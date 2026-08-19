Учитель или уборщица: кому в России жить хорошо

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Учитель или уборщица: кому в России жить хорошо


Учитель или уборщица


Проведём эксперимент — сравним заработную плату учителя и уборщицы. В развитом обществе подобные сопоставления кажутся абсурдными. И это действительно так, но всё-таки сравним. Картина получается занимательная. Нет, мы ещё не докатились до того, что педагог в школе получает меньше уборщицы, но разрыв минимален.



Немного статистики. По данным профильных сервисов за январь–август 2025 года, медианная предлагаемая зарплата в учительских вакансиях составила около 54 тыс. рублей. Разумеется, до вычета НДФЛ в 13%. Аналогичный показатель у уборщицы — в среднем около 48 тыс. рублей, с диапазоном примерно от 36 до 60 тыс. рублей. Разница имеется, но она не принципиальная — несколько тысяч рублей.

Педагог в школе предварительно должен получить высшее образование, регулярно проходить курсы повышения квалификации и трудиться на 1,5–2 ставки. Даже отпуск в 56 суток не способен компенсировать неприятный осадок от «высокооплачиваемой» профессии. Если сюда же добавить крайне непростой родительский контингент («я вам дитятко отдала — вот и учите его»), бесправие перед учениками и бюрократическую нагрузку, то мотивацию работать в школе вообще негде брать. Тем не менее, в школах работают, и получается это вполне сносно. Пока получается, надо отметить.


Нисколько не умаляя труд обслуживающего персонала, минимальная разница в оплате труда с педагогами ставит в тупик. Так просто не должно быть. А может быть ещё хуже — в отдельных регионах Кавказа зарплата учителя и уборщицы почти сравнивается. Разумеется, всё с оговорками: речь идёт об оплате одной учительской ставки в 18 часов, которую очень мало кто берёт — на неё просто не выжить. Но это неправильно, когда педагог сознательно перегружает себя 30–40 часами нагрузки, дабы не плакать при виде зарплаты. О том, каким образом такая конвейерная работа учителя сказывается на качестве образования, рассказывать излишне.

О хроническом недофинансировании зарплатного фонда учителей написано очень много, и это давно должно было вызвать определённую реакцию со стороны правительства. Но дело не только в зарплате, а в её неравномерности. Статистика подсказывает: учительский доход варьируется от региона к региону в 4–6 раз. Москва, Санкт-Петербург, северные и дальневосточные территории традиционно платят своим учителям много. Точнее, сравнительно много: столичные цифры, по разным источникам, колеблются в диапазоне от 130 до 190 тыс. рублей в месяц до вычета налогов. Достаточно ли этого в столице? Вопрос риторический.

На нижних строчках рейтинга Ивановская область, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чеченская Республика, Адыгея и Калмыкия, где учитель может получать чуть выше МРОТ. Например, по данным Минпросвещения, средняя заработная плата педагога в Ингушетии составляет около 31 тыс. рублей. О чём говорит такой дисбаланс в оплате труда? О том, что для детей в стране создан неравный доступ к школьному образованию. Когда учитель получает едва-едва выше МРОТ, можем ли мы надеяться на качественный результат образования и воспитания подрастающего поколения? Разумеется, никто не отменяет наличие в школах энтузиастов своего дела, готовых посвящать себя детям бесплатно, но таких сейчас считанные единицы.

Министерские вопросы


Существует две статистики дефицита кадров в школах России. Одна — от Министерства просвещения: она сигнализирует о примерно 18 тыс. вакансий, что составляет около 1,75% от кадрового состава. То есть, по версии ведомства, учителей хватает — штаты наполнены. Независимые аналитики насчитали до 600 тыс. незаполненных ставок в школах. Дисбаланс впечатляющий и очень просто объяснимый: все зияющие ставки берут на себя учителя смежных специальностей. Не хватает учителя физики? Нагрузку распределяют между математиками и химиками. Специальности же почти смежные — чего бояться.

Особенно удручающая статистика в сельских территориях, где нагрузка педагога может составлять 40–45 часов в неделю, а предметов может быть и пять, и шесть. Таким образом предлагается строить технологический суверенитет в России? Неудивительно, что уровень образования является одним из важных факторов миграции населения из сёл в города. А те, кто остаются, фактически исключают своих детей из конкуренции со сверстниками. Это может привести к тому, что Россия потеряет новых Менделеевых, Курчатовых и Королёвых.

