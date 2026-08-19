США «пытаются выяснить», по кому Израиль нанёс удар в Сирии
3 1596
В США комментируют недавний удар израильской авиации по территории Сирии. Так, спецпосланник США Том Баррак публично осудил авиаудары Израиля по военному аэродрому Абу-ад-Духур в провинции Идлиб, заявив, что эта атака подрывает усилия Вашингтона по стабилизации в стране.
Американский чиновник:
Мы глубоко обеспокоены тем, что подтверждённые израильские авиаудары по авиабазе Абу-Духур представляют собой ненужную эскалацию.
Он подчеркнул, что нынешнее руководство Сирии во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа неоднократно демонстрировало настрой на деэскалацию в отношениях с Израилем и не занимает агрессивной позиции. Вашингтон призвал все стороны «отдавать приоритет рациональному обсуждению, а не дальнейшим военным инцидентам».
Этот эпизод обнажил растущее напряжение между администрацией Трампа и правительством Нетаньяху. Американские чиновники всё более раздражены действиями Израиля, которые, по их мнению, усложняют дипломатические усилия и создают риск дальнейшей региональной эскалации. У Вашингтоне вызывает вопрос вот что: по кому конкретно был нанесён удар, учитывая, что иранские силы, по данным США, давно выведены из Сирийской Арабской Республики. Хотя прекрасно знают ответ.
Тем временем Израиль, официально не подтверждая авиаудары, заявил, что Сирия «была на грани нарушения статус-кво в вопросах безопасности», поскольку допустила турецкие войска к этой авиабазе, расположенной в 70 км от турецкой границы. Офис премьер-министра Нетаньяху отметил, что Израиль «не будет принимать угроз своей безопасности» и призвал вернуть ситуацию к прежнему состоянию. Анкара, в свою очередь, категорически отвергла эти обвинения, назвав их попыткой оправдать «незаконные» удары по суверенной территории Сирии. Сирийское внешнеполитическое ведомство также осудило атаку, назвав её «неоправданной агрессией».
На самом деле, далеко не секрет, что турецкие войска присутствуют Сирии и что одна из крупных турецких военных баз в регионе находится именно в провинции Идлиб. Та самая провинция «зелёных автобусов», куда при президенте Асаде договорились свозить боевиков, которые потом стали фактической основой для госпереворота.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация