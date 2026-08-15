Страсти по «Бородавочнику»: конгресс запрещает Пентагону утилизировать 126 A-10

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Страсти по «Бородавочнику»: конгресс запрещает Пентагону утилизировать 126 A-10

Группа американских конгрессменов от обеих партий внесла на рассмотрение Палаты представителей законопроект, получивший неформальное название «BRRRRT Act» - в честь характерного звука, издаваемого 30-мм пушкой GAU-8/A «Avenger» штурмовика A-10 Thunderbolt II.

Документ обязывает Пентагон сохранять в строю не менее 126 штурмовиков A-10, начиная с октября 2026 года. Кроме того, законопроект вводит запрет на любые действия, способные негативно повлиять на боеготовность этих машин: приостановку обучения пилотов, сокращение ремонтных мощностей, снятие комплектующих с одних самолётов для обслуживания других (так называемая каннибализация). В случае принятия закона Пентагон будет также обязан в течение 90 дней представить план восстановления полного цикла технического обслуживания, лётных испытаний и подготовки экипажей.



Авторы законопроекта настаивают, что A-10 нельзя выводить из эксплуатации, пока не появится сертифицированная замена, способная выполнять задачи непосредственной авиационной поддержки. Напомним, что ранее в США было принято решение о постепенной утилизации парка A-10.

Поводом для законодательной инициативы стало, в частности, активное применение «Бородавочников» в ходе войны против Ирана. Как сообщал председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, A-10 задействованы на южном фланге операции «Эпическая ярость» для уничтожения быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе. По данным американского командования, штурмовики участвовали в поражении более 120 иранских судов, включая безэкипажные версии. Благодаря способности подолгу барражировать на малой высоте и мощному вооружению A-10 эффективно справляются с угрозой быстроходных катеров, например в Ормузском проливе. Однако они же являются и достаточно лёгкой целью для иранской ПВО.

В текущем финансовом году ВВС США начинали со 162 A-10 и планировали вывести их все, однако Конгресс установил нижнюю планку в 103 машины. Новый законопроект поднимает эту цифру до 126 и обязывает сохранять их как минимум до 2033 года. Если действующих машин окажется недостаточно, Пентагону придётся возвращать в строй списанные A-10 с хранения на авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне. Почему именно 126 A-10 предписано оставить в строю, в конгрессе не объясняют.
20 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:40
    Интересно что думают не сенаторы,а сами военные по этому поводу,ведь действительно ПВО Ирана это не ребята в тапках в пустыне на Тойотах.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +5
    Сегодня, 18:42
    Страсти по «Бородавочнику»: конгресс запрещает Пентагону утилизировать 126 A-10

    И правильно делают. У них есть пустыня с уникальным сухим климатом, Атакама если не ошибаюсь, где можно хранить аэропланы под открытым небом. Комси комса эти бородавочники можно превратить в ударные БПЛА. Это только мы, в погоне за миром, дружбой и жвачкой всё похерили...
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      -3
      Сегодня, 20:54
      Думаете похерено в погоне? Тогда почему в СССР не создали подобное штатовскому хранилищу самолетов? Вот танки на консервацию отправляли, а самолеты нет. Ответ простой кстати.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +3
        Сегодня, 21:00
        Цитата: Скобаристан
        Вот танки на консервацию отправляли, а самолеты нет. Ответ простой кстати.

        Хранилища техники должны быть в метрополии и вблизи заводов. Поскольку авиастроение у нас находится в сырости попробуй сохрани там окисляемый дюраль.
        В школе полезно ходить на уроки, ограждает в будущем от неправильных вопросов. Если повезёт с ВУЗом то непременно изучите сопромат.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -2
          Сегодня, 21:11
          Это только мы, в погоне за миром, дружбой и жвачкой всё похерили...(C) Хранилища техники должны быть в метрополии и вблизи заводов.(С) То есть мы все таки не похерили, а потому что не было этих хранилищ? Мне просто странно читать два диаметральных высказывания, как будто разные люди писали.
          1. isv000 Звание
            isv000
            +1
            Сегодня, 21:21
            Цитата: Скобаристан
            Мне просто странно читать два диаметральных высказывания, как будто разные люди писали.

            С точки зрения банальной эрудиции и исходя из постулатов философской точки зрения, благодаря трактатам точных наук у вас явно повышенный интерес к возбудимым процессам человеческой психики, разрушаемой её в части противостояния воздействию враждебной информации.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 21:23
              Понятно. Кстати Атакама находится в Чили. Но вы молодец. Видно что разбираетесь во всем.
              1. isv000 Звание
                isv000
                +1
                Сегодня, 21:26
                Цитата: Скобаристан
                Понятно. Кстати Атакама находится в Чили. Но вы молодец. Видно что разбираетесь во всем.

                А я сразу сказал что могу ошибаться. И не во всём я разбираюсь, жизнь покидала и учителя хорошие были, вот и всё. Многие из служивших в СА, прошедшие 90-е и сохранившие свои семьи и не на такое способны... hi
                p.s. А пустыня Сонора, конечно, в Аризоне...
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -2
                  Сегодня, 21:28
                  Это понятно. Но не ясно мы все таки :Это только мы, в погоне за миром, дружбой и жвачкой всё похерили...(C) Или нет? Ведь Хранилища техники должны быть в метрополии и вблизи заводов. Поскольку авиастроение у нас находится в сырости попробуй сохрани там окисляемый дюраль.(С) Вот в чем вопрос. Или все таки в школу надо было ходить служившим в СА?
  3. RuAbel Звание
    RuAbel
    0
    Сегодня, 18:46
    Эпоха эффективных менагеров! США хотят попилить уже имеющиеся штурмовики, трибалты хотят закупить штурмовики для охоты за дронами. Хотя логика подсказывает, что США выгоднее сохранить бородавочников для будущей охоты на дронов, а трибалтам модернизировать существующий вертолётный парк. Или что там у них есть.
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 18:51
    Не исповедимы пути лоббистов конгрессменов в американском конгрессе погрязшим в лоббизме. . . winked
  5. К-50 Звание
    К-50
    -3
    Сегодня, 18:55
    Авторы законопроекта настаивают, что A-10 нельзя выводить из эксплуатации, пока не появится сертифицированная замена, способная выполнять задачи непосредственной авиационной поддержки.

