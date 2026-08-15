Командовать обороной Донбасса будет разжалованный Сырским бригадный генерал

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Командовать обороной Донбасса будет разжалованный Сырским бригадный генерал

Недавно назначенный после отставки генерала Сырского главкомом ВСУ Драпатый производит перестановки в командном составе армии. Помимо прочего, он повышает в должностях «репрессированных» его предшественником офицеров.

Депутат верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщает, что Драпатый повысил в должности экс-комбрига 80-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Эмиля Ишкулова. Бригадный генерал был разжалован в замкомандира 7-го корпуса ДШВ предыдущим главкомом за критику операции по вторжению ВСУ в Курскую область. В 2024 Ишкулов отказался отправлять 80-ю бригаду на территорию России.

Украинский комбриг тогда был прав. Затеянное ради медийного эффекта вторжение в «исторический» российский регион привело не только к большим потерям в личном составе и технике ВСУ. В ответ была сформирована группировка войск «Север», которая после освобождения при поддержке северокорейских бойцов Курской области приступила к созданию буферной зоны в трех приграничных украинских областях. Это существенно растянуло фронт, что сейчас создает огромные головные боли уже Драпатому.

При этом главком назначил Ишкулова командовать 11-м армейским корпусом ВСУ на одном из самых сложнейших участков обороны в районе Краматорска и Славянска. Здесь российская армия все ближе подходит к последним серьезным оборонительным рубежам противника на Донбассе.

Безуглая характеризует Ишкулова как опытного командира, «пользующегося уважением в армии и ценящим правду на поле боя». Любопытно будет подождать, посмеет ли он возразить Драпатому, а значит и Зеленскому, и потребовать вывода войск из Славянско-Краматорской агломерации, когда ситуация для ВСУ здесь станет безысходной. Такое произойдет неминуемо, это лишь вопрос времени.
16 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +3
    15 августа 2026 19:00
    Хорош боров. Этот не будет бегать так как Сыр, ртутью прикидываться. Годен в котёл!
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +12
      15 августа 2026 19:10
      Это не есть хорошо, вражина - лютая. am Самостоятелен в решениях. 80ка участвовала (к сожалению успешно) в обороне Харькова в 2022, потом именно они бодались с нашим Вагнером в Артёмовске (Бахмуте) в 2023. Таких желательно ликвидировать не допуская до командования. Надеюсь не пожалеют для него ФАБ 500. Разведке срочно в разработку его нужно.
      1. Olegi1 Звание
        Olegi1
        +1
        Вчера, 00:11
        Это не есть хорошо, вражина - лютая.

        Разведке срочно в разработку его нужно.

        + 100500. Подлежит срочной ликвидации.
  2. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +2
    15 августа 2026 19:02
    И откуда на Украине взялся сей щирый хлопец с ярко выраженной среднеазиатской наружностью?!
    Всё-таки надо исправлять "перегибы" Ленинской национальной политики!
    1. solar Звание
      solar
      +4
      15 августа 2026 22:20
      В данном случае ленинская политика не при чём. Крымский татарин. Родился в Таджикистане, вырос в Скадовске.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Вчера, 05:59
        Спасибо, прояснили ситуацию.
      2. knn54 Звание
        knn54
        0
        Вчера, 13:15
        -Родился в Таджикистане,
        В городке Оржоникидзеабад, Недалеко от Душанбе. Основное население узбеки
        ,не таджики. Так что будучи еще пацаном, видимо, закалил характер в "межэтнических" драках.
        Он полковник, а не бригадный генерал.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    15 августа 2026 19:31
    Ишкулов потомок шутов Ишкуловых при ставке золотоордынских ханов. Его предки смешили самого Чингисхана! . . . hi
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      -1
      15 августа 2026 20:12
      А теперь потомственного шута смешит безродный Зельц - какой пассаж!...
  4. красноярск Звание
    красноярск
    +2
    15 августа 2026 20:19
    [/quote] В 2024 Ишкулов отказался отправлять 80-ю бригаду на территорию России.[quote]

    Что-то в этой песне слова не те.
    Как это - отказался выполнять приказ главнокомандующего?
    1. Комментарий был удален.
  5. Silbi Звание
    Silbi
    +2
    15 августа 2026 20:23
    Безусловно, подлежит к ликвидации, даже есть много средств и способов. Однако, много ли мы можем привести примеров , в подобных рвениях. Такими тварями полна окраина. Отсюда и создается впечатление, что табу не только на Зелю, но и на К⁰. А, начинать нужно было с них!
  6. commbatant Звание
    commbatant
    0
    15 августа 2026 20:47
    посмеет ли он возразить Драпатому, а значит и Зеленскому, и потребовать вывода войск из Славянско-Краматорской агломерации, когда ситуация для ВСУ здесь станет безысходной

    Конечно посмеет, но не будет. Его поставили, чтобы он со своим корпусом "костьми лег" на последнем рубеже обороны контролируемой ВСУ части Донбасса и оттянул на себя как можно больше сил РФ...
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    15 августа 2026 21:35
    Любопытно будет подождать, посмеет ли он возразить Драпатому, а значит и Зеленскому, и потребовать вывода войск из Славянско-Краматорской агломерации

    Значит нужно принудить потомственного хохла Эмиля Ишкулова к такому правильному решению wassat
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    15 августа 2026 21:42
    Ув. тов. Григорьев, разжалование в армии — это дисциплинарное или судебное наказание, при котором военнослужащего (чаще офицера или сержанта) лишают воинского звания и понижают до низшего звания (например, до рядового). А Эмилька,как был,так и остался бригадным енералом. А является ли перемещение из комбригов в зам. комкора понижением в должности - это большой вопрос.
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Вчера, 07:04
      В 2024 Ишкулов отказался отправлять 80-ю бригаду на территорию России.

      Это какой-то нонсенс, комбриг отказался выполнять приказ главнокомандующего, за это не разжалуют, а под трибунал отдают - отказ военнослужащего выполнить законный приказ начальника является уголовным преступлением "Неисполнение приказа".
      Ишкулов, как я понял, не отказывался вести 80-ю бригаду на Курщину. Ишкулов во время планирования, высказал мнение что общий план наступления нереалистичен. И что его 80-я бригада приданными силами и средствами не сможет выполнить поставленную задачу и сможет занять гораздо меньшую территорию, чем предусмотрено планом.
      Это и не понравилось Сырскому. Когда комбриг указывает на недостатки плана главкома - это ему, как правило, не очень нравится. И Ишкулова перевели из комбригов в зам. комкора.
      В итоге 80-я бригада заняла сектор, который плюс-минус прогнозировал Ишкулов
  9. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 07:10
    Похоже, именно его дальние предки почти каждый год с начала 16в. хаживали из Крыма на Донбасс за ясаком и ясырем. А этот еще в детстве был отточен на убийство таджиками. Просто обычный серийный укроубийца получился.Так что себя не забудет никогда.