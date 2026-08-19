Тайваньские компании собирали БПЛА для армии с чипами из КНР под видом своих
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На Тайване проводятся чистки в среде высшего управления военными закупками и руководства технологическими компаниями. Так, сегодня стало известно о том, что сотрудники специальных служб задержали двух руководителей технологических компаний по подозрению в использовании китайских комплектующих в тренировочных беспилотниках, поставленных сухопутным войскам.
По данным прокуратуры района Цяотоу, глава компании Hang Jian Technology Чжан Дун-линь и технический директор компании Ruiyang Innovation Technology Ло И-сян обвиняются в том, что собрали около 180 тренировочных дронов с чипами и платами управления полётом производства КНР.
Контракт на сумму 2,95 млн новых тайваньских долларов выиграла упомянутая Hang Jian Technology в 2025 году для 8-го армейского корпуса армии Тайваня. Чтобы скрыть происхождение деталей, подозреваемые якобы затирали маркировку и предоставляли поддельные сертификаты происхождения. Что-то это всё напоминает, не правда ли...
Армия обнаружила нарушения при приёмке и не оплатила поставку, после чего передала материалы в прокуратуру. Суд санкционировал содержание Чжана под стражей без права свиданий, Ло временно отпущен под подписку о невыезде. Это первый случай, когда в деле о закупке военных беспилотников предъявлены обвинения по закону о национальной безопасности.
В Тайбэе опасаются, что Пекин через микрочипы может получать критически важные данные о силах «обороны» острова, создавая серьёзную угрозу его безопасности. Причём в Тайване отдают себе отчёт в том, что покупка чипов из КНР обходится минимум на 15-20% дешевле, чем чипов собственного производство. Это и даёт пространство для «манёвра» тем, кто задействован в системе военного производства и госзакупок.
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