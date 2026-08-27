Указ президента № 604 от 24.08. 2026 года. Война с бизнесом или соглашение о союзничестве
Наверное, не только я, но и многие читатели задумывались над вопросом защиты нашей критической инфраструктуры от ударов ВСУ. На первый взгляд проблема выглядит достаточно быстро решаемой. Поставь вокруг НПЗ или других объектов ПВО и ПРО — и всё. Дорого? Ну так война вообще дело затратное. Нет такого объема средств защиты и нет подготовленных солдат и офицеров в таком количестве? Ну так и это дело наживное. Заполнить вакансии мобилизованными специалистами из народного хозяйства…
Но такой поверхностный взгляд скрывает слишком много проблем, которые будут «всплывать» по мере его реализации. Начнем с самого первого. Личный состав. Армия нуждается в бойцах, солдатах и офицерах 20-45-летнего возраста. Значит, с учетом специализации мобилизуемых, мы должны будем вырвать из экономики наиболее востребованных специалистов! Людей, которые реально работают на оборонку в большинстве своем.
Согласятся ли производственники на такой вариант? Сомнительно. Именно на этих людей ложится основная нагрузка на производстве. Именно эти люди уже не просто обучены, но и имеют конкретный опыт работы на данном предприятии. Забрать их означает сломать становой хребет производству. Означает, что мы сознательно идем на то, что продукция, необходимая фронту, станет менее качественной… И, возможно, сократится в количественном отношении…
Не менее серьезна и другая проблема. Владельцы предприятий! Да, в свое время мы много наворотили такого, что сегодня вызывает вопросы вроде «Чем же мы тогда, в 90-е, думали?». А ведь предприятия критической инфраструктуры пришли к нам не только из советского прошлого, но и создавались уже в современной России. Тот же Wildberries или Ozon, которые сейчас являются «лакомым куском» для ВСУ.
Представляете, сколько потребуется усилий, чтобы уговорить владельцев пойти на огромные затраты на обеспечение безопасности предприятия? Бизнес, те же владельцы НПЗ или заводов, каким-то образом участвующих в оборонном заказе, логистике или в чем-то другом, связанном с производством для армии, не хуже нас понимают, насколько критичны их предприятия для государства. Понимают, что в любом случае страна будет вынуждена пойти на огромные траты для обеспечения работы таких предприятий.
Это только вершина айсберга. Таких проблем будет в разы больше. Причем, как мне кажется, некоторые из них мы пока просто не видим. Но проблема есть, и её необходимо решать! Да и список предприятий, которые входят в понятие «критическая инфраструктура», будет пополняться постоянно. С учетом работы наших «народных умельцев», которые чуть ли не ежемесячно разрабатывают что-то новое, что-то критически необходимое армии прямо сейчас. И выпускают эту продукцию на своих предприятиях.
Проблема решается
И вот, кажется, дождались решения. Два дня назад, 24 августа, президент Путин подписал указ, прямо касающийся той проблемы, о которой я писал выше. Указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры»! Тот самый документ, где рассматриваются проблемы защиты инфраструктуры, где прописаны конкретные меры для решения.
Знаете, я, наверное, впервые увидел такой компромисс между требованием большинства населения и объективными реалиями, существующими в современной России. Начну с главного, с моей точки зрения. Это передача предприятия временному управляющему, назначенному государством, с передачей всего или части всего движимого и недвижимого имущества и ценных бумаг, а также всех имущественных прав. Я специально связался с экспертом по экономике и узнал, что это фактически означает установление полного оперативного и корпоративного контроля со стороны государства.
Наверное, многие читатели слышали разговоры радикальных патриотов о том, что нам необходимо вернуться к варианту Второй мировой. Полный контроль государства за всеми процессами. То, что я увидел в указе, это и есть такое установление, но на современный лад. С учетом современного курса страны. Правительство всё берет под свой контроль, но... В отличие от 1941-го, Путин не тронул основу современного государства. То, за что «боролись» в 90-е. Владимир Путин не тронул частную собственность! Объект нельзя продать или забрать в собственность государства.
Понятно, что те из предпринимателей, кто будет не согласен с вариантом кризисного управляющего, кто не захочет отдавать контроль за доходами, будут искать варианты обхода данного указа. Помните слова британского публициста Томаса Джозефа Даннинга, которые использовал Маркс в «Капитале», о процентах прибыли, ради которой капиталист пойдет на любое преступление? Это первоисточник, Даннинг:
Но и это предусмотрено в указе. Разъяснять мысль президента не буду. Для умного человека достаточно одной цитаты из указа. Речь идет об основаниях, которые могут стать причиной передачи предприятия под государственное управление:
Но и это ещё не всё. Учтены даже варианты «ухода в сторону», когда бизнес, кроме основного производства, развивает и другие «темы», в нашем случае не связанные с обороной. Одна фраза, которая ликвидирует и эту лазейку. Теперь нет объектов, которые заточены только на мирную жизнь. Фактически, указ президента делает возможным признать любое предприятие оборонным...
Что в итоге
Возможно, кто-то подумал, что президент Путин пошел на конфронтацию с крупным бизнесом, начал противостояние государства и бизнеса. Нет, это не так. Путин не даром участвовал в экономических форумах, встречался с крупными бизнесменами лично. Думаю, указ — это итог именно такого общения. Указ — это компромисс.
Государству необходима критическая инфраструктура, необходимы многие предприятия. Бизнесу необходима гарантия, что государство поможет обеспечить безопасность и в случае нанесения ударов по предприятиям поможет восстановить разрушенное. Да, это принесет некоторое снижение прибыли сегодня, но благотворно скажется завтра.
Это не указ — объявление войны, это указ — договор союзников. Мы часто говорим о том, что богатые люди мало помогают стране. Мы с удивлением узнаем, если сведения просачиваются в прессу, о благотворительности, о помощи больницам и прочее. В России как-то не принято громко кричать о своих хороших поступках. «Делай добро и бросай его в воду» как девиз целой страны...
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