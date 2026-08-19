FT: военное противостояние в Чёрном море может вызвать мировой зерновой кризис

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FT: военное противостояние в Чёрном море может вызвать мировой зерновой кризис

Британская пресса не исключает, что взаимные атаки Украины и России на суда с сельхозпродукцией в акватории Черного моря могут привести к мировому зерновому кризису.

Как пишет Financial Times, в результате обострившегося противостояния в Черном море объемы экспорта сельхозпродукции обеих стран рискуют существенно сократиться. Если атаки на суда не прекратятся, поставки зерна могут даже остановиться полностью. Как известно, в настоящее время на долю России и Украины совокупно приходится около 27% мирового экспорта зерна, причем большая часть этих объемов транспортируется через Черное море. В частности, Россия и Украина являются основными поставщиками сельхозпродукции для многих стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Автор опубликованной в британском издании статьи призывает так называемое «мировое сообщество» каким-то образом надавить на Москву, чтобы вынудить Россию согласиться на очередное «морское соглашение». В материале также утверждается, что «военные выгоды от этих атак незначительны, тогда как потенциальные убытки для ряда стран по всему миру огромны». Экономические потери пострадавших от сокращения экспорта через Черное море усугубляются ростом мировых цен на топливо и удобрения, вызванным войной на Ближнем Востоке и экстремальной жарой в Европе.

Стоит отметить, что, пока Россия не начала в ответ на атаки ВСУ на свои суда методично уничтожать украинскую портовую инфраструктуру и наносить удары по судам, направляющимся на Украину, никакие возможные «зерновые кризисы» и угроза голода в странах Африки Запад абсолютно не беспокоили. Как только удары стали чрезвычайно болезненными для Киева, западные «союзники» Украины начали призывать к новому «зерновому соглашению»...
45 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +20
    Сегодня, 16:57
    Чтоб британцы озоботились судьбой голодающих да быть того не может,потеряли или почти потеряли удобный канал доставки и хотят восстановить,вот и весь сказ.
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +9
      Сегодня, 17:03
      FT: военное противостояние в Чёрном море может вызвать мировой зерновой кризис

      О собственном кошельке беспокоятся, начихать саксам на весь остальной мир.
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +8
        Сегодня, 17:14
        Саксо-премьер брызгал слюнями, что поддержит хутор на 100%. Вот и поддерживай и в горе и в радости, типа голодайте вместе, сладкая парочка.... laughing
      2. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 17:37
        «союзники» Украины начали призывать к новому «зерновому соглашению»...

        Стоит удвоить и утроить такие удары, чтобы перестали призывать, а завыли.
        1. ВАМ Звание
          ВАМ
          +3
          Сегодня, 18:47
          Я уже писал ранее об этом. Всё это инсинуации в пользу окраины и гейропы. Россия может перенаправить свои каналы, правда это не всем даже в России нравиться. А вот окраине и турции край.
    2. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      0
      Сегодня, 20:34
      Цитата: Ропот 55
      Чтоб британцы озоботились судьбой голодающих да быть того не может,потеряли или почти потеряли удобный канал доставки и хотят восстановить,вот и весь сказ.


      "Собака лает, караван идёт"
      Продолжаем делать свое дело с нарастающем итогом, закрываем поставку в 404 военных и двойного назначения грузов морем
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +13
    Сегодня, 16:58
    Британская пресса не исключает, что взаимные атаки Украины и России на суда с сельхозпродукцией в акватории Черного моря могут привести к мировому зерновому кризису.

    Засуетились бриташки, значит удары по судам и портам достигают положительного результата! good
    Надеюсь наш ВГК больнее поведётся на сказку о «голодающих детях Африки»?
  3. ИгУ Звание
    ИгУ
    +8
    Сегодня, 17:00
    Болевая точка найдена. Останавливаться не стоит.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +2
      Сегодня, 17:31
      Так и надо делать. Прекратите помогать украине - будете кушать. Не прекратите - будете голодать.
      Иран в пример.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:06
    Ещё начните визжать что Африка с голодудухи вымрет.
  5. rubator Звание
    rubator
    +2
    Сегодня, 17:06
    а нас это вообще волновать не должно
  6. HAM Звание
    HAM
    +7
    Сегодня, 17:11
    ".... тогда как потенциальные убытки для ряда стран по всему миру огромны...."

