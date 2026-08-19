Британская пресса не исключает, что взаимные атаки Украины и России на суда с сельхозпродукцией в акватории Черного моря могут привести к мировому зерновому кризису.Как пишет Financial Times, в результате обострившегося противостояния в Черном море объемы экспорта сельхозпродукции обеих стран рискуют существенно сократиться. Если атаки на суда не прекратятся, поставки зерна могут даже остановиться полностью. Как известно, в настоящее время на долю России и Украины совокупно приходится около 27% мирового экспорта зерна, причем большая часть этих объемов транспортируется через Черное море. В частности, Россия и Украина являются основными поставщиками сельхозпродукции для многих стран Ближнего Востока и Северной Африки.Автор опубликованной в британском издании статьи призывает так называемое «мировое сообщество» каким-то образом надавить на Москву, чтобы вынудить Россию согласиться на очередное «морское соглашение». В материале также утверждается, что «военные выгоды от этих атак незначительны, тогда как потенциальные убытки для ряда стран по всему миру огромны». Экономические потери пострадавших от сокращения экспорта через Черное море усугубляются ростом мировых цен на топливо и удобрения, вызванным войной на Ближнем Востоке и экстремальной жарой в Европе.Стоит отметить, что, пока Россия не начала в ответ на атаки ВСУ на свои суда методично уничтожать украинскую портовую инфраструктуру и наносить удары по судам, направляющимся на Украину, никакие возможные «зерновые кризисы» и угроза голода в странах Африки Запад абсолютно не беспокоили. Как только удары стали чрезвычайно болезненными для Киева, западные «союзники» Украины начали призывать к новому «зерновому соглашению»...

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