Указ президента № 604 от 24.08. 2026 года. Война с бизнесом или соглашение о союзничестве

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Указ президента № 604 от 24.08. 2026 года. Война с бизнесом или соглашение о союзничестве

Наверное, не только я, но и многие читатели задумывались над вопросом защиты нашей критической инфраструктуры от ударов ВСУ. На первый взгляд проблема выглядит достаточно быстро решаемой. Поставь вокруг НПЗ или других объектов ПВО и ПРО — и всё. Дорого? Ну так война вообще дело затратное. Нет такого объема средств защиты и нет подготовленных солдат и офицеров в таком количестве? Ну так и это дело наживное. Заполнить вакансии мобилизованными специалистами из народного хозяйства…

Но такой поверхностный взгляд скрывает слишком много проблем, которые будут «всплывать» по мере его реализации. Начнем с самого первого. Личный состав. Армия нуждается в бойцах, солдатах и офицерах 20-45-летнего возраста. Значит, с учетом специализации мобилизуемых, мы должны будем вырвать из экономики наиболее востребованных специалистов! Людей, которые реально работают на оборонку в большинстве своем.



Согласятся ли производственники на такой вариант? Сомнительно. Именно на этих людей ложится основная нагрузка на производстве. Именно эти люди уже не просто обучены, но и имеют конкретный опыт работы на данном предприятии. Забрать их означает сломать становой хребет производству. Означает, что мы сознательно идем на то, что продукция, необходимая фронту, станет менее качественной… И, возможно, сократится в количественном отношении…

Не менее серьезна и другая проблема. Владельцы предприятий! Да, в свое время мы много наворотили такого, что сегодня вызывает вопросы вроде «Чем же мы тогда, в 90-е, думали?». А ведь предприятия критической инфраструктуры пришли к нам не только из советского прошлого, но и создавались уже в современной России. Тот же Wildberries или Ozon, которые сейчас являются «лакомым куском» для ВСУ.

Представляете, сколько потребуется усилий, чтобы уговорить владельцев пойти на огромные затраты на обеспечение безопасности предприятия? Бизнес, те же владельцы НПЗ или заводов, каким-то образом участвующих в оборонном заказе, логистике или в чем-то другом, связанном с производством для армии, не хуже нас понимают, насколько критичны их предприятия для государства. Понимают, что в любом случае страна будет вынуждена пойти на огромные траты для обеспечения работы таких предприятий.

Это только вершина айсберга. Таких проблем будет в разы больше. Причем, как мне кажется, некоторые из них мы пока просто не видим. Но проблема есть, и её необходимо решать! Да и список предприятий, которые входят в понятие «критическая инфраструктура», будет пополняться постоянно. С учетом работы наших «народных умельцев», которые чуть ли не ежемесячно разрабатывают что-то новое, что-то критически необходимое армии прямо сейчас. И выпускают эту продукцию на своих предприятиях.

Проблема решается


И вот, кажется, дождались решения. Два дня назад, 24 августа, президент Путин подписал указ, прямо касающийся той проблемы, о которой я писал выше. Указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры»! Тот самый документ, где рассматриваются проблемы защиты инфраструктуры, где прописаны конкретные меры для решения.

Знаете, я, наверное, впервые увидел такой компромисс между требованием большинства населения и объективными реалиями, существующими в современной России. Начну с главного, с моей точки зрения. Это передача предприятия временному управляющему, назначенному государством, с передачей всего или части всего движимого и недвижимого имущества и ценных бумаг, а также всех имущественных прав. Я специально связался с экспертом по экономике и узнал, что это фактически означает установление полного оперативного и корпоративного контроля со стороны государства.

Наверное, многие читатели слышали разговоры радикальных патриотов о том, что нам необходимо вернуться к варианту Второй мировой. Полный контроль государства за всеми процессами. То, что я увидел в указе, это и есть такое установление, но на современный лад. С учетом современного курса страны. Правительство всё берет под свой контроль, но... В отличие от 1941-го, Путин не тронул основу современного государства. То, за что «боролись» в 90-е. Владимир Путин не тронул частную собственность! Объект нельзя продать или забрать в собственность государства.

Понятно, что те из предпринимателей, кто будет не согласен с вариантом кризисного управляющего, кто не захочет отдавать контроль за доходами, будут искать варианты обхода данного указа. Помните слова британского публициста Томаса Джозефа Даннинга, которые использовал Маркс в «Капитале», о процентах прибыли, ради которой капиталист пойдет на любое преступление? Это первоисточник, Даннинг:

Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.

Но и это предусмотрено в указе. Разъяснять мысль президента не буду. Для умного человека достаточно одной цитаты из указа. Речь идет об основаниях, которые могут стать причиной передачи предприятия под государственное управление:

...несвоевременное принятие мер безопасности, нарушение требований, создание угрозы нормальному функционированию объекта, неэффективность мероприятий по пресечению угроз от БПЛА либо несвоевременное восстановление работы.

Но и это ещё не всё. Учтены даже варианты «ухода в сторону», когда бизнес, кроме основного производства, развивает и другие «темы», в нашем случае не связанные с обороной. Одна фраза, которая ликвидирует и эту лазейку. Теперь нет объектов, которые заточены только на мирную жизнь. Фактически, указ президента делает возможным признать любое предприятие оборонным...

...иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения.

Что в итоге


Возможно, кто-то подумал, что президент Путин пошел на конфронтацию с крупным бизнесом, начал противостояние государства и бизнеса. Нет, это не так. Путин не даром участвовал в экономических форумах, встречался с крупными бизнесменами лично. Думаю, указ — это итог именно такого общения. Указ — это компромисс.

Государству необходима критическая инфраструктура, необходимы многие предприятия. Бизнесу необходима гарантия, что государство поможет обеспечить безопасность и в случае нанесения ударов по предприятиям поможет восстановить разрушенное. Да, это принесет некоторое снижение прибыли сегодня, но благотворно скажется завтра.

Это не указ — объявление войны, это указ — договор союзников. Мы часто говорим о том, что богатые люди мало помогают стране. Мы с удивлением узнаем, если сведения просачиваются в прессу, о благотворительности, о помощи больницам и прочее. В России как-то не принято громко кричать о своих хороших поступках. «Делай добро и бросай его в воду» как девиз целой страны...
13 комментариев
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  1. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 03:38
    это указ — договор союзников
    - а по мне это ультиматум, и если у крупных игроков имеется возможность вывернуться, то средний бизнес очень сильно рискует лишиться собственности, да собственность не отберут - владелец сам ее продаст кому скажут, и по какой цене скажут.....
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      -1
      Сегодня, 04:26
      Идея вроде понятная, правильная и прямолинейная.

      Но это значит что оказывается “Wildberries” и конкретно Татьяна Ким, виновны в «не обеспечили должный уровень безопасности»!!
      Президент принял решение начать СВО, и Россия воюет по его решению пятый год, и «на удивление со всем Западом». А вона непослушное СВО переросло в войну в которой надежный тыл, на сегодняшний день, в Зауралье.

      Этот указ ну прямь мастер класс, Эверест, управленческого искусства и многоходовой мудрости Президента, издевательство над здравым смыслом народа России, новый и популистский источник злоупотреблений и практически размывание, отказ от ответственности в сфере безопасности «стратегически важных объектов» России.

      Конечно, чиновники денно и нощно работают над стандартизацией и ГОСТом, как и г. Ставер которого узнал по риторической архитектуре вопроса-ответа.
      1. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +1
        Сегодня, 04:47
        Цитата: Михаил Драбкин

        Но это значит что оказывается “Wildberries” и конкретно Татьяна Ким, виновны в «не обеспечили должный уровень безопасности»!!
        И вот под эту "дуду" могут легко отобрать собственность и передать ее в управление правильному человеку, верному и стоящему рядом с троном
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 05:25
        надежный тыл, на сегодняшний день, в
        Забайкалье...
    2. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +1
      Сегодня, 04:29
      Цитата: faiver
      то средний бизнес очень сильно рискует лишиться собственности, да собственность не отберут - владелец сам ее продаст кому скажут, и по какой цене скажут...

      Боюсь это и будет основным результатом указа...
  2. Немчинов Вл Звание
    Немчинов Вл
    +3
    Сегодня, 03:54
    А ведь предприятия критической инфраструктуры пришли к нам не только из советского прошлого, но и создавались уже в современной России. Тот же Wildberries или Ozon
    О как ?! belay Так вот кто настоящие производственники (!). Вот кто варит сталь, и нефть бурит . what
    автор: Александр Ставер, буквально раскрыл мне глаза !
    И выпускают эту продукцию на своих предприятиях.
    так выпускают продукцию, или просто перепродают (по сути своей) ? Особенно Wildberries или Ozon ?
    Может они просто интересны как платильщики НДС в казну государства ? Или они интересны как "лакомый кусок", на который положил глаз друг, из близкого окружения ... ?

    Знаете, я, наверное, впервые увидел такой компромисс между требованием большинства населения и объективными реалиями, существующими в современной России.
    lol ахахахаа lol
    Компромис то в чём ? Чтобы большинство граждан страны, наивно считало, что
    причиной передачи предприятия под государственное управление
    стало действительное желание государственных мужей, сохранить в стране инфраструктурные объекты ? А не наложить руку на пульс наиболее прибыльных предприятий, посредством назначения людей близких к администрации президента (лояльных и с совпадающими интересами) к перераспределению бОльшей части прибыли этих предприятий, в своих интересах, но завуалировав это отторжение прибылей, под предлогом затрат на выделение средств на ПВО (и.т.п.) !! winked
    good
    "прекрасный тост !" (с)
    wink
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 04:39
      Так вот кто настоящие производственники
      - ну в понятие "предприятие критической инфраструктуры" входят не только производственники, те же порты, перевалочные складские комплексы, нефтебазы и т.д. ничего не производят, но без них никак, а в нынешней ситуации по данное определение легко залетают и нематериальные активы АйТи-отрасли
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        Сегодня, 05:22
        Не очень понятно чем там государство поможет. Государству принадлежит Роснефть и Газпром, которым принадлежат НПЗ - как оно, сильно их защитило? А хранилища нефтепродуктов росрезерва хорошо были защищены или горели как обычные нефтебазы? А может военные арсеналы у нас не горели один за другим? Каких-то показательных примеров как государство защищает инфраструктурные объекты припомнить что-то трудно. А вот примеров прибирания активов к рукам припомнить можно очень много
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 04:31
    Какой интересный поворот в истории СВО. what
    Одно дело когда бомбят жилые дома простых граждан...совсем другое дело когда начинают бомбить крупные коммерческие предприятия и склады.
    То ли ещё будет.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 04:44
    Либерасня на ютьюб-каналах ужасно возбудилась, предрекая полнейшую национализацию всего нажитого "непосильным" трудом wink
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 04:47
      А кто говорит о национализации? Будет смена собственника на так называемого "более эффективного"
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 04:48
    Цитата: faiver
    Будет смена собственника на так называемого "более эффективного"
    С вами согласен. "Эффективный собственник" найдется всегда!
  6. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 05:15
    А что в том указе про сроки, обязанности и полномочия "временного управляющего"? Или у нас как обычно всё в расплывчатых формулировках чтобы всегда можно было повернуть куда очередному чинуше угодно будет? Что будет к примеру если защищаемый стратегический объект при этом временном управляющем прикажет долго жить? Его спалит враг или кто-то сдаст завод на цветмет и построит очередной ЖК - государство вернёт всё в виде, в котором получило?