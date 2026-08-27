На пороге мировой демографической катастрофы

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На пороге мировой демографической катастрофы


Глобальная демографическая проблема


В 1990–2000-е годы людей пугали тем, что человечество слишком быстро растет. Что скоро закончатся доступные ресурсы, вода и пища. Что китайцы заполонят всю Землю.



Теперь проблема другая: Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Юго-Восточной Азии начали быстро стареть и вымирать. В крупных городах Китая уровень рождаемости упал до 0,5–0,7 на одну женщину.

Быстро вымирают и стареют страны Глобального Севера — белой расы. Идёт африканизация и арабизация Европы.

За ними следуют и бедные страны Южной Азии, Африки и Латинской Америки. Даже в Индии в половине штатов уровень рождаемости упал ниже уровня воспроизводства населения — примерно 2,1 ребенка на одну женщину.

Рожают много только в самых нищих странах Чёрной Африки, хотя и там уже не по 5–10 детей на женщину, а 2–4.

Общество потребления по западным (американским) стандартам захватило планету, переродившись в общество истребления и самоуничтожения. Отключив базовый человеческий инстинкт воспроизводства: «плодитесь и размножайтесь».

Люди теперь предпочитают потреблять, получать удовольствия и заводят кошек и собачек вместо детей, на которых тратят больше ресурсов и внимания, чем на детей.

2026 год, похоже, станет первым годом в истории человечества, когда уровень рождаемости окажется ниже уровня воспроизводства населения. Такого никогда раньше не случалось, сообщает канал «Банкста».

В середине XXI столетия вымирать будет уже вся планета. Теперь вопрос уже в том, как будут развиваться передовые технологии. Клонирование, искусственная утроба, цифровизация сознания!? И, соответственно, проблема расчеловечивания, появления новых видов людей.

Демография стран Большого Дальнего Востока


Масштаб демографической проблемы в странах Большого Дальнего Востока (или Юго-Восточной Азии) растет.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) упал до 0,9–1, то есть ниже одного ребенка на женщину. Для сравнения, в России сейчас – 1,3. В мегаполисах-человейниках ситуация ещё хуже – до 0,5–0,7. В крупнейших мегаполисах типа Шанхая – 0,6, Макао – менее 0,5.

При этом при переселении азиатов (к примеру, китайцев и вьетнамцев) в страны ядра капиталистической системы, то есть в развитые страны, ситуация в лучшую сторону не меняется. Азиатские женщины всё равно не желают рожать. Их СКР ниже 1, к примеру, в Австралии и Финляндии.

Информация, заседание Демографической секции Центрального дома ученых РАН, январь 2026: «В Финляндии с 2000 по 2024 годы в когортах матерей с китайским и вьетнамским языками СКР снизился в разы до значений 0,7 — 0,91 соответственно».

То есть проблема не только в том, что в Китае и Вьетнаме живут хуже, чем в Финляндии и США. Что в Китае демография подорвана программой «Одна семья — один ребёнок» (демографическая политика властей КНР, действовавшая с 1979 по 2015 год). Или в стремительном росте городов, урбанизации и индустриализации азиатских стран.

Слишком быстро общество в Корее или Китае шагнуло в «общество среднего достатка», то есть разбогатело. Ещё в 1960–1970-е годы местное азиатское крестьянство, то есть подавляющая часть населения, жило практически на уровне средневековых крестьян Европы, довольствуясь плошкой риса в день. Этот уровень вполне можно увидеть в старых фильмах с знаменитым китайским актёром Джеки Чаном.

Повальная нищета, и плотно поесть — это редкая радость. Несколько книг и вторая пара обуви считались уже зажиточностью. И вот дети того мира нищеты, которые вырвались в новые города со сверкающими торгово-развлекательными центрами, небоскребами и по уровню потребления стали подбираться к странам ядра капиталистического мира, психологически «надломились». Традицию сдали в утиль и начали потреблять. Вкусно и много есть, покупать и покупать, копить, путешествовать и отдыхать вместо работы по 12-16 часов в сутки.

