Дело о неблагонадёжных буквах, или Как гарнитура решает судьбу мандата

931 13
Дело о неблагонадёжных буквах, или Как гарнитура решает судьбу мандата


«Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными…»
— Конституция РФ, статья 32
«…если позволяет гарнитура».
— из практики




Кегль правосудия


Есть преступления, которые потрясают воображение своей дерзостью: ограбление банка, угон дирижабля, кража знамени полка. А есть преступление, до которого дошла политическая мысль в Самаре к вечеру 14 августа 2026 года, — использование шрифта не той системы взглядов. Самарский областной суд отменил регистрацию депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева на выборах, и в списке его прегрешений, рядом с фотографиями и гиперссылками, чинно расположились шрифты компании Microsoft — а именно Arial и Tahoma.

Вдумайтесь в масштаб трагедии. Человек шёл на выборы, произносил речи, обещал избирателю мост и котельную, а погубила его — засечка. Тонкий волосок на конце буквы, который в приличном обществе и разглядеть-то нельзя без лупы. Оказалось, что буква — это тоже собственность, и ходит она по земле с паспортом и правообладателем.

Восемь бесплатных букв на кандидата


Обвинение звучало с той возвышенной серьёзностью, с какой обычно зачитывают приговор фальшивомонетчику. Представители истицы — Анны Саранцевой от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — заявили суду, что все кандидаты обязаны быть в равных условиях, а посему коммунист «мог использовать лишь 8–9 бесплатных шрифтов американской компании».

Прекрасное это число — восемь. Ровно столько букварных припасов, надо думать, положено честному кандидату по карточке демократии. Захотел девятый шрифт — изволь предъявить лицензию и отчитаться перед корпорацией из Редмонда. И тут выясняется чудо, достойное отдельного тома: сама корпорация ещё в 2022 году свернула продажи в России и торговать с гражданином Матвеевым отказывается наотрез. То есть закон требует от кандидата купить то, что продавец продавать не желает. Идеальная ловушка: провинился уже тем, что родился в стране, откуда ушёл поставщик букв.


Тут, конечно, вспоминается, что параллельно и этажом выше шла та же опера. Верховный суд снял с выборов партию «Яблоко» — по иску конкурентов из «Родины». И там среди улик значились фотография Хиросимы 1945 года (нарушение, надо думать, прав армии США) и картинки, сгенерированные нейросетью. Прогресс налицо: раньше человека губили его собственные слова, теперь — слова, которые за него придумал ChatGPT, и буквы, которые за него нарисовал Microsoft.

Защита гиперссылок


Оборона держалась героически и почти по-гоголевски. Юристы объясняли суду, что «Михаил Матвеев в гиперссылках не разбирается», фотографии подгружаются на сайт сами собой, как грибы после дождя, а весь ресурс вела наёмная разработчица, к которой депутат, по версии защиты, отношения почти не имел.

И вот вокруг этого скромного заказа — сайта, сделанного, что называется, на коленке за пару чашек кофе, — закрутилась судебная машина с экспертами, лингвистами и искусствоведами, с толстыми папками доказательств и заседаниями, где публику приходилось усмирять по нескольку раз за час. Тяжёлая индустрия правосудия была развёрнута в полную мощь ради того, чтобы установить историческую истину: кто же оплатил лишнюю засечку на баннере.

Зал реагировал живо. Когда защита удачно парировала, слушатели аплодировали, и судья Татьяна Родина делала собравшимся замечание — примерно с той же периодичностью, с какой аплодисменты вспыхивали снова. А венцом народного одобрения стал момент, когда всплыла фраза Матвеева про конкурента-единоросса, которого он обозвал «депутатом на букву Ж». Букву, заметим, вполне отечественную, кириллическую, лицензионно чистую — и всё равно приобщённую к делу.


Оружие, стреляющее засечками


У всей этой типографской драмы есть скучное учёное имя — lawfare (): когда закон берут не как весы, а как дубину, и бьют им конкурента по темечку. Формально всё безупречно: статья 56 закона об основных гарантиях избирательных прав и вправду запрещает агитацию с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Буква закона соблюдена — вот только буквой закона тут наказали за букву алфавита.

Lawfare (правовая или судебная война) — это стратегия использования законов, судебных исков и юридических процедур в качестве оружия для нанесения вреда противнику, его дискредитации, истощения ресурсов или достижения политических и экономических целей без применения реального оружия.

Механизм прост и оттого почти гениален: санкция чудовищно несоразмерна проступку. За неоплаченный шрифт ценою в чашку кофе полагается не штраф, не предупреждение, не строчка в протоколе — а высшая мера избирательной казни, вычёркивание из бюллетеня. Мелкая описка карается как государственная измена.

И тут выясняется чудесное: чтобы снять соперника, вовсе не обязательно быть сильнее его на участке. Достаточно нанять эксперта, который под микроскопом отыщет на чужом сайте засечку сомнительного происхождения. Сам Матвеев уверен, что за иском стоит его конкурент от «Единой России», а истица связана с командой этого конкурента, — но это, по словам самого депутата, уже детали внутренней кухни, к высокой науке шрифтоведения отношения не имеющие.

Так рождается новая избирательная технология. Побеждает не тот, за кого проголосуют, а тот, у кого чище гарнитура. И где-то там, в тумане будущего, уже маячит идеальный кандидат — немой, безбуквенный, изъясняющийся исключительно казёнными восемью шрифтами, без фотографий, без ссылок, без единой лишней запятой, за которую можно зацепиться. Кандидат, которого невозможно снять с выборов, потому что снимать с него нечего.

