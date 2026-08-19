Вице-премьер Новак: Россия начала ввозить бензин из-за рубежа

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Вице-премьер Новак: Россия начала ввозить бензин из-за рубежа


Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала ввозить топливо из-за рубежа. По его словам, правительство уже приняло все необходимые документы, чтобы стабилизировать обстановку на внутреннем топливном рынке.

Среди главных решений – разрешение на выпуск и продажу бензина более низких экологических классов: «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Это помогает увеличить объёмы топлива в продаже в условиях дефицита.

Также на год продлили нулевую пошлину на ввоз нефтепродуктов и присадок. Кроме того, совместно с РЖД проработали возможность скидок на железнодорожные перевозки, чтобы сделать доставку топлива более выгодной.

В интервью «Вестям» Новак подчеркнул, что правительство каждый день отслеживает ситуацию вместе с нефтяными компаниями и руководством регионов. Вице-премьер также отметил, что сейчас наступает «второй этап напряжённости» на рынке. В кабмине надеются, что в ближайшее время часть НПЗ завершит плановые ремонты, и это заметно улучшит снабжение топливом.

Напомним, что в конце июня Новак уже говорил о ввозе как об одной из ключевых мер для стабилизации. Тогда же правительство снизило обязательную долю бензина для продажи на бирже с 15 до 10% и ввело ограничения на биржевые ценовые колебания.

В начале августа Минэнерго сообщило, что разрешён выпуск и продажа бензина классов К2, К3 и К4 (это соответствует стандартам «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4») до 1 июля 2027 года. При этом на заправках обязательно будут указывать экологический класс топлива.

С конца мая в ряде регионов начались перебои с топливом. В июне-июле проблемы затронули уже больше 80 субъектов. Однако, по данным вице-премьера, в некоторых регионах ограничения уже снимают: якобы число работающих АЗС растёт, а очереди уменьшаются.
35 комментариев
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  1. hiller Звание
    hiller
    +3
    Сегодня, 20:01
    Главное - участие в процессе, а не результат! Где бензин, говорун? Выйди из персонального авто.
    1. Альф Звание
      Альф
      +4
      Сегодня, 20:04
      Цитата: hiller
      Главное - участие в процессе, а не результат! Где бензин, говорун? Выйди из персонального авто.

      Вам же сказали русским языком-в дороге. А когда приедет-не сказали....(без обид)
      1. hiller Звание
        hiller
        +3
        Сегодня, 20:10
        На обиженных воду возят))) hi
        1. Альф Звание
          Альф
          0
          Сегодня, 20:10
          Цитата: hiller
          На обиженных воду возят))) hi

          hi
      2. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 20:13
        Наверно свернули на ЦКАД, круги наматывают lol
      3. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        -1
        Сегодня, 20:22
        Это - позор!

        И следствие либерализма и капитализма.
        Вопрос. Кто виноват?
        1. ettore Звание
          ettore
          -1
          Сегодня, 21:20
          Цитата: Ilya-spb
          Вопрос. Кто виноват?

          Все.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 20:17
      Россия начала ввозить топливо из-за рубежа
      По какой цене будет привезённый бензин, ни правительство, ни самого Новака видимо не интересует...
      1. hiller Звание
        hiller
        +1
        Сегодня, 20:18
        От слова АБСОЛЮТНО. Текст комментария слишком короткий)))
  2. Альф Звание
    Альф
    +1
    Сегодня, 20:03
    Это всё замечательно, но есть один маленький момент-о цене этого топлива они не сказал. Значит, в лучших традициях нашей власти цены будут зафиксированы на нынешнем уровне. С вытекающими для нас последствиями...
    [quote] В кабмине надеются, что в ближайшее время часть НПЗ завершит плановые ремонты, и это заметно улучшит снабжение топливом.[quote]
    Не надо печалиться, вся жизнь впереди
    Вся жизнь впереди
    Надейся и жди.
  3. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 20:06
    Новак подчеркнул, что правительство каждый день отслеживает ситуацию

    Вспоминаются настенные часы в виде кошачьей морды, у которых каждый тик-так глаза туда-сюда ходят.
  4. bubalik Звание
    bubalik
    +8
    Сегодня, 20:07
    Россия начала ввозить топливо из-за рубежа
    ,,просто сюр request
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 21:14
      Пор называться снежная нигерия
    2. ettore Звание
      ettore
      -1
      Сегодня, 21:21
      Цитата: bubalik
      Россия начала ввозить топливо из-за рубежа
      ,,просто сюр request

      Закономерный итог такого правления. Толи ещё будет, ой ё ёй.
  5. Керенский Звание
    Керенский
    +2
    Сегодня, 20:09
    Вице-премьер также отметил, что сейчас наступает «второй этап напряжённости» на рынке.

