Ирана строится на сплошной лжи. Своё заявление он подкрепил цитатой из романа Достоевского «Братья Карамазовы».

Дипломат привёл слова старца Зосимы, обращённые к Фёдору Карамазову:

Человек, который лжёт самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что уже не различает истины ни в себе, ни вокруг себя, и теряет всякое уважение и к себе, и к другим.

Багаи считает, что этот отрывок идеально характеризует нынешнее состояние американской власти.

Это заявление прозвучало в момент нового обострения. Накануне Штаты пообещали Ирану новые ограничительные меры, которые ударят по иранскому судоходству. А командующий американскими силами на Ближнем Востоке Брэд Купер выступил за то, чтобы вместе с Израилем снова наносить удары по энергетическим объектам Ирана.

Противостояние между Вашингтоном и Тегераном тянется с февраля. В июне стороны договорились о перемирии, но спустя пару недель бои вспыхнули снова. Иран возобновил блокаду Ормуза, а США ответили зеркальными мерами 14 августа Трамп объявил, что Иран потерпит тяжёлое поражение, а вскоре и сам Ормузский пролив станет американской территорией.

Тегеран утверждает, что Вашингтон нарушает подписанный меморандум. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи не раз говорил, что главное условие для возвращения за стол переговоров – это прекращение нарушений со стороны США. Впрочем, пока никаких полноценных переговоров нет. Стороны только передают друг другу сигналы через посредников.

Трамп заявлял, что Штаты поддерживают контакт с Тегераном лишь формально и при этом продолжают давить экономически. Как пишут западные СМИ, в закрытых разговорах президент США допускал, что войну можно закончить и без новой ядерной сделки. Главное, чтобы Ормузский пролив был открыт. Вместе с тем он называл прекращение иранской ядерной программы одной из ключевых задач военной кампании.
22 комментария
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  1. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +2
    Сегодня, 15:15
    Такое ощущение, что элиты звёздно-полосатых готовят конец света, который хотят пережить в секретных убежищах. Они скрывают от своих сограждан и верят, что избранные там смогут выжить после того, как они создадут ад на земле. Будет глобальная биологическая катастрофа или ядерная война.
    1. Max Otto Звание
      Max Otto
      +2
      Сегодня, 15:28
      Почитайте Дугласа Рашкоффа. Он как раз пишет об этом в "Выживание богатейших: фантазии о побеге технарей-миллиардеров"
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        +5
        Сегодня, 15:34
        Надо продемонстрировать средства поражения таких убежищ и раскрыть все места их расположения, чтобы не возникло у них желания устроить пагубные фантазии о конце света.
        1. Vitaly_pvo Звание
          Vitaly_pvo
          +5
          Сегодня, 15:42
          Цитата: Николай Иванов_5
          Надо продемонстрировать средства поражения таких убежищ

          Для начала, нужно хотя бы в Военной доктрине обозначит убежища спонсоров войны как приоритетные цели для ответного удара. Тогда все политические игры в мировые войнушки сразу потеряют смысл для большинства агрессивных кланов типа Соросят, Рокфеллеров, Барухи, Ротшильдов.
  2. Max Otto Звание
    Max Otto
    +3
    Сегодня, 15:18
    Семья Трампокушнеров деньги рубит по-стахановски, умело манипулируя рынком, а вы тут с Достоевским лезете. Порадуемся за изрядно деловую семейку и весь её антураж.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 15:35
    Политика США: «Грузите апельсины бочках братья Карамазовы» и «Лед тронулся тчк командовать парадом буду я».
  4. Victor19 Звание
    Victor19
    +7
    Сегодня, 15:43
    Уважение персам! Двойное уважение за то, что и сам по невежеству своему этой цитаты не знал.
  5. Sancheas Звание
    Sancheas
    0
    Сегодня, 16:23
    Из этой новости я вынес для себя, что над перечитать Достоевского. Я не помню этой цитаты, значит, пора.. Все, вот настолько СМИ полезы...
  6. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -1
    Сегодня, 16:29
    Армия США ,которая все свои послевоенные годы была нацелена на защиту жидовства не имеет больше идеологического обоснования
    Рядовые американцы не считают больше защиту нацистского государства Израиль возможным
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:05
      Цитата: Сергей Митинский
      Армия США ,которая все свои послевоенные годы была нацелена на защиту жидовства не имеет больше идеологического обоснования

