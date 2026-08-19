США «пытаются выяснить», по кому Израиль нанёс удар в Сирии

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США «пытаются выяснить», по кому Израиль нанёс удар в Сирии

В США комментируют недавний удар израильской авиации по территории Сирии. Так, спецпосланник США Том Баррак публично осудил авиаудары Израиля по военному аэродрому Абу-ад-Духур в провинции Идлиб, заявив, что эта атака подрывает усилия Вашингтона по стабилизации в стране.

Американский чиновник:



Мы глубоко обеспокоены тем, что подтверждённые израильские авиаудары по авиабазе Абу-Духур представляют собой ненужную эскалацию.

Он подчеркнул, что нынешнее руководство Сирии во главе с президентом Ахмедом аш-Шараа неоднократно демонстрировало настрой на деэскалацию в отношениях с Израилем и не занимает агрессивной позиции. Вашингтон призвал все стороны «отдавать приоритет рациональному обсуждению, а не дальнейшим военным инцидентам».

Этот эпизод обнажил растущее напряжение между администрацией Трампа и правительством Нетаньяху. Американские чиновники всё более раздражены действиями Израиля, которые, по их мнению, усложняют дипломатические усилия и создают риск дальнейшей региональной эскалации. У Вашингтоне вызывает вопрос вот что: по кому конкретно был нанесён удар, учитывая, что иранские силы, по данным США, давно выведены из Сирийской Арабской Республики. Хотя прекрасно знают ответ.

Тем временем Израиль, официально не подтверждая авиаудары, заявил, что Сирия «была на грани нарушения статус-кво в вопросах безопасности», поскольку допустила турецкие войска к этой авиабазе, расположенной в 70 км от турецкой границы. Офис премьер-министра Нетаньяху отметил, что Израиль «не будет принимать угроз своей безопасности» и призвал вернуть ситуацию к прежнему состоянию. Анкара, в свою очередь, категорически отвергла эти обвинения, назвав их попыткой оправдать «незаконные» удары по суверенной территории Сирии. Сирийское внешнеполитическое ведомство также осудило атаку, назвав её «неоправданной агрессией».

На самом деле, далеко не секрет, что турецкие войска присутствуют Сирии и что одна из крупных турецких военных баз в регионе находится именно в провинции Идлиб. Та самая провинция «зелёных автобусов», куда при президенте Асаде договорились свозить боевиков, которые потом стали фактической основой для госпереворота.
6 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 06:29
    Израиль снова пытается показать, кто на самом деле "хозяин в доме" и делает Трампу так tongue tongue tongue
  2. Kuziming Звание
    Kuziming
    +5
    Сегодня, 06:45
    Победы обоим сторонам!
    Мы максимально уважаем права и Турции и Израиля на доминирование в данном регионе.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 07:20
    Вот потому нынешний т. н. "президент" Сирии Ахмед аш-Шараа и не требует окончательного увода российских войск из Сирии. А только пересмотрел статус объектов. Сейчас эти войска являются гарантией безопасности территории от Израиля.
    1. RuAbel Звание
      RuAbel
      0
      Сегодня, 07:43
      Скорее, базой обучения "новой сирийской армии". Вряд ли наши впишутся за сирийцев, если/когда Израиль захочет оттяпать ещё землицы. Дай бог, самим отбиться, когда там власть опять поменяется.
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 07:49
    Султану и янычарам необходимо более активно защищать интересы, тем паче после подписания тройственного союза с Исламабадом и КСА.
    Только силовой ответ и превентивные удары могут остановить биби и сионистов, как это доказывают успешные действия ИРИ против сионистов и 3,14индосников на БВ.
  5. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 07:53
    Неужто у сионистов ливанский блицкриг так забуксовал, что появилась необходимость в маленькой и победоносной бомбежке?