Скромные зарплаты учителей не вдохновляют молодёжь. Как уже говорилось неоднократно, сейчас в педагогике работает двойной отсев талантов. Первый — когда абитуриенты поступают в педагогические вузы. Конкурс здесь очень скромный, и результаты ЕГЭ при поступлении учитываются едва ли не по «низу рынка». Выражаясь дипломатично, высокобалльники на педагогические специальности идут неохотно. Кто готов работать за 30–40 тыс. в месяц? И это ещё в лучшем случае. Второй отсев случается после получения диплома о высшем образовании или спустя несколько месяцев после устройства в школу. Процент отказа работать по специальности в педагогике один из самых больших в стране: только около трети выпускников педвузов идут работать в школу — и это, по многим оценкам, ещё оптимистичная цифра.

Низкая заработная плата в школе сформировала класс репетиторов. Запускается цепная реакция: маленькая зарплата вымывает хороших учителей из отрасли в область платных услуг, и отныне подготовка выпускника к экзаменам ложится на семейный бюджет. Это к вопросу о всеобщем и качественном школьном образовании в России. Нередко наблюдается ситуация, когда в школах остаются только те, кто не нашёл себя в другой сфере либо не получилось в репетиторстве. Типичный российский учитель в настоящее время трудится не только в школе: после работы он небесплатно подтягивает ребят по программе либо готовит к ОГЭ и ЕГЭ. Порой доход от репетиторства превышает доход в школе.

С точки зрения прагматика, только 25-летний педагогический стаж и последующая за ним досрочная пенсия удерживают учителей в школе. Только вот получать эту пенсию можно не сразу после четвертьвекового юбилея в школе, а лишь спустя несколько лет — из-за переходного периода по отсрочке назначения. Недавно к списку «бонусов» добавилось удостоверение учителя, регулярное бесплатное посещение музеев и автоматическое вручение знака «Ветеран труда» после 25 лет работы. Раньше для статуса ветерана и последующими льготами учителям приходилось отдельно доказывать свою профессиональную состоятельность.


Есть ещё одно не самое очевидное следствие низкой заработной платы в школе — нехватка учителей-мужчин. Главе семейства просто стыдно зарабатывать то, что платят сейчас педагогу. Директора и прочие управленцы получают сравнительно неплохо, но таких ставок исчезающе немного. Вот и уходят мужчины из школы. А ведь именно сейчас, как никогда ранее, в образовании нужен пример успешного мужчины и его вклад в формирование молодёжи. Во многих семьях нет отцов, и этот пробел в воспитании могли бы компенсировать мужчины-педагоги. Но их очень мало, и они хронически перегружены неподъёмной учебной нагрузкой — иначе их в школе не удержать.

Вот таким нехитрым образом недостаток финансирования может привести к плачевным последствиям. Не спасёт и модная нынче тенденция создавать островки благополучия — элитные школы, гимназии, лицеи, уровень заработной платы в которых кратно больше среднего по отрасли. Обычно таких учреждений не больше двух-трёх на регион, и многие считают их визитной карточкой образования. Это не так. Наша визитная карточка — это зарплата педагога на уровне уборщицы.
30 комментариев
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  1. osp Звание
    osp
    +2
    Сегодня, 04:36
    Такая ситуация во многих других бюджетных сферах - культура , медицина , теперь уже и общественный местный транспорт и значительной степени сфера ЖКХ давно ставшая дотационной из-за огромных долгов.
    Но средства на то, чтобы хоть как-то исправить ситуацию найти можно.
    Даже если не брать олигархов, то в стране и без них хватает состоятельных людей чьи доходы могут составлять несколько миллионов рублей в месяц!
    Это топ-менеджеры предприятий, представители советов директоров крупных корпораций , акционеры их и прочие. Часто родственники чиновников владеющие бизнесом в сфере госзакупок.
    3-4 миллиона рублей доходы в месяц и даже больше. Выписывают миллионные премии себе.
    Подчеркну, это не олигархи а просто состоятельные люди. Богатые несправедливо.
    Вот эти их доходы и надо облагать справедливым подоходным налогом!
    Так чтобы не 13-15% , а 27-35% хотя бы. Или до 40 в отельных случаях.
    Люди получающие такие деньги этих вычетов даже не заметят и на благосостоянии их семей такой налог не скажется.
    Зато деньги высвободятся для других - для тех кто пользу стране приносит.
    Это позволит их хоть как-то вытащить из нищеты, из бедности , из такого существования.

