Спутники NASA обнаружили крупный пожар у авиабазы ВСУ под Кировоградом
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Спутники NASA зафиксировали крупный пожар у авиабазы Канатово в Кировоградской области. Объект расположен в Кировоградской области, рядом с Кропивницким. Раньше это был советский военный аэродром, позже его начали эксплуатировать украинские воздушные силы.
Во время конфликта украинские ВВС поднимали с Канатово самолёты, чтобы наносить удары по Крыму и Запорожской области. Аэродром использовался как перевалочный пункт – место, где самолёты временно стоят, заправляются и проходят техобслуживание. Предположительно, на базе размещались не только старые МиГ-29 и Су-24, но и переданные Западом F-16.
Кроме того, на базе были обнаружены хранилища для беспилотников и центры, где программируют их полётные задания. В мае 2026 года по аэродрому уже били крылатой ракетой Х-59/69. Местные рассказывали, что после прилёта было слышно мощные повторные взрывы. Удары по объекту наносились и ранее.
Российские военные продолжают планомерно бить по инфраструктурным объектам Украины. Так, в Черниговской области дроны «Герань» в течение дня поразили три цели.
В населённом пункте Радомка российские войска разрушили газовую станцию. В Городне нанесли удар по высоковольтной подстанции. А в Пекуровке уничтожили площадку, где украинские военные хранили и готовили к пуску свои ударные дроны.
В субботу Минобороны сообщило, что накануне российские военные нанесли удар дроном «Герань-4 Сикер» по электроподстанции в Черниговской области. Этот объект использовался для нужд украинской армии.
Спутниковая система FIRMS, принадлежащая NASA, в реальном времени фиксирует тепловые аномалии на планете. Информация поступает с аппаратов MODIS и VIIRS, которые замечают перепады температур на земной поверхности. Это могут быть природные пожары, вулканы или, например, следы ударов и последовавших за ними пожаров.
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