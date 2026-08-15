Судоходство по Рейну в Германии практически прекращено

4 388 36
Судоходство по Рейну в Германии практически прекращено

Из-за вызванной аномальной жарой в Европе засухи судоходство по реке Рейн в Германии оказалось на грани коллапса. В некоторых местах уровень воды в Рейне упал до критической отметки в 8 см от нулевой точки по немецкой системе измерения (67,67 м над уровнем моря), а ночью опускался до 6 см. Учитывая, что для прохода барж необходимо по меньшей мере 40 см, по реке не могут пройти даже малогруженые суда. По оценкам экономистов, обмеление Рейна может дополнительно ударить по и без этого слабому росту экономики Германии.

В настоящее время засуха охватила почти 40% территории Европы. Особенно пострадали от последствий аномальной жары, лесных пожаров и отсутствия осадков страны Западной Европы. На фоне сложившейся ситуации правительства некоторых стран вынуждены пойти на весьма радикальные меры. Так, в ряде швейцарских регионов населению запретили использовать воду для мытья авто и поливки газонов. Также жителям 150 муниципалитетов запретили брать воду из водоемов и пожарных гидрантов. Из-за обмеления некоторых рек и озер до исторически низкого уровня судоходные компании вынуждены прекратить рейсы.



Экстремальная жара продолжает приносить убытки и другим странам Европы. Например, Британия из-за засухи уже потеряла около 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 502 млрд рублей). Помимо ущерба от засухи, потери в британской экономике возникают потому, что во время жары сотрудники предприятий работают менее продуктивно, а оборудование перегревается и его приходится отключать.
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +16
    Сегодня, 17:13
    Особенно пострадали от последствий аномальной жары, лесных пожаров и отсутствия осадков страны Западной Европы

    Вот не жалко их от слова Совсем! Надеюсь засуха поможет закрыть Дунайские порты укров и румын am
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 17:17
      Вот для гансов незадача! По Рейну судоходства нет, остаётся морское судоходство, а там ВВП сказал что будет игра "кто не спрятался, я не виноват!" Короче гамбургские вилы кругом..... laughing
      1. seregatara1969 Звание
        seregatara1969
        +6
        Сегодня, 18:34
        Пусть песок копают,пока воды нету. Всё польза будет.
      2. BrTurin Звание
        BrTurin
        +1
        Сегодня, 20:18
        Цитата: майор Юрик
        По Рейну судоходства нет, остаётся морское судоходство

        морское оно... что с морским делать есть дальше морского порта уже не пройдешь
        Уровень воды в реке Рейн, по которой обычно из портов и НПЗ на севере Европы поставляется топливо, потребляемое на востоке Франции, значительно понизился, это препятствует прибытию судов в порт Страсбурга, пишет в пятницу Le Figaro.... 14 августа 14% АЗС в регионе признаны "находящимися в затруднительном положении", что означает отсутствие как минимум одного вида топлива.... Однако разница между западом и востоком этого крупного региона значительна. Так, Эльзас и Вогезы пострадали в большей степени: в департаменте Верхний Рейн недоступность топлива оценивается в 25-50%. https://www.interfax.ru/world/1109386
        тут Рейн, там Лаура
        Уровень воды в реке Луаре во Франции опустился до критической отметки, из-за жары и засухи русло реки продолжает обнажаться. Об этом 8 августа сообщил телеканал BFMTV. https://iz.ru/2146139/2026-08-09/bfmtv-soobshchil-o-kriticheski-nizkom-urovne-vody-v-luare-vo-frantcii
        4 млрд. британских убытков, против французских
        Во Франции ущерб от засухи этого лета, с учетом прямых и косвенных убытков, может составить от 10 до 15 млрд евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института Insee. Об этом пишет Le Figaro. https://www.interfax.ru/world/1109386
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 19:20
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Особенно пострадали от последствий аномальной жары, лесных пожаров и отсутствия осадков страны Западной Европы

