Путин поручил выделить региональным бюджетам не менее 100 млрд руб.

1 292 23
Путин поручил выделить региональным бюджетам не менее 100 млрд руб.


На встрече Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин распорядился, чтобы кабинет министров оказал дополнительную денежную поддержку российским регионам, оказавшимся в самой сложной финансовой ситуации. В этом году им перечислят как минимум 100 млрд рублей.

Президент обратил внимание, что за первую половину 2026 года доходы и расходы региональных бюджетов выросли на 5,9%, но при этом общий дефицит достиг 160 миллиардов рублей – это почти столько же, сколько было в прошлом году. К тому же к концу года расходы субъектов, по прогнозам, продолжат расти.

Путин также напомнил, что по инициативе «Единой России» уже принято решение перенести сроки возврата бюджетных кредитов на период после 2030 года. Это даст регионам возможность освобождать около 100 миллиардов рублей ежегодно в ближайшие четыре года и направлять их на развитие.

Президент поручил правительству составить список субъектов, которым нужна адресная поддержка, и вместе с ними выработать механизмы для выравнивания их финансового положения.

Президент также отметил, что на заседании соберутся министры, главы регионов, бизнесмены и общественные деятели, чтобы обсудить, как продвигается работа по ключевым долгосрочным целям страны – в частности, в вопросах народонаселения, образования и качества жизни.

Путин напомнил, что Россия ежегодно тратит серьёзные средства на национальные проекты, и эти деньги поступают из федеральной казны, региональных бюджетов и от частного бизнеса. Он подчеркнул, что все мероприятия должны выполняться в срок, с полным финансированием и в тех объёмах, которые были изначально запланированы.

Он добавил, что дополнительная помощь регионам в 100 миллиардов рублей и отсрочка по бюджетным кредитам позволят субъектам направить освободившиеся ресурсы на собственное развитие.

Ранее, ещё в апреле, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что общий долг регионов составляет примерно 3,5 триллиона рублей, а дефицит их бюджетов по итогам 2026 года может превысить 1,9 триллиона. Новая мера поддержки как раз призвана снизить долговую нагрузку на регионы и дать им дополнительные деньги для развития.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Гардамир Звание
    Гардамир
    -2
    Сегодня, 18:49
    Зачем деньги в регионы, если у нас в доме в Москве лифт не работает три месяца.
    1. Ponimatel Звание
      Ponimatel
      +7
      Сегодня, 19:25
      Зачем деньги в регионы, если у нас в доме в Москве лифт не работает три месяца.

      А в Москве не пробовали хотя бы один год плитку не перекладывать?
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 19:43
        А в Москве не пробовали хотя бы один год плитку не перекладывать?
        - good
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +2
        Сегодня, 20:34
        Цитата: Ponimatel
        плитку не перекладывать?

        И бордюры, и велодорожки и..... fool
    2. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 19:25
      если мне память не изменяет то лифт является общедомовым имуществом и его ремонт либо замену оплачивают собственники квартир......
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 19:39
        Цитата: faiver
        лифт является общедомовым имуществом и его ремонт либо замену оплачивают собственники квартир......

        В России действует всероссийская программа по замене лифтов, у нас лифт бесплатно заменили, когда ломался тоже ничего не платили.
        1. faiver Звание
          faiver
          +2
          Сегодня, 19:43
          у нас лифт бесплатно заменили, когда ломался тоже ничего не платили.
          - повезло....
      2. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 19:46
        Расходы на содержание подъёмника включаются в ежемесячную плату за жилищные услуги (ч. 1.2 ст. 154 ЖК РФ)
        "Все уже украдено, до нас" laughing
      3. Гардамир Звание
        Гардамир
        +1
        Сегодня, 20:14
        Думаю всё гораздо "смешнее". лифт не работает, но плату за пользование снимают.
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +2
          Сегодня, 20:36
          Цитата: Гардамир
          лифт не работает, но плату за пользование снимают.

          За вывоз мусора, уборку территории, подъездов...
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +11
    Сегодня, 18:50
    Чего только от подготовки к выборам не дождешься... Глядишь и Матвиенко с Голиковой на пенсию отправят.... feel
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 19:26
      это вряд ли............................. bully
    2. Альф Звание
      Альф
      0
      Сегодня, 19:52
      Цитата: Дилетант
      Чего только от подготовки к выборам не дождешься... Глядишь и Матвиенко с Голиковой на пенсию отправят.... feel

      Но только в отпуск...
    3. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 20:37
      Цитата: Дилетант
      Глядишь и Матвиенко с Голиковой на пенсию отправят....

      Временно, до выборов laughing
  3. Никита Че Звание
    Никита Че
    0
    Сегодня, 18:58
    Как будто пахан на общаке
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Сегодня, 19:02
      Цитата: Никита Че
      Как будто пахан на общаке

      У комментатора явно просматривается богатый криминальный опыт. yes
      1. Никита Че Звание
        Никита Че
        0
        Сегодня, 19:03
        Много фильмов и сериалов про мафию за спиной) yes
      2. Ivan F Звание
        Ivan F
        +3
        Сегодня, 19:26
        Ну так "Бандитский Петербург" ( какая ирония) по всем каналам крутили, включая Россию 1. Так что вся страна в курсе. laughing
  4. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +7
    Сегодня, 19:10
    Ну да, выборы же скоро.
    ........................................
  5. U-58 Звание
    U-58
    +2
    Сегодня, 19:20
    Ага! Республики Кавказа, Татарстан денех огребут в очередной раз, а Урал и Сибирь опять донорами станут. Все как всегда.
  6. Roman_4 Звание
    Roman_4
    +6
    Сегодня, 19:22
    Сперва у регионов отнимают основную массу налоговых поступлений, затем выдают по чуть чуть обратно. И в результате в Москве каждый год плитку перекладывает, а в регионах проблема с ремонтом проезжей части и вообще с любым ремонтом.
    Перед выборами заявление хорошее !
  7. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    0
    Сегодня, 19:36
    Критических последствий от террористических атак ВСУ нет и «быть не может», но вред они наносят — Путин


    Беспокоиться вообще не о чем, всё под контролем, бензин из Индии везут, космические предприятия пока могут и в ремонте постоять, Вайлдбериз себе новых складов настроит. Ах, там погибшие были! Ну да, какой-то "вред" удары ВСУ нанесли.
  8. Альф Звание
    Альф
    +4
    Сегодня, 19:55
    Президент поручил правительству составить список субъектов, которым нужна адресная поддержка, и вместе с ними выработать механизмы для выравнивания их финансового положения.

    1. Чечня.
    2. Дагестан.
    Путин также напомнил, что по инициативе «Единой России» уже принято решение перенести сроки возврата бюджетных кредитов

    А он не вспомнил, по инициативе какой партии эти самые регионы оказались по уши в д...в кредитах ? Или "это другое" ?