    Убытки то свои! Вспомните куда первым делом повезли зерно в "зерновой коридор",в Африку ??Как бы не так,в Эвропу и на Остров! Лицемеры....
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 18:20
      Цитата: HAM
      Вспомните куда первым делом повезли зерно в "зерновой коридор",в Африку ??Как бы не так,в Эвропу и на Остров!

      На корм своих поросят и курочек/индюшек, но не африканцам!
  7. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 17:12
    Ищут у нас дурачков, которые поведутся на их утку. Даже скорей не дурачков, а предателей.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Игнатий555
      Даже скорей не дурачков, а предателей.

      Я знаю где они есть: https://topwar.ru/288331-port-vstal-a-desheveet-ambar-chem-obernulas-ostanovka-novorossijska.html
  8. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 17:15
    угроза голода в странах Африки Запад абсолютно не беспокоили

    Украина почти не экспортировала зерновые в Африку, у них другие рынки сбыта.
  9. Александр Х Звание
    Александр Х
    +3
    Сегодня, 17:16
    Лишь бы наши не повелось на "голодающих сирот"...
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 17:21
      Цитата: Александр Х
      не повелось на "голодающих сирот"...

      На голодающих не поведутся, а вот на наших фермеров могут и повестись:
      https://topwar.ru/288331-port-vstal-a-desheveet-ambar-chem-obernulas-ostanovka-novorossijska.html
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 17:31
      Цитата: Александр Х
      Лишь бы наши не повелось на "голодающих сирот".

      Не понравились ваши слова "голодающим сиротам", им больше нравится британский вариант.
  10. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    Сегодня, 17:21
    Ну и ни че страшного, посидят британские лорды , французские геи и американские упыри без хлебушка. Жуков пускай едят.
  11. solovjoff Звание
    solovjoff
    +1
    Сегодня, 17:21
    Клоуны )) Может это своим дурачкам и "пролезет", а кто понимает - паника началась от невозможности поставлять оружие морем. какого чёрта это делалось 5 лет - вопрос скорее риторический, но жизней сколько это действо отняло у наших бойцов - думаю ещё спросят, как и подвоз БК украинцами по "зелёной" по железке и мостам. Основы войны, так-то
  12. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 17:22
    FT: военное противостояние в Чёрном море может вызвать мировой зерновой кризис

    Не вызовит , так как пшеница есть.
    Но..просто Правительство РФ не может решить этот сбой с экспортом пшеницы.
    А ситуация с хранением пшеницы печальна .
    Опять же , хранение пшеницы не требует срочных , так как это развитие агрария, а баксы надо вкладывать вместо вывода за границу на пенсионный счёт.
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:22
    На Москву давить бестолку ,давите на иуду и будет вам счастье .Я даже отвергают вариант с досмотром судов идущих на Украину в России ( ранее мной предложенный ) а не в каких то Стамбулах .Нам тогда порты Украины бомбить нельзя .Мы потерпим у нас есть Балтика ,а у Украины нет .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 18:23
      Цитата: tralflot1832
      Мы потерпим у нас есть Балтика ,а у Украины нет .

      hi А также, есть Каспийское море - тоже годный маршрут для вывоза зерна.
  14. АИК05 Звание
    АИК05
    +1
    Сегодня, 17:24
    Все что хотят мелкобриты и призывают делать, то надо делать все наоборот, тогда Россия будет всегда при тузе козырном!
  15. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 17:28
    Часть урожая в Эвропе из за аномальной жары и пожаров "накрылась медным тазом",вот и пускают слезу...вспомнили про голод в Африке.......ничего--Америка вам поможет: обогреет,накормит,разденет,обберёт..и ещё должны останетесь.
  16. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 17:28
    Как только удары стали чрезвычайно болезненными для Киева, западные «союзники» Украины начали призывать к новому «зерновому соглашению».

    Если Запад взвыл, значит его «зерновому соглашение» больше всех беспокоит, а не "потенциальные убытки по всему миру".
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:30
    Коптящий на фото пароход ,совсем не похож на судно для перевозки сыпучих грузов - у него скорее всего трюма с твиндеками .
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +1
      Сегодня, 17:36
      Цитата: tralflot1832
      Коптящий на фото пароход ,совсем не похож на судно для перевозки сыпучих грузов - у него скорее всего трюма с твиндеками .