      Вот не жалко их от слова Совсем! Надеюсь засуха поможет закрыть Дунайские порты укров и румын am

      Засуха в Европе - это прекрасно. good
      Лучше засухи могут быть только лесные пожары. Особенно возле заводов, производящих боеприпасы. am good drinks
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 19:53
        Цитата: Бородач
        Засуха в Европе - это прекрасно.
        нет в этом ничего прекрасного.
        Цитата: Бородач
        Лучше засухи могут быть только лесные пожары.
        Вообще то засуха как раз следствие лесных пожаров. Дым от пожаров поднимается вверх и блокирует поступление дождевых облаков в регион. У нас в Якутии года 3-4 назад то же самое было. Тайга горела и тепло не пускает дожди, и еще сильнне вызывает пожары и еще выше поднимает температуру.
        3-4 года назад так было у нас, теперь у Европе. завтра опять может к нам вернуться. При том что у нас будет в одном месте гореть, а в другом будут наводнения от обилия дождей.
    3. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 20:34
      их конечно не жалко только чем больше они одуреют от бедствий тем быстрее попрут к нам за жизненным пространством.как ихний фюрер мечтал тот что сдох в бункере.
  2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +5
    Сегодня, 17:13
    Ну вот и ладненько. Пустячок а приятно.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 20:33
      пустячок... пустячок с убытками от судоходства, пустячок с убытками в с/х от жары, чуть побольше пустячок из-за проблем в заливе (то азотные удобрения, то авиакеросин, то дизель)... бюджеты не резиновые, госдолги растут... вопрос в том это ускорит или отсрочит drang nach Osten
  3. lukash66 Звание
    lukash66
    +3
    Сегодня, 17:18
    Боженька все видит. Еще бы зиму поморозней.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 18:31
      Да бы, да бы... и ещё чтоб без снега.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 19:21
      Цитата: lukash66
      Боженька все видит. Еще бы зиму поморозней.

      Под минус двадцать. good
    3. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 21:15
      Как говорят синоптики, среднегодовая температура всегда сохраняется в более-менее установленных пределах. Чем жарче лето, тем холоднее будет зима request
  4. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 17:18
    Из-за вызванной аномальной жарой в Европе засухи судоходство по реке Рейн в Германии оказалось на грани коллапса

    Да на фото чëтко видно правее катеров фарватер! laughing
    Чего ноют то... wassat
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +5
    Сегодня, 17:21
    Хорошо бы ещё и пролив Ла Манш высох,чтоб канцлер Мерц в Велкобританию мог на велосипеде ездить на выходные. . . winked
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 17:26
      Цитата: андрей мартов
      Хорошо бы ещё и пролив Ла Манш высох,чтоб канцлер Мерц в Велкобританию мог на велосипеде ездить на выходные. . . winked

      За Британию рад ! От всей души ! К ним прилетел, не в той окраске, но прилетел Бумеранг ( убытки ) !
      Британия из-за засухи уже потеряла около 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 502 млрд рублей).
      good drinks
    2. old64 Звание
      old64
      +4
      Сегодня, 17:41
      Если высохнет Ла Манш в Британию пешком ломануться афро-европейцы за истинными британскими ценностями. Жду не дождусь:)
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      +4
      Сегодня, 18:08
      Цитата: андрей мартов
      Хорошо бы ещё и пролив Ла Манш высох,чтоб канцлер Мерц в Велкобританию мог на велосипеде ездить на выходные. . . winked

      Не-а... не получиться.... слишком геморрно... Лучше остров бритов ушла под воду и навсегда....
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 17:24
    Картинка в начале статьи навеяла -Если в Рейне нет воды ,его выпили. . . . hi
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 17:24
    Вот до чего Мерц страну довёл .
  8. lwxx Звание
    lwxx
    +4
    Сегодня, 17:27
    И при это у них запрещено собирать дождевую воду... дб
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:31
      значит начнут пить свою мочу. пусть привыкают к уринотерапии - читал я про такое направление "медицины"...
    2. Моторист Звание
      Моторист
      0
      Сегодня, 17:32
      Цитата: lwxx
      И при это у них запрещено собирать дождевую воду... дб