      Задумался, вспоминая войны, затеянные америкосами в Корее, во Вьетнаме и в Афганистане... what Неужели и там ИХ защищали? request smile
      1. Сергей Митинский Звание
        Сергей Митинский
        +1
        Сегодня, 17:07
        Конечно
        Их капиталы и защищали
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 17:13
          Цитата: Сергей Митинский
          Конечно
          Их капиталы и защищали

          Абсолютно не являясь сторонником Израили и сионизма, всё же интересно, какие конкретно ИХ капиталы защищали америкосы в указанных странах? Или всё же другие цели были, например, включить эти страны в сферу своего влияния? Вот просто любопытно узнать.🤔
          1. Сергей Митинский Звание
            Сергей Митинский
            0
            Сегодня, 17:16
            Да не надо вам ничего узнавать
            Тем более что "защита капиталов" и "включение стран в свою сферу влияния" это мероприятия одного и того же порядка
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +2
              Сегодня, 17:31
              Цитата: Сергей Митинский
              Да не надо вам ничего узнавать

              Интересное начало, вы меня заинтриговали. yes

              Цитата: Сергей Митинский
              Тем более что "защита капиталов" и "включение стран в свою сферу влияния" это мероприятия одного и того же порядка

              Вон оно как, а я-то думал, что сперва надо интересующую страну суметь включить в сферу своего влияния, для гарантии успешного вложения капитала, а уж потом, имея значительную прибыль, в случае угрозы, принимать меры по его защите. Кстати, америкосы довольно долго присутствовали в Афганистане, и какую прибыль с этого имели? Про огромные затраты слышал, а вот о прибылях как-то не попадалась информация. request
              1. gsev
                gsev
                -1
                Сегодня, 18:03
                Цитата: Монтесума
                а вот о прибылях как-то не попадалась информация.

                США вывозили из Афганистана уран и опиум. Опиум через военные базы в Албании или Косово перепродавали по всему миру и особенно в Россию.
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +1
                  Сегодня, 18:10
                  Цитата: gsev
                  США вывозили из Афганистана уран и опиум. Опиум через военные базы в Албании или Косово перепродавали по всему миру и особенно в Россию.

                  Читал об этом, только сомнительно, что таким путём хотя бы часть своих затрат окупили. Военной техники, после бесславного ухода, на миллиарды долларов оставили, а сколько средств уходило на содержание личного состава?
                  В Пентагоне подсчитали, что американская армия бросила в Афганистане вооружение и технику на семь миллиардов долларов. Такие данные обнародовала телекомпания CNN, сославшись на отчет оборонного ведомства.

                  https://rg.ru/2022/04/29/ssha-brosili-v-afganistane-oruzhiia-na-7-milliardov-dollarov.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
                  1. gsev
                    gsev
                    0
                    Сегодня, 18:16
                    Цитата: Монтесума
                    что таким путём хотя бы часть своих затрат окупили.

                    США воевали в Афганистане, чтобы сделать сговорчивыми китайцев, русских, иранцев, арабов и северных корейцев. Возможно именно первые успехи США заставили Путина уменьшить усилия по борьбе за Ливию, Украину, Кубу и Белоруссию.
                    1. Монтесума Звание
                      Монтесума
                      +1
                      Сегодня, 19:31
                      Цитата: gsev
                      США воевали в Афганистане, чтобы сделать сговорчивыми китайцев, русских, иранцев