Молодежь теперь ценит личное время, личные удовольствия, а не ценности традиционной семьи. Выпускницы лучших вузов Китая не хотят иметь детей вообще (более 70% девушек).

Молодые китайцы хорошо восприняли западную культуру одиночества. Быстро посчитали, что одному либо паре без детей намного выгоднее (в материальном отношении) жить. Принят принцип: «живи для себя».

Приняли необходимость высокого экономического и материального статуса для создания семьи, рождения ребенка. От будущего мужа требуется квартира в хорошем районе мегаполиса, хороший автомобиль, хорошая работа и перспектива хорошей карьеры. Невесты и их родители теперь очень придирчивы.

Всё это быстро стало частью жизни и в других странах, в частности, в России. Миллионы мужчин теряют возможность создать семью, продолжить род. А девушки и молодые женщины табунами вьются вокруг статусных, богатых мужчин, надеясь стать его женой, любовницей, содержанкой. Просто быть товаром (эскорт) в мире богатых.

Плюс погружение в виртуальный мир. Что ещё раньше произошло и в Японии, где уже официально признали у себя демографическую катастрофу.

Оба пола, молодежь теперь предпочитает виртуальный мир реальному. Внутренние продажи видеоигр в Китае достигли 45 миллиардов долларов в 2024 году, причём мобильные игры составили 73% от общего объёма.

Беспрецедентное развитие социальных сетей и развлечений (гедонизм) привело к тому, что молодые люди стали меньше интересоваться поиском пары, супруга. Плюс порнография и прочие виртуальные сексуальные суррогаты, которые быстро развиваются.

Таким образом, ситуация глубже, это психология, культура и установки общества потребления, поработившего мир. Женщины, которые вообще глубже и сильнее, чем мужчины, погружаются в потребительскую, иллюзорную «матрицу», считают, что вообще зачем рожать, если можно жить «для себя», без семьи и детей.

Отсюда и распад института семьи, эпидемия «мужского одиночества» в странах Азии и Глобального Севера. Рост виртуального секса, порнографии. Падение уровня тестостерона по всему миру, отключение базового инстинкта человека «плодитесь и размножайтесь».