      Что-то новенькое, не слыхал. В каких землях?
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        +2
        Сегодня, 18:34
        В каких землях?
        Естественно, в высохших.
        1. Моторист Звание
          Моторист
          +1
          Сегодня, 18:39
          Цитата: кот Краш
          В каких землях?
          Естественно, в высохших.

          Смешно. Ещё б фактажа о запретах. Мы ж тут не на базаре, чтобы слухи распространять. Правда, каюсь -- сам не без бревна в глазу, но не часто этим грешу. hi
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:30
    Не первый раз и не последний...
    Ест такое мнение, что следующая мировая война будет за ЧИСТУЮ ВОДУ!!!
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:48
      Виктор! Вот замечательные дары природы, когда мы их и не ждали. good Это им расплата за все опыты зелёной энергетики и издевательства над природой
  10. faiver Звание
    faiver
    +4
    Сегодня, 17:42
    Я так понимаю снова Путин виноват, изверг? bully
  11. superoper Звание
    superoper
    +1
    Сегодня, 17:42
    За Святую Русь им кара......
  12. Furious Bambr Звание
    Furious Bambr
    -3
    Сегодня, 17:57
    А В Курске выделили 200 с лишним лямов на заросшую реку. Угадайте, как движется проект?)))
  13. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +3
    Сегодня, 18:21
    Вот теперь понятно почему чемпионат мира по плаванию проводится во Франции в бассейнах, а не в реке Сене, как на Олимпийских играх.
    Прогнозы на лето следующего года 2027 тоже предполагают аномальную жару в Западной Европе, кстати, на юге Западной Сибири тоже стояла жара с июня, осадков было минимум...
  14. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 19:05
    Как говорил лысый Гондон: если нет воды - пейте мочу. Закончится своя - пейте чужую.
    Правда не уточнил, что делать, если и чужая закончится.
  15. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 19:11
    Ура! Ура! Ура, дорогие товарищи! Пущай у х.охлов опыт перенимают как на волах за солью гонять! am
  16. Дост Звание
    Дост
    0
    Сегодня, 19:29
    Это Рейн? В Астраханской области ерики больше.
  17. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 19:30
    Экстремальная жара продолжает приносить убытки и другим странам Европы. Например, Британия из-за засухи уже потеряла около 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 502 млрд рублей). Помимо ущерба от засухи, потери в британской экономике возникают потому, что во время жары сотрудники предприятий работают менее продуктивно, а оборудование перегревается и его приходится отключать.

    Ну так чего они хотят, если их политика сделела кондиционеры предметами роскоши? Я помню, в одном из мест, где я работал в ранние нулевые, молния стукнула в центральный кондиционер на крыше здания. Так пока ремонтировали, в офисе был филиал ада. В серверный зал поставили переносные кондиционеры, потому что техника на морально-волевых работать не может и при перегреве отключается. А выхлоп от них кинули прямо в офис. А окна не открыть по причине технической невозможности, наружные стены - стеклянные панели. Начальство разрешило приходить на работу в шортах и футболках, и на обед привозили мороженое всем желающим в кого сколько влезет. И так почти неделю. Но нет худа без добра, после этого отменили требование костюма и галстука и разрешили приходить в х/б брюках и рубашке, с мая по сентябрь даже с коротким рукавом.
  18. PN Звание
    PN
    0
    Сегодня, 20:10
    Мне кажется, что это у них стандартная, аномальная ситуация. Если посмотреть архивы прошлых, то Европу постоянно то топит, то сушит. То опять топит, то вновь сушит. Ситуацию больше журналисты раскачивают, нежели природа.