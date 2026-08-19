Путин поручил выделить региональным бюджетам не менее 100 млрд руб.

На встрече Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин распорядился, чтобы кабинет министров оказал дополнительную денежную поддержку российским регионам, оказавшимся в самой сложной финансовой ситуации. В этом году им перечислят как минимум 100 млрд рублей.Президент обратил внимание, что за первую половину 2026 года доходы и расходы региональных бюджетов выросли на 5,9%, но при этом общий дефицит достиг 160 миллиардов рублей – это почти столько же, сколько было в прошлом году. К тому же к концу года расходы субъектов, по прогнозам, продолжат расти.Путин также напомнил, что по инициативе «Единой России» уже принято решение перенести сроки возврата бюджетных кредитов на период после 2030 года. Это даст регионам возможность освобождать около 100 миллиардов рублей ежегодно в ближайшие четыре года и направлять их на развитие.Президент поручил правительству составить список субъектов, которым нужна адресная поддержка, и вместе с ними выработать механизмы для выравнивания их финансового положения.Президент также отметил, что на заседании соберутся министры, главы регионов, бизнесмены и общественные деятели, чтобы обсудить, как продвигается работа по ключевым долгосрочным целям страны – в частности, в вопросах народонаселения, образования и качества жизни.Путин напомнил, что Россия ежегодно тратит серьёзные средства на национальные проекты, и эти деньги поступают из федеральной казны, региональных бюджетов и от частного бизнеса. Он подчеркнул, что все мероприятия должны выполняться в срок, с полным финансированием и в тех объёмах, которые были изначально запланированы.Он добавил, что дополнительная помощь регионам в 100 миллиардов рублей и отсрочка по бюджетным кредитам позволят субъектам направить освободившиеся ресурсы на собственное развитие.Ранее, ещё в апреле, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что общий долг регионов составляет примерно 3,5 триллиона рублей, а дефицит их бюджетов по итогам 2026 года может превысить 1,9 триллиона. Новая мера поддержки как раз призвана снизить долговую нагрузку на регионы и дать им дополнительные деньги для развития.