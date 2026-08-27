Битва на реке Воронеж в 1237 г.: возможные сценарии

Юрий и Бату: война или мир?

В год 6745 (1237). В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа из Корсуня пришел на Русскую землю безбожный царь Батый, – сказано в «Повести о разорении Рязани Батыем», – со множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, во всяких людях и в остальном.



Городище Старая Рязань, на фотографии видны руины Борисоглебского собора



Юрий Ингваревич на литографии Б.А. Чорикова 1846 года, отражающей представления о монголах и русских князьях образованного русского общества XIX века

Насколько достоверны сообщения рязанской повести? В какой мере они, – задается вопросом историк А. В. Майоров, – могут соответствовать историческим реалиям середины XIII в.? Несколько попыток найти ответы на эти и подобные вопросы пока не дали убедительных результатов. В новейшей литературе в целом преобладает скептическое отношение к оригинальным известиям «Повести о разорении Рязани».

Рязанцы, находившиеся фактически в вассальной зависимости от Суздаля, должны были действовать в рамках проводимой их сюзереном политики, то есть уступать, замирять и соглашаться с татарами. Вероятно, Юрий Ингваревич, встретив послов за городом, что могло быть признано дружеским жестом, немедленно согласился с требованиями Батыя и позволил его войскам переместиться для зимовки от Нузлы (предположительно, поселение на границе Рязанского княжества – И.Х.) на Воронеж, где ждать послов от великого князя. Так как в Рязани считали, что самостоятельно (без согласия сюзерена) мирный договор с монголами они заключать не могут, то отослали парламентеров во Владимир, где и принимались важные внешнеполитические решения.

Альтернативой военному подчинению могло быть только добровольное признание власти великого хана. В случае Северо-Восточной Руси, – пишет А. В. Майоров, – мирная альтернатива для монголов, как кажется, была более предпочтительной, и первоначально они намеревались следовать ей, сохранив свои силы для войны с куманами и их главным союзником на Западе – Венгерским королевством. Этим объясняются мирные предложения, сделанные Бату в адрес рязанского и владимиро-суздальского князей.

В том же 1236 г., – пишет А.В. Майоров, – монголам подчинился атабек Аваг, один из правителей Грузинского царства. Этому предшествовали его мирные переговоры с завоевателями, в ходе которых выдвигались требования, подобные тем, что были предъявлены румскому султану (также пошел на подчинение – И.Х.). Когда же после долгих колебаний Аваг, наконец, согласился подчиниться монголам, его доставили к их предводителю, нойону Чормагану. Аваг принес ему присягу, после чего монголы стали относиться к нему как к союзнику. В честь Авага был устроен пир, и Чормаган «велел всем войскам своим не осаждать крепости и города, принадлежащие ему. И страна его вздохнула спокойнее, множество пленных ради него было отпущено на свободу. Чормаган возвратил Авагу всю его страну и даже, более того, утвердил нерасторжимую дружбу с ним. И, взяв с собой Авага и все свое войско, пошел на город Ани».

К вопросу о численности рязанского войска

Несмотря на появление новых научных работ, — пишет историк А. В. Зеленов, — и явное стремление ученых выйти на более высокий уровень изучения истории Руси, существуют объективные причины, по которым численная оценка русских ратей либо крайне затруднена, либо вовсе невозможна: дело упирается в состояние самой источниковой базы. В первую очередь эта проблема касается домонгольского периода. Ведь зачастую сей базой ученым служат летописи, а это весьма специфический исторический источник. Летописи в первую очередь — религиозно-литературный труд, и уже затем — фактологически-исторический.

До нашего времени, – отмечает А. В. Зеленов, – не дошло полнотекстовых официальных данных, дипломатической переписки, грамот, материалов актового характера, по которым можно было бы в достаточно полной мере судить о военном деле (подготовка, призыв на службу, численный состав) Руси домонгольского периода. Берестяные грамоты достаточно мозаичны по своему географическому и временному охвату. Записки средневековых путешественников и географов крайне фрагментарны и недостаточно информативны.

Даже принимая условную цифру в 1–5% (по самой верхней, маловероятной планке) от городского населения, способного обеспечить себя вооружением, то Смоленск мог бы вывести в поле около 100–500 дружинников (т. е. всадников). Остальные города Смоленской земли и того меньше. Аналогичным образом, Киев — до 500–2500 воинов, Новгород — до 300–1500, остальные меньше или гораздо меньше.



