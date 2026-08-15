Страсти по «Бородавочнику»: конгресс запрещает Пентагону утилизировать 126 A-10
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Группа американских конгрессменов от обеих партий внесла на рассмотрение Палаты представителей законопроект, получивший неформальное название «BRRRRT Act» - в честь характерного звука, издаваемого 30-мм пушкой GAU-8/A «Avenger» штурмовика A-10 Thunderbolt II.
Документ обязывает Пентагон сохранять в строю не менее 126 штурмовиков A-10, начиная с октября 2026 года. Кроме того, законопроект вводит запрет на любые действия, способные негативно повлиять на боеготовность этих машин: приостановку обучения пилотов, сокращение ремонтных мощностей, снятие комплектующих с одних самолётов для обслуживания других (так называемая каннибализация). В случае принятия закона Пентагон будет также обязан в течение 90 дней представить план восстановления полного цикла технического обслуживания, лётных испытаний и подготовки экипажей.
Авторы законопроекта настаивают, что A-10 нельзя выводить из эксплуатации, пока не появится сертифицированная замена, способная выполнять задачи непосредственной авиационной поддержки. Напомним, что ранее в США было принято решение о постепенной утилизации парка A-10.
Поводом для законодательной инициативы стало, в частности, активное применение «Бородавочников» в ходе войны против Ирана. Как сообщал председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, A-10 задействованы на южном фланге операции «Эпическая ярость» для уничтожения быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе. По данным американского командования, штурмовики участвовали в поражении более 120 иранских судов, включая безэкипажные версии. Благодаря способности подолгу барражировать на малой высоте и мощному вооружению A-10 эффективно справляются с угрозой быстроходных катеров, например в Ормузском проливе. Однако они же являются и достаточно лёгкой целью для иранской ПВО.
В текущем финансовом году ВВС США начинали со 162 A-10 и планировали вывести их все, однако Конгресс установил нижнюю планку в 103 машины. Новый законопроект поднимает эту цифру до 126 и обязывает сохранять их как минимум до 2033 года. Если действующих машин окажется недостаточно, Пентагону придётся возвращать в строй списанные A-10 с хранения на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне. Почему именно 126 A-10 предписано оставить в строю, в конгрессе не объясняют.
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