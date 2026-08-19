КНР построила искусственный остров с ВПП на спорном рифе в Южно-Китайском море
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Американская пресса пишет, что КНР завершила первый этап строительства искусственного острова на спорном рифе Антилопа (китайское название Линъян) в Южно-Китайском море. Отмечается, что за последние месяцы Пекин намыл в районе рифа участок суши длиной почти 6 км, построил глубоководную гавань, причал и другие объекты. Риф является частью Парасельского архипелага, на который также претендует Вьетнам.
Информационное агентство Reuters на основании изучения спутниковых снимков также не исключает, что прямая береговая линия протяженностью более трех километров потенциально может использоваться для создания взлетно-посадочной полосы. Ширина выровненной площадки составляет 55 м — столько же, сколько у ВПП на других китайских военных форпостах на архипелаге Спратли. На данный момент подготовленный участок достиг 1300 м, однако с высокой вероятностью его продолжат до 3000 м, что позволит принимать практически весь спектр боевой авиации НОАК.
Власти Китая пока официально не подтвердили предположения западной прессы о возможной постройке на новом рукотворном острове военной базы и заявили, что островная инфраструктура будет использоваться исключительно для гражданских нужд, в том числе для наблюдений над погодой и других научных исследований. Несмотря на это, в США и на Тайване опасаются, что новый остров может усилить военное присутствие Пекина в регионе.
Между тем Китай продолжает давить на США и их региональных союзников в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. По мнению западных аналитиков, на фоне истощения американских складов вооружений растет вероятность того, что Пекин сможет воспользоваться этой ситуацией, чтобы попытаться силовым путем решить проблему с Тайванем.
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