      Обычный сухогруз 40 летней давности, судя по грузовым стрелам.
  18. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 17:38
    В чём проблема? Пусть Украина везёт зерно в Крым например и мы за небольшой прайс поможем продать его в Африку. А открывать укропорты - очередное наступание на грабли
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 17:54
      Цитата: alexoff
      Пусть Украина везёт зерно в Крым например и мы за небольшой прайс поможем продать его в Африку

      В России то же зерновой экспорт стоит:
      https://topwar.ru/288331-port-vstal-a-desheveet-ambar-chem-obernulas-ostanovka-novorossijska.html
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 18:23
        Ну так мы починим если британцы убедят Зелю спасти Африку от голода и не пытаться в очередной раз позорить руководство ЧФ, неспособного защитить бухту базирования от тихоходок уровня первой мировой
  19. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +2
    Сегодня, 17:39
    Россия и Украина являются основными поставщиками сельхозпродукции для многих стран Ближнего Востока и Северной Африки


    ...каким-то образом надавить на Москву, чтобы вынудить Россию согласиться на очередное «морское соглашение»

    Не за Африку они переживают...
    Этим летом из-за рекордной жары и масштабной засухи, охватившей около 38% территории Евросоюза, сельское хозяйство Европы столкнулось с серьезным кризисом.
    По словам фермеров - ситуация катастрофическая.
    В Европе НЕУРОЖАЙ !!!
  20. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 17:43
    России хлеба хватит. Российским союзникам и попутчикам на востоке и юге тоже хватит. Американцы тоже выкрутятся. А что касается наглосаксов с немцами и прочими итальяшками, то пусть они едят пирожные от бесноватой Урсулы или жмых от придурковатой Каи. На крайний случай экологически чистые сапоги и босоножки. Ну а об африканских партнерах беспокоться не следует. Они будут жрать друг-друга.
  21. old64 Звание
    old64
    +3
    Сегодня, 17:44
    Автор опубликованной в британском издании статьи прощупывает настроение элит, может на новую "зерновую" сделку согласимся. Их не интересуют голодающие Африки или Газы. Страховки, морской трафик и бабло для владычицы морей.
  22. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 17:47
    Недавно встретил иконографику с производством зерна по странам....
    имхо, никакого кризиса.
    мы европу то опережаем не сильно ,а уж агространы....
    Просто Там (аргентина бразилия сша китай и тд) - погреют руки. А нашим олигархам не перепадет. Вот и бесятся СМИ.
    хлеб то все равно не подешевеет, а подорожает. Ну, фермеры помельче разорятся.
    Увы. Капитализм на дворе
  23. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 17:53
    Было уже так называемое "зерновое соглашение", которое нарушил генитальный пианист, так что с него "мировое сообщество" пусть и спрашивает.
  24. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +2
    Сегодня, 18:03
    Одних спонсоров войны с Россией наконец достали. Ударили по самому ценному - по кошельку. Но не нужно забывать, что есть еще спонсоры в "Коалиции желающих", ни кто не должен уйти обиженным. Надеюсь политическая воля наших правителей все таки возобладает над сиюминутными желаниями обогатится олигархам приближенным к императору. Выборы на носу и нужно расставлять приоритеты правильно.
  25. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 18:06
    За дефицит зерновых, удобрений, нефти, нефтепродуктов, газа, ГСМ, можно смело отправлять к сша, украине и ЕСу...
    РФ в целях компенсации ущерба вполне могла бы ввести эмбарго для поставки зерновых и удобрений в ЕСу и японию для начала. Из-за дефицита украинских зерна, подсолнечника, кукурузы на указанные товары поднимутся мировые цены, ну а свои указанные товары с потерей разумеется маржи из-за большого логистического "плеча" мы продадим в Азию через порты ДВ...
  26. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:15
    Очевидное... черноморском побережье которое, пока, контролируют кукуевские, надо освобождать полностью...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 18:38
      Приветствую Виктор hi Мы ведь здесь все предполагали, что будут спекуляции насчёт голода ........ crying .... Ну вот они и начались.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 19:32
        Привет Дмитрий soldier
        "старые песни о главном"... и кто ж первым такие хороводы водить начнёт... наглы, кто ж ещё.
        Потом и остальные прочие подключат я...
        Ничего нового...
  27. sanja.grw Звание
    sanja.grw
    +1
    Сегодня, 19:08
    [quote Как только удары стали чрезвычайно болезненными для Киева, западные «союзники» Украины начали призывать к новому «зерновому соглашению»... ][/quote]
  28. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 20:20
    Знакомая ситуация, на 5 год ни кто не купиться на очередную афёру.
  29. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 21:27
    Плавали, знаем.
    Почему бы "нашим" руководятлам не задать своим "партнерам" несколько неудобных вопросов?!