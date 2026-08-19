КНР построила искусственный остров с ВПП на спорном рифе в Южно-Китайском море

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КНР построила искусственный остров с ВПП на спорном рифе в Южно-Китайском море

Американская пресса пишет, что КНР завершила первый этап строительства искусственного острова на спорном рифе Антилопа (китайское название Линъян) в Южно-Китайском море. Отмечается, что за последние месяцы Пекин намыл в районе рифа участок суши длиной почти 6 км, построил глубоководную гавань, причал и другие объекты. Риф является частью Парасельского архипелага, на который также претендует Вьетнам.

Информационное агентство Reuters на основании изучения спутниковых снимков также не исключает, что прямая береговая линия протяженностью более трех километров потенциально может использоваться для создания взлетно-посадочной полосы. Ширина выровненной площадки составляет 55 м — столько же, сколько у ВПП на других китайских военных форпостах на архипелаге Спратли. На данный момент подготовленный участок достиг 1300 м, однако с высокой вероятностью его продолжат до 3000 м, что позволит принимать практически весь спектр боевой авиации НОАК.



Власти Китая пока официально не подтвердили предположения западной прессы о возможной постройке на новом рукотворном острове военной базы и заявили, что островная инфраструктура будет использоваться исключительно для гражданских нужд, в том числе для наблюдений над погодой и других научных исследований. Несмотря на это, в США и на Тайване опасаются, что новый остров может усилить военное присутствие Пекина в регионе.

Между тем Китай продолжает давить на США и их региональных союзников в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. По мнению западных аналитиков, на фоне истощения американских складов вооружений растет вероятность того, что Пекин сможет воспользоваться этой ситуацией, чтобы попытаться силовым путем решить проблему с Тайванем.
15 комментариев
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  1. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +2
    Сегодня, 21:03
    Не будет силового захвата Тайваня.
    Тайвань добровольно присоединится к Китаю
    Китайцы умеют ждать.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 21:06
      "Кто первым встал — того и тапки".
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        0
        Сегодня, 21:32
        Краина выкопала Черное Море , китайцы засыпят Тихий Океан .
        Шутка , если кто не понял .
        Но это говорит о том , что китайцы не сидят сложа руки , а устанавливают свои границы .
    2. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      0
      Сегодня, 21:14
      Цитата: ssg.spb
      Не будет силового захвата Тайваня.
      Тайвань добровольно присоединится к Китаю
      Китайцы умеют ждать.


      Только была статья:
      "Тайвань выплатит каждому гражданину страны "дивиденды от ИИ"
      Тайваньские власти ищут различные способы получить лояльность населения.
      Судя по последним выборам, Тайвань расколот по вопросу независимости.
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        0
        Сегодня, 21:37
        Цитата: ssg.spb
        Тайвань выплатит каждому гражданину страны "дивиденды от ИИ". Тайваньские власти ищут различные способы получить лояльность населения

        Президент России Владимир Путин объявил о дополнительной поддержке регионов в размере 100 млрд рублей ежегодно. Средства высвобождаются за счет переноса выплат по бюджетным кредитам после 2030 года по инициативе «Единой России», чтобы направить их на развитие субъектов

        Чувствуете разницу?
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 21:04
    ..сначала гражданское назначение, потом когда все привыкнут что это китайский остров - и военные подтянутся. хотя если там китайцы будут в гражданке - это вовсе не значит что они не военные....

    Китай играет вдолгую, но наверняка.
    1. ssg.spb Звание
      ssg.spb
      -1
      Сегодня, 21:13
      Не думаю, что гражданское назначение острова объявленное Китаем останется без защиты НОАК.
      Китай умеет защищать свои интересы
  3. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 21:07
    Молодцы, во до чего додумались! Теперь и оспаривать будет проще.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 21:08
      да, как аргумент - да мы туда нашей китайской земли сколько напривозили, а? наш остров, и точка! laughing
      1. ssg.spb Звание
        ssg.spb
        -1
        Сегодня, 21:23
        Цитата: Nexcom
        да, как аргумент - да мы туда нашей китайской земли сколько напривозили, а? наш остров, и точка! laughing


        Земля не китайская
        Сказано в статье:
        ..."построил глубоководную гавань, причал и другие объекты".
        Дно углубили, грунт отсыпали
  4. ssg.spb Звание
    ssg.spb
    +1
    Сегодня, 21:20
    Китайцы насыпают острова.
    Респект им.
    А мы не можем решить вопрос с мостом/тоннелем на Сахалин.
    И рассмотреть проекты далее до Курильских островов.
    Это вопросы стратегические и должны решаться в приоритетом порядке
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 21:41
      Цитата: ssg.spb
      Китайцы насыпают острова.

      Партия сказала "Надо" и насыпаются новые острова, и летят на Луну луноходы.
      Роль партии еще сто лет назад Маяковский красиво озучил:
      "Единица! -
      Кому она нужна?!
      Голос единицы
      тоньше писка.
      Кто её услышит? -
      Разве жена!
      И то
      если не на базаре,
      а близко…

      Плохо человеку,
      когда он один.
      Горе одному,
      один не воин —
      каждый дюжий
      ему господин,
      и даже слабые,
      если двое.
      А если
      в партию
      сгру́дились малые —
      сдайся, враг,
      замри
      и ляг!".
  5. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 21:34
    В китайской провинции Гуйчжоу при строительстве самого высокого в мире моста, пролегающего через каньон Хуацзян, прибегали к радикальному методу: буквально разрезали горные вершины, чтобы проложить новую скоростную автомагистраль и соединить ранее труднодоступные районы. А уж островок для них - раз плюнуть
  6. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 21:47
    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, с комплектующими для автомобилей, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
  7. dzvero Звание
    dzvero
    0
    Сегодня, 21:48
    А если тайфун или цунами? Как поведет себя такая структура? Понятно, что в основе природный риф, но все-таки?