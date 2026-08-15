Командовать обороной Донбасса будет разжалованный Сырским бригадный генерал
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Недавно назначенный после отставки генерала Сырского главкомом ВСУ Драпатый производит перестановки в командном составе армии. Помимо прочего, он повышает в должностях «репрессированных» его предшественником офицеров.
Депутат верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщает, что Драпатый повысил в должности экс-комбрига 80-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Эмиля Ишкулова. Бригадный генерал был разжалован в замкомандира 7-го корпуса ДШВ предыдущим главкомом за критику операции по вторжению ВСУ в Курскую область. В 2024 Ишкулов отказался отправлять 80-ю бригаду на территорию России.
Украинский комбриг тогда был прав. Затеянное ради медийного эффекта вторжение в «исторический» российский регион привело не только к большим потерям в личном составе и технике ВСУ. В ответ была сформирована группировка войск «Север», которая после освобождения при поддержке северокорейских бойцов Курской области приступила к созданию буферной зоны в трех приграничных украинских областях. Это существенно растянуло фронт, что сейчас создает огромные головные боли уже Драпатому.
При этом главком назначил Ишкулова командовать 11-м армейским корпусом ВСУ на одном из самых сложнейших участков обороны в районе Краматорска и Славянска. Здесь российская армия все ближе подходит к последним серьезным оборонительным рубежам противника на Донбассе.
Безуглая характеризует Ишкулова как опытного командира, «пользующегося уважением в армии и ценящим правду на поле боя». Любопытно будет подождать, посмеет ли он возразить Драпатому, а значит и Зеленскому, и потребовать вывода войск из Славянско-Краматорской агломерации, когда ситуация для ВСУ здесь станет безысходной. Такое произойдет неминуемо, это лишь вопрос времени.
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