                      Верно, Афганистан занимает геополитически выгодное положение, центр Евразии, именно этот факт провоцировал неоднократные попытки других государств подчинить его своему влиянию.
                  2. Evgeny64 Звание
                    Evgeny64
                    +1
                    Сегодня, 20:32
                    Ну опиум-то они возили, хотя затраты окупить наркотой невозможно, но для тех кто этим занимался это безусловно выгодно.
                    А вот слухи о том, что они тайно вывозили уран самолетами... ну бред полный и сказки местных жителей.
                    Только представить, во что обойдется перевозка руды самолетом, через весь глобус, с учетом того, что в этой руде более 90% пойдет в отходы. Да и вывозить руду в США нет никакого смысла, ибо у них отсутствуют возможности по ее обогащению. Продать ее по разумной цене просто некому, это не дефицитный металл, дешевле купить в той-же Австралии откуда ее спокойно можно доставить пароходами.
                    Даже у нас месторождения урана на территории РФ не разрабатывались, в последнее время, ибо было нерентабельно, проще было купить в нашем ближней зарубежье или в той-же Австралии.
                    Даже в условиях жесткого дефицита никеля во время ВОВ, самолетами возили из Норильска готовый продукт, но никак не руду, проще было построить Норильский комбинат и перерабатывать на месте.
                    Исторический максимум по стоимости на уран (в форме закиси-окиси, U₃O₈) (не руды) был достигнут в мае 2007 года — тогда цены превышали 148 долларов за фунт.
                    Стоимость перевозки, возьмем, например, из Китая в США от 5 до 7 за кг (свыше 500 кг) т.е. тонна минимум 5000 баксов и это по отработанному маршруту с установившейся логистикой.
                    Цена урана (в форме закиси-окиси) грубо 300 баксов за кило. Т.е. перевозка самолетом даже обогащенной руды (в Афганистане ее никогда не обогащали, там нет заводов) в 10-15 раз дороже самого урана, а с перевозкой из Афгана руды, даже до Европы, цена перевозки будет в сотни раз дороже этой самой руды.
                    Подобный заговорческий бред может нести только абсолютно неграмотный человек, в принципе для моджахеда это может и нормально, он понимает, что это что-то ценное но не представляет, что это и для чего, тем более это были территории куда американцы никого не пускали и все, что там происходит было тайной. А вот повторять за ними эту чушь, для людей учившихся, хотя-бы в средней школе уже попахивает слабоумием. request
                    Так, что спорить с товарищами, которые всерьез подобное несут, не стоит, пожалейте себя feel
              2. Ныробский Звание
                Ныробский
                +1
                Сегодня, 18:22
                Цитата: Монтесума
                Кстати, америкосы довольно долго присутствовали в Афганистане, и какую прибыль с этого имели? Про огромные затраты слышал, а вот о прибылях как-то не попадалась информация.

                Одной из статей доходов матрасов в Афганистане стало производство наркотиков, поскольку именно при них размеры плантаций опиумного мака выросли в сотни раз. Для вывоза они использовали свою военно транспортную авиацию которая челночила между Кабулом и крупнейшей авиабазой США на Балканах "Кэмп Бондстил" возле города Урошевац в Косово. hi
                1. Монтесума Звание
                  Монтесума
                  +1
                  Сегодня, 19:48
                  Цитата: Ныробский
                  Одной из статей доходов матрасов в Афганистане стало производство наркотиков, поскольку именно при них размеры плантаций опиумного мака выросли в сотни раз.

                  hi Было ли это официальной статьёй дохода США или всё оседало в карманах организаторов?
                  Сколько и кто получил за оборот наркотиков - данных нет.
                  При этом, американцы потратили около триллиона долларов за время пребывания в Афганистане.
                  "Много денег ушло непосредственно на войну, относительно мало - на восстановление страны. Миллиарды были потрачены впустую. Соответственно, после ухода американцев в Афганистане мало что останется", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

                  "По данным Специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), на сегодняшний день война обошлась американцам почти в 1 трлн долларов. Из них подавляющее большинство (837 млрд) было потрачено на войну, а 133 млрд заявлены как расходы на восстановление".
                  1. Ныробский Звание
                    Ныробский
                    +1
                    Сегодня, 21:06
                    Цитата: Монтесума
                    Было ли это официальной статьёй дохода США или всё оседало в карманах организаторов?
                    Сколько и кто получил за оборот наркотиков - данных нет.

                    Официально конечно же нет.
                    Если официально, то матрасы позиционирую себя как борцы с наркокартелями, однако есть понимание того, что если бы эти наркокартели были подконтрольными ЦРУ, то с ними бы никто и не боролся поскольку денежные поступления шли бы через казначейство США и туда, "куда надо", а не как сейчас "мимо кассы".
                    "Злые языки" говорят, что афганский наркотрафик контролировался ЦРУ и давал этой конторе достаточно денег как на осуществление подрывной деятельности, так и на проведение спецопераций против неугодных стран и их лидеров.
                    Да и вообще, ожидать от США какого то официального "признания" это пустая трата времени т.к. заявляют они одно, а делают абсолютно противоположное.