В целом общество потребления, которое повсеместно вырождается в общество истребления и самоуничтожения человечества, уничтожает человечество (Деградация человечества и общество истребления).
10 комментариев
Информация
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  1. Александр Илоев Звание
    Александр Илоев
    0
    Сегодня, 03:31
    Кажется, в древнем Риме было то же самое, только они заводили не собак, а кажется обезьянок?
    Так что надо или отказаться от общества потребления, или оно откажется от человечества.
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 04:51
      Цитата: Александр Илоев
      Так что надо или отказаться от общества потребления
      В богатых странах это сделать невозможно. Иначе, зачем тогда нужны деньги?
  2. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    0
    Сегодня, 03:35
    Общество потребления существует с каменного века и это не мешало людям плодиться. Главная проблема в головах, также ещё куча причин; материальные, медицинские, развлекательные и т.д.
    На данный момент в мире используются лишь два способа поднять рождаемость.
    1. Материальный - материнский капитал, пособия, поощрения и т.д. Если грамотно это использовать можно поднять рождаемость хотя бы до воспроизведения, больше ожидать не стоит.
    2. Делать ставку на религиозных фанатиков. Могут очень хорошо плодиться, но очень тяжело встраивать таких людей в современное общество.
    1. Александр Илоев Звание
      Александр Илоев
      0
      Сегодня, 04:09
      Не было «общество потребления с каменного века». Но если Вы обратите внимание например, на даже Советские фильмы: показывают например хорошую советскую семью - и там обязательно один ребенок.
      А реклама? Изображается семья, и там обязательно один ребенок.
      В современном детском саду считалочка
      «Один папа, одна мама, один я»
      Да нас же с детства программируют на единственного ребенка в семье.
      Также, если брать фильмы, или современные книги для детей, то там очень часто описываются семьи с достатком, в разы превышающим средний, что собственно и воспитывает нравы.
      И люди, никогда в жизни не допустившие голодания даже в лечебных целях, говорят «не хочу плодить нищету».
      Нет, ничего выплаты не решают. Они только временно создают иллюзию, просто «план выполняется раньше», но все остается на прежнем уровне. Дело в мозгах.
  3. miry_mir Звание
    miry_mir
    +2
    Сегодня, 03:50
    раньше рожали, чтобы дети были помощниками при тяжелом труде,когда родители работали от зари до зари, а дети помогали в быту, сейчас всего в достатке, нет такой необходимости в помощи, наоборот, теперь если много детей-ты как бы обязан их всех обеспечить, чего многие не могут сделать, поэтому родители предпочитают лучше одного обеспечим, чем плодить нищету.
  4. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 04:02
    Через 10–20 лет детей начнут выращивать в инкубаторах, но это для богатых. Для среднего класса (в богатых странах) это будет доступно еще через 10-20 лет. Сроки конечно взяты с потолка и могут сдвинуться вправо. Пока еще по данным ООН голодает каждый 11-й житель Земли.
    Впрочем, меньше народа, больше кислорода.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 05:38
      Вы считаете проблема в беременности только? Это всего несколько месяцев хождения с пузом и несколько часов родов. А не в 24 годах когда надо кормить и одевать дитё? И когда ему три года он в однушке мало места занимает, а будет ему 16 лет? А двоих куда? А если разного пола?
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 05:18
    Базовые потребности человека - это еда, жилье, медицина, образование. Ну и конечно безопасность. И вот это все - становится все дороже и дороже. Чтобы их обеспечить - должны вкалывать оба родителя. Причем именно вкалывать, а не ходить на работу. И то не факт что потянут. Надо вписываться в многочисленные и болезненные кредиты всех мастей. При таком раскладе - очень многие люди просто не желают вешать на себя такую кабалу. Всю жизнь ишачить до седьмого пота с перпективой не выплатить долги даже к старости мало кого прельщает. Особенно молодежь - а жить-то когда? А когда детей воспитывать? С семьей время проводить? Опять же - хочешь зарабатывать надо строить карьеру, или работать до ночи, какие тут уж дети, тем более много. Потомство нонеча - это дорого, очень дорого. Отнюдь не всем по карману. Плодить нищету с непонятными перспективами никто не хочет, особенно при капиталистическом культе потребления.

    Хотите чтобы народ плодился? Обеспечьте подъёмную реализацию базовых потребностей. Покажите светлое будущее, в которое можно было бы привести детей. Но увы- капитализм пытается выжать максимум прибыли из любого вида своей деятельности, а значит - шансов на такое минимум.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 05:34
    Общество потребления было построено более ста лет назад и люди вполне себе плодились. Падение рождаемости ниже уровня воспроизводства - в первую очередь из-за запредельных цен на недвижимость, концентрацию работы в центрах крупных городов где в офисах друг у друга на головах сидят, а также стремительное дорожание необходимого для жизни, дешевеет только электроника. В городах можно купить только конуру за пару часов от работы, дома только ночевать и дальше будет только хуже. Зачем заводить детей если им будет хуже чем сегодняшнему поколению?
    И не надо рассказывать что люди не хотят детей. Опросы женщин показывают, что если бы у них было бы сколько захотят денег и им не пришлось бы пахать, то они бы в среднем завели более чем 2.1 ребенка. А у нас семья с двумя детьми в подавляющем большинстве случаев будет балансировать на грани нищеты - такие у нас зарплаты, которые обычно ещё идут как МРОТ плюс премия
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 05:39
    Цитата: paul3390
    . Покажите светлое будущее, в которое можно было бы привести детей

    Без проблем...