МИД Ирана описал политику США цитатой из «Братьев Карамазовых»
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Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи написал в соцсети, что внешняя политика США в отношении Ирана строится на сплошной лжи. Своё заявление он подкрепил цитатой из романа Достоевского «Братья Карамазовы».
Дипломат привёл слова старца Зосимы, обращённые к Фёдору Карамазову:
Человек, который лжёт самому себе и слушает собственную ложь, доходит до того, что уже не различает истины ни в себе, ни вокруг себя, и теряет всякое уважение и к себе, и к другим.
Багаи считает, что этот отрывок идеально характеризует нынешнее состояние американской власти.
Это заявление прозвучало в момент нового обострения. Накануне Штаты пообещали Ирану новые ограничительные меры, которые ударят по иранскому судоходству. А командующий американскими силами на Ближнем Востоке Брэд Купер выступил за то, чтобы вместе с Израилем снова наносить удары по энергетическим объектам Ирана.
Противостояние между Вашингтоном и Тегераном тянется с февраля. В июне стороны договорились о перемирии, но спустя пару недель бои вспыхнули снова. Иран возобновил блокаду Ормуза, а США ответили зеркальными мерами 14 августа Трамп объявил, что Иран потерпит тяжёлое поражение, а вскоре и сам Ормузский пролив станет американской территорией.
Тегеран утверждает, что Вашингтон нарушает подписанный меморандум. Глава иранского МИДа Аббас Арагчи не раз говорил, что главное условие для возвращения за стол переговоров – это прекращение нарушений со стороны США. Впрочем, пока никаких полноценных переговоров нет. Стороны только передают друг другу сигналы через посредников.
Трамп заявлял, что Штаты поддерживают контакт с Тегераном лишь формально и при этом продолжают давить экономически. Как пишут западные СМИ, в закрытых разговорах президент США допускал, что войну можно закончить и без новой ядерной сделки. Главное, чтобы Ормузский пролив был открыт. Вместе с тем он называл прекращение иранской ядерной программы одной из ключевых задач военной кампании.
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