ВС РФ в ходе контратаки на ВСУ вернули под контроль Мирное в ДНР

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ВС РФ в ходе контратаки на ВСУ вернули под контроль Мирное в ДНР


Подразделения группировки «Восток» вернули под свой контроль село Мирное в ДНР. До этого населённый пункт находился в нейтральной полосе – украинским силам удалось немного продвинуться на этом направлении и вытеснить оттуда российские войска.

Мирное расположено на Добропольском направлении – это одно из важнейших звеньев на западном фланге ДНР. В первых числах августа российские подразделения уже находились в центре села. Но потом обстановка на этом рубеже поменялась: враг пошёл в контратаку, и населённый пункт на какое-то время стал нейтральной территорией.



Возврат Мирного даёт российским войскам возможность удержаться на достигнутых позициях и укрепить свои тактические преимущества на данном участке. Рядом с селом есть ещё несколько населённых пунктов, которые пока остаются в нейтральной полосе. Их российским войскам предстоит полностью освободить.

Параллельно с этим российские войска не прекращают наступление на Добропольском направлении. По сводкам Минобороны, группировка «Центр» взяла под контроль Новониколаевку и Орецкое в ДНР. Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии докладывал президенту, что на начало августа российские части отбили более 71 контратаки со стороны ВСУ на Добропольском направлении.
6 комментариев
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +3
    Сегодня, 18:37
    Ну вот и славненько. Будем с читать временно оставленные.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:40
    Возврат Мирного даёт российским войскам возможность удержаться на достигнутых позициях и укрепить свои тактические преимущества на данном участке.
    фраза "на достигнутых позициях"немножко не уместна, при условии что эти территории мы уже контролировали полтора месяца назад
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 18:44
      Алягер ком алягер. На войне как на войне...
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 18:58
        вопрос не в "алгер" а в том как преподносят информацию
  3. Hellcos Звание
    Hellcos
    +5
    Сегодня, 18:45
    посмотрел на лостармор, и еще месяц назад весь этот карман был за нами вплоть до Искры и Зеленого Гая.
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +4
      Сегодня, 19:54
      Цитата: Hellcos
      был за нами

      Такое бывает. Разведка просмотрела концентрацию войск врага. У командира кончились или забрали резервы. Главное что успели отвести войска и постарались сохранить личный состав.