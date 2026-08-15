Украинская компания построит в Литве завод боеприпасов по стандартам НАТО

Украинские компании, не только работающие в сфере ВПК, все чаще переносят или открывают предприятия за рубежом. Продиктовано это не только соображениями безопасности с учетом масштабных и очень точных ударов ВС РФ по промышленным объектам на подконтрольной Киеву территории.Таким образом украинский бизнес решает множество других проблем. Становится проще получать комплектующие и материалы западного производства, без которых не обходится ни одно предназначенное для ВСУ якобы украинское изделие. Можно не опасаться перебоев с энергоснабжением, которые на Украине происходят регулярно.Легче получить финансовые вливания от инвесторов и спонсоров, особенно когда заводы создаются в виде совместных предприятий. Да и власти государств, где такие площадки открываются, готовы стимулировать создание новых рабочих мест и появление дополнительного источника налоговых отчислений.Украинская компания «Днепровский энергомеханический завод» (DEMZ) намерена построить завод по производству боеприпасов натовского калибра в Литве. Соответствующее соглашение с правительством прибалтийской республики было подписано вчера, о чем официально сообщает Министерство экономики и инноваций Литвы. В заявлении ведомства как раз подчеркивается, что инвестиции в строительство завода создадут до 450 новых рабочих мест.Строительство начнется осенью этого года. Выпуск боеприпасов планируется запустить до конца следующего. Снаряды будут поставляться в первую очередь на Украину, но возможна и продажа в страны НАТО.Расположенный в Днепре (Днепропетровске) завод DEMZ производит продукцию сугубо гражданского назначения. Скорее всего, собственники просто выводят капиталы, рассчитывая заработать на высокоприбыльной продукции ВПК в безопасных условиях.

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