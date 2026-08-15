Судоходство по Рейну в Германии практически прекращено

Из-за вызванной аномальной жарой в Европе засухи судоходство по реке Рейн в Германии оказалось на грани коллапса. В некоторых местах уровень воды в Рейне упал до критической отметки в 8 см от нулевой точки по немецкой системе измерения (67,67 м над уровнем моря), а ночью опускался до 6 см. Учитывая, что для прохода барж необходимо по меньшей мере 40 см, по реке не могут пройти даже малогруженые суда. По оценкам экономистов, обмеление Рейна может дополнительно ударить по и без этого слабому росту экономики Германии.В настоящее время засуха охватила почти 40% территории Европы. Особенно пострадали от последствий аномальной жары, лесных пожаров и отсутствия осадков страны Западной Европы. На фоне сложившейся ситуации правительства некоторых стран вынуждены пойти на весьма радикальные меры. Так, в ряде швейцарских регионов населению запретили использовать воду для мытья авто и поливки газонов. Также жителям 150 муниципалитетов запретили брать воду из водоемов и пожарных гидрантов. Из-за обмеления некоторых рек и озер до исторически низкого уровня судоходные компании вынуждены прекратить рейсы.Экстремальная жара продолжает приносить убытки и другим странам Европы. Например, Британия из-за засухи уже потеряла около 4,4 млрд фунтов стерлингов (около 502 млрд рублей). Помимо ущерба от засухи, потери в британской экономике возникают потому, что во время жары сотрудники предприятий работают менее продуктивно, а оборудование перегревается и его приходится отключать.

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