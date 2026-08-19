Вице-премьер Новак: Россия начала ввозить бензин из-за рубежа
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Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала ввозить топливо из-за рубежа. По его словам, правительство уже приняло все необходимые документы, чтобы стабилизировать обстановку на внутреннем топливном рынке.
Среди главных решений – разрешение на выпуск и продажу бензина более низких экологических классов: «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». Это помогает увеличить объёмы топлива в продаже в условиях дефицита.
Также на год продлили нулевую пошлину на ввоз нефтепродуктов и присадок. Кроме того, совместно с РЖД проработали возможность скидок на железнодорожные перевозки, чтобы сделать доставку топлива более выгодной.
В интервью «Вестям» Новак подчеркнул, что правительство каждый день отслеживает ситуацию вместе с нефтяными компаниями и руководством регионов. Вице-премьер также отметил, что сейчас наступает «второй этап напряжённости» на рынке. В кабмине надеются, что в ближайшее время часть НПЗ завершит плановые ремонты, и это заметно улучшит снабжение топливом.
Напомним, что в конце июня Новак уже говорил о ввозе как об одной из ключевых мер для стабилизации. Тогда же правительство снизило обязательную долю бензина для продажи на бирже с 15 до 10% и ввело ограничения на биржевые ценовые колебания.
В начале августа Минэнерго сообщило, что разрешён выпуск и продажа бензина классов К2, К3 и К4 (это соответствует стандартам «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4») до 1 июля 2027 года. При этом на заправках обязательно будут указывать экологический класс топлива.
С конца мая в ряде регионов начались перебои с топливом. В июне-июле проблемы затронули уже больше 80 субъектов. Однако, по данным вице-премьера, в некоторых регионах ограничения уже снимают: якобы число работающих АЗС растёт, а очереди уменьшаются.
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