Тайваньские компании собирали БПЛА для армии с чипами из КНР под видом своих

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Тайваньские компании собирали БПЛА для армии с чипами из КНР под видом своих

На Тайване проводятся чистки в среде высшего управления военными закупками и руководства технологическими компаниями. Так, сегодня стало известно о том, что сотрудники специальных служб задержали двух руководителей технологических компаний по подозрению в использовании китайских комплектующих в тренировочных беспилотниках, поставленных сухопутным войскам.

По данным прокуратуры района Цяотоу, глава компании Hang Jian Technology Чжан Дун-линь и технический директор компании Ruiyang Innovation Technology Ло И-сян обвиняются в том, что собрали около 180 тренировочных дронов с чипами и платами управления полётом производства КНР.



Контракт на сумму 2,95 млн новых тайваньских долларов выиграла упомянутая Hang Jian Technology в 2025 году для 8-го армейского корпуса армии Тайваня. Чтобы скрыть происхождение деталей, подозреваемые якобы затирали маркировку и предоставляли поддельные сертификаты происхождения. Что-то это всё напоминает, не правда ли...

Армия обнаружила нарушения при приёмке и не оплатила поставку, после чего передала материалы в прокуратуру. Суд санкционировал содержание Чжана под стражей без права свиданий, Ло временно отпущен под подписку о невыезде. Это первый случай, когда в деле о закупке военных беспилотников предъявлены обвинения по закону о национальной безопасности.

В Тайбэе опасаются, что Пекин через микрочипы может получать критически важные данные о силах «обороны» острова, создавая серьёзную угрозу его безопасности. Причём в Тайване отдают себе отчёт в том, что покупка чипов из КНР обходится минимум на 15-20% дешевле, чем чипов собственного производство. Это и даёт пространство для «манёвра» тем, кто задействован в системе военного производства и госзакупок.
15 комментариев
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  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +5
    Сегодня, 12:30
    Как у нас, так и у них хитро вывернутых хватает. Натура у некоторых такая, плевать на всё лишь бы урвать, авось не поймают, либо успею сбежать. hi
  2. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +4
    Сегодня, 12:42
    Бизнес. Ничего личного.
    Национальная безопасность & получение прибылей
    (нужное подчеркнуть)
    Америка, Россия, Китай, Европа, Азия...
    Везде одно и то же

    Критически важные производства должны быть под контролем государства
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +3
      Сегодня, 12:55
      У Пелевина по этому поводу красиво оформлена классика от Карла Маркса:
      капитал не имеет ни родины, ни национальности и попросту движется в направлении максимальной прибыли, как слепой червь в сторону еды
    2. Комментарий был удален.
  3. Всеименазаняты Звание
    Всеименазаняты
    +2
    Сегодня, 12:46
    Звериный оскал капитализма везде одинаков.
  4. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 12:55
    2,95 млн тайваньских долларов - это 92300 баксов. Даже если взять разницу в 15-20% от всей суммы, а не от стоимости процессоров, то кто-то присядет за 14-18 тысяч баксов? Вот уж точно, аттракцион невиданной жадности.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:36
      кто-то присядет за 14-18 тысяч баксов? Вот уж точно, аттракцион невиданной жадности.

      даааа, размаха - нет!
  5. gridasov Звание
    gridasov
    +1
    Сегодня, 13:20
    Совершенно очевидно, что отсутствие определённых открытий в математике это не позволяет продвигаться в понимании того, что транзистор и чипы могут и должны быть в пространственном исполнении и обеспечивать их логические функции в мультиполярности, а не логике построенный на вкл и выкл.
  6. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 13:32
    Смешные все же они.. Это же все один "Единый Китай".. Как ни крути эти чипы.
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:34
    А ведь только вчера правительство там начало обсуждать раздачу денег населению, по 315 баксов. Типа дивиденды от использования ИИ с нейронками в экономике, чтобы никому не было обидно. Эх.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Сегодня, 13:42
    КНР в свою очередь охотно продает веревки на которых их собираются вздернуть...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 13:45
      У нас, после Ильича, помню это говорили на счёт покупки/постройки французских "Мистралей". Правда их в итоге не отдали и стало не так смешно.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:49
        Интересно, что было бы если мистрали отдали? Типа построили бы раньше, до майдана. Обслуживание бы заблокировали где-нибудь в 2015-16 году, встали бы они на прикол. А потом выяснилось бы что ЧФ рулят овощные отмиралы, море простреливается, как воевать с кем-то мощнее Грузии никто из этих гениев не знает. Остались ли они надводными кораблями с таким руководством? request
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 13:51
          Понятия не имею. Я запомнил, что классическую фразу Ильича про капиталиста и верёвку, у нас любили вспоминать на примере этих вертолётоносцев. Но по итогу вышло не так прикольно.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -1
            Сегодня, 14:00
            Ну так в "умелых" руках и балалайка к уд превращается. Кто-то получил в свое распоряжение летающую крепость и запилил свою, а потом сделал лучше. Кому-то база вдали от берегов позволяет силу на регион распространять, а у кого-то это буквально заложники в чужой стране request
  9. СергейСмирнов3663 Звание
    СергейСмирнов3663
    0
    Сегодня, 14:21
    Армия обнаружила нарушения при приёмке и не оплатила поставку, после чего передала материалы в прокуратуру.
    В этой фразе то, что в нашей армии пока не встречается.
    А про собственные чипы, наверное слышали единицы.