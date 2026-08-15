Спутники NASA обнаружили крупный пожар у авиабазы ВСУ под Кировоградом

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Спутники NASA обнаружили крупный пожар у авиабазы ВСУ под Кировоградом


Спутники NASA зафиксировали крупный пожар у авиабазы Канатово в Кировоградской области. Объект расположен в Кировоградской области, рядом с Кропивницким. Раньше это был советский военный аэродром, позже его начали эксплуатировать украинские воздушные силы.

Во время конфликта украинские ВВС поднимали с Канатово самолёты, чтобы наносить удары по Крыму и Запорожской области. Аэродром использовался как перевалочный пункт – место, где самолёты временно стоят, заправляются и проходят техобслуживание. Предположительно, на базе размещались не только старые МиГ-29 и Су-24, но и переданные Западом F-16.

Кроме того, на базе были обнаружены хранилища для беспилотников и центры, где программируют их полётные задания. В мае 2026 года по аэродрому уже били крылатой ракетой Х-59/69. Местные рассказывали, что после прилёта было слышно мощные повторные взрывы. Удары по объекту наносились и ранее.

Российские военные продолжают планомерно бить по инфраструктурным объектам Украины. Так, в Черниговской области дроны «Герань» в течение дня поразили три цели.

В населённом пункте Радомка российские войска разрушили газовую станцию. В Городне нанесли удар по высоковольтной подстанции. А в Пекуровке уничтожили площадку, где украинские военные хранили и готовили к пуску свои ударные дроны.

В субботу Минобороны сообщило, что накануне российские военные нанесли удар дроном «Герань-4 Сикер» по электроподстанции в Черниговской области. Этот объект использовался для нужд украинской армии.

Спутниковая система FIRMS, принадлежащая NASA, в реальном времени фиксирует тепловые аномалии на планете. Информация поступает с аппаратов MODIS и VIIRS, которые замечают перепады температур на земной поверхности. Это могут быть природные пожары, вулканы или, например, следы ударов и последовавших за ними пожаров.
5 комментариев
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  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +4
    Сегодня, 17:51
    пламя очищает от безбожих тварей хранивши его.... bully
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 17:52
    Спутники NASA зафиксировали крупный пожар у авиабазы Канатово в Кировоградской области. Объект расположен в Кировоградской области, рядом с Кропивницким.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 18:17
    Вулканы. . . неужели на окраине стали пробуждаться вулканы. . .Хорошо бы эти вулканы пробудились прям под мостами на Днепре и в Жешуве прям на взлетной полосе. . . winked
  4. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:46
    Спутники NASA обнаружили крупный пожар у авиабазы ВСУ под Кировоградом

    Смотрите повнимательнее, в четыре глаза, привыкайте! Полякам мотать на ус...
  5. rytik32 Звание
    rytik32
    0
    Сегодня, 20:29
    Видимо, это уже работают спутники "Рассвет" и помогают гераням бить нечисть