Лёд, как говорится, тронулся. Правда, вместо ледохода мы наблюдаем ледостав — и стынет под ним не река, а само право выбирать буквы, которыми написана твоя программа.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +7
    Сегодня, 21:02
    Было бы очень смешно - если бы не было так грустно! Это уже какой-то цирк напоминает sad
    Представители истицы — Анны Саранцевой от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — заявили суду, что все кандидаты обязаны быть в равных условиях

    С Яблоком отличилась партия Родина, тут партия Пенсионеров… все карманные партии в боевой готовности!
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 21:28
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      С Яблоком отличилась партия Родина, тут партия Пенсионеров… все карманные партии в боевой готовности!

      Читаю и не верю что такое бывает, просто какой то дурдом.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 21:30
      Буржуазная демократия - она такая... Советская нам типа не нравилась - ну вот теперь и наслаждаемся. То ли ещё будет.

      С другой стороны - да так у всех буржуев. Эвон Ле пеншу как в Лягушатии например уделали - красотища! И таких хоть пруд пруди. Ибо никто и нигде нагретую кормушку из-за каких-то там дурацких выборов не отдаст. Гвоздодёром от государевой сиськи не отдерёшь..
  2. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 21:08
    Сказал бы, но по мненю сайта. это будет слишком коротко.
  3. shocktrooper Звание
    shocktrooper
    0
    Сегодня, 21:08
    Привет всем тем, кто улюлюкал про многосеменной нераскрывающийся плод. Можно сколько угодно обвинять их в предательствах Родины, солдат, интересов государства, но пока эти самые интересы не четко прописаны в законах, и создан механизм того, каким образом эти самые интересы брать, контролировать и менять, обвинять их можно только "по-понятиям", что собственно и сделали, причем крайне грубо. Но тут вдруг оказалось, что стрелочка таких понятий очень легко поворачивается и в любую другую сторону, собственно вот поэтому правовое государство никогда не может строиться на таком "ощущенческом" фундаменте.
  4. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    0
    Сегодня, 21:13
    Сняли с выборов известного и видимо сильного регионального кандидата, как бы на сегодняшний день и не новость. Пусть спасибо скажет что не объявили иноагентом или вообще посадить могли.
    Конечно отдельно доставило его обращение к доброму царю батюшке). Видимо опыт Грудинина кпрф ничему не научил.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 21:27
      Цитата: GRIGORIY76
      Видимо опыт Грудинина кпрф ничему не научил.

      А это шедевр был - коммунисты позвали кандидатом миллиардера.
      Оно даже звучит чудно, а уж по факту....
  5. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +1
    Сегодня, 21:20
    Да смысл от выборов. Хоть все партии, кроме одной запрети, народ лишь покивает.
    Как писалось в одной отечественной фантастики: сделаем президентство пожизненным и наследуемым.
  6. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 21:27
    Arial и Tahoma приходят вместе с Windows. Кстати, Windows в РФ все еще продаются официально, или тоже ссанкции?
  7. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 21:32
    Неужели судьба КПСС ничему не научила единороссов? Они же нагло и беззастенчиво ломают избирательное право да и вообще здравый смысл... Если палку сильно перегибать, то она сломается и больно ударит! Лично был свидетелем абсолютно наглой подтасовки, когда два избирательных участка, открытых в лесу (!!!) за несколько дней до дня выборов, были до 11 утра закрыты, но избирательные урны в них чудесным образом были полны бюллетеней... За кого бюллетени говорить надо?
  8. igorra Звание
    igorra
    0
    Сегодня, 21:33
    Выборы, выборы, депутаты... Смотрите далее фильм "День выборов" 1 и 2. И будет всем счастье.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 21:37
    Это красноречиво говорит лишь об одном. Они знают реальный рейтинг ЕР, и что нынешние выборы могут стать "протестными". Вот и зачищают всех потенциальных кандидатов, имеющих большие шансы на победу.
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:43
    а погубила его — засечка

    специально для автора, эриал и тахома - шрифты без засечек
    Оказалось, что буква — это тоже собственность, и ходит она по земле с паспортом и правообладателем.

    не буква, а начертание шрифтов, это суть разные вещи и отрисовка шрифта очень сложная и кропотливая работа, да создания шрифтов нужно еще и прогу специальную купить, да и знания иметь, в отличие от крепления не очень грамотных, с точки зрения материала, статей
    За неоплаченный шрифт ценою в чашку кофе полагается не штраф

    все таки хотелось бы что бы когда писали статью хоть чуть-чуть изучали тему, чашка кофе в москве примерно 200-400 руб шрифт из 4 начертаний обычны, наклонный жирный и жирный-наклонный стоит примерно 20000 руб
    а семейство шрифта может стоить и до 100 тыс
    И тут выясняется чудесное: чтобы снять соперника, вовсе не обязательно быть сильнее его на участке. Достаточно нанять эксперта, который под микроскопом отыщет на чужом сайте засечку сомнительного происхождения
    ну так идете на выборы не делайте глупостей саи наймите аудитора что бы он отслеживал эти ляпы
    Так рождается новая избирательная технология.
    автор, с добрым утром, этой технологии лет столько же сколько самим выборам

    p.s. уровень статей на ВО все ниже и ниже, авторы не считают нужным изучать тему о которой пишут, пипл и так схавает, очень жаль, что нет возможности ставить статье минус