    Сейчас непосредственная поддержка однозначно быстрая смерть любого самолёта.
    Основная фишка "Бородавочника" - пушка, то есть нужно висеть над полем боя.
    Думаю уничтожение его дело нескольких минут, не собьют ракетой, дрон на пути выставят, а то и сотню и всё, отлетался. Это если в глубине обороны заниматься отловом дальних дронов, но на это и пропеллерного их самолёта хватит. Не давно про такой постилось. Только стоимость эксплуатации раз в десять меньше. Видимо конгрессмены просто вообще не в курсе что реально нынче на поле боя происходит.
    Ну да пусть их. Каждый по своему с ума сходит. lol
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 19:32
      Цитата: К-50
      Только стоимость эксплуатации раз в десять меньше. Видимо конгрессмены просто вообще не в курсе что реально нынче на поле боя происходит.

      Не совсем так. Дело в том, что на замену Чебурашек армии и флоту готовили Пингвинов. А у них проявились "некоторые" недостатки в виде неработающей матчасти и, мягко говоря, высокой стоимости летного часа. Вот кто-то из морпехов и докричался до верхов.
      1. К-50 Звание
        К-50
        +2
        Сегодня, 20:52
        Цитата: Альф
        Не совсем так. Дело в том, что на замену Чебурашек армии и флоту готовили Пингвинов.

        У меня в посте про пропеллер. У "пингвина" есть он? Значит вы меня просто не поняли, а минусовали. Читайте внимательно, если кому-то на его пост отвечаете. hi
        1. Альф Звание
          Альф
          0
          Сегодня, 20:56
          Цитата: К-50
          Цитата: Альф
          Не совсем так. Дело в том, что на замену Чебурашек армии и флоту готовили Пингвинов.

          У меня в посте про пропеллер. У "пингвина" есть он? Значит вы меня просто не поняли, а минусовали. Читайте внимательно, если кому-то на его пост отвечаете. hi

          Виноват, исправлю. hi
    2. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 20:19
      Видимо конгрессмены просто вообще не в курсе что реально нынче на поле боя происходит.
      Кроме пушки самолёт может нести более 7 тонн подвесного управляемого и неуправляемого ракетно-пушечного вооружения, имея, при этом, весьма неплохое приборное оснащение, https://airwar.ru/enc/attack/a10c.html. Но в отличии от самолётов другого назначения, он дополнительно оснащён действительно мощнейшей пушкой , неслабой бронёй и планёром повышенной живучести и ремонтопригодности. И это единственный самолёт способный хоть как-то (по- крайней мере лучше любого другого аппарата) выполнять функции штурмовика. Попытки, а они были, доработать и использовать в этом качестве что-то другое потерпели фиаско - просто безрезультатное освоение выделенных денег. Как покажут себя в этом качестве беспилотники -???? и их ещё надо создать. Поэтому решение конгресса по-моему правильное.
      1. К-50 Звание
        К-50
        +1
        Сегодня, 20:54
        Цитата: ИВЗ
        Видимо конгрессмены просто вообще не в курсе что реально нынче на поле боя происходит.
        Кроме пушки самолёт может нести более 7 тонн подвесного управляемого и неуправляемого ракетно-пушечного вооружения, имея, при этом, весьма неплохое приборное оснащение, https://airwar.ru/enc/attack/a10c.html. Но в отличии от самолётов другого назначения, он дополнительно оснащён действительно мощнейшей пушкой , неслабой бронёй и планёром повышенной живучести и ремонтопригодности. И это единственный самолёт способный хоть как-то (по- крайней мере лучше любого другого аппарата) выполнять функции штурмовика. Попытки, а они были, доработать и использовать в этом качестве что-то другое потерпели фиаско - просто безрезультатное освоение выделенных денег. Как покажут себя в этом качестве беспилотники -???? и их ещё надо создать. Поэтому решение конгресса по-моему правильное.

        Су-25 тоже всё это имеет и что? На какое расстояние он подлетает к ЛБС?
        Так зачем штурмовик, если другой самолёт может выполнить те же мероприятия не входя в зону контроля и ответа оппонента?
    3. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 20:19
      Цитата: К-50
      Думаю уничтожение его дело нескольких минут, не собьют ракетой, дрон на пути выставят, а то и сотню и всё, отлетался

      Думать можно, но факты такие

      По данным американского командования, штурмовики участвовали в поражении более 120 иранских судов, включая безэкипажные версии.

      И потерь почему-то не было.
      1. К-50 Звание
        К-50
        0
        Сегодня, 20:56
        Цитата: Konnick
        По данным американского командования, штурмовики участвовали в поражении более 120 иранских судов, включая безэкипажные версии.
        И потерь почему-то не было.

        Вот вы это серьёзно? belay Атаковали 120 судов, без потерь, гражданских, не имеющих никакой защиты кроме матерных слов? Ещё бы от этого потери у них были. wassat
  6. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +1
    Сегодня, 20:42
    Наверное политики лучше разбираются в военном деле, чем сами военные. Непонятно для чего вообще существуют военные училища и академии.