Дело о неблагонадёжных буквах, или Как гарнитура решает судьбу мандата
— Конституция РФ, статья 32
«…если позволяет гарнитура».
— из практики
Кегль правосудия
Есть преступления, которые потрясают воображение своей дерзостью: ограбление банка, угон дирижабля, кража знамени полка. А есть преступление, до которого дошла политическая мысль в Самаре к вечеру 14 августа 2026 года, — использование шрифта не той системы взглядов. Самарский областной суд отменил регистрацию депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева на выборах, и в списке его прегрешений, рядом с фотографиями и гиперссылками, чинно расположились шрифты компании Microsoft — а именно Arial и Tahoma.
Вдумайтесь в масштаб трагедии. Человек шёл на выборы, произносил речи, обещал избирателю мост и котельную, а погубила его — засечка. Тонкий волосок на конце буквы, который в приличном обществе и разглядеть-то нельзя без лупы. Оказалось, что буква — это тоже собственность, и ходит она по земле с паспортом и правообладателем.
Восемь бесплатных букв на кандидата
Обвинение звучало с той возвышенной серьёзностью, с какой обычно зачитывают приговор фальшивомонетчику. Представители истицы — Анны Саранцевой от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — заявили суду, что все кандидаты обязаны быть в равных условиях, а посему коммунист «мог использовать лишь 8–9 бесплатных шрифтов американской компании».
Прекрасное это число — восемь. Ровно столько букварных припасов, надо думать, положено честному кандидату по карточке демократии. Захотел девятый шрифт — изволь предъявить лицензию и отчитаться перед корпорацией из Редмонда. И тут выясняется чудо, достойное отдельного тома: сама корпорация ещё в 2022 году свернула продажи в России и торговать с гражданином Матвеевым отказывается наотрез. То есть закон требует от кандидата купить то, что продавец продавать не желает. Идеальная ловушка: провинился уже тем, что родился в стране, откуда ушёл поставщик букв.
Тут, конечно, вспоминается, что параллельно и этажом выше шла та же опера. Верховный суд снял с выборов партию «Яблоко» — по иску конкурентов из «Родины». И там среди улик значились фотография Хиросимы 1945 года (нарушение, надо думать, прав армии США) и картинки, сгенерированные нейросетью. Прогресс налицо: раньше человека губили его собственные слова, теперь — слова, которые за него придумал ChatGPT, и буквы, которые за него нарисовал Microsoft.
Защита гиперссылок
Оборона держалась героически и почти по-гоголевски. Юристы объясняли суду, что «Михаил Матвеев в гиперссылках не разбирается», фотографии подгружаются на сайт сами собой, как грибы после дождя, а весь ресурс вела наёмная разработчица, к которой депутат, по версии защиты, отношения почти не имел.
И вот вокруг этого скромного заказа — сайта, сделанного, что называется, на коленке за пару чашек кофе, — закрутилась судебная машина с экспертами, лингвистами и искусствоведами, с толстыми папками доказательств и заседаниями, где публику приходилось усмирять по нескольку раз за час. Тяжёлая индустрия правосудия была развёрнута в полную мощь ради того, чтобы установить историческую истину: кто же оплатил лишнюю засечку на баннере.
Зал реагировал живо. Когда защита удачно парировала, слушатели аплодировали, и судья Татьяна Родина делала собравшимся замечание — примерно с той же периодичностью, с какой аплодисменты вспыхивали снова. А венцом народного одобрения стал момент, когда всплыла фраза Матвеева про конкурента-единоросса, которого он обозвал «депутатом на букву Ж». Букву, заметим, вполне отечественную, кириллическую, лицензионно чистую — и всё равно приобщённую к делу.
Оружие, стреляющее засечками
У всей этой типографской драмы есть скучное учёное имя — lawfare (): когда закон берут не как весы, а как дубину, и бьют им конкурента по темечку. Формально всё безупречно: статья 56 закона об основных гарантиях избирательных прав и вправду запрещает агитацию с нарушением прав на интеллектуальную собственность. Буква закона соблюдена — вот только буквой закона тут наказали за букву алфавита.
Механизм прост и оттого почти гениален: санкция чудовищно несоразмерна проступку. За неоплаченный шрифт ценою в чашку кофе полагается не штраф, не предупреждение, не строчка в протоколе — а высшая мера избирательной казни, вычёркивание из бюллетеня. Мелкая описка карается как государственная измена.
И тут выясняется чудесное: чтобы снять соперника, вовсе не обязательно быть сильнее его на участке. Достаточно нанять эксперта, который под микроскопом отыщет на чужом сайте засечку сомнительного происхождения. Сам Матвеев уверен, что за иском стоит его конкурент от «Единой России», а истица связана с командой этого конкурента, — но это, по словам самого депутата, уже детали внутренней кухни, к высокой науке шрифтоведения отношения не имеющие.
Так рождается новая избирательная технология. Побеждает не тот, за кого проголосуют, а тот, у кого чище гарнитура. И где-то там, в тумане будущего, уже маячит идеальный кандидат — немой, безбуквенный, изъясняющийся исключительно казёнными восемью шрифтами, без фотографий, без ссылок, без единой лишней запятой, за которую можно зацепиться. Кандидат, которого невозможно снять с выборов, потому что снимать с него нечего.
Лёд, как говорится, тронулся. Правда, вместо ледохода мы наблюдаем ледостав — и стынет под ним не река, а само право выбирать буквы, которыми написана твоя программа.
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