Доспех русского воина. Фото автора из Рязанского исторического музея

Арабский путешественник пишет, что вместе с царем русов «постоянно находятся 400 мужей из числа богатырей, его сподвижников».

Более жесткой и кровопролитной междоусобной борьбы, – пишет Д.Г. Хрусталев, – чем среди рязанских князей, древнерусская история не знает.

Вопрос наличия специализированных панцирных подразделений в структуре монгольского войска, – пишет казахский военный историк А. К. Кушкумбаев, – имевших в своем составе воинов, как правило, вооруженных тяжелым защитным доспехом (панцири, кольчуги, шлемы), продолжает оставаться в последние десятилетия пока дискуссионным в военно-исторической науке.

К вопросу о тактике монголов в битве с рязанским войском

Так, – пишет А.К. Кушкумбаев, – согласно Ган-му (речь об источнике конца XII в. – И.Х.), отряды монголов, обнаружив перед собой цзиньскую армию, занявшую оборонительные позиции, «выстроились наподобие гусиных крыльев», совершив маневр, вышли чжурчжэньской «коннице в тыл».

Монголы, окружив и изнурив атаками венгерских воинов, принудили их к беспорядочному бегству. При этом татары, – пишет А.К. Кушкумбаев и далее цитирует строки из сочинения историка Утемиш-хаджи «Чингиз-наме», – «как бы открыли им некий проход и позволили выйти, но не нападали на них, а следовали за ними с обеих сторон, не давая сворачивать ни туда, ни сюда, а затем напали со всех сторон и уничтожили почти всё венгерское войско».

Князь Юрий и другие рязанские князья, – пишет военный историк В.В. Каргалов, – сумели собрать войско и, не дожидаясь рати из Владимира и Чернигова, двинулись к реке Воронежу. Они хотели усилить немногочисленные гарнизоны на пограничных укрепленных линиях и не допустить монголо-татар в глубь Рязанской земли. Однако дойти до своих укрепленных линий рязанские полки не успели: полчища хана Батыя стремительно вторглись в пределы Рязанского княжества. Где-то «у пределов Рязанских» произошла первая битва с завоевателями.



Часовня Святой Параскевы на месте городища Толпино Рязанской области Кораблинского района. Правее от часовни протекает Проня, берегом которой продвигались тумены Бату. В XII веке здесь была построена крепость Неринск, входившая в состав Пронского княжества. Крепость одной из первых встретила монголов, после героического сопротивления ее защитников была захвачена и разорена

Вероятно, здесь произошло то же, что позднее в битве на реке Сити, притоке Мологи, где потерпели поражение владимиро-суздальские войска.

Отсутствие (в Старой Рязани – И.Х.) находок мечей и шлемов – дорогого оружия профессиональных дружинников – свидетельствует о том, что главными защитниками (столицы княжества – И.Х.) выступили «вои» – народное ополчение. Дружина – отборное ядро княжих телохранителей – сильно поредела после сражения на Воронеже.



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Макаров Д.А. Использованная литератураДаркевич В. П. Путешествие в древнюю Рязань: Записки археолога. – Рязань: «Новое время»» 1993Измайлов И.Л. Защитники Стены Искандера. Казань, 2008Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь. М., «Просвещение», 1966Зеленов А.В. Проблема численности русских войск в домонгольское время/«PARABELLUM novum». № 19 (52). СПб., 2023 «PARABELLUM novum». № 19 (52). СПб., 2023Кушкумбаев А.К. Военно-тактический строй чингизидских армий XIII – XV вв. // // Історія зброї та військової справи №1/2016 Частина 2. Епоха Давньої Русі. С. 55 – 82Майоров А. В. Женщина, дипломатия и война: русские князья в переговорах с Бату накануне монгольского нашествия // Шаги/Steps. Т. 7. № 3. 2021. С. 124–199«Повесть о разорении Рязани Батыем»: пер. с древнерус. / Д. С. Лихачев // Хрестоматия по древнерусской литературе / сост. М. Е. Фёдорова, Т. А. Сумникова. – М., 1969. – С. 80 – 88Тропин Н.А. На Юго-востоке Руси: Чернигово-Рязанское порубежье в IX-XV веках:учебное пособие. – Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2019Хрусталев Д.Г. Русь от нашествия до «ига» (30 – 40-е гг. XIII в.). – Спб,, «Евразия», 2008Фетисов А.А. Дружинная культура Древней Руси.// Древнейшие государства Восточной Европы: 2010 год: Предпосылки и пути образования Древнерусского государства. М. 2012. С. 406 – 436Макаров Д.А. Правовое и политическое значение средневековой дружины