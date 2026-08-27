Указ президента № 604 от 24.08. 2026 года. Война с бизнесом или соглашение о союзничестве

Проблема решается

Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Доказательство: контрабанда и торговля рабами.

...несвоевременное принятие мер безопасности, нарушение требований, создание угрозы нормальному функционированию объекта, неэффективность мероприятий по пресечению угроз от БПЛА либо несвоевременное восстановление работы.

...иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения.

Что в итоге