    Во как! Всё распланировано и под контролем. Не дадут пропасть, отцы наши!
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 20:11
    Какие молодцы, надо всем медалями и орденами наградить за такое достижение! yes
    1. Альф Звание
      Альф
      +1
      Сегодня, 20:15
      Цитата: alexoff
      Какие молодцы, надо всем медалями и орденами наградить за такое достижение! yes

      Чуть позже, когда станет ясен окончательный список для награждения.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 20:16
        Ну так список составляется по авторам самых лучших отчётов! А они уже вот - на столе у кого надо feel
        1. Альф Звание
          Альф
          -1
          Сегодня, 20:18
          Цитата: alexoff
          Ну так список составляется по авторам самых лучших отчётов! А они уже вот - на столе у кого надо feel

          Так вот и идет контрольная на тему "кто лучше напишет". А учитель вдумчиво и справедливо оценит.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 21:52
            Видимо один из участников тут, пришел минусить laughing
        2. hiller Звание
          hiller
          -1
          Сегодня, 20:21
          Уже комментировал - главное участие в процессе. Результат неважен. Абсолютно. За отсутствие бензина не накажут. Как и за профнепригодность. Посему бензина нет. Очереди есть. Процесс идёт.
    2. ettore Звание
      ettore
      -1
      Сегодня, 21:23
      Цитата: alexoff
      Какие молодцы, надо всем медалями и орденами наградить за такое достижение! yes

      И золотыми батонами обязательно и не по одному.
  7. Million Звание
    Million
    +5
    Сегодня, 20:15
    Кажется,что правительство РФ живет на другой планете и прилетают на Землю только иногда,как и наш президент.
    1. ettore Звание
      ettore
      -1
      Сегодня, 21:25
      Цитата: Million
      Кажется,что правительство РФ живет на другой планете и прилетают на Землю только иногда,как и наш президент.

      Только для того, что бы понюхать у кого то какой то дух.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 20:32
    Из Марокко уже было ,вроде второй буде танкер,из Индии 4 танкера с ьензином от Роснефти идут 50/50 индийско/ Российский бензин .И рёйтерз нагло утверждает Южная Корея топливо в Россию поставляет и авиационный керосин ,чтобы 404 на голову сыпались так любимые ими российские КАБы ,без перерыва и выходных.( Может врут,хотя капитализм - маржа глаза застилает ,или Ким Чен Ын их " убедительно" попросил .Помогите моему Российскому Брату. bully Не пропадать же вашему добру в закромах ) laughing Прорвёмся ,за Алиевым надо следить - случайно танкерочки по Каспию на север не шастают .Не путать с иранскими .
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 20:33
    Очередное достижение буржуинчиков.
    1. ettore Звание
      ettore
      -1
      Сегодня, 21:27
      Цитата: Vulpes
      Очередное достижение буржуинчиков.

      Поправочка - российских буржуинчиков.
  10. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 20:33
    Россия начала импорт топлива

    Итог 26-летней деятельности/бездеятельности геостратега.
  11. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 20:35
    Россия начала ввозить бензин из-за рубежа

    Если нынешней власти дать в управление пустыню Сахару, то через 20 лет туда будут песок завозить 😂
  12. Баюн Звание
    Баюн
    0
    Сегодня, 20:36
    Сам Бог велит Руси на ЭЛЕКТРОавто переходить... Но когда это мы ЗА Богом следовали? Нам бы всё с "тысячей чертей" повоевать.
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +2
      Сегодня, 20:57
      Цитата: Баюн
      Сам Бог велит Руси на ЭЛЕКТРОавто переходить...

      Если в осенне-зимний период окраинцы нам начнут выносить электро-подстанции и ЛЭП, думаю вы быстро поменяете своё мнение.
    2. ettore Звание
      ettore
      -1
      Сегодня, 21:28
      Цитата: Баюн
      Сам Бог велит Руси на ЭЛЕКТРОавто переходить...

      Тягловая сила спасёт Россию плюс велосипеды китайские.
  13. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 20:41
    Импортный индийский бензин АИ-92 предлагается на российском рынке по цене 110–150 тыс. рублей за тонну, что значительно превышает биржевые котировки на уровне 72,4–73 тыс. рублей. Из-за расхождения в ценах возникли сложности с продажей партии объемом 42 тыс. тонн, прибывшей в Мурманск, однако стороны смогли согласовать условия отгрузки.
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      Сегодня, 21:11
      бензин АИ-92 предлагается на российском рынке по цене 110–150 тыс. рублей за тонну,

      А отпускают его в литрах.
  14. рус-5819 Звание
    рус-5819
    -1
    Сегодня, 21:14
    в конце июня Новак уже говорил о ввозе как об одной из ключевых мер для стабилизации.

    Вице премьер вместе с министром топливной проышленности обязаны застрелиться, как честные офицеры поступали, но этим... видимо не дано!