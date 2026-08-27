На пороге мировой демографической катастрофы
Глобальная демографическая проблема
В 1990–2000-е годы людей пугали тем, что человечество слишком быстро растет. Что скоро закончатся доступные ресурсы, вода и пища. Что китайцы заполонят всю Землю.
Теперь проблема другая: Япония, Китай, Южная Корея и другие страны Юго-Восточной Азии начали быстро стареть и вымирать. В крупных городах Китая уровень рождаемости упал до 0,5–0,7 на одну женщину.
Быстро вымирают и стареют страны Глобального Севера — белой расы. Идёт африканизация и арабизация Европы.
За ними следуют и бедные страны Южной Азии, Африки и Латинской Америки. Даже в Индии в половине штатов уровень рождаемости упал ниже уровня воспроизводства населения — примерно 2,1 ребенка на одну женщину.
Рожают много только в самых нищих странах Чёрной Африки, хотя и там уже не по 5–10 детей на женщину, а 2–4.
Общество потребления по западным (американским) стандартам захватило планету, переродившись в общество истребления и самоуничтожения. Отключив базовый человеческий инстинкт воспроизводства: «плодитесь и размножайтесь».
Люди теперь предпочитают потреблять, получать удовольствия и заводят кошек и собачек вместо детей, на которых тратят больше ресурсов и внимания, чем на детей.
2026 год, похоже, станет первым годом в истории человечества, когда уровень рождаемости окажется ниже уровня воспроизводства населения. Такого никогда раньше не случалось, сообщает канал «Банкста».
В середине XXI столетия вымирать будет уже вся планета. Теперь вопрос уже в том, как будут развиваться передовые технологии. Клонирование, искусственная утроба, цифровизация сознания!? И, соответственно, проблема расчеловечивания, появления новых видов людей.
Демография стран Большого Дальнего Востока
Масштаб демографической проблемы в странах Большого Дальнего Востока (или Юго-Восточной Азии) растет.
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) упал до 0,9–1, то есть ниже одного ребенка на женщину. Для сравнения, в России сейчас – 1,3. В мегаполисах-человейниках ситуация ещё хуже – до 0,5–0,7. В крупнейших мегаполисах типа Шанхая – 0,6, Макао – менее 0,5.
При этом при переселении азиатов (к примеру, китайцев и вьетнамцев) в страны ядра капиталистической системы, то есть в развитые страны, ситуация в лучшую сторону не меняется. Азиатские женщины всё равно не желают рожать. Их СКР ниже 1, к примеру, в Австралии и Финляндии.
Информация, заседание Демографической секции Центрального дома ученых РАН, январь 2026: «В Финляндии с 2000 по 2024 годы в когортах матерей с китайским и вьетнамским языками СКР снизился в разы до значений 0,7 — 0,91 соответственно».
То есть проблема не только в том, что в Китае и Вьетнаме живут хуже, чем в Финляндии и США. Что в Китае демография подорвана программой «Одна семья — один ребёнок» (демографическая политика властей КНР, действовавшая с 1979 по 2015 год). Или в стремительном росте городов, урбанизации и индустриализации азиатских стран.
Слишком быстро общество в Корее или Китае шагнуло в «общество среднего достатка», то есть разбогатело. Ещё в 1960–1970-е годы местное азиатское крестьянство, то есть подавляющая часть населения, жило практически на уровне средневековых крестьян Европы, довольствуясь плошкой риса в день. Этот уровень вполне можно увидеть в старых фильмах с знаменитым китайским актёром Джеки Чаном.
Повальная нищета, и плотно поесть — это редкая радость. Несколько книг и вторая пара обуви считались уже зажиточностью. И вот дети того мира нищеты, которые вырвались в новые города со сверкающими торгово-развлекательными центрами, небоскребами и по уровню потребления стали подбираться к странам ядра капиталистического мира, психологически «надломились». Традицию сдали в утиль и начали потреблять. Вкусно и много есть, покупать и покупать, копить, путешествовать и отдыхать вместо работы по 12-16 часов в сутки.
Молодежь теперь ценит личное время, личные удовольствия, а не ценности традиционной семьи. Выпускницы лучших вузов Китая не хотят иметь детей вообще (более 70% девушек).
Молодые китайцы хорошо восприняли западную культуру одиночества. Быстро посчитали, что одному либо паре без детей намного выгоднее (в материальном отношении) жить. Принят принцип: «живи для себя».
Приняли необходимость высокого экономического и материального статуса для создания семьи, рождения ребенка. От будущего мужа требуется квартира в хорошем районе мегаполиса, хороший автомобиль, хорошая работа и перспектива хорошей карьеры. Невесты и их родители теперь очень придирчивы.
Всё это быстро стало частью жизни и в других странах, в частности, в России. Миллионы мужчин теряют возможность создать семью, продолжить род. А девушки и молодые женщины табунами вьются вокруг статусных, богатых мужчин, надеясь стать его женой, любовницей, содержанкой. Просто быть товаром (эскорт) в мире богатых.
Плюс погружение в виртуальный мир. Что ещё раньше произошло и в Японии, где уже официально признали у себя демографическую катастрофу.
Оба пола, молодежь теперь предпочитает виртуальный мир реальному. Внутренние продажи видеоигр в Китае достигли 45 миллиардов долларов в 2024 году, причём мобильные игры составили 73% от общего объёма.
Беспрецедентное развитие социальных сетей и развлечений (гедонизм) привело к тому, что молодые люди стали меньше интересоваться поиском пары, супруга. Плюс порнография и прочие виртуальные сексуальные суррогаты, которые быстро развиваются.
Таким образом, ситуация глубже, это психология, культура и установки общества потребления, поработившего мир. Женщины, которые вообще глубже и сильнее, чем мужчины, погружаются в потребительскую, иллюзорную «матрицу», считают, что вообще зачем рожать, если можно жить «для себя», без семьи и детей.
Отсюда и распад института семьи, эпидемия «мужского одиночества» в странах Азии и Глобального Севера. Рост виртуального секса, порнографии. Падение уровня тестостерона по всему миру, отключение базового инстинкта человека «плодитесь и размножайтесь».
В целом общество потребления, которое повсеместно вырождается в общество истребления и самоуничтожения человечества, уничтожает человечество (Деградация человечества и общество истребления).
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