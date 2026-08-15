Украинская компания построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО

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Украинская компания построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО

Украинские компании, не только работающие в сфере ВПК, все чаще переносят или открывают предприятия за рубежом. Продиктовано это не только соображениями безопасности с учетом масштабных и очень точных ударов ВС РФ по промышленным объектам на подконтрольной Киеву территории.

Таким образом украинский бизнес решает множество других проблем. Становится проще получать комплектующие и материалы западного производства, без которых не обходится ни одно предназначенное для ВСУ якобы украинское изделие. Можно не опасаться перебоев с энергоснабжением, которые на Украине происходят регулярно.

Легче получить финансовые вливания от инвесторов и спонсоров, особенно когда заводы создаются в виде совместных предприятий. Да и власти государств, где такие площадки открываются, готовы стимулировать создание новых рабочих мест и появление дополнительного источника налоговых отчислений.

Украинская компания «Днепровский энергомеханический завод» (DEMZ) намерена построить завод по производству боеприпасов натовского калибра в Литве. Соответствующее соглашение с правительством прибалтийской республики было подписано вчера, о чем официально сообщает Министерство экономики и инноваций Литвы. В заявлении ведомства как раз подчеркивается, что инвестиции в строительство завода создадут до 450 новых рабочих мест.



Строительство начнется осенью этого года. Выпуск боеприпасов планируется запустить до конца следующего. Снаряды будут поставляться в первую очередь на Украину, но возможна и продажа в страны НАТО.

Расположенный в Днепре (Днепропетровске) завод DEMZ производит продукцию сугубо гражданского назначения. Скорее всего, собственники просто выводят капиталы, рассчитывая заработать на высокоприбыльной продукции ВПК в безопасных условиях.
11 комментариев
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  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    -1
    Сегодня, 17:54
    триБАЛТЫ по ходу будут следующие wassat ...тявкование уже выбесило yes
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 18:12
      Владислав 2 hi , позвольте поинтересоваться с чего вы так решили?
      1. Владислав_2 Звание
        Владислав_2
        0
        Сегодня, 18:35
        если будет любая и или спровоцированная блокировка калининграда....то через трибылтику пройдемся по полной не задевая стенок в....калининград yes
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 18:37
          Владислав 2,а если блокировки не будет а тявканье и пролеты а может и пуски БПЛА ВСУ продолжатся то всё будет без изменений?
          1. Владислав_2 Звание
            Владислав_2
            0
            Сегодня, 18:40
            ...а ЭТО уже к МО....там таких как мы-не видят
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 18:41
              Владислав 2,тогда откуда такая уверенность что тявканье надоело,что пройдёмся не задевая стенок?
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:55
    А ведь построят и наладят и доставку организуют.
    1. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 18:46
      одессу нужно было ещё 3 года назад закрыть!...об этом доже Суровикин говорил....говорить одно-а делать на смертях глупого руководства....это уже другое....и у них досих пор надежда что война всё спишет и они останутся при своих должностях и бабосах....так и живм
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 18:40
    Бесят их поездки возня. То в Африку, то на БВ, то по ЕС ..... До недобалтов добираются, расширяют возможности. А если вспомнить укротерроиистов, так просто вообще какой-то монстр получается.
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:50
    Украинские компании, не только работающие в сфере ВПК, все чаще переносят или открывают предприятия за рубежом.

    Всё от того что наши аллигаторы* позволяют таскать в Залежалую всякую дрянь!
    * «аллигатор» — это преступник, способный на любое преступление. Так называют человека, который идёт на любые шаги ради достижения цели, для которого нет моральных табу.
  5. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    Сегодня, 20:53
    "Украинские" надо ставить в кавычки.