    Потом, если указанные выше люди (шутка ли, 3-4 миллиона рублей в месяц доход) покупают по 3-4 квартиры безо всякого использования , покупают своим неработающим детям дорогие машины по 15-20 миллионов - вот это все можно расценивать как роскошь и облагать дополнительным налогом на роскошь.
    Все нормальные страны так делают.
    Основная сложность в этом деле то, что большинство этих богатых обитает в Москве. И даже если налоги поднять им то эти деньги потекут в бюджет Москвы который в них не нуждается.
    А надо их перераспределять в регионы.
    С олигархами сложнее, там многие уже не в России давно.
    Но с этих богатых надо начинать уже давно было.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 06:34
      Учителя и врачи до новейшей России считались самыми уважаемыми людьми на уровне гос. чиновников, а нынче в большинстве своём вынуждены оставаться серыми мышами из-за личных и общественных проблем.
      По ходу несмотря на проводимые во всех сферах единые стандарты, как говорят чиновники, уровень подготовки в столичных регионах и крупных городах значительно выше, чем в мелких поселковых школах.
      По итогам ЕГЭ 2026 г. создалась интересная ситуёвина, когда на бюджетные места в ВУЗах претендует невероятное количество 100-бальников и одновременно победители разного рода олимпиад, которые имеют преимущество при зачислении в ВУЗы.
      В министерстве высшего и среднего образования не нашли лучшего способа для решения возникших неприятностей с бюджетными местами, как рекомендовать усложнить ЕГЭ до приемлемого отсева желающих учиться дальше.
      Вот вам-нам итоги оптимизации, модернизации и всего прочего.
      Жить стало лучше, жить стало веселее.
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 07:00
      Все нормальные страны так делают.

      Это в нормальных странах, а у нас давно уже не нормально... Описываямая ситуация в статье наглядный пример...
    3. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:34
      Часто родственники чиновников владеющие бизнесом в сфере госзакупок.

      простите, не очень понял
      расшифруйте: "бизнесом в сфере госзакупок"
    4. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 08:38
      Цитата: osp
      Основная сложность в этом деле то, что большинство этих богатых обитает в Москве

      Цитата: osp
      А надо их перераспределять в регионы.
      good
      Так они и приехали из регионов, обратно не поедут tongue
  2. osp Звание
    osp
    +5
    Сегодня, 04:48
    Ведь логично что человек работающий учителем в школе а тем более преподаватель ВУЗа должен иметь солидный социальный статус и перспективы в жизни , повышение статуса своей семьи.
    А на деле он имеет доходы в 35-40 тысяч рублей хватающие только на минимальный набор еды и услуг.
    Но самое порочное даже не это, а то что государство с таких "доходов" умудряется брать еще и подоходный налог 13% , повышает НДС до 20% , брать транспортный налог и налог на недвижимость зачастую на единственный автомобиль и единственное жилье!
    А ведь тут речь идет о элементарном выживании человека, его семьи если муж так же зарабатывает.
    И ни малейших перспектив им не светит.

    Вот потому в России так и расцвела серая занятость, теневая экономика.
    При первой же возможности люди бегут туда часто лишая себя отпуска , больничного и прочего. Лишь бы больше заработать, лишь бы как-то решить свои жизненные проблемы.
    Парадоксально, но статус официально работающего на такой важной государственной работе ничего человеку в жизни не дает.
    Сколько бы ставок не брать - жилья он не купит никакого. Как и новый автомобиль.
    А если речь идет о молодых то скорее всего рождение первого ребенка откладывается на потом или вообще отменяется.
    Все для людей...
  3. osp Звание
    osp
    +9
    Сегодня, 04:59
    Зато количество чиновников в России за последние десятилетия удвоилось.
    Появились эти региональные министерства , региональные министры , огромный аппарат их заместителей и помощников.
    А справедливости ради сказать для чего? Чем управлять региональному министерству здравоохранения или образования когда количество больниц и школ сократилось в разы ?
    И так по всей стране в большинстве случаев.
    Министерства должны быть только одни - федеральные. Как и министры.
    В регионах можно ограничиться департаментами. На работу в которые должны идти не родственники губернаторов а кадры с опытом из тех же больниц и школ.
    Которые знают проблемы системы изнутри.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 08:39
      Министерства должны быть только одни - федеральные. Как и министры.
      В регионах можно ограничиться департаментами.

      на что замахиваетесь...
  4. Kuziming Звание
    Kuziming
    +3
    Сегодня, 05:51
    Собственное, процесс принял необратимый характер.
    Учителя перейдут в онлайн преподавание, в школах останутся организаторы досуга типа воспитателей детского сада и всякие получатели зарплат типа методистов без контакта с детьми.
    Ну, ещё будут технические специалисты типа включателей электронной доски.
    1. samarin1969 Звание
      samarin1969
      +1
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Kuziming
      Учителя перейдут в онлайн преподавание


      Не перейдут, уважаемый. Родители и полиция будут против. Для "чадолюбивых" обладателей маткапитала 1 сентября - Праздник Свободы от детей. Полиция вряд ли будет в восторге от кратного роста уличной шпаны. ....Система образования в РФ давно зациклена на полицейско-административных функциях. И эта система лишь формально "интересуется" уровнем знаний. "Вечный Дистант" нам не грозит.
      1. Kuziming Звание
        Kuziming
        -1
        Сегодня, 06:38
        Уже переходят, уважаемый. И обратно не вернутся.
        У нас что, рабство?
        Родители пока покупают своим детям занятия в человеческих условиях у грамотного преподавателя.
        А кто попробовал работать в комфортных условиях в группе с мотивированными учениками, обратно в дикий стресс средней школы уже не пойдёт.

        А полиция пусть нанимает смотрящих за детьми в этих человейниках. Или посылает своих по ротации.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 08:41
          Или посылает своих по ротации.

          на СВО?
        2. Ильнур Звание
          Ильнур
          0
          Сегодня, 08:58
          А полиция пусть нанимает смотрящих за детьми в этих человейниках

          В полиции также ситуация, если пишут правду в СМИ, нехватка кадров и малая зарплата...
      2. Комментарий был удален.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:40
      Учителя перейдут в онлайн преподавание,

      не дай бог такое...
  5. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 06:20
    Вот сейчас проходил мимо школы. 1 сентября не за горами. В школу требуется 8 учителей.
    Людей нет
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      +4
      Сегодня, 07:07
      В школу требуется 8 учителей.
      Людей нет

      По совету ДАМ ушли в бизнес...
      Для сырьегого придадка специалисты не нужны, соответственно и учителя не нужны, чтобы их готовить...
      Дефективные рукамоводители доуправлялись...
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 08:52
        Официальный оклад Дмитрия Медведева на посту заместителя Председателя Совета Безопасности РФ был установлен указом Президента в размере 618 713 рублей в месяц. Данная сумма была утверждена в январе 2020 года и соответствует уровню оплаты труда высших должностных лиц государства с учетом последующих индексаций. Годовой доход: по данным официальных деклараций прошлых лет, общий задекларированный доход Дмитрия Медведева составлял от 8 до 11 миллионов рублей в год
        И ведь вроде бы не в бизнесе.
        1. Ильнур Звание
          Ильнур
          +1
          Сегодня, 08:56
          И ведь вроде бы не в бизнесе.

          Да не в бизнесе, но себя любимых как можно забыть, учителей, врачей много, а их мало, на всех не хватит... И оклад у них только на карманные расходы, основной доход от бизнеса, зря что-ли рвутся в чиновники и депутаты...
  6. Voskolina Звание
    Voskolina
    +2
    Сегодня, 06:47
    А что хотим? 10 лет назад ДАМ уже озвучил "политику партии" насчёт учительских зарплат. "Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот".
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +4
    Сегодня, 06:51
    Ещё раз о Ленине и поварах.

    «Мы не утописты. Мы знаем, что не каждый рабочий, не каждый повар сможет управлять государством в одночасье».

    Цель: Он хотел, чтобы рабочие и бедняки постепенно освоили государственное управление; он не утверждал, что все готовы к этому сразу.

    Искажение: Со временем это утверждение было искажено до разговорной фразы «любой повар может управлять государством», призванной высмеять коммунистические идеи о привлечении к власти неквалифицированных людей.
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 06:53
    Вот скажите, зачем вы устроили это шоу с ненавистью к яблоку. У страны правящая партия уже больше 20 лет. и этой партии не нужны ни учителя. ни врачи. Но все бросились проклинать яблоко. Отсюда вывод грош цена вашем комментариям, раз вы все поддерживаете партию уничтожающую образование.
    1. Андрей ВОВ Звание
      Андрей ВОВ
      -3
      Сегодня, 07:35
      Что же ты все никак со своим яблоком не угомонишься то, все, сгнило, скушали червячки, сухофрукт уже.
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 08:48
        А чтоб вы все не ныли. Если нет справедливости, то для всех. Так и скажите, что вы сторонник завоза мигрантов, любитель перекладки бордюров, вам нравится оптимизация медицины и образования. Вы будете радоваться полной отмене пенсий.
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +3
      Сегодня, 08:34
      Цитата: Гардамир
      скажите, зачем вы устроили это шоу с ненавистью к яблоку.

      Испугались протестного голосования и неудобных вопросов на дебатах, на которые у них нет ответов. hi
  9. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    -1
    Сегодня, 07:04
    Учителя и в советское время больно не шиковали.Просто отношение государства ко всем профессиям было ровное.Славились не только сталевары,но и в кино посвящалось учителям.В ВУЗах,где учились будущие учителя много уделялось места психологии человека.Сейчас все внимание государства смещено на спортсменов и артистов.Им внимание уделяется непомерное.Когда говорят,что в царское время уделялось внимание к специалистам,неплохо было бы вспомнить,что тогда учитель гимназии мог за долгие годы работы съездить за границу. А то мы про одно говорим,а про другое молчим.
  10. Панадол Звание
    Панадол
    0
    Сегодня, 08:18
    Прочитав это, вспоминаю нашу родную милицию. В начале проклятых 90-х.
    Нам платят мало, поэтому мы так и работаем. После, мы сами возьмём то, что, как мы считаем, нам недоплачивают.
    Итог все знают. Даже переменование в в отвратительное понятие " полиция", по сути , ничего не изменило.
    С медициной история похожа. Или , типа, за бесплатно, но долго и без гарантии хоть какого то положительного результата. Или за дорого. С прогнозом благоприятного исхода.
    Просвещение вроде как было на задворках экономической успеха. Пока не появилось ЕГЭ. Те учителя, что преподают предметы, что попадают экзаменационные предметы, вдруг резко стали друдоголиками. Да так, что по уровню доходов превзошли даже нашу священную корову Айтишников! А что вы хотели ? По полторы тысячи ( это было лет 5 назад) за академический час! Да и еще, не облагаемые ни какими налогами ! Тут ни какому нефтянику не снилось !
    Кстати, может в этом и стоит причина отказа от ЕГЭ министерства образования? Как поднять уровень дохода учителей без трат из бюджета ! Все за счёт граждан нашего государста.
    Вот такие мысли посещают ....
  11. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:27
    Когда то, до СВО, у нас на ТВ шла украинская передача, на чистейшем русском, что то вроде Вокруг света. Ведущий (ныне ярый враг России) ездит по всему миру и рассказывает зрителям, что он там увидел.
    И вот приехал он в Пекинский парк, где толпы пенсионеров активно проводят старость. Он начал спрашивать какая пенсия?
    Ему отвечают: 700, 800 долларов и т.д. Доходит до очередной бабки - какая пенсия? Та не отвечает. За то соседка встряла - у нее высокая пенсия - 1500 долларов.
    Тут уж та не выдержала: Да у меня высокая пенсия, я работала в школе, поэтому пенсия и высокая.
    Развернулась и ушла. А у наших учителей есть не пенсия, зарплата в 1500 долларов?
    (Этот же вопрос, но про пенсию украинских учителей, задал и ведущий).
    Пс. Что интересно - китайские пенсионеры называли пенсии в долларах, не в юанях
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:49
      Развернулась и ушла. А у наших учителей есть не пенсия, зарплата в 1500 долларов?

      какая же заработная плата была у нее?
      если пенсия у "нормальных" стран составляет 40-50% от средней заработной платы?
  12. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 08:44
    кому в России жить хорошо

    Если не привязываться именно к школе, а рассмотреть страну в целом, то ответ таков:
    - Чиновнику, начиная со среднего звена и выше.
    - Топ-менеджменту гос- и квазигоскорпораций.
    - Выборным должностям от депутата региона (муниципалы это никто) и выше.
    - Ну и всем тем, кто с вышеуказанными товарищами дружит и совместно пилит бюджеты.
    Всем остальным живётся от уровня "так себе" до "полный трэш", т.к. этот самый бюджет они не пилят, а кокрастыке наполняют, платя нологе, сборы, комиссии, штрафы и прочие стремительным домкратом растущие поборы.

    Свежайший пример - Колобок.
    Бюджет 1 млрд. Для России это прям блокбастер-блокбастер, почти 15 млн долларов. Из них бюджет заплатил 250 млн, остальное госкорпорации типа ВГТРК и др. Бюджет этот в фильме не чувствуется от слова совсем.
    Сборы менее 500 млн. Рейтинг - 3 балла из 10. Народ особо не идёт, пишут что школы, сады и прочие детские учреждения обязали сводить учеников, на что опять таки выделен бюджет. И в то же время УЖЕ заявлено о успешном успехе и продолжении съёмок второй части фильма.
  13. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    0
    Сегодня, 08:55
    Знакомые директора школ утверждают, что им в этом учебном году вроде запретили давать нагрузку на одного учителя более